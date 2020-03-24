Украина пытается договориться с МВФ о получении экстренной финансовой помощи из-за пандемии коронавируса и увеличить объем средств по программе расширенного финансирования. Издание Украина.ру разбиралось, на каком этапе находятся переговоры с фондом и кто еще может оказать финансовую поддержку украинской власти

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Президент Владимир Зеленский в субботу, 22 марта, во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

В свою очередь пресс-служба президента процитировала заявление Георгиевой, которое пока что не свидетельствует о согласии предоставить Украине помощь. Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

"Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", — цитирует пресс-служба слова Георгиевой.

По данным пресс-службы, стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, по увеличению их объема.

Еще в начале марта фонд заявил, что готов мобилизовать $1 трлн кредитов на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Страны с низким уровнем экономики могут получить $50 млрд. Часть средств фонд может выделить в пределах уже заключенных или планируемых программ сотрудничества. Помощь развивающимся и бедным странам может быть оказана в экстренном порядке через механизмы быстрого кредитования. Из этой суммы лишь $10 млрд МВФ даст беднейшим странам под нулевой процент. Как заявили в МВФ, приоритет будет отдаваться бедным странам с высоким уровнем риска распространения заболевания. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Время торговаться

Информированный источник, знакомый с ходом переговоров, подтвердил изданию Украина.ру, что сейчас Украина договаривается с МВФ о двух программах одновременно: программе Extended Fund Facility (расширенного кредитования. — Ред.) и программе, предназначенной для стран, борющихся с коронавирусом. «Есть предложение, которое исходит от МВФ. По программе EFF речь шла о 5,5 млрд долларов, по второй — о 1,5 млрд долларов. Но вторая, «коронавирсусная», программа должна быть подвязана под первую. И позиция Украины в этих переговорах — попытаться увеличить объем ресурса, который она получает по обеим программам. Это дешевый ресурс, и непонятно, как долго продлится проблема с коронавирусом, поэтому лучше побольше запастись деньгами. Более того, по первой программе речь идет о том, что часть этих денег можно будет использовать для финансирования дефицита государственного бюджета», — сказал собеседник Украина.ру.

При этом украинская сторона, как рассказал источник, пытается получить от МВФ $1,5 млрд по нулевой или близкой к нулю ставке кредитования.

Положение действительно сложное, поскольку из-за пандемии коронавируса ситуация в мире выходит из-под контроля и Международный валютный фонд напуган. Его функционеры сидят не в собственном офисе в Вашингтоне, а по домам, все их разговоры проходят в режиме видеоконференций. Испуг заставляет их, с одной стороны, бояться навредить и слишком жестко придерживаться условий предоставления помощи. Но с другой стороны, они «упираются» в те требования, которые они изначально выдвигали Украине. Плюс предоставление помощи может затянуться, и МВФ опасается, что его потом обвинят в том, что по его вине на Украине произошла катастрофа. Это тоже немаловажный фактор, который может повлиять на решение МВФ. Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Слово за депутатами

По словам нашего источника, несмотря на то что программа EFF — это решенный вопрос, денег Украина до сих пор не получила. Шансы Украины получить помощь от МВФ по обеим программам абсолютно реальны, но препятствием может стать срыв выполнения единственного условия фонда. Формально все упирается в закон о банках, которые были в свое время национализированы. Международный валютный фонд ранее заявлял, что примет решение относительно программы помощи Украине только после того, как Киев выполнит все предварительные условия. Формально, чтобы удовлетворить МВФ, парламенту осталось принять закон о невозможности возвращения банков экс-владельцам. Для МВФ очень важно обезопасить неплатежеспособные банки от возвращения недобросовестным экс-акционерам. При этом предполагается, что экс-владельцы смогут получить компенсацию за понесенные убытки вследствие признания банка неплатежеспособным, если факт этих убытков будет доказан в судебном порядке. Изменения будут иметь значение не только для кейса «ПриватБанка», но и для других случаев, когда бывшие владельцы банков судятся и выигрывают суды против государства.

Вопрос открытия рынка земли формально не является условием получения денег от МВФ, о нем нет даже упоминания в соглашениях с фондом. Это скорее инициатива самой украинской власти, чтобы продемонстрировать кредиторам свою приверженность либеральным реформам. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«МВФ настолько напуган ситуацией в мире, что при предоставлении помощи готов даже идти на нарушение части, которая называется «Вашингтонским консенсусом», в частности, на расширение дефицита государственного бюджета», — считает собеседник Украина.ру.

Поскольку только закон о банках является критически важным для получения денег от МВФ, теперь в связи с коронавирусом возникает вопрос, как вынести его на голосование? Нардепы в понедельник, 23 марта, провели согласительный совет по онлайн-связи и подготовили новый законопроект, который позволяет парламенту проводить пленарные заседания онлайн. Вопрос срыва заседаний из-за карантина можно считать закрытым. Но вопрос технической реализации этого нововведения по-прежнему открыт. Ключевая задача — собраться на одно единственное заседание, на котором принять решение об удаленных заседаниях онлайн. И противников у этой задачи очень много.

Кто даст денег Украине

Украине пандемия коронавируса, по оценкам экономистов, обойдется в сумму в размере 2% ВВП — около $3 млрд (не считая денег МВФ). Эти деньги критически важно где-то найти, в противном случае придется серьезно переформатировать бюджет.

Пока что Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн. Первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усилении координации на местах и обеспечении профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

Если же МВФ объявит о существовании программы EFF, это потенциально позволит Украине выйти на внешние рынки заимствования. Конечно, ставка кредитования будет выше, чем раньше, но, как считают экономисты, можно будет разместить евробонды под 5% годовых. Однако при этом критически важным будет срок погашения долгов — не менее 10 лет.

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, сейчас ведутся переговоры с другими странами и международными финансовыми организациями, кроме МВФ. Как только будет решен вопрос о программе сотрудничества с МВФ, Украина может сразу же рассчитывать на средства от Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также на деньги от Европейского Союза.

Однако, как показала пандемия коронавируса, ЕС не торопится помогать даже собственным членам. Что же касается Украины, Европа предлагает ей помощь в размере 500 миллионов евро. Рассчитывать на помощь США, очевидно, не стоит — во время кризиса Штаты деньгами разбрасываться не будут. По оценкам экономистов, за год-полтора Украина может под эгидой сотрудничества с МВФ «наскрести» по миру около $5 миллиардов без учета выхода на внешние рынки заимствования.