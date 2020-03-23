В понедельник, 23 марта, на Украине появился "ультиматум Емца": министр здравоохранения Илья Емец заявил, что намерен уйти в отставку в случае, если власти откажутся вводить в стране режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса

О заявлении Емца со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил Telegram-канал «Резидент». Впрочем, отмечается, что окончательное решение еще не принято. Вероятнее всего, введут ли в стране режим ЧП или нет, будет ясно после вечернего заседания в Офисе президента, где, как ожидается, будут озвучены первые результаты экспресс-тестов на коронавирус из разных регионов Украины.

Примечательно, что накануне Емец заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что режим ЧП надо было вводить ещё в начале марта — тогда, по его словам, «не было бы этого распространения геометрического» (коронавируса. — Ред.).

А пока распространение коронавирусной инфекции продолжается. По данным Минздрава Украины, за истекшие сутки выявлено 26 новых случаев. Всего по состоянию на утро 23 марта в стране есть 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три с летальным исходом, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. На проверке более сотни подозрений на коронавирус.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 23 марта

Коронавирус и ультраправые

В понедельник, 23 марта, в Киеве остановлен общественный транспорт, пользоваться им можно только по спецпропускам. За порядком будут следить праворадикалы из «Муниципальной стражи». Об этом говорится в принятом 21 марта протоколе КГГА. Согласно документу, этой организации предписывается «обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий на территории города Киева».

Такое решение удивило многих: разве нет в столице полиции и военных? Юрист Андрей Портнов заявил в своём телеграм-канале, что потребует от правоохранительных органов дать оценку решению киевских властей, легализовавших, по его словам, «бродячую банду активистов, наносных патриотов, воров и остального преступного отребья, прикрывавшегося пафосным наименованием «Муниципальная стража».

Но оценка будет дана или нет, а пока — ультраправым развязаны руки.

«Ничего особенного. Просто мэр отдает столицу под контроль организаторов убийств и погромов», — охарактеризовал ситуацию в Киеве публицист Андрей Манчук.

Власти также активно обсуждают вопрос о возможном введении в стране режима чрезвычайного положения. По сообщению телеграм-канала «Политика страны», ссылающегося на источник в Офисе президента, в ближайшие дни для обсуждения вопроса о введении режима ЧП соберётся Совбез Украины.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Какое это имеет отношение к борьбе с коронавирусом — непонятно. Зато понятно, что это может стать инструментом для решения различных политических, коррупционных и бизнес-вопросов», — отмечает издание «Страна».

Украина не готова

Инфицированных коронавирусом на Украине намного больше, чем об этом сообщается, считает экс-глава МВД Анатолий Могилёв. Выступая в эфире телеканала «112 Украина», он отметил, что в стране нет быстрых тест-систем, их еще только должны привезти. А пока на Украину везут людей из Европы, ставшей очагом эпидемии.

Экс-министр удивился непоследовательности нынешней украинской власти. Он напомнил про самолёт, который «прилетел из Уханя, полдня кружил над Украиной, потом написали, что «успешная операция по посадке в Харькове», про «движение автобусов с драками, конфликтами, избитыми полицейскими…».

«А вот сейчас прибыл поезд из Польши, из региона, который тоже инфицирован, тысяча с лишним человек, их поместили в какую-то изоляцию на карантин? Нет. Почему — вопрос», — заявил Могилёв.

По его словам, Украина оказалась не готова к эпидемии, поскольку а протяжении последних шести лет у нас под словом «реформа» гробили напрочь здравоохранение и угробили его основательно почти до конца».

Как выживать?

Кость Бондаренко: От введения режима ЧП в Украине никто не выиграет © РИА Новости, Нина Зотина

Нет ответа на вопрос, как выживать украинцам, отправленным в отпуска без содержания или вовсе потерявшим работу в связи с карантином. Экономический эксперт Виктор Скаршевский приводит данные Торгово-промышленной палаты: только введённые ограничения в сфере услуг привели к тому, что потеряли работу и перестали функционировать около 700 тысяч физических лиц-предпринимателей, которые, в свою очередь, давали работу трём с половиной — четырём миллионам украинских граждан. Что им делать теперь?

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал парламент немедленно пересмотреть государственный бюджет и «создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры».

Возможно, Рада прислушается к этому требованию. А может быть, и нет: откуда взять деньги? Тут, скорее всего, возникнет вопрос о деньгах МВФ (а значит, и о выполнении условий фонда, среди которых — продажа земли).

Как отметил в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук, «власть ситуацию с коронавирусом использует для того, чтобы свои задачи решить».

«Первым делом пошла речь о том, чтобы нарастить еще больше долг перед МВФ и чтобы приняли закон о купле-продаже сельскохозяйственных земель.

То есть в данном случае коронавирус используется как повод для того, чтобы такие вещи решать», — сказал эксперт.

Он добавил: «Судя по действиям, а точнее, по отсутствию каких-либо действий с работой на опережение, власть эту угрозу (коронавируса. — Ред.) всерьёз не воспринимает…»

В любом случае, получение или неполучение транша МВФ, изменения в бюджете — это вопрос будущего, а выживать людям надо уже сегодня. Что касается чрезмерно суровых чрезвычайных мер, предпринимаемых в связи с угрозой эпидемии, тут остаётся вспомнить известный с древних времён совет: «Ищите, кому выгодно».