В понедельник, 23 марта, Окружной суд Гааги продолжит рассмотрение дела о крушении рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек, граждане 10 стран. Как на протяжении почти шести лет проходило расследование - в материале издания Украина.ру

Для установления истины в 2014 году начато два расследования. Право провести техническое расследование, которое должно оценить состояние рухнувшего самолёта, Украина, в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, передала Нидерландам, как стране с наибольшим количеством погибших, а конкретнее — Совету по безопасности Нидерландов. Уголовное расследование инициировали Малайзия, Нидерланды, Австралия, Украина и США, создав Объединённую следственную группу под руководством нидерландской прокуратуры. Пять лет со дня гибели малайзийского «Боинга»: случайность или преднамеренность © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Техническое заключение

9 сентября 2014 года Совет по безопасности Нидерландов представил предварительный отчёт о технических аспектах авиакатастрофы. В документе демонстрируются фотографии борта с многочисленными точечными отверстиями и несколькими большими отверстиями по бокам кабины пилотов и выше. Эксперты пришли к выводу, что самолёт начал разваливаться в воздухе после поражения большим количеством «высокоэнергетических объектов» и упал. Никаких уточнений о том, что это за объекты, а также откуда они могли быть выпущены, не приводится. Такую осторожность формулировок можно объяснить тем, что эксперты составляли отчёт на основании рассказов свидетелей, записей бортовых самописцев и радаров, поскольку им самим посетить место крушения и изучить обломки лайнера не удалось. Версию технической неисправности машины исключили, потому что никаких отклонений от нормы не зафиксировано.

Особое внимание привлекает стенограмма переговоров экипажа MH17 с диспетчерами:

12:53 Днепропетровские диспетчеры просят пилотов MH17 набрать высоту, чтобы разлететься со следовавшим сзади Boeing 777, но экипаж отказался, тогда подняться выше попросили второй самолёт.

13:00 MH17 запрашивает разрешение отклониться левее из-за погоды, диспетчеры разрешают. Вскоре пилоты ещё раз вышли на связь и спросили, можно ли подняться выше, но диспетчер ответил отказом и попросил соблюдать набранную высоту.



13:19:49 Диспетчеры дают указания по маршруту, на что в 13:19:56 получают подтверждение от пилотов. Между тем, в 13:19:53 радар показал отклонение самолёта от курса на север. Диспетчер Днепропетровска дважды вызывал MH17 на связь, но ответа не было, и тогда, потеряв самолёт с радаров, связался с диспетчерами в Ростове-на-Дону. «Мы ничего не видим. Похоже, что объект начал распадаться», — ответили российские коллеги.



Как выяснилось, крушение малайзийского "Боинга" произошло в 13:20:03.

Окончательную версию доклада представили 13 октября 2015 года, и в нём уже чётко говорилось — самолёт сбит осколками боевой части 9Н314М ракеты класса «земля-воздух» серии 9M38 из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Уголовное расследование



Эти выводы легли в основу уголовного расследования. На презентации предварительных результатов 28 сентября 2016 года нидерландский прокурор Фред Вестербеке сказал, что сначала объединённая следственная группа исключила два возможных сценария — несчастного случая и террористического акта внутри самолёта, после чего сосредоточилась на сценарии уничтожения Boeing другим самолётом, который тоже удалось исключить, на основании данных радаров, предоставленных Россией, Украиной и анализа переговоров самолётов с диспетчерами. В связи с этим следователи утверждают, что MH17 сбит с земли. Судебная экспертиза пришла к выводу, что часть ракеты попала в окно «Боинга». На кабине самолёта есть деформации, формы которой совпадают с формой ракеты, которую нашли эксперты. По словам главы центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберта Паулиссена, речь идёт о ракете серии 9М38. Доклад по MH17: Какова реальная цена «неопровержимых доказательств» следствия

«Объединённая следственная группа считает, что запуск «Бука» был совершён с поля фермы, находящейся у населённого пункта Первомайское, находящегося под контролем ополченцев. Это подтверждают данные США, которые оценили, что место запуска находилось в 6 км к югу от Снежного», — заявил он.

Паулиссен добавил, что эксперты проверили данные Министерства обороны РФ о запуске ракеты из населённого пункта Зарощенское, подконтрольного ВСУ, и установили, что атаку не могли совершить из этого населённого пункта.

По версии следствия, зенитно-ракетный комплекс, из которого сбили MH17, был доставлен из России, а к 18 июля его эвакуировали обратно на белом грузовике Volvo, фотографии которого продемонстрировали присутствующим. На основании снимков обгорелой земли и найденных следов гусениц «Бука» специалисты сделали вывод, что машина отправилась из Луганска (куда приехала по маршруту Снежное — Красный Луч — Дебальцево) в сторону России, в качестве доказательства этой версии также представили аудиозаписи телефонных переговоров, предположительно, между ополченцами, которые обсуждают сложную обстановку и необходимость ракеты «Бук».

А в ноябре 2019 года общественности представили очередную порцию информации по расследованию, а именно — перехваченные телефонные разговоры лидеров ДНР с чиновниками РФ, датированные июлем 2014 года. Якобы тогда руководство народной республики ежедневно звонило представителям российской власти, включая Владислава Суркова, на тот момент помощника президента, по защищённым от прослушки телефонам, предположительно, полученным от ФСБ. На одной из аудиозаписей, как утверждают следователи, бывший в то время премьер-министром ДНР Александр Бородай говорил собеседнику, что «выполняет приказы и защищает интересы исключительно одного государства, Российской Федерации». В другом разговоре, предположительно, Сурков просит его назначить Владимира Антюфеева на высокую должность в народной республике, а через неделю Бородай сообщил, что назначил его своим первым заместителем.

Ещё на одной продемонстрированной записи телефонного разговора Бородай кому-то жаловался, что «заканчиваются бабки», и говорил, что ему нужны подтверждения, чтобы 180 тысяч, которые ему обещал некий Коля, были в Москве. С того конца провода ему сказали: «Ну, ты его вызови сам лично. Напомни, что он это сказал в присутствии меня тебе и скажи: «Дорогой товарищ,… ты дай нам 180, а сам знаешь кто там отдаст тебе в Москве». В серии аудиофайлов упоминались также министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников: ополченец с позывным «Монгол» сообщил, что в Донбасс едут «люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают (нецензурное слово) из подразделений», командование которыми примут «москвичи»; а в разговоре с ополченцем «Шерифом» говорил, что получает команды из ФСБ, а тот ответил, что сам указания получает в ГРУ.

Объединённая следственная группа объяснила, что предала гласности эту информацию в тот момент, чтобы найти свидетелей, которые расскажут, насколько тесна связь руководства России и ДНР, а это, по их словам, поднимает вопросы о возможном участии чиновников в развёртывании зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17.

На вопрос журналистов об удовлетворенности уровнем сотрудничества с российской стороной члены совместной следственной группы ответили, что частично получили ответы на свои вопросы, но до сих пор не получили данные радаров. Однако информация с первичного радиолокатора, который работал в Ростовской области летом 2014 года, была представлена на брифинге Министерства обороны РФ двумя днями ранее, то есть 26 сентября. При этом Генеральная прокуратура Нидерландов официально не связывала крушение «Боинга» с действиями России или её граждан.

Следователи заявили, что к авиакатастрофе причастны около 100 человек, но ни имена, ни национальность не назвали.

В 2018 году объединённая следственная группа выпустила следующий доклад, который, по сути, уточнил информацию из предыдущего. Представляя документ, следователи показали корпус двигателя и сопло ракеты системы «Бук» из серии 9M38, которую нашли в Донбассе. Серийный номер на деталях (9д1318869032) указывал на то, что ракета произведена на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в 1986 году. При этом эксперты подчеркнули, что не могут с полной уверенностью утверждать, что корпус двигателя и сопло принадлежат именно той ракете, которая сбила малайзийский лайнер.

Тем не менее, следственная группа назвала воинскую часть, чей «Бук» якобы атаковал лайнер, — 32406 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады, дислоцированной в Курске. По словам следователей, они проанализировали большое количество изображений российских и украинских установок, на основании чего выделили отличительные признаки и установили тот самый, который прибыл на Украины из России, его за 3 недели до катастрофы засняли очевидцы в составе колонны 53-й зенитной ракетной бригады. Представители группы пожаловались, что российская сторона не сообщила им, что это подразделение находилось на украинской территории, добавив при этом, что не знают, причастны ли лично военнослужащие 53-й бригады к атаке на самолёт, либо в момент запуска ракеты «Буком» этой воинской части управлял кто-то другой.

19 июня 2019 года объединённая следственная группа назвала имена подозреваемых, всего четырёх, а ведь раньше говорили о сотне: россияне Игорь Стрелков (Гиркин), на момент крушения MH17 занимавший пост министра обороны ДНР, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко — и выдала международные ордера на их арест.

Российская версия

Как писал в своих мемуарах Виталий Чуркин, который на момент авиакатастрофы был постоянным представителем РФ при ООН, на следующий день Совет Безопасности собрался, чтобы обсудить произошедшее. Постпред США Саманта Пауэр предположила, что самолёт, вероятнее всего, сбили ракетой класса «земля-воздух» из подконтрольного ополченцам пункта, а без русских они не освоили бы такую сложную технику. В ответ на это глава российской делегации призвал дождаться результатов расследования, которое, по его мнению, должна проводить специально созданная международная комиссия под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Он подчеркнул, что расследовать нужно не только обстоятельства крушения лайнера, но и причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной военных действий, как того требует международное право.

В июле 2015 года Малайзия, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала для суда над виновными в атаке на MH17. Однако Чуркин заявил, что Россия выступает против этой инициативы, потому что, во-первых, никогда ранее не создавалось никаких трибуналов, когда терпели крушение гражданские самолёты, в частности российский лайнер, сбитый украинскими ПВО в 2001 году, а во-вторых, вопреки распространённому мнению, что международный трибунал — самый объективный и самый эффективный способ отправления правосудия, он, наоборот, крайне неповоротлив, забюкратизирован, отнимает массу времени и денег, а его комиссия также может подвергаться серьёзному политическому давлению. В конечном итоге на голосовании Россия воспользовалась правом вето и заблокировала документ.

Немало информации, которая проливает свет на события 17 июля 2014 года, предоставило Министерство обороны РФ. 21-го числа представители ведомства сообщили, что в день авиакатастрофы зафиксировали украинский самолёт Су-25 в 3-5 км от малайзийского боинга, а этого расстояния хватит для атаки ракетой класса «воздух-воздух», кроме того, снимки со спутников свидетельствуют о том, что один комплекс «Бук» украинская сторона перегнала к районам, подконтрольным ополченцам.

26 сентября 2016 года на брифинге в Министерстве обороны были представлены данные первичного радиолокатора о ситуации в районе авиакатастрофы. Начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил Андрей Кобан заявил, что российская система обнаружила бы сбившую Boeing ракету, если бы её выпустили из района, находящегося восточнее точки катастрофы.

«В период, предшествующий крушению «Боинга», приближения каких-либо воздушных объектов к нему с восточной стороны, в том числе со стороны пункта Снежное, не обнаружено. Подчеркиваю, если бы малайзийский «Боинг» сбила ракета, выпущенная из любого района, находящего восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена первичным радиолокатором», — сообщил заместитель главного конструктора Лианозовского электромеханического завода Виктор Мещеряков. Бывший сотрудник СБУ: Киев причастен к атаке MH17 над Донбассом © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В отличие от России, Украина до сих пор не предоставила никакой информации со своих локаторов о крушении самолёта. В момент трагедии рейс контролировался украинскими радиолокационными средствами и системой ПВО, а также находился под управлением украинских диспетчеров. Украинская сторона путалась в своих заявлениях: сначала они утверждали, что снимки с экранов радаров незамедлительно были отправлены в Совет безопасности Нидерландов, затем — что Амстердам вообще их не запрашивал, а последней была версия о неисправности днепропетровского локатора в момент катастрофы. Однако Министерство обороны РФ фиксировало 17 июля 2014 года активность украинских наземных служб слежения.

В 2018 году, когда объединённая следственная группа продемонстрировала корпус двигателя и сопло ракеты системы «Бук», якобы принадлежащей дислоцированной в Курске воинской части, российское оборонное ведомство выступило с опровержением: серийный номер указывает на то, что эта ракета, действительно произведённая в1986 году в подмосковном городе Долгопрудный, в том же году передана воинской части противовоздушной обороны Прикарпатского военного округа УССР, а после распада СССР она осталась в распоряжении войск противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины и на территорию России не возвращалась.

Концерн «Алмаз-Антей», который производит «Буки», провёл натурные эксперименты с использованием ракеты 9М38М1 и фюзеляжа самолёта Ил-86. Как и члены объединённой следственной группы, специалисты российского предприятия считали, что в атаке на MH17 была задействована именно эта модификация ракеты. Однако эксперимент, результаты которого опубликовали в 2015 году, показал, что 9М38М1, а точнее металлические «двутавры» — поражающие элементы — оставляют пробоины в форме бабочки, а на снимках рухнувшего малайзийского "Боинга" таких не было. Это позволяет сделать вывод, что 17 июля 2014 года применялся самый старый тип ракеты 9М38. Последние такие выпустили в 1986 году, максимальный срок эксплуатации составляет 25 лет. По словам представителей «Алмаз-Антея», с вопросом о возможности дальнейшего использования в 2011 году к ним обращалась украинская сторона, им ответили, что российские военные не применяют ракеты дольше установленного срока из-за опасности для боевого расчёта. При этом советник генерального конструктора концерна Михаил Малышевский сообщил, что следователи передали снимки фрагментов ракеты 9М38М1 и «двутавров» от неё, найденные среди обломков MH17, но они вызывают вопросы.

Кроме того, эксперимент «Алмаз-Антея» опроверг утверждение, что атака на самолёт совершена из Снежного, о чём сказано в докладе международной группы. Ракета, выпущенная комплексом «Бук» по такой траектории, не могла оставить следы от поражающих элементов на левом двигателе малайзийского боинга, как зафиксировано в докладе следователей. Конструкция боевой части всех ракет для «Бука» задает характерное направление для облака поражающих элементов — «скальпеля», — разрушающего самолёт. Если бы ракета летела со стороны Снежного, образовавшееся облако прошило бы самолёт насквозь слева направо в районе кабины пилотов, но не задело бы при этом левый двигатель и не могло оставить характерных следов вдоль всего фюзеляжа, о чём также говорится в заключении объединённой следственной группы.

Таким образом, эксперты «Алмаз-Антея» пришли к выводу, что характер повреждений, обнаруженных на MH17, указывает на то, что ракета летела со стороны Зарощенского, которое в то время в ходе боевых действий переходило под контроль то украинских силовиков, то ополченцев.

Частные расследования

Расследованием обстоятельств атаки на Boeing занимается не только Совместная следственная группа, но и частные лица.

В основу версии объединённой следственной группы легла информация, обнародованная британским интернет-изданием Bellingcat. Именно они в 2016 году заявили, что малайзийский лайнер сбит из «Бука» под номером 332, который видели в составе «колонны, перемещавшейся в июне 2014 года с базы 53-й бригады в Миллерово у российско-украинской границы». В 2017-м Bellingcat опубликовал фотографию, на которой запечатлён мужчина на фоне ракетного зенитного комплекса и контейнера для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг», а номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки такие же, как у «Бука», который был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года. Как написано в докладе, этот снимок, как и несколько похожих, сделаны на транспортном дворе 53-й бригады в посёлке Маршала Жукова Курской области. Кто же сбил малайзийский «Боинг»: BBC показало фильм о трагедии в небе над Донбассом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Однако не все частные расследования подтвердили официальную версию международных следователей. Так, немецкий детектив Йозеф Реш в 2015 году получил сведения о крушении самолёта от информатора, который сам вышел на него, за вознаграждение в размере 15,5 миллиона, выплаченного наличными в долларах, евро и швейцарских франках. В 2019 году он хотел передать Нидерландам собранную информацию о причинах трагедии и лицах, ответственных за неё, а также снимки с американских спутников при условии обнародования этих сведений в присутствии журналистов, поскольку опасается за свою жизнь, но получил отказ. Тогда детектив допустил, что может переадресовать своё предложение властям России, Малайзии или другой страны, которая проявит интерес.

В свою очередь, американский журналист Роберт Пэрри в 2015 году официально обратился в ЦРУ с просьбой предоставить ему последние данные разведки США о катастрофе MH17, но получил те же сведения, которые были опубликованы ранее, хотя надёжные источники сообщили ему о наличии новой информации. Пэрри уверен, что ЦРУ не хочет делиться сведениями, потому что они не содержат доказательств вины ополченцев, а, напротив, указывают на причастность к атаке на самолёт кого-то совсем другого.

17 февраля 2020 года платформа для независимых журналистов Bonanza Media опубликовала документы Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. В первом из них говорится, что у разведки королевства нет доказательств того, что в районе крушения MH17 находился комплекс «Бук-М1». Ещё одна стенограмма представлена в третьем документе — в беседе с представителями нидерландской полиции свидетель, чьё имя не называется, сообщил, что за несколько минут до крушения «Боинга» в районе Грабово находились два украинских истребителя, затем прогремел взрыв, в небе появился белый горизонтальный столб дыма, и он увидел падающий самолёт. Третий документ — это стенограмма беседы немецкого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции, в которой рассказано о свидетелях, видевших в небе украинские истребители в день катастрофы. Четвёртый документ свидетельствует о том, что спустя почти год после крушения самолёта, как выяснилось, австралийские эксперты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые были отредактированы. Позже федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность последних двух документов, прокуратура Нидерландов не комментирует информацию, в которой упоминается об отсутствии «Буков» и анонимном свидетеле.

Разногласия в объединённой следственной группе

Расследование авиакатастрофы в составе объединённой следственной группы ведут представители пяти стран — это Нидерланды, Малайзия, Австралия и Бельгия, чьи граждане погибли, а также Украина, на территории которой произошло крушение, — и их позиции не всегда и не во всём совпадают.

Малайзию и вовсе включили в состав группы только спустя 4 месяца после создания. В интервью РИА Новости в сентябре 2019 года премьер-министр страны Махатхир Мохамад подчеркнул, что малайзийским специалистам разрешили принимать участие в работе следственной группы уже после того, как были представлены доклады, поэтому его страна не знает, действительно ли доказательства, к которым она получила доступ, основаны на фактах.

«Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование. Должны быть эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений. И они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми. Оно во многом основано на позиции людей, которые пострадали от катастрофы, поэтому их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — заявил Мохамад. Владимир Корнилов: Следователи по делу MH17 продемонстрировали память аквариумных рыбок © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | Перейти в фотобанк

Более того, политик сомневается в наличии достаточных оснований для обвинений в адрес России. Ответственность на Москву за атаку на самолёт, по его мнению, перекладывают, во-первых, из-за плохих отношений с Западом, а во-вторых, чтобы найти того, с кого родственники погибших могут потребовать страховые выплаты. А в документальном фильме нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа «Призыв к справедливости» Мохамад и возглавлявший в момент трагедии правительство Наджиб Разак рассказали, что Австралия и Нидерланды пытались исключить малайзийских экспертов из объединённой следственной группы. Кроме того, США, Нидерланды, Австралия и государства-члены НАТО добивались проведения спецоперации с участием 9 тысяч военных, но из-за отказа Германии миссия была сорвана.

Как говорит профессор Сассекского университета и автор книги «MH17, Украина и новая холодная война» Кейс ван дер Пейл, «расследование проводится просто ужасно. Оно, по сути, остановилось, потому что Малайзия не играет в нём никакой роли, Украина полностью коррумпирована, а Бельгия вообще никогда ничего не говорила. Тон всему задают Нидерланды и Австралия».

Но и в Нидерландах мнение об обстоятельствах авиакатастрофы со временем меняется. В июне 2018 года лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде обратил внимание на тот факт, что у властей Украины были все основания для закрытия воздушного пространства над территорией Донбасса в июле 2014 года, поскольку за три месяца до трагедии с MH17 было сбито как минимум 16 самолётов. Если тогда соответствующую поправку, внесённую Боде, депутаты отклонили, то спустя год, 1 октября 2019-го, правящие и оппозиционные силы парламента Нидерландов единогласно проголосовали за принятие документа, призывающего правительство королевства провести расследование и выяснить, почему же Киев не закрыл воздушное пространство.

В феврале 2020 года стало известно, что Офис генерального прокурора Украины в рамках реформы ведомства уволил прокуроров Олесю Скрипник и Олега Пересаду, входивших в объединённую следственную группу, а также четырёх прокуроров, которые работали в украинском подразделении по расследованию авиакатастрофы 2014 года. МИД Украины объяснил, что уволены не все следователи, связанные с этим делом, проводится ротация кадров.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не может доверять выводам международных следователей, потому что российских экспертов не допускают к работе в её составе, в отличие от представителей Украины, которая нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

«У нас есть своя версия, мы её представили, к сожалению, нас никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, мы не найдём правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми. Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на её плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, мы считаем, что там нет никаких доказательств. Очень много вопросов, а на них не отвечают. Просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных и всё», — заявил глава государства журналистам в июне 2019 года.

Как продвигается следствие

Заседание по делу MH17 состоялось 9-10 марта 2020 года в Гааге, из четверых обвиняемых только россиянин Олег Пулатов откликнулся на повестку, сам он не присутствовал, его интересы представляли адвокаты. «Козлы отпущения» для Нидерландов. Кого хотят назначить виновным в крушении рейса MH17 © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Судья объявил перерыв до 23 марта, чтобы изучить предложения сторон. Прокуратура призвала установить временные рамки подачи Пулатовым заявления для дачи показаний в суде; допросить шестерых свидетелей, имена которых не называются; осмотреть реконструкции самолёта, потерпевшего крушение в Донбассе, для чего потребуется организовать судебное слушание на базе ВВС Нидерландов в районе города Гилзе-Рейн; организовать экспертизы на предмет возможных манипуляций с двумя версиями одного и того же видеофайла, на котором «Бук» запечатлён в Снежном, в связи с тем, что ранее российские официальные лица высказывали сомнения в их подлинности. Сторона защиты попросила время на подготовку, поскольку на этом этапе следствия невозможно ответить на многие вопросы прокуратуры.

Прокурор Тейс Бергер не исключил, что Пулатова могут вызвать на допрос как свидетеля по делам других обвиняемых, и если он явится в суд, то его могут арестовать, несмотря на гарантии властей не брать его под стражу. Бергер также добавил, что объединённая следственная группа почти закончила расследование катастрофы MH17 и к июню должна передать материалы дела в суд. При этом он опроверг информацию, что у Украины есть право вето при принятии решений о передаче отдельных доказательств.

Комментируя расследование международных следователей, российские дипломаты выражают уверенность, что виновных в атаке на малайзийский самолёт уже давно назначили, а теперь под эти выводы подгоняют следственный процесс.