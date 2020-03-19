Одновременно с введением карантина с 18 марта и паническим опустошением супермаркетов на Украине исчезла валюта. По банкам и обменникам Киева бегают перепуганные домохозяйки, стараясь обменять пару тысяч оставшихся гривен на более стабильную валюту

Как следствие, рынок сразу же заполонили «черные валютчики», предлагающие гражданам в публичных местах приобрести доллары и евро, но уже существенно дороже. На черном рынке доллар скупают уже по 28,7, а продают по 30 гривен.

Нацбанк винит в ажиотажном спросе население и карантин, но реальные причины намного глубже. Пандемия паники против хэджирования туалетной бумаги © REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк



Гривна падает вот уже две недели, хотя ее падение Нацбанк до недавнего времени пытался сдержать выбросом валюты на аукцион. Только с 10 по 13 марта Нацбанк сбросил около 1 миллиарда долларов, но, увы, впустую. Затем 16-17 марта — еще более полумиллиарда с тем же эффектом. Однако казна не бездонна, а МВФ пока не спешит на выручку украинской экономике. В целом за март золотовалютные резервы (ЗВР) Украины сократились с 27 миллиардов долларов до 25 миллиардов, из них 5,5 нужно будет выплатить внешним кредиторам в апреле-мае, а 17 — до конца года. К тому же 80% этих запасов представляют собой ценные бумаги с сомнительной ликвидностью, а, собственно, валюты и золота лишь на сумму 4,8 $ млрд.

Куда пропала валюта

С 18 марта крупнейшие украинские банки, "Приватбанк", "Альфа-банк" официально закрыли возможность покупки наличной валюты. Банкиры объясняют это закрытием воздушного сообщения и невозможностью завезти банкноты в страну. "Приватбанк" еще и неумело попытался объяснить ограничения «заботой о клиентах в период карантинных мероприятий», дескать, долларовые банкноты могут содержать вирус. При этом операции с наличной гривной проводятся в обычном режиме.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий винит в нехватке валюты ажиотажный спрос у населения. Он сообщил о том, что превышение спроса над предложением со стороны населения на наличном валютном рынке за последнюю неделю составило 300 млн долларов. По его словам, именно из-за повышенного спроса на наличную валюту в банках образовался дефицит долларов.

16 марта глава совета Нацбанка Богдан Данилишин впервые откровенно признался, что НБУ не хватит резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису. С другой же стороны, как отметил Данилишин, внешняя финансовая помощь может предполагать даже утрату государственного суверенитета и переформатирование экономической политики страны в интересах внешних игроков. Экономист Охрименко: Если Нацбанк не предпримет превентивные меры, курс будет чуть ли не 50 гривен © Александр Охрименко

Свою лепту в нехватку валюты внесли и украинские банки и предприятия. НБУ пытается спасти их, выдавая кредиты в гривнах, а те на кредитные гривны массово закупаются валютой. Как сообщает депутат Александр Дубинский, «никто не заинтересован в укреплении гривны, курс доллара собираются и дальше повышать, а другого способа наполнить госбюджет не придумали». Падение курса гривны может помочь экспортерам пополнить бюджет или хотя бы не допустить дальнейшего падения валютных поступлений вследствие падения цен на сырье. С другой же стороны, существенно вырастет цена на импортные товары, что для Украины, фактически убившей свое промышленное производство, может быть очень болезненным.

Попутно усиливается паника среди долларовых вкладчиков банков. На данный момент дефицит наличного доллара оценивается в 1 миллиард. Украинские банки сейчас оценивают возможности завоза наличной валюты из Белоруссии КАМАЗами и своими инкассаторскими службами. 17 марта Нацбанк Украины заявил о прибытии в Борисполь самолета с наличными долларами, но 18 марта эта информация никак не спасла гривну от дальнейшего обвала.

Экономист Алексей Кущ считает нелогичным и надуманным объяснение нехватки валюты прекращением авиасообщения. «Я считаю, что объяснение НБУ неадекватное. У нас блокируются пассажирские перевозки. Грузовые перевозки, дипломатическая, международная почта работают, соответственно, возможность ввоза наличной валюты в Украину была, есть и будет. Этот процесс с пассажирскими перевозками не связан. Просто каждый раз, когда возникают проблемы на валютном рынке, НБУ прибегает к каким-то искусственным объяснениям или механизмам», — говорит Кущ. «Психологический фактор»: Нацбанк объяснил, как коронавирус обвалил гривну © Украина.ру/Стрингер

Он также считает, что валюту сейчас скупает украинская политическая элита. «Плюс какие-то деньги конвертируют политические элиты, которые всегда получают информацию первыми и первыми обменивают нацвалюту на доллары. Наши политэлиты в этом вопросе не патриотичны», — считает экономист. Украинский финансовый эксперт Александр Гончаров тоже полагает, что именно немногие богатые украинцы верят не официальным уверениям правительства, а сугубо наличной валюте и потому стремительно бросились «окешиваться», то есть скупать наличную валюту.

Рушится пирамида облигаций

Хотя у населения действительно наблюдается спрос на валюту, но у украинцев на руках не так много наличности, чтобы существенно обвалить национальную валюту. Основная масса валюты утекает благодаря выводу капиталов анонимными держателями облигаций внутреннего госзайма. Сбрасывая гривневые ОВГЗ, они конвертируют гривну в доллар, тем самым, вымывая валюту с украинского рынка. С этим связывает нехватку валюты экономический эксперт Юрий Гаврилечко, предупреждая о возможном дефиците продовольственных товаров.

«В связи с кризисом и пока что неизвестными рисками для ОВГЗ спекулянты постепенно начинают выводить деньги, они не вкладывают их обратно в украинские ценные бумаги. Они их достают — естественно в гривне, они покупают доллары и выводят. Курс видели за пару недель? Дальше будет больше, если этот процесс не остановится. И это естественный процесс, но это все придет к тому, что цены в гривнах у нас сейчас тоже полезут вверх. А еще будет дефицит продовольственных товаров в силу того что позакрываются магазины и чисто физически где их доставать? И будет проблема с сельхозпродукцией, потому что неизвестно, кто там и как будет работать, болеет или нет. И третье — с перерабатывающей промышленностью, эти предприятия закроются или будут продолжать работать — тоже пока непонятно. Пока это все на уровне непонятности, но любые панические настроения могут вызвать пиковые нагрузки на определенные потребительские товары», — сказал Гаврилечко в интервью Ukrlife.Tv.

К аналогичному выводу приходит и финансовый аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер. «В стране наблюдается проблема с валютной ликвидностью: покупают доллары абсолютно все от нерезидентов, продающих ОВГЗ, и компаний, имеющих задолженность в валюте, до рядовых украинцев, спешащих защитить свои накопления. Для стабилизации рынка НБУ потратил более 1 млрд долларов, но, как мы видим, ощутимого положительного эффекта это не оказало», — говорит Родлер.

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило считает валютную панику у населения явлением краткосрочным и несущественным для украинской экономики, потому что крупных наличных сбережений у большинства украинцев давно нет. Гораздо серьезнее ударит по украинской экономике именно обрушение финансовой пирамиды ОВГЗ, созданной экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.

«Из Украины потек спекулятивный капитал, который в прошлом году пришел в страну на покупку гривневых облигаций внутреннего государственного займа. За последнее время резко вырос спрос на валюту. Облигации продаются за гривну, на нее покупается валюта и выводится из страны. Однозначно должны добавиться отрицательные ожидания участников внешнеэкономической деятельности — экспортеров. Они понимают, что курс начинает расти, и им выгоднее попозже завести валюту, если это нужно. Это ограничивает предложение на валютном рынке. А если предложение уменьшается, а спрос растет, соответственно, курс гривны снижается», — объясняет Жалило происходящее на украинском валютном рынке. Нацбанк Украины заявил о нехватке валюты в стране © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что ждет украинскую экономику

Финансовый эксперт Алексей Гончаров считает, что в сфере экономики и финансов «юные дарования» из Верховной Рады и Кабмина сейчас стоят на перепутье, то есть выбирают между двумя сценариями дальнейшего развития экономики. «Первый сценарий: объявить лозунг "Кто еще в состоянии — обогащайтесь и спасайтесь!", но при этом подорвать собственную власть. Второй сценарий: идти по пути мобилизационной экономической модели с резким снижением жизненного уровня, но сохраняя за собой власть», — пишет Гончаров.

Экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов советует Киеву просить МВФ рассматривать в качестве золотовалютных запасов не только ценные бумаги, валюту и золото, но и зерно, одну из основных статей экспорта «аграрной сверхдержавы». «Зерно прекрасно может выполнить функцию стабилизатора при потрясениях в экономике, так как этот ресурс ликвидный, возобновляемый и для воспроизводства используется национально-территориальные преимущества», — заявил Арбузов. Если международные банкиры пойдут на это, то мы фактически вернемся к экономике Средневековья и своеобразной выплате оброка «натурой».

Сколь бы ни радовались украинские националисты падению цен на нефть и российского рубля, очевидно, что по украинской экономике финансовый кризис ударит сильнее. Проблема усугубляется еще и тем, что НБУ последний год чрезмерно укреплял гривну, а значит, падение будет вдвойне болезненным. У Киева фактически нет подушки безопасности, а выплаты по внешним кредитам (которые при девальвации становятся дороже) будут вымывать из страны практически все доходы.