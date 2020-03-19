Украина и США договорились о создании газового хаба для американского сжиженного газа на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ). В рамках этих договоренностей США будут поставлять на хаб на Украине 6-8 млрд куб. м СПГ ежегодно через польские терминалы для последующей его транспортировки в европейские страны

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", — сообщил замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью одному из украинских информагентств.

Оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины", но, "учитывая очень большой геополитический вес проекта", его реализация будет проходить под патронатом президента Украины Владимира Зеленского, отметил замглавы Минэкоэнерго. Он добавил, что речь идет о "беспрецедентном полномасштабном проекте", который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от России, а также будет иметь большой экономический эффект.

"С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", — уточнил замминистра. По его прогнозам, для запуска проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб. м. Чижик добавил, что вопросы участия Польши в этом проекте решаются с США. Золотарёв: Украина стала дохлой кошкой, которой перебрасываются американские политики © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Американский газ для Украины

Украина вслед за Польшей (и с использованием ее мощностей) начала закупки сжиженного газа у американских поставщиков еще в прошлом году. Но вопрос о том, насколько это выгодно, остается дискуссионным. Доля американского сжиженного природного газа в импорте ЕС растет. Штаты стали третьим по величине поставщиком СПГ в ЕС. В течение шести лет там построили шесть СПГ-терминалов, и вскоре могут появиться еще восемь. Украина собственным терминалом по регазификации сжиженного газа не располагает.

Поставки американского сжиженного газа на Украину обсуждались в мае прошлого года на встрече президента Украины Зеленского с министром энергетики США Риком Перри. В августе 2019 года Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Соглашение предусматривает развитие поставок американского СПГ в Польшу и начало таких поставок на Украину, использование украинских подземных газовых хранилищ и обустройство газовой инфраструктуры.

В рамках этого соглашения в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа. В 2020 году ожидается 39 поставок СПГ на терминал в Свиноуйсьце, тем самым зарезервирована полная мощность терминала. Польша впервые за три года работы этого терминала собирается использовать его на полную мощность, до сих пор большая часть просто простаивала. Симонов: Коронавирус спровоцировал падение цен на нефть, и больше всех от этого выигрывает Китай © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Мощность регазификационного терминала в Польше составляет около 5 млрд куб. м в год, но ее предполагается увеличить в 1,5 раза. В случае сохранения уровня собственной добычи и темпов роста потребления газа расширение терминала и запуск трубопровода Baltic Pipe (предполагается в 2023 г) могут привести к избытку предложения на польском газовом рынке около 2-3 млрд куб. м — даже при полном отказе от газпромовских поставок.

Сейчас единственное препятствие в развитии экспорта американского газа на Украину через Польшу в больших объемах — мощность действующих трубопроводов на польско-украинской границе. По этому маршруту можно экспортировать лишь 1,5 млрд куб. м в год. Проект строительства нового газопровода между Германовичами и украинским ПХГ Bliche Volytsia предполагает ее увеличение до 6 млрд куб. м в год к концу 2021 года, однако источники финансирования стройки пока не определены.

В октябре 2019 года "Укртрансгаз" завершил строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" во Львовской области. После завершения тестирования нового участка до 2021 г. доступная для импорта из Польши пропускная способность возрастет с 6,5 до 18 млн куб. м в сутки. В годовом измерении это почти 6,6 млрд кубов, или примерно половина всей годовой потребности Украины в импорте газа. Сама же Польша более пяти лет фактически игнорировала строительство газового интерконнектора для увеличения поставок сжиженного газа, ожидая, пока Украина начнет строить свою часть газопровода.

Цена вопроса

Ответа на вопрос, выгоднее ли покупать газ в сжиженном виде у США, чем брать у европейцев де-факто тот же российский, только по реверсу, нет. Собственно стоимость американского газа, который Украина покупает через Польшу, является коммерческой тайной. На дешевое топливо от Польши Украине вряд ли стоит рассчитывать. Польша заявляет, что скоро сможет закупать американский СПГ дешевле на 20-30%, чем российский газ. Однако формулу ценообразования на СПГ в контрактах с американскими компаниями Варшава также не раскрывает.

Эксперты утверждают, что конечная цена американского газа, которая состоит из себестоимости добычи в США с учетом дотаций правительства, плюс транспортировка, плюс затраты на LNG-терминалы и кредитное обслуживание превышает цену реверсного европейского газа более чем в 2,5 раза. Вирусно-нефтяной кризис. Потери и выгоды Украины © AP, Vincent Yu | AP, Vincent Yu | Перейти в фотобанк

Миссия невыполнима

По мнению эксперта в энергетической сфере Юрия Корольчука, «Нафтогаз» втягивает президента Зеленского в «аферу» с американским LNG. «Заявление Минэнерго о готовности компаний из США поставлять сжиженный газ объемом 6-8 млрд. куб. м ежегодно не соответствует действительности и носит характер «аферы». К тому же действительным лоббистом поставок LNG из США выступает не Минэнерго, а «Нафтогаз». Более того действия Минэнерго и «Нафтогаза» свидетельствуют о том, что они используют президента Владимира Зеленского в своих манипуляторных целях. Ведь именно Зеленскому предлагают принять окончательное решение об убыточном импорте LNG из США, а также продлении действия контракта с главой «Нафтогаза» Коболевым.

Трудно найти государство или правительство, которые будут основываться или осуществлять расчет баланса потребления газа, основываясь на обычном письме о намерениях. Фактически Минэнерго демонстрирует украинцам чистый лист бумаги и предлагает поверить в американский газ», — считает Корольчук.

Однако, подчеркивает эксперт, существует ряд действительно рыночных причин, которые не дают оснований доверять заявлениям Минэнерго и «Нафтогаза». «На сегодня технически возможно получение со стороны Польши более 2 млрд. куб. м газа. Поэтому ни 6, ни 8 млрд. куб американского газа физически не могут попасть на Украину. Минэнерго эту проблему игнорирует. А «Нафтогаз» за предыдущие 6 лет не сделал и шага, чтобы действительно технически расширить «трубу» в направлении Польши. Аналогично и в Польше нет технических возможностей поставлять больше 2 млрд. куб. м газа в год», — поясняет Корольчук.

Кроме того, по его словам, сейчас на мировом рынке европейские и китайские контрагенты отказываются, пересматривают или вообще отменяют предыдущие соглашения о заключении договоров с США о поставках LNG-газа. Таким образом, Украиной фактически пытаются закрыть финансовую дыру, которая возникла у компаний США, торгующих сжиженным природным газом.

«Формирование газового «хаба» на Украине фактически только на основании «соглашения» о поставках сжиженного газа из США приведет к тому, что газовый «хаб» обанкротится уже в первый день своего существования. И Украине придется дотировать деятельность «хаба» за счет бюджета. То есть выделять средства «Нафтогазу», который продолжает фактически контролировать работу подземных хранилищ (ведь анбандлинг де-факто не состоялся). Это первый аспект «аферы» «Нафтогаза» с LNG-газом США.

Второй аспект «аферы» — в результате таких действий Украина будет закупать дорогой американский газ, продавать его по более дешевой цене для населения и выделять из бюджета компенсацию «Нафтогазу». В принципе именно такова главная цель этой аферы. В случае добросовестных и конкурентных действий мы увидим соглашение о покупке сжиженного газа, где с одной стороны будет выступать частная компания США (возможно Louisiana natural gas Exports, Inc), а с другой стороны — также частная компания Украины. Тогда можно говорить о бизнес-интересах», — считает Юрий Корольчук.

Эксперт уверен, что речь идет не о поставках газа через польскую PGNiG (когда дотации ложатся на плечи поляков), а продажа американского газа «напрямую» Украине и тогда правительство Украины будет дотировать американский газ.

Он напомнил, что об убыточности поставок американского газа глава «Нафтогаза» Коболев заявлял еще в мае 2019: «Известно, что США поддерживают экспортную деятельность американских компаний, предоставляя финансирование и страхуя риски. В ситуации, когда мы должны подготовиться к потенциальным провокаций со стороны России и накопить дополнительные запасы газа в начале зимы, такая помощь очень кстати».

«Тогда же Коболев заявлял, что именно «Нафтогаз», а не частные компании будут покупать американский LNG-газ. И маловероятно, что это сам Коболев принял такое решение. В данном случае Коболев является исполнителем воли внешних структур», — подчеркнул Юрий Корольчук.

Третий аспект «аферы», по мнению эксперта, заключается в том, что «Нафтогаз» упорно добивается получения возможности использовать виртуальный реверс в польском направлении.

«На практике это будет означать, что «Нафтогаз» отберет, например, 6 млрд. куб. м российского газа, а по документам оформит этот газ как американский газ из Польши. В выигрыше окажется американская компания поставщик газа, а в «минусе» — бюджет Украины (суммарно все потребители), который должен будет компенсировать «Нафтогазу» разницу между закупочной стоимостью американского газа в Польше и стоимостью газа для потребителей Украины», — заключил Юрий Корольчук.