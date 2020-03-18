Журналисты и политологи рассказали Украине.ру, как чувствуют себя жители разных регионов страны после ужесточения мер, принятых властями столицы и Украины в связи с угрозой коронавируса

По состоянию на утро 18 марта на Украине Минздрав насчитал 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них двое умерших. При этом среди заболевших оказались даже дети.

В Черновицкой области коронавирус выявили у 31-летнего и 18-летнего пациентов, а также у трех детей: 10 лет, год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Впрочем, по разным оценкам, реально заболевших на Украине в разы больше.

Накануне власти Украины ввели крайне жесткие меры в борьбе с коронавирусом. Прекращена работа всех заведений сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек, введены ограничение движения пассажирского транспорта внутри страны и остановка работы метро.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

О ситуации в разных регионах страны Украине.ру рассказали журналисты и политологи.

Даниил Богатырёв, эксперт Института анализа и менеджмента политики, Киев

— Большинство мер соблюдаются. Метро закрыто, рестораны закрыты, кафе закрыты. Все прочие места из сферы услуг тоже закрыты. Не соблюдается только норма о перевозке не более 10 человек в маршрутке. Но её физически невозможно соблюсти — метро закрыто, а людям нужно как-то добираться на работу. Маршруток и так было недостаточно. А если в них еще по 10 людей возить, включая бывших пассажиров метро.

- Какие настроения у людей?

— Люди настроены нормально. Не то что равнодушно, но как-то не особо паникуют. В отдельных местах были приступы скупки продуктов, но скупали только определенные продукты в определенных местах.

Я приблизительно представляю, как это было. Кто-то один приходил и начинал скупать гречку. А все, кто в это время был в магазине, повторяли за ним. Потому что в соседних магазинах все нормально — стоят полные полки и гречки, и сахара, и соли. Так что тотальной паники нет.

Люди ходят без масок в большинстве своем. В масках только один из десяти.

- Как вы в целом оцениваете действия властей и их жесткие ограничительные меры?

— Правильно, что ввели. Это превентивные меры. Система здравоохранения Украины в разы, а может быть, в десятки раз менее готова к эпидемии, чем та же итальянская система. Но мы видим, что происходит в Италии: люди мрут, люди заражаются тысячами в день.

Если бы у нас начался рост эпидемии по экспоненте, я подозреваю, что это привело бы к еще худшим последствиям. Именно поэтому власти ввели превентивные меры. Сейчас у нас только 14 больных. Это не так много, и обстановка нормальная. Думаю, что как раз вовремя ввели карантин.

Андрей Лесик: Запад помогал Украине оружием для убийства своих граждан, а с коронавирусом мы разбираемся сами © Facebook, Андрей Лесик Сергей Форест, журналист и общественный деятель, Житомир

— Паники не наблюдается. Но, думаю, многие осознают серьёзность ситуации.

Я стою в Житомире на улице, мимо проходят люди, в основном без масок. Думаю, это не потому, что все легкомысленно относятся к своему и чужому здоровью, а потому, что маску не так просто найти.

Я так понимаю, что если масок нет — по понятным нам причинам, — то что говорить о других средствах защиты. И не будем сравнивать уровень медицины в Европе, в Китае и на Украине, где благодаря всем этим реформам она стала полностью отреформированной. В кавычках, разумеется.

Знакомый предприниматель говорит: закрывают, карантин, а кто же людям возместит убытки? И работникам, и предпринимателям. В других странах, где чтят закон, предусмотрены компенсации, а у нас?

При этом закрывают малые предприятия, а большой бизнес работает — не закрывают же большие производства. Снова давят, получается, малый бизнес. О работниках я и не говорю. Сколько человек может сидеть дома? Не у всех есть сбережения, а если есть, то надолго ли хватит.

- Как ситуация с продуктами в магазинах?

— Я как раз был в молочном отделе: всё есть. И колбаска вот лежит. Но это как раз о сбережениях. Может быть, раскупили бы уже, если бы были деньги у людей. А если люди теперь не будут получать зарплату, то сколько они могут продержаться, где брать средства для жизни?

«Медицина для богатых, а умирать будут бедные»: Скачко о последствиях коронавируса для Украины © РИА Новости, Нина Зотина Святослав Вышинский, политолог и телеведущий, Черновцы

— Обстановку можно охарактеризовать как напряженную.

Черновицкую область фактически закрыли на замок, отменены все регулярные авиа-, автобусные и железнодорожные рейсы, а также внутреннее автобусное сообщение. С 18 марта полностью прекращена работа общественного транспорта в Черновцах.

Закрыты все рынки, торговые центры, магазины, кроме аптек, автозаправок и продуктовых, введены ограничения в режиме работы поликлиник. Также закрыты школы, университеты, пункты пропуска на молдавской и румынской границах.

Курс гривны за неделю упал на несколько позиций, некоторые продукты в супермаркетах буквально разметают с полок, хотя подобные волнения нерегулярны.

- Как вы можете описать настроения людей?

— Люди встревожены, но откровенной паники я не наблюдаю. Пешеходов и транспорта на улицах стало меньше, но большинство не носит масок. Все больше детей свободно играют на улицах, поскольку родителям просто некуда их девать.

В моём кругу общения принятые меры вызывают все большее недоумение и озлобление. Люди не понимают, зачем введено чрезвычайное положение, если в стране умерли всего 2 человек, и нет ничего похожего на пандемию.

Однако экономические убытки затронут всех. Горожане встревожены тем, что из-за карантина у них отняли возможность зарабатывать на жизнь и обеспечивать себя и свои семьи. Как-никак жизнь в условиях карантина — удовольствие вовсе не дешевое.

- Как вы оцениваете действия властей? Насколько эффективно они борются с вирусом?

— Действия власти с медицинской точки зрения оценить сложно, но тема коронавируса стала прекрасной площадкой для пиара политиков.

Однако, на мой субъективный взгляд, принятые меры чрезмерны и не оправданны. По существу имеет место не так вирусная, как паническая эпидемия.

На Буковине всего 10 инфицированных, из них половина болеет в легкой форме, нет ни одного летального случая — на каком же основании это можно называть "пандемией" и закрывать на замок целый регион с населением под миллион человек?

Цифры явно несопоставимы.

Криминал в медицинской маске. Украинские воры, грабители и проститутки адаптируются к карантину © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Иванка Корань, журналистка сайта «Варианты», Львов

— Обстановка во Львове описывается одним словом — карантин. Но он пока неполный: работают рынки, некоторые большие универмаги, магазины промышленных товаров.

Люди собираются в кафе, общественный транспорт также не изменил режима работы.

- Как вы можете описать настроения людей?

— Продуктами люди запасаются. Это, на мой взгляд, правильно, так как итальянцы не успели этого сделать, интернет-торговля не справляется с доставкой, поэтому многим там приходится сейчас стоять в километровых очередях в магазины за продуктами.

Паники нет, так как никто не знает что это такое — коронавирус. Но многие люди понимают, что если эпидемия будет развиваться такими темпами и масштабами, как в Италии, то это будет очень серьёзное испытание для нас.

- Насколько эффективно власти борются с вирусом?

— Действия местных властей недостаточны. До сих пор практически нет тестов, и не приходится надеяться на то, что они будут в достаточном количестве.

О средствах защиты — также город ими не обеспечен. Лишь две машины «скорой помощи» оборудованы для транспортировки инфицированных больных. Аппараты искусственного дыхания можно посчитать на пальцах одной руки.

Так что карантин — единственное лекарство и единственная защита от коронавируса для нас.

Больной коронавирусом депутат Шахов рассказал, в какой стране на самом деле был © Facebook/Сергей Шахов Виталий Теплов, главный редактор издания «Горожанин», Днепр

— Обстановка в Днепре изменилась не сильно, что, наверное, связанно с нашим традиционным славянским пофигизмом. Основная масса людей реагирует пока, по крайней мере, достаточно спокойно, не сильно меняя свой жизненный уклад.

Я сегодня специально проехался по городу, чтобы понять, как его (карантин) будут исполнять. И если в центре Днепра он худо-бедно соблюдается, в виде закрытия кафе и прочих заведений, то в спальных микрорайонах в этом отношении полный бардак. Как работали все питательно-развлекательные точки, так и продолжают работать.

- Как вы можете описать настроения людей?

— Нет, паники не наблюдается. Более того, я специально посчитал людей в медицинских масках в общественных местах (транспорт, магазины и пр.) — так вот за весь день таких я встретил ровно восемь человек. В этом всё наше отношение к серьезности проблемы.

При этом нужно понимать, что у нас система диагностики — это отдельная песня. Все анализы отправляют в Киев, где и должны проходить исследования. Это один момент карантинной шизофрении, но далее становится еще более интересно.

Всего Украине подарили 950 лабораторных тестов на коронавирус, государство докупило еще около ста экспресс-тестов. То есть в условиях эпидемии мы имеем возможность обследовать около тысячи человек.

И в воскресенье наш Центр общественного здоровья распространяет «успокаивающую» информацию, что, мол, эпидемии нет, при этом нечаянно сообщает, что с начала эпидемии они провели аж 83 теста и определили четырех зараженных. Потрясающая статистическая выборка.

- Как вы в целом оцениваете действия украинских властей?

— Я полагаю, что Владимиру Зеленскому очень повезло, что при смене правительства Минздрав возглавил опытный человек, который точно знает, что такое вирусы, что такое эпидемия. И он может донести президенту истинное положение дел и все опасности, связанные с короанвирусом.

Но, с другой стороны, если сейчас ввести все надлежащие меры по карантину, то при отсутствии кредита МВФ наша экономика медленно умрет от безденежья.

Наверное, с этой двойственностью и связана половинчатость указов президента и тех десяти пунктов постановления правительства о введении ограничительных мер.

В результате получилось очень забавно. Вводится карантин, но нет сил и средств для его осуществления и контроля.

Мне кажется, что пока не станут известны истинные масштабы эпидемии, то все меры будут находиться в этой же расслабленной логике пофигизма. А вот когда все по-настоящему испугаются, то тогда нужно будет зажимать гайки.