Карантинные меры, предпринятые на Украине в связи с эпидемией коронавируса, не помешали националистам — ветеранам АТО и боевикам полка «Азов» — провести в выходные акции протеста против планов замирения на Донбассе

Не очень многочисленные, но хорошо организованные шествия и митинги прошли под лозунгами «Зелю геть!» и «Коронавирус тебя (Зеленского. — Ред.) не спасёт».

Партия войны переходит в активный режим



Поводом, а скорее всего предлогом, к выступлениям националистов стали договорённости, достигнутые в Минске, — там при участии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака было принято решение о создании Консультативного совета с участием представителей республик Донбасса. По сути речь идёт о начале диалога с ЛДНР, без чего мира на Донбассе не достичь. Но «партии войны» мир не нужен.

Примечательно, что против договорённостей выступила часть депутатов президентской фракции партии «Слуга народа», выразивших свою позицию в личных блогах. Зеленскому предложили «вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений относительно создания Консультативной группы в порядке и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам».

Националисты записями в блогах не ограничились и выдвинули ультиматум президенту. Лидер партии «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что добровольцы не примут наград из рук Зеленского. Отметим, это уже не первый ультиматум от Билецкого. Стоит вспомнить и о нападении 12 марта националистов (из того же «Нацкорпуса») на внештатного советника секретаря СНБО и друга президента Сергея Сивохо во время презентации «платформы примирения». Нападение было грубым, советника толкнули, он упал… «Крым. Отечество. Навсегда»: как украинские СМИ коронавирус в Крыму нашли

Символичное падение

Как отметил экс-депутат Рады Владимир Олейник, на самом деле упал не Сивохо — «упал Зеленский, и он уже не поднимется». Об этом же сказал изданию Украина.ру известный украинский журналист, общественный деятель, узник совести Руслан Коцаба: «не Сивохо кинули на землю, а по сути кинули Зеленского». По мнению журналиста, Зеленский в данном случае выступает как «президент мира», но «партия войны» пойдёт на всё ради сохранения своего «бизнеса» (то есть самой войны), и сейчас Украина гораздо ближе к узурпации власти и диктатуре, чем об этом думают в России.

Ранее политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский заявил, что националисты готовят на Украине переворот и даже не скрывают этого. Реализация этих планов — только вопрос времени. Отметим: малочисленность нынешних маршей националистов не должна вводить в заблуждение. У националистов есть поддержка, ведь они выступают не только против Зеленского, но и, например, против продажи земли. А это автоматически добавляет им сторонников даже среди тех, кто абстрактно «за мир»…

«Эскадроны смерти»

Внесёт ли коррективы эпидемия коронавируса? На пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру высказывались предположения о последствиях возвращения на Украину мигрантов: зарабатывать дома им негде, как они себя в таких условиях поведут? Также был задан вопрос о возможности в связи с общим кризисом прекращения финансирования националистических групп на Украине. Политолог Ростислав Ищенко ответил отрицательно: «националистов финансировать не перестанут, потому что они стоят недорого, а пользы от них много».

«Сколько бы мигрантов ни приехало назад и какие бы они злые ни были, до тех пор, пока против них можно выпустить вот этих бандитов с оружием, власти бояться абсолютно нечего, потому что они их (протестующих. — Ред.) загонят за Можай в считанные дни и недели, пусть только попробуют выйти на улицы», — сказал эксперт, добавив, что возвращающиеся мигранты — «это абсолютно атомизированное общество, такое же, как и всё (общество. — Ред.) на Украине». Зеленский закабалённый. Как можно верить президенту, который все время врет © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Тогда как отряды националистов — «это организованные, сбитые армейские подразделения, до зубов вооружённые, понюхавшие крови и привыкшие эту кровь пить, — откровенные бандиты, которые бандитизмом живут, это эскадроны смерти».

«Им платят за то, чтобы они создавали власти комфортные условия, поэтому платить им не перестанут», — отметил Ищенко, добавив, что разрозненные «ветераны АТО» опасности для власти не представляют, а чем власть пугают — так это «организованными нацистами».

«Выводят на Банковую тот же «Азов», а Национальная гвардия показывает, что она его сейчас сдерживать не будет, и он зайдёт прямо туда, в президентский Офис. И сразу же власть понимает, как она должна действовать», — пояснил Ищенко.

Коронавирус и обстрелы

В свою очередь, политолог и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что реакция на эпидемию людей (например, инцидент на Украине в Новых Санжарах) и государств (меры по закрытию границ и т.д.) вполне объяснимы: мы живём в информационном обществе, где «реальность» создают СМИ, и это увеличивает уровень нервозности. К тому же в случае с коронавирусом «надо учитывать эффект загадки, тайны, ведь нет вакцины, споры идут о происхождении вируса, вдруг он мутирует ещё во что-то…»

Что касается Украины, по мнению эксперта, то в условиях «идеального шторма» — кризис политический, кризис финансовый, экономический, ухудшение мировой конъюнктуры — «действительно, Украину ждут времена похуже нынешних». Головачев: Придет время и судьбу Порошенко разделит и Зеленский © Facebook, Головачев Андрей

Да и нынешние времена ведь хорошими не назовёшь. На Донбассе в последние дни усилились обстрелы, но на фоне новостей о распространении COVID-19 на это никто не обращает внимания. Точку зрения дончан выразила в разговоре с журналистами «Комсомолки» жительница Трудовских Светлана Осипова: «Весь мир как с ума сошел, сметают все с полок магазинов, мечутся, чтобы спасти себя. Какие карантинные мероприятия организовывают для спасения! А то, что нас убивают уже шесть лет почище всякого вируса, никому и дела нет. Сплошной парад лицемерия».

Впрочем, украинские националисты лицемерием не страдают: им нужна война, и они об этом открыто заявляют. И они, как мы видим, способны настоять на своём. Не пора ли и «партии мира», да и всем, кто считает главной ценностью человеческую жизнь, а не прибыли олигархов, подумать о том, как добиваться цели более активно, разумно и организованно?