В понедельник, 16 марта, на Украине подтвердились два новых случая заражения коронавирусом. С каждым днём количество заболевших увеличивается, крупные города закрываются на карантин. При этом особой зоной риска остаются Вооруженные силы Украины

«Отмазкой» по коронавирусу

Приход коронавируса Министерство обороны Украины предусмотрело еще в начале февраля. На вызов ответили привычно, по-советски: разослали во все воинские части «указания по недопущению распространения коронавируса в ВСУ». На том и успокоились.

Чиновники от медицинской службы отчитались перед Киевом, что «во всех военных медицинских учреждениях прошли занятия по вопросам работы в условиях эпидемии COVID-19». Самым весёлым пунктом отчетов было единодушное и повсеместное «создание запаса дезинфицирующих средств (спирт)».

То есть ушлые дельцы от военной медицины Украины под шумок о коронавирусе решили еще и заработать на продаже спирта, о чем неоднократно сообщалось в украинских СМИ.

Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

80-й уровень наплевательства

Даже в Киеве сегодня не хватает оборудования, которое может понадобиться при лечении коронавируса. На днях в Верховной раде Украины прозвучала цифра: на каждые 500 человек в стране есть всего 2 аппарата искусственной вентиляции легких.

Как показывает опыт китайских медиков, для успешной борьбы с коронавирусом необходимо 70-80 аппаратов на 100 человек.

Не хватает денег на лекарства и лечение и у украинских военных.

Более чем серьёзная ситуация с медициной во Львовской академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного (бывшее военно-политическое училище ВС СССР, готовившее политруков и военных журналистов). К больным курсантам отношение там просто наплевательское.

Люди они военные, через голову начальства действовать не могут. Но, видимо, рапорта не возымели действия, и больные курсанты жалуются теперь журналистам.

Они пишут, что на ногах переносят «респираторки» десятки людей.

«Температура 37, жуткий кашель, — цитирует курсантов блогер «НачШтаба», — лечат «на глаз», анализов никаких не делают, в одном помещении держат 150 больных, от всех болезней дают только парацетамол. От коронавируса отделались бумажками, объявлениями о его вреде».

Паника из-за коронавируса. Покупатели избили работника киевского магазина за отсутствие маски

Своя рубашка ближе к телу?

Не обойтись и без красочных реакций украинского общества по типу «моя хата с краю», которые уже проявлялись в Новых Санжарах на Полтавщине. Случай совсем свежий.

15 марта в киевский аэропорт «Борисполь» прибыл борт со 123 гражданами Украины на борту. Их нужно где-то располагать на двухнедельный карантин. Среди прочих вариантов рассматривается «Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны» в Киевской области. Там живут на государственном обеспечении около 600 «ветеранов АТО».

Кто-то действительно проходил реабилитацию, лечился от ран, полученных во время войны в Донбассе, но многие — просто получившие заветный статус ветерана, дающий в нищающей Украине неплохой показатель жизненного успеха. Они уже отбились от первой попытки потеснить их, когда привозили украинских граждан из Китая.

Теперь лечащиеся военные, судя по публикациям в украинских СМИ и соцсетях, думают, как отбиться от «итальянского карантина».

Сами они утверждают, что «разместить потенциальных носителей коронавируса можно только во втором корпусе при условии, что остальные корпуса и территорию госпиталя освободят от людей».

И тут-то началось совсем непатриотическое завывание: «за что мы кровь проливали? Мы с врагом Украины боролись, за её территориальную целостность, а теперь нам предлагают бороться еще и с новым вирусом-мутантом».

Одним словом, у «защитников территориальной целостности» не нашлось истинного патриотизма и сострадания к своим же гражданам.

К наркоманам в ВСУ привыкли

Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Особо выделяется наркомания. Сводки военных новостей пестрят сообщениями о том, что в той или иной части контрактника, офицера или обычного «срочника» взяли с белым порошком, амфетамином или героином. Этих случаев так много, что их давно уже не регистрируют, а фиксируют только самые тяжкие.

«У них там обкуренных вообще не считают, а обдолбанных было в 2015-2016 годах чуть не через одного, особенно на юге и на «Авдеевской промке», — рассказывает ветеран донбасского ополчения с позывным Фелис, — это все у нас знали».

Настоящая эпидемия

С наркоманией, похоже, в украинской армии борются только для виду. Но самой страшной проблемой для украинского общества стал всплеск заболеваний СПИДом среди украинских военнослужащих.

Украина, и об этом неоднократно предупреждала ВОЗ, начиная с середины 90-х годов прошлого века уверенно держала одно из первых мест в Европе по уровню заболеваний СПИДом.

Не отставала от гражданских и армия. Но, как утверждают армейские аналитики, на Украине в 2014-м сразу после начала боевых действий ситуация резко ухудшилась. Меньше чем за год показатель взлетел с 19 до 39 носителей ВИЧ на 100 тысяч военнослужащих. И это только среди тех, кто прошел добровольный тест или углубленное медобследование (согласно официальным отчетам Главного военно-медицинского управления, ежегодно тестирование на ВИЧ/СПИД проходят только 3 тысячи военнослужащих).

Оно и понятно: в 2014 году в ВСУ спешно мобилизовывали всех, кто мог держать оружие.

Коронавирусная блокада: Украина закрыла все пункты пропуска на Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Но лучше не становится — по уровню заразности украинская армия превзошла всех в Европе. В армию приходят с ВИЧ, его же «цепляют» в армии. Официальная статистика МО Украины говорит: в 2017 году в рядах ВСУ заболел 81 военнослужащий, в 2018 — 88.

В 2017 году эпидемиологической обстановкой в украинской армии обеспокоились даже в руководстве США. По линии НАТО в ВСУ срочно отправили 15 000 тестов на ВИЧ, но разве одними тестами тут от беды спасешься?

Этой армии пора на карантин

Буквально на днях в вооруженных силах Украины после многолетних дебатов создали Командование медицинских сил ВСУ. Киев намерен объединить все медицинские службы ВСУ (а их нынче много в каждом роде войск) и начать бороться с пороками армейской медицины, в том числе и с практически неконтролируемым разгулом эпидемических заболеваний.

Не поздновато ли?