«Отмазкой» по коронавирусу
Приход коронавируса Министерство обороны Украины предусмотрело еще в начале февраля. На вызов ответили привычно, по-советски: разослали во все воинские части «указания по недопущению распространения коронавируса в ВСУ». На том и успокоились.
Чиновники от медицинской службы отчитались перед Киевом, что «во всех военных медицинских учреждениях прошли занятия по вопросам работы в условиях эпидемии COVID-19». Самым весёлым пунктом отчетов было единодушное и повсеместное «создание запаса дезинфицирующих средств (спирт)».
То есть ушлые дельцы от военной медицины Украины под шумок о коронавирусе решили еще и заработать на продаже спирта, о чем неоднократно сообщалось в украинских СМИ.
При этом еще в конце февраля появились два сообщения о заражении коронавирусом в гарнизонах на западе Украины. Информацию очень быстро дезавуировали военные власти. Впрочем, как сообщают блогеры, в графе «диагноз» коронавирус просто изменили на обычный грипп.
80-й уровень наплевательства
Даже в Киеве сегодня не хватает оборудования, которое может понадобиться при лечении коронавируса. На днях в Верховной раде Украины прозвучала цифра: на каждые 500 человек в стране есть всего 2 аппарата искусственной вентиляции легких.
Как показывает опыт китайских медиков, для успешной борьбы с коронавирусом необходимо 70-80 аппаратов на 100 человек.
Не хватает денег на лекарства и лечение и у украинских военных.
Более чем серьёзная ситуация с медициной во Львовской академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного (бывшее военно-политическое училище ВС СССР, готовившее политруков и военных журналистов). К больным курсантам отношение там просто наплевательское.
Люди они военные, через голову начальства действовать не могут. Но, видимо, рапорта не возымели действия, и больные курсанты жалуются теперь журналистам.
Они пишут, что на ногах переносят «респираторки» десятки людей.
«Температура 37, жуткий кашель, — цитирует курсантов блогер «НачШтаба», — лечат «на глаз», анализов никаких не делают, в одном помещении держат 150 больных, от всех болезней дают только парацетамол. От коронавируса отделались бумажками, объявлениями о его вреде».
Это очень сжатый пересказ жалоб будущих офицеров. На фоне эпидемической опасности, подкосившей соседнюю со Львовом Европу, это смотрится просто верхом легкомыслия.
Своя рубашка ближе к телу?
Не обойтись и без красочных реакций украинского общества по типу «моя хата с краю», которые уже проявлялись в Новых Санжарах на Полтавщине. Случай совсем свежий.
15 марта в киевский аэропорт «Борисполь» прибыл борт со 123 гражданами Украины на борту. Их нужно где-то располагать на двухнедельный карантин. Среди прочих вариантов рассматривается «Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны» в Киевской области. Там живут на государственном обеспечении около 600 «ветеранов АТО».
Кто-то действительно проходил реабилитацию, лечился от ран, полученных во время войны в Донбассе, но многие — просто получившие заветный статус ветерана, дающий в нищающей Украине неплохой показатель жизненного успеха. Они уже отбились от первой попытки потеснить их, когда привозили украинских граждан из Китая.
Теперь лечащиеся военные, судя по публикациям в украинских СМИ и соцсетях, думают, как отбиться от «итальянского карантина».
Сами они утверждают, что «разместить потенциальных носителей коронавируса можно только во втором корпусе при условии, что остальные корпуса и территорию госпиталя освободят от людей».
И тут-то началось совсем непатриотическое завывание: «за что мы кровь проливали? Мы с врагом Украины боролись, за её территориальную целостность, а теперь нам предлагают бороться еще и с новым вирусом-мутантом».
Одним словом, у «защитников территориальной целостности» не нашлось истинного патриотизма и сострадания к своим же гражданам.
К наркоманам в ВСУ привыкли
Военная страда первых двух лет войны на Востоке Украины привела к невиданному всплеску преступности в ВСУ. Повальное пьянство, насилие, наркомания, убийства и самоубийства — самые распространенные преступления.
Особо выделяется наркомания. Сводки военных новостей пестрят сообщениями о том, что в той или иной части контрактника, офицера или обычного «срочника» взяли с белым порошком, амфетамином или героином. Этих случаев так много, что их давно уже не регистрируют, а фиксируют только самые тяжкие.
«У них там обкуренных вообще не считают, а обдолбанных было в 2015-2016 годах чуть не через одного, особенно на юге и на «Авдеевской промке», — рассказывает ветеран донбасского ополчения с позывным Фелис, — это все у нас знали».
Настоящая эпидемия
С наркоманией, похоже, в украинской армии борются только для виду. Но самой страшной проблемой для украинского общества стал всплеск заболеваний СПИДом среди украинских военнослужащих.
Украина, и об этом неоднократно предупреждала ВОЗ, начиная с середины 90-х годов прошлого века уверенно держала одно из первых мест в Европе по уровню заболеваний СПИДом.
Не отставала от гражданских и армия. Но, как утверждают армейские аналитики, на Украине в 2014-м сразу после начала боевых действий ситуация резко ухудшилась. Меньше чем за год показатель взлетел с 19 до 39 носителей ВИЧ на 100 тысяч военнослужащих. И это только среди тех, кто прошел добровольный тест или углубленное медобследование (согласно официальным отчетам Главного военно-медицинского управления, ежегодно тестирование на ВИЧ/СПИД проходят только 3 тысячи военнослужащих).
Оно и понятно: в 2014 году в ВСУ спешно мобилизовывали всех, кто мог держать оружие.
Сейчас формально возвращают систему стопроцентного тестирования всех «срочников» и контрактников на ВИЧ/СПИД при поступлении на службу, проводится просветительская работа, военнослужащим в зоне ООС (перешедшие на смену АТО так называемые операции объединенных сил) выдаются контрацептивы.
Но лучше не становится — по уровню заразности украинская армия превзошла всех в Европе. В армию приходят с ВИЧ, его же «цепляют» в армии. Официальная статистика МО Украины говорит: в 2017 году в рядах ВСУ заболел 81 военнослужащий, в 2018 — 88.
В 2017 году эпидемиологической обстановкой в украинской армии обеспокоились даже в руководстве США. По линии НАТО в ВСУ срочно отправили 15 000 тестов на ВИЧ, но разве одними тестами тут от беды спасешься?
Этой армии пора на карантин
Буквально на днях в вооруженных силах Украины после многолетних дебатов создали Командование медицинских сил ВСУ. Киев намерен объединить все медицинские службы ВСУ (а их нынче много в каждом роде войск) и начать бороться с пороками армейской медицины, в том числе и с практически неконтролируемым разгулом эпидемических заболеваний.
Не поздновато ли?