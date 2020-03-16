«Отмазкой» по коронавирусу

Приход коронавируса Министерство обороны Украины предусмотрело еще в начале февраля. На вызов ответили привычно, по-советски: разослали во все воинские части «указания по недопущению распространения коронавируса в ВСУ». На том и успокоились.

Чиновники от медицинской службы отчитались перед Киевом, что «во всех военных медицинских учреждениях прошли занятия по вопросам работы в условиях эпидемии COVID-19». Самым весёлым пунктом отчетов было единодушное и повсеместное «создание запаса дезинфицирующих средств (спирт)».

То есть ушлые дельцы от военной медицины Украины под шумок о коронавирусе решили еще и заработать на продаже спирта, о чем неоднократно сообщалось в украинских СМИ.

Коронавирус затронул и президентские выборы в США
Коронавирус затронул и президентские выборы в США
© РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк
При этом еще в конце февраля появились два сообщения о заражении коронавирусом в гарнизонах на западе Украины. Информацию очень быстро дезавуировали военные власти. Впрочем, как сообщают блогеры, в графе «диагноз» коронавирус просто изменили на обычный грипп.

80-й уровень наплевательства

Даже в Киеве сегодня не хватает оборудования, которое может понадобиться при лечении коронавируса. На днях в Верховной раде Украины прозвучала цифра: на каждые 500 человек в стране есть всего 2 аппарата искусственной вентиляции легких.

Как показывает опыт китайских медиков, для успешной борьбы с коронавирусом необходимо 70-80 аппаратов на 100 человек.

Не хватает денег на лекарства и лечение и у украинских военных.

Более чем серьёзная ситуация с медициной во Львовской академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного (бывшее военно-политическое училище ВС СССР, готовившее политруков и военных журналистов). К больным курсантам отношение там просто наплевательское.

Люди они военные, через голову начальства действовать не могут. Но, видимо, рапорта не возымели действия, и больные курсанты жалуются теперь журналистам.

Они пишут, что на ногах переносят «респираторки» десятки людей.

«Температура 37, жуткий кашель, — цитирует курсантов блогер «НачШтаба», — лечат «на глаз», анализов никаких не делают, в одном помещении держат 150 больных, от всех болезней дают только парацетамол. От коронавируса отделались бумажками, объявлениями о его вреде».

Паника из-за коронавируса. Покупатели избили работника киевского магазина за отсутствие маски
Паника из-за коронавируса. Покупатели избили работника киевского магазина за отсутствие маски
Это очень сжатый пересказ жалоб будущих офицеров. На фоне эпидемической опасности, подкосившей соседнюю со Львовом Европу, это смотрится просто верхом легкомыслия.

Своя рубашка ближе к телу?

Не обойтись и без красочных реакций украинского общества по типу «моя хата с краю», которые уже проявлялись в Новых Санжарах на Полтавщине. Случай совсем свежий.

15 марта в киевский аэропорт «Борисполь» прибыл борт со 123 гражданами Украины на борту. Их нужно где-то располагать на двухнедельный карантин. Среди прочих вариантов рассматривается «Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны» в Киевской области. Там живут на государственном обеспечении около 600 «ветеранов АТО».

Кто-то действительно проходил реабилитацию, лечился от ран, полученных во время войны в Донбассе, но многие — просто получившие заветный статус ветерана, дающий в нищающей Украине неплохой показатель жизненного успеха. Они уже отбились от первой попытки потеснить их, когда привозили украинских граждан из Китая.

Теперь лечащиеся военные, судя по публикациям в украинских СМИ и соцсетях, думают, как отбиться от «итальянского карантина».

Сами они утверждают, что «разместить потенциальных носителей коронавируса можно только во втором корпусе при условии, что остальные корпуса и территорию госпиталя освободят от людей».

И тут-то началось совсем непатриотическое завывание: «за что мы кровь проливали? Мы с врагом Украины боролись, за её территориальную целостность, а теперь нам предлагают бороться еще и с новым вирусом-мутантом».

Одним словом, у «защитников территориальной целостности» не нашлось истинного патриотизма и сострадания к своим же гражданам.

К наркоманам в ВСУ привыкли

Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом
Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Военная страда первых двух лет войны на Востоке Украины привела к невиданному всплеску преступности в ВСУ. Повальное пьянство, насилие, наркомания, убийства и самоубийства — самые распространенные преступления.

Особо выделяется наркомания. Сводки военных новостей пестрят сообщениями о том, что в той или иной части контрактника, офицера или обычного «срочника» взяли с белым порошком, амфетамином или героином. Этих случаев так много, что их давно уже не регистрируют, а фиксируют только самые тяжкие.

«У них там обкуренных вообще не считают, а обдолбанных было в 2015-2016 годах чуть не через одного, особенно на юге и на «Авдеевской промке», — рассказывает ветеран донбасского ополчения с позывным Фелис, — это все у нас знали».

Настоящая эпидемия

С наркоманией, похоже, в украинской армии борются только для виду. Но самой страшной проблемой для украинского общества стал всплеск заболеваний СПИДом среди украинских военнослужащих.

Украина, и об этом неоднократно предупреждала ВОЗ, начиная с середины 90-х годов прошлого века уверенно держала одно из первых мест в Европе по уровню заболеваний СПИДом.

Не отставала от гражданских и армия. Но, как утверждают армейские аналитики, на Украине в 2014-м сразу после начала боевых действий ситуация резко ухудшилась. Меньше чем за год показатель взлетел с 19 до 39 носителей ВИЧ на 100 тысяч военнослужащих. И это только среди тех, кто прошел добровольный тест или углубленное медобследование (согласно официальным отчетам Главного военно-медицинского управления, ежегодно тестирование на ВИЧ/СПИД проходят только 3 тысячи военнослужащих).

Оно и понятно: в 2014 году в ВСУ спешно мобилизовывали всех, кто мог держать оружие.

Коронавирусная блокада: Украина закрыла все пункты пропуска на Донбассе
Коронавирусная блокада: Украина закрыла все пункты пропуска на Донбассе
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Сейчас формально возвращают систему стопроцентного тестирования всех «срочников» и контрактников на ВИЧ/СПИД при поступлении на службу, проводится просветительская работа, военнослужащим в зоне ООС (перешедшие на смену АТО так называемые операции объединенных сил) выдаются контрацептивы.

Но лучше не становится — по уровню заразности украинская армия превзошла всех в Европе. В армию приходят с ВИЧ, его же «цепляют» в армии. Официальная статистика МО Украины говорит: в 2017 году в рядах ВСУ заболел 81 военнослужащий, в 2018 — 88.

В 2017 году эпидемиологической обстановкой в украинской армии обеспокоились даже в руководстве США. По линии НАТО в ВСУ срочно отправили 15 000 тестов на ВИЧ, но разве одними тестами тут от беды спасешься?

Этой армии пора на карантин

Буквально на днях в вооруженных силах Украины после многолетних дебатов создали Командование медицинских сил ВСУ. Киев намерен объединить все медицинские службы ВСУ (а их нынче много в каждом роде войск) и начать бороться с пороками армейской медицины, в том числе и с практически неконтролируемым разгулом эпидемических заболеваний.

Не поздновато ли?