Распространение коронавируса меняет привычный уклад жизни по всему миру: от закрытия торговых центров до ограничения транспортного сообщения между странами. В Соединённых Штатах даже пришлось пересмотреть формат проведения президентской предвыборной кампании

Как сообщает телекомпания CNN, в США зафиксировано 2655 случаев заражения коронавирусом, 56 человек умерли. Только для США: Трамп попытался перекупить немецких ученых, чтобы получить вакцину от коронавируса © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Голосование не по графику

Половина штатов объявила чрезвычайное положение в связи с эпидемиологической обстановкой. Более того, власти штата Луизиана перенесли дату проведения праймериз с 4 апреля на 20 июня, чтобы предотвратить рост заболеваемости. Позже аналогичное решение приняло руководство Джорджии, где диагноз подтверждён у 66 человек и один скончался, — вместо 24 марта местные избиратели проголосуют 19 мая. Как пишет газета The Hill, американские чиновники опасаются, что вспышка коронавируса может угрожать избирателям и потенциально снизить явку. Однако не все штаты спешат отменять голосование. Выборы во Флориде, Аризоне, Иллинойсе и Огайо состоятся, как и намечено, 17 марта.

3 марта, в супервторник (когда одновременно голосовали 14 штатов), в Калифорнии не все члены избирательных комиссий вышли на работу, в частности, в округе Йоло около 10% предпочли остаться дома. Срочно пришлось искать им замену. В некоторых штатах граждан призывают голосовать дистанционно.

Корректировки в свой график пришлось внести и претендентам на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джо Байден отменили предвыборные митинги, приуроченные к предыдущему раунду праймериз — 10 марта в Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Каролине и Вашингтоне. Избирательные штабы обоих претендентов теперь вместо личных встреч проводят интернет-конференции для своих сторонников. Хроники пандемии: Европа отгораживается от внешнего мира, США проявляют эгоизм © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Агитация в условиях пандемии

15 марта Сандерс и Байден впервые встретились на теледебатах лицом к лицу (бывший мэр города Саут-Бэнд Пит Буттиджич, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенаторы Элизабэт Уоррен и Эми Клобушар от дальнейшей борьбы отказались, а конгрессвумен Тулси Габбард не допущена до участия), но зрители смогли наблюдать за их словесной дуэлью только через экраны телевизоров и гаджетов. Мероприятие перенесли из Финикса (штат Аризона) в вашингтонскую студию телеканала CNN, и проходило оно без зрителей. По рекомендации центров по контролю и профилактике заболеваний политики не приближались друг в другу ближе, чем на 1,8 метра, трибуны с микрофонами установили на расстоянии 2 метров.

Конечно, претендентов на участие в ноябрьских выборах спросили, чтобы каждый из них сделал бы на месте президента для борьбы с коронавирусом. В отличие от многих других вопросов, здесь Сандерс и Байден продемонстрировали схожую позицию: бывший вице-президент сказал о необходимости провести масштабное обследование населения, оказать материальную помощь пострадавшим, организовать полевые госпитали для увеличения общего количества коек, а также согласился с предложением сенатора создать больше специализированных инфекционных отделений в госпиталях. Трамп согласился пройти тест на коронавирус © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Оба политика старше 70 лет, поэтому относятся к категории, наиболее подверженной заболеванию коронавирусом. Они заверили, что соблюдают меры предосторожности: часто моют руки, пользуются антисептическими средствами и отказались от рукопожатий (на дебатах поприветствовали друг друга касанием локтей).

Не исключено, что эти очные дебаты стали первыми и последними для двух лидеров внутрипартийной гонки. Национальный комитет Демократической партии ещё не назначил дату двенадцатых дебатов и, как пишут американские СМИ, вряд ли назначит.

Если эпидемиологическая ситуация не нормализуется, то коронавирус может оказать ещё более серьёзное влияние на ход избирательной кампании в США. К началу общепартийных съездов партий (у демократов 13-16 июля, а у республиканцев 24-27 августа) все штаты должны провести праймериз, по итогам которых избранные делегаты и будут решать, кто представит партию на выборах. В качестве штрафной меры партийное руководство может лишить штаты нескольких голосов делегатов. Эта проблема актуальна для демократов, у которых продолжается борьба между Сандерсом и Байденом, у республиканцев же всё очевидно — от них на выборы пойдёт Дональд Трамп, даже если праймериз отменят все непроголосовавшие штаты и автоматически отдадут ему все голоса, никакого скандала не будет (некоторые штаты решили не проводить первичное голосование ещё осенью 2019 года, когда мир ещё не знал о коронавирусе).

Однако и для Трампа эпидемия может стать серьёзным испытанием — промышленные предприятия по всему миру ограничивают и даже останавливают производство, что в дальнейшем влечёт проблемы для компаний непроизводственного сектора экономики. Президент США своей главной заслугой всегда называл экономический рост и стабильность своей страны, снижение безработицы. Многие эксперты сходятся во мнении, что помешать переизбранию Трампа может только какой-либо серьёзный финансовый кризис. Так вот спровоцировать его может как раз-таки коронавирус.