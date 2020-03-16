Страны Европы продолжают вводить режим ЧП, закрывать границы и различные заведения на время карантина. Единственное исключение - Великобритания, где ограничений практически нет: там хотят выработать «коллективный иммунитет»

Очередной страной ЕС, которая объявила о введении чрезвычайного положения, стала 14 марта Испания. Власти этой страны ввели режим ЧП сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, объявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Закрытие государственных границ пока не запланировано. По словам Санчеса, кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, требует «чрезвычайных решений». Все полицейские силы, в том числе региональные, напрямую подчиняются Министерству внутренних дел Испании, армия страны приводится в состояние готовности к действию при необходимости. Хроники коронавируса. Пандемия и ограничение полетов © REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | Перейти в фотобанк

Тремя днями ранее, 11 марта, в Мадриде и других регионах Испании на двухнедельный срок были закрыты все детские сады, школы и университеты. Лидер Каталонии Кид Торра в субботу объявил, что хочет изолировать свой регион целиком, и попросил центральные власти Испании заблокировать авиационное, железнодорожное и морское сообщение. Ранее власти автономии ввели режим карантина в четырех городах к северу от Барселоны, где было зарегистрировано большое число случаев заражения. При этом 15 марта заместитель председателя правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что у него обнаружили коронавирус. Это первый случай заражения коронавирусом в правительстве этой испанской автономии.

Ранее коронавирус обнаружили у двух членов Кабинета министров Испании — министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. В самоизоляции находится королева Летисия, которая недавно присутствовала на мероприятии с участием Монтеро. Вирусом заразилась и супруга премьера Испании Педро Санчеса, Бегонья Гомес, она также на карантине. Испания остается второй, после Италии, по масштабам распространения эпидемии страной в Европе. Тут за последние сутки скончалось еще 96 человек, в результате общее число жертв коронавируса составило 262 человека. Количество заболевших выросло не так стремительно, на 1407 случаев, доведя общее число инфицированных до 7798.

Власти Италии сообщили в воскресенье, 15 марта, о резком росте числа погибших от заболевания, вызванного коронавирусом. 368 человек скончались за сутки, увеличив общий список жертв коронавируса на четверть — до 1806 человек. Это больше половины всех смертельных случаев от коронавируса за пределами Китая, откуда эпидемия начала распространяться по миру. Число инфицированных в Италии увеличилось на 3590, до 24747 человек. Вечером воскресенье, 15 марта, спецрейсом из Венеции в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии. В отличие от эвакуированных из Китая, на обсервацию их не отправили, взяв подписку о добровольной самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней.

Правительство Германии, на территории которой «застрял» груз масок, закупленных Италией, в субботу внесло специальные поправки в свой декрет о запрете экспорта средств защиты, и миллион масок уже прибыл на Аппенины. Кроме этого, в римский аэропорт Фьюмичино прибыл груз из Китая: спецборт из Шанхая доставил миллион защитных масок, комбинезоны, а также 1000 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких — без них с коронавирусом сражаться невозможно.

В Италию также прибыли девять китайских врачей, которые привезли с собой опыт работы в Ухане и плазму крови выздоровевших пациентов Китая, в которой находятся антитела к коронавирусу. «Летом коронавирус пойдет на спад»: эпидемиолог из США Кеннет Алибек © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В Милане приступили к переоборудованию павильонов ЭКСПО-2015 в огромные палаты для реанимации. Правительство Италии отчиталось, что сумело разместить заказы на 3800 аппаратов искусственной вентиляции легких, 390 тысяч диагностических наборов, 30 миллионов хирургических масок, 7 миллионов медицинских перчаток и более 13 миллионов комбинезонов, халатов, обуви и шапочек.

В связи с распространением коронавируса Ватикан отменил все пасхальные публичные мероприятия. Все богослужения в рамках Страстной недели, в которых обычно участвуют тысячи человек со всего мира, в этом году пройдут без «физического присутствия верующих», сообщил в воскресенье, 15 марта, Святой престол. Кроме того, все аудиенции папы римского Франциска, как и его воскресные проповеди, до пасхального воскресенья 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляции. Трансляции будут доступны в режиме реального времени на официальном сайте Ватикана.

Во Франции за минувшие сутки скончался от коронавируса 31 человек, таким образом, общее число умерших достигло 120 человек, заявил министр здравоохранения Оливье Веран. Общее число инфицированных выросло до 5400 случаев, почти на тысячу человек за сутки. Несмотря на эпидемию, в воскресенье, 15 марта, во Франции прошёл первый тур муниципальных выборов. Была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей. При этом в стране закрыты заведения сферы услуг и общественного питания, а также большинство магазинов — кроме продовольственных.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 1196. Всего к 15 марта в стране зарегистрировано 5795 инфицированных, умерли 11 человек. На этом фоне министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил в воскресенье, что с утра 16 марта Германия, по большей части, закроет сухопутные участки границы с пятью соседними странами — Францией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией. По словам министра, пересечение границ будет разрешено только по особым поводам. Глава МВД не уточнил, сколько могут продлиться вводимые ограничения. «Сейчас мы начнем, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация и как долго нужно поддерживать такое положение вещей», — подчеркнул Зеехофер. При этом французские власти сообщили, что речь идет не о полном закрытии французско-немецкой границы, а об «ужесточении контроля в рамках борьбы с коронавирусом».

Несмотря на отмену в Германии большого числа публичных мероприятий из-за угрозы коронавируса, в Баварии в воскресенье открылись избирательные участки на выборах в органы местного самоуправления. Жители всех городов и округов второй по численности населения федеральной земли Германии 15 марта выбирали муниципальные и городские советы, а также бургомистров и обер-бургомистров. Наибольшее внимание было приковано к выборам градоначальников крупнейших городов земли, прежде всего Мюнхена, Аугсбурга и Нюрнберга. Коронавирус - не суперкатастрофическое событие, считает ученый из США Кеннет Алибек © AP, Kim Sun-woong/Newsis via AP | AP, Kim Sun-woong/Newsis via AP | Перейти в фотобанк

В Австрии по состоянию на 15 марта зафиксировано 800 случаев инфицирования коронавирусом, до сих пор умер один человек. В воскресенье Федеральный канцлер Себастиан Курц заявил, что из-за эпидемии страна переведена «в аварийный режим работы». Ситуацию в республике глава правительства назвал самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. Отныне, по словам Курца, жители Австрии могут выйти из дома только в трёх случаях: чтобы добраться до работы, купить продукты и помочь тем, кому это необходимо. О введении комендантского часа речь пока не идет. Реализованы эти меры будут в рамках специального закона, который парламент страны принял 15 марта.

В стране также вводится запрет на пребывание на спортивных и игровых площадках. Со вторника, 17 марта, закрываются рестораны, работа которых уже в течение нескольких дней была ограничена. Вице-канцлер и министр спорта Вернер Коглер заявил, что спортивные клубы должны немедленно прекратить тренировки детей и подростков — под угрозой долгосрочного лишения лицензии.

А уже с понедельника, 16 марта, в стране будут закрыты все предприятия, «не имеющие существенного значения для повседневной жизни». Продукты питания по-прежнему можно будет купить в супермаркетах и через службы доставки, заявил Себастиан Курц. Он также объявил о дальнейших ограничениях на поездки, в том числе внутри страны, и ужесточении запретов на полеты. В частности, прекращено авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией.

Ранее Австрия ввела карантин в регионе Пацнаунталь, где находятся горнолыжные курорты Ишль и Гальтюр, коммуне Санкт-Антон в федеральной земле Тироль и коммуне Хайлигенблут в земле Каринтия. Именно там зарегистрировано максимальное число заражений коронавирусом. Последние зарубежные туристы должны были покинуть Санкт-Антон в воскресенье, 15 марта, заявил бургомистр комунны Хельмут Малль. Правительство Австрии также готовит новые койки для приёма больных коронавирусом: в частности, территория большого выставочного центра в Вене переоборудуется под больницу.

А вот в Португалии, в столице страны Лиссабоне и на острове Мадейра, под больницы будут переоборудованы гостиницы, принадлежащие игроку футбольного клуба «Ювентус» (Турин, Италия) Криштиану Роналдо. Он также оплатит работу медперсонала. Сам футболист в настоящий момент находится на карантине на родном острове Мадейра — после заражения коронавирусом одного из футболистов его команды.

С полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на большинстве пунктов пропуска с соседними странами, в частности, с Украиной. Для выезда на Украину работают только три автомобильных пункта пропуска: Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчова-Краковец. Въехать через них из Украины в Польшу могут только граждане Польши или их родственники, а также иностранцы, которые имеют карту поляка, разрешение на проживание или работу в Польше. При этом из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медыка-Шегини многие граждане Украины, которые планировали вернуться на родину пешком, «застряли» со стороны Польши. Украинские дипломаты пытаются разместить их в авто «небезразличных соотечественников в очереди на пересечение», сообщили в МИД Украины.

Закрывают границы и страны Прибалтики. Так, границы Литвы закрыты с полуночи 16 марта, Эстонии — с 17 марта. Въезд будет разрешен только проживающим в этих странах гражданам, а также жителям третьих стран, следующим транзитом. По состоянию на 15 марта, число заразившихся коронавирусом в Эстонии составило 115 человек, в Литве — 9 человек. Всего же за последние дни более десятка европейских стран закрыли свои границы, так что одна из базовых свобод Европейского Союза — свобода передвижения граждан — практически перестала существовать. Кроме того, 15 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что свобода перемещения товаров внутри ЕС тоже становится относительной. Коронавирус и Россия обвалили цены на главный экспортный продукт Украины © РИА Новости, В. Носков | Перейти в фотобанк

Поскольку Брюссель ограничил экспорт за пределы ЕС медицинских защитных средств, которые могут быть использованы в борьбе против распространения инфекции (фильтрующие маски, защитные очки, спецкостюмы и т.п.), страны-члены Евросоюза стали блокировать перемещение таких товаров внутри «единого рынка». «Если отдельные страны запрещают продажу защитных средств в другие страны-члены ЕС, это плохо. Мы должны помогать друг другу», — подчеркнула фон дер Ляйен, высказавшись за то, чтобы в Европе была обеспечена беспрепятственная свободная торговля.

Великобритания, которая 31 января 2020 года официально покинула Европейский Союз, в противодействии коронавирусу также использует совсем другие методы, чем на континенте. В отличие от стран ЕС, которые ввели полномасштабные карантинные меры, закрыли школы, рестораны и магазины, отменили массовые спортивные мероприятия и фестивали и ограничили авиасообщение, британские власти поступили гораздо более сдержанно. Однако это не связано с относительно невысокой цифрой подтвержденных в стране диагнозов (по состоянию на 15 марта — 1391 инфицированный и 35 умерших), ведь в правительстве признают, что реальное число инфицированных новым вирусом может быть гораздо выше — от 5 до 10 тысяч человек. Как сказал главный советник правительства по вопросам науки сэр Патрик Валланс, Великобритания по заболеваемости коронавирусом отстает от Италии примерно на четыре недели.

Власти страны объявили, что переходят от стадии сдерживания к стадии замедления распространения вируса. Теперь у большинства людей со слабовыраженной симптоматикой не будут брать анализ на наличие коронавируса. Зато тем, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, анализ будет делаться сразу в больнице, где будет приниматься решение о ходе дальнейшего лечения.

Британским школам рекомендовано отменить все поездки и экскурсии, однако полная отмена занятий признана неэффективной мерой. Местные эксперты считают, что, если будут закрыты школы, дети продолжат общаться либо друг с другом, либо будут находиться со своими бабушками и дедушками, подвергая наиболее уязвимое поколение дополнительному риску. К тому же школы надо было бы закрывать как минимум на 13 недель, чтобы сократить пик заболеваемости новой инфекцией на 10-15%.

Хотя давно установлено, что коронавирусную инфекцию тяжелее переносят пожилые люди, но решение, закрывать ли для посещений дома для престарелых, правительство Великобритании оставило за администрацией каждого конкретного подобного учреждения. Британские власти также полагают, что запрет на проведение массовых мероприятий — это одна из наименее эффективных мер, она сократит число зараженных всего на 5%. Вместе с тем, власти Шотландии (у неё автономия в этой сфере) пошли по другому пути, и запретили все мероприятия с количеством участников, превышающим 500 человек.

Врачи ожидают, что в Великобритании пик заболеваемости — то есть появление самого высокого числа вновь инфицированных — пройдет в ближайшие три месяца, и к осени эпидемия пойдет на спад. Пик заболеваемости может оказаться тяжелым бременем для Национальной службы здравоохранения, где в настоящий момент имеется всего 5 тысяч коек с аппаратами искусственной вентиляции легких, и медики хотят увеличить это число. Британские эпидемиологи надеются, что новый подход правительства по обузданию коронавируса поможет выработать у населения групповой иммунитет к нему.

Главный врач Англии и старший советник правительства по научным вопросам также не рекомендовали властям Великобритании закрывать воздушное сообщение с другими странами, как это сделали США. Считается, что эта мера неэффективна, если только не сократить 95% всех перелетов, хотя на деле даже сокращение 50% перелетов вряд ли возможно. Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Британские правительственные эксперты не раз предупреждали о том, что важно внедрять меры по борьбе с эпидемией постепенно, резко не меняя привычного людям образа жизни. К примеру, введение немедленного запрета на передвижения может поначалу подавить распространение вируса на короткое время, а затем люди устанут соблюдать карантин, и вирус вернется с новой силой. Вместо этого власти Великобритании хотят отодвинуть пик заболеваемости коронавирусом ближе к лету, а затем, возможно, пересмотреть существующие рекомендации.

Какие методы будут более эффективными в противодействии коронавирусу, покажут ближайшие месяцы. Пока же британский и европейский подходы привели к конфликту между Ирландской республикой (170 инфицированных и двое умерших) и Северной Ирландией. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар, который ещё 12 марта объявил о закрытии школ, колледжей и других государственных учреждений, потребовал от властей Северной Ирландии закрыть по крайней мере школы. Хотя Би-Би-Си сообщило, что школы на севере острова могут быть закрыты на 16 недель, сайт правительства Северной Ирландии эту информацию не подтверждает. Кстати, с 16 марта Трамп распространил ранее введённый запрет на полёты в страны Шенгенской зоны, а также в Великобританию и Ирландию, на которые он сначала не действовал.

Однако между США и Европой ныне развивается куда более серьёзный конфликт, чем вызванный отменой авиасообщения. Как сообщила 15 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на информированный источник в правительстве ФРГ, между Вашингтоном и Берлином возник спор из-за расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирмы CureVac, ведущей работы по созданию вакцины против коронавируса. Президент США Дональд Трамп будто бы попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке или же предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США. По данным журналистов, Трамп обещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства, поскольку он делает все, чтобы раздобыть вакцину для США. «Но именно что только для США», — цитирует издание слова анонимного источника.

Руководитель этой фирмы, гражданин США Дэниэл Меничелла, в начале марта действительно встречался с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также высокопоставленными представителями американской фармакологической индустрии. Однако через несколько дней после возвращения в Германию он был уволен, и фирму опять возглавил её основатель, немец Ингмар Хёрр. По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, «правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе». В связи с этим правительство находится «в интенсивном контакте» с фирмой CureVac. Власти ФРГ стремятся к тому, чтобы компания продолжила свои разработки в Германии, пишет Welt am Sonntag.

Этот скандал под заголовками типа «Битва ФРГ и США за вакцинное превосходство» стал одной из главных тем в американской и европейской прессе 15 марта. Особый интерес он вызвал в Польше, ведь директором по технологии фирмы CureVac и куратором разработки вакцины против коронавируса является польская гражданка, доктор Мариола Фотин-Млечек.