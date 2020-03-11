В понедельник, 9 марта, защитница одного из обвиняемых в крушении малайзийского Boeing в Донбассе — Олега Пулатова — заявила, что ее подзащитный не причастен к произошедшему.
«Пулатов заявил, что не принимал ни малейшего участия. Он заявляет, что он к этому не имеет никакого отношения, поэтому запросил защиту», — передала его слова адвокат.
Пулатова защищает международная группа, состоящая из двух нидерландских и одного российского адвоката. Остальные фигуранты дела — два россиянина и один украинец — не представлены в зале судебных заседаний. Кроме того, нет и их защиты.
Издание Украина.ру пыталось разобраться в том, кто же те, кого обвиняют в крушении малазийского самолета в небе над Донбассом кроме первого министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.
«ГРУшник»
Западные следователи называют россиянина Сергея Дубинского — старшим офицером Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Сам Дубинский же признает, что был начальником контрразведки ДНР. Он известен под позывным «Хмурый».
Родился Дубинский в 60-х годах ХХ века в Донецкой области, окончил Донецкое высшее военно-политическое училищe инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева, а уже с 1985 года был заместителем командира разведроты 181-го мотострелкового полка в Афганистане. Успел отслужить в российской армии во время первой войны в Чечне. Кроме того, Дубинский служил в армии и во время второй войны в Чечне. Как сообщают украинские СМИ, Дубинский в 2004 году уволился в запас. Эти же источники считают, что де-факто Дубинский служил в ГРУ. Спустя десять лет после ухода в запас Дубинский объявился на малой Родине в качестве заместителя командующего армией ДНР. Возглавил Дубинский и контрразведку.
Сам Дубинский свою причастность к крушению "Боинга" отрицал.
«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] — это из области даже не фантастики. Это в Кащенко. 16 июня был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля. Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных «черных ящиков», которые были затем (не вскрывая) отправлены Бородаю (тогда возглавлял ДНР — Ред.). Будь я злодеем — имел все возможности их уничтожить или привести в негодность. Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 5:00 17 июля до утра 27 июля», — заявил он в июне 2019 года в комментарии ВВС.
При этом тогда же он признал, что россиянин Пулатов и украинец Харченко — его подчиненные.
«И Пулатов, и Харченко — мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в ДНР. Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ», — подчеркнул Дубинский.
Он также отметил, что по версии следователей из Нидерландов, «Бук», которым якобы сбили Boeing, принадлежал российской армии, в то время как сам Дубинский командовал армией в ДНР.
«Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?» — резко недоумевал Дубинский.
В общем, он отрицал и свое участие в произошедшем крушении, и участие подчиненных.
«ВДВшник»
Единственный обвиняемый, у которого есть защита — Пулатов. Он родился в 1966 году, окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе (КВОКУ) в 1990 году. В ВС РФ — в ВДВ — он дослужился до звания подполковника, а в 2008 году уволился по состоянию здоровья.
Позывной Пулатова — «Гюрза». Псевдонимы — «Плохой солдат» и «Халиф».
На одном из форумов Пулатов якобы писал, что после падения самолета прибыл на место происшествия буквально за 20 минут.
«На месте падения после увиденного приказал организовать охранение места трагедии прибывающим полициянтам, даже не разобравшись в их принадлежности (форменная одежда была МВД 404), так как уже был понятен масштаб трагедии и необходимость сохранения вещдоков для последующего объективного расследования, а местное население начинало мародёрить (цветмет, барахло и т.д.)… Мною был обнаружен «чёрный ящик» оранжевого цвета и вывезен с места трагедии для обеспечения сохранности и передачи в компетентные органы (опять кто бы что ни говорил про много «я» и «мной»)», — описывал человек с псевдонимом «Халиф» свои действия.
Как сообщают некоторые западные СМИ, в 2018 году Путалов был арестован в Луганске. Под арестом он провел 80 дней. После выхода на свободу он якобы написал: «Нахожусь на нашей территории… в правовой зоне (не банановой молодой и гордой республики)».
При этом Путалов — единственный из обвиняемых, кто озаботился вопросом защиты.
«Донецкий ГРУшник»
Единственный подозреваемый из украинцев в крушении Boeing — Леонид Харченко — бывший комендант Константиновки. Сам он родился в Константиновке в 1972 году. Получил высшее инженерное образование. Где и чем занимался до войны в Донбассе неизвестно. В сети есть интервью 2015 года, где Харченко представлен начальником 2-го отдела ГРУ ДНР.
В этом интервью Харченко заявил, что был подчиненным Дубинского.
«Освобождаем города, первыми заходим. Зачистка, захват — мы же бойцы спецназа. Занимаемся уничтожением блокпостов, а за нами уже заходят боевые части <…> Наше подразделение участвовало во всех боях, от Марьинки до Логвинова: в Красном Луче, Дмитровке, Дубровке, Марьинке, Мариновке», — описывал он свои действия во время войны.
При этом он отмечал, что «ни разу не было, чтобы не выполнили задачи», которые ставили его подразделению.
Юрий Луценко в бытность генпрокурором Украины обещал, что Харченко попытаются задержать.
«Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что сможем», — отмечал он.
При этом Луценко заявил, что после осуждения Харченко в Нидерландах он будет отбывать срок на Украине.
Однако дотянуться до одного из командиров ополчения Луценко так и не сумел.
Политолог и историк Владимир Корнилов, не один год занимающийся делом MH17, отмечает: аудиозаписи, которые предоставила СБУ и на основании которых обвиняются россияне и украинец, вызывают вопросы.
«Международная группа журналистов Bonanza Media привлекла малайзийского аудиоэксперта, который камня на камне не оставил от тех аудиозаписей, которые были предъявлены Службой безопасности Украины (СБУ) и, собственно, на которых и базируется обвинение против этих четырёх человек, искусственно притянутых «за уши» в качестве обвиняемых или подозреваемых. Но, вы думаете, какое-то западное СМИ обратило на этот анализ внимание, кто-то проанализировал это, как-то откликнулся? Нет, все сразу же, даже не вникая в анализ этого эксперта, подробнейший, очень чёткий, недвусмысленный, который показывает, что эти записи были сфабрикованы — вместо этого все кинулись обвинять в ангажированности саму эту независимую группу российских и голландских журналистов. Всё, больше ничего доказывать не надо — обвинить тех, кто нашёл какие-то лишние, не нужные, не вписывающиеся в основную версию, доказательства — и всё, на этом можно закрыть глаза на эти самые доказательства», — отметил Корнилов в интервью изданию Украина.ру.
В общем, если подход судей останется в той же "логике", что и предварительное следствие, процесс, который начался 9 марта в Нидерландах, к сожалению, так и не поможет ответить на вопрос, что же произошло летом 2014 года в небе над Донбассом и кто на самом деле виновен в произошедшем.