В начавшемся 9 марта в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начали рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. В произошедшем заочно обвиняют трех граждан России - Сергея Дубинского, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко

В понедельник, 9 марта, защитница одного из обвиняемых в крушении малайзийского Boeing в Донбассе — Олега Пулатова — заявила, что ее подзащитный не причастен к произошедшему. Следствие в Нидерландах по-прежнему игнорирует данные РФ о трагедии с MH17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Пулатов заявил, что не принимал ни малейшего участия. Он заявляет, что он к этому не имеет никакого отношения, поэтому запросил защиту», — передала его слова адвокат.

Пулатова защищает международная группа, состоящая из двух нидерландских и одного российского адвоката. Остальные фигуранты дела — два россиянина и один украинец — не представлены в зале судебных заседаний. Кроме того, нет и их защиты.

Издание Украина.ру пыталось разобраться в том, кто же те, кого обвиняют в крушении малазийского самолета в небе над Донбассом кроме первого министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

«ГРУшник»

Западные следователи называют россиянина Сергея Дубинского — старшим офицером Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Сам Дубинский же признает, что был начальником контрразведки ДНР. Он известен под позывным «Хмурый».

Родился Дубинский в 60-х годах ХХ века в Донецкой области, окончил Донецкое высшее военно-политическое училищe инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева, а уже с 1985 года был заместителем командира разведроты 181-го мотострелкового полка в Афганистане. Успел отслужить в российской армии во время первой войны в Чечне. Кроме того, Дубинский служил в армии и во время второй войны в Чечне. Как сообщают украинские СМИ, Дубинский в 2004 году уволился в запас. Эти же источники считают, что де-факто Дубинский служил в ГРУ. Спустя десять лет после ухода в запас Дубинский объявился на малой Родине в качестве заместителя командующего армией ДНР. Возглавил Дубинский и контрразведку.

Сам Дубинский свою причастность к крушению "Боинга" отрицал.

«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] — это из области даже не фантастики. Это в Кащенко. 16 июня был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля. Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных «черных ящиков», которые были затем (не вскрывая) отправлены Бородаю (тогда возглавлял ДНР — Ред.). Будь я злодеем — имел все возможности их уничтожить или привести в негодность. Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 5:00 17 июля до утра 27 июля», — заявил он в июне 2019 года в комментарии ВВС.

При этом тогда же он признал, что россиянин Пулатов и украинец Харченко — его подчиненные. Нидерландский прокурор обвинил Россию в препятствовании расследованию дела MH17 © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«И Пулатов, и Харченко — мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в ДНР. Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ», — подчеркнул Дубинский.

Он также отметил, что по версии следователей из Нидерландов, «Бук», которым якобы сбили Boeing, принадлежал российской армии, в то время как сам Дубинский командовал армией в ДНР.

«Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?» — резко недоумевал Дубинский.

В общем, он отрицал и свое участие в произошедшем крушении, и участие подчиненных.

«ВДВшник»

Единственный обвиняемый, у которого есть защита — Пулатов. Он родился в 1966 году, окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе (КВОКУ) в 1990 году. В ВС РФ — в ВДВ — он дослужился до звания подполковника, а в 2008 году уволился по состоянию здоровья.

Позывной Пулатова — «Гюрза». Псевдонимы — «Плохой солдат» и «Халиф».

На одном из форумов Пулатов якобы писал, что после падения самолета прибыл на место происшествия буквально за 20 минут. Корнилов: На суде по делу о крушении МН17 могут открыться неожиданные для следствия обстоятельства © РИА Новости, Владимир Трефилов

«На месте падения после увиденного приказал организовать охранение места трагедии прибывающим полициянтам, даже не разобравшись в их принадлежности (форменная одежда была МВД 404), так как уже был понятен масштаб трагедии и необходимость сохранения вещдоков для последующего объективного расследования, а местное население начинало мародёрить (цветмет, барахло и т.д.)… Мною был обнаружен «чёрный ящик» оранжевого цвета и вывезен с места трагедии для обеспечения сохранности и передачи в компетентные органы (опять кто бы что ни говорил про много «я» и «мной»)», — описывал человек с псевдонимом «Халиф» свои действия.

Как сообщают некоторые западные СМИ, в 2018 году Путалов был арестован в Луганске. Под арестом он провел 80 дней. После выхода на свободу он якобы написал: «Нахожусь на нашей территории… в правовой зоне (не банановой молодой и гордой республики)».

При этом Путалов — единственный из обвиняемых, кто озаботился вопросом защиты.

«Донецкий ГРУшник»

Единственный подозреваемый из украинцев в крушении Boeing — Леонид Харченко — бывший комендант Константиновки. Сам он родился в Константиновке в 1972 году. Получил высшее инженерное образование. Где и чем занимался до войны в Донбассе неизвестно. В сети есть интервью 2015 года, где Харченко представлен начальником 2-го отдела ГРУ ДНР.

В этом интервью Харченко заявил, что был подчиненным Дубинского.

«Освобождаем города, первыми заходим. Зачистка, захват — мы же бойцы спецназа. Занимаемся уничтожением блокпостов, а за нами уже заходят боевые части <…> Наше подразделение участвовало во всех боях, от Марьинки до Логвинова: в Красном Луче, Дмитровке, Дубровке, Марьинке, Мариновке», — описывал он свои действия во время войны.

При этом он отмечал, что «ни разу не было, чтобы не выполнили задачи», которые ставили его подразделению.

Юрий Луценко в бытность генпрокурором Украины обещал, что Харченко попытаются задержать.

«Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что сможем», — отмечал он.

При этом Луценко заявил, что после осуждения Харченко в Нидерландах он будет отбывать срок на Украине.

Однако дотянуться до одного из командиров ополчения Луценко так и не сумел. В Нидерландах стартовали слушания по делу MH17 - видео © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | Перейти в фотобанк

Политолог и историк Владимир Корнилов, не один год занимающийся делом MH17, отмечает: аудиозаписи, которые предоставила СБУ и на основании которых обвиняются россияне и украинец, вызывают вопросы.

«Международная группа журналистов Bonanza Media привлекла малайзийского аудиоэксперта, который камня на камне не оставил от тех аудиозаписей, которые были предъявлены Службой безопасности Украины (СБУ) и, собственно, на которых и базируется обвинение против этих четырёх человек, искусственно притянутых «за уши» в качестве обвиняемых или подозреваемых. Но, вы думаете, какое-то западное СМИ обратило на этот анализ внимание, кто-то проанализировал это, как-то откликнулся? Нет, все сразу же, даже не вникая в анализ этого эксперта, подробнейший, очень чёткий, недвусмысленный, который показывает, что эти записи были сфабрикованы — вместо этого все кинулись обвинять в ангажированности саму эту независимую группу российских и голландских журналистов. Всё, больше ничего доказывать не надо — обвинить тех, кто нашёл какие-то лишние, не нужные, не вписывающиеся в основную версию, доказательства — и всё, на этом можно закрыть глаза на эти самые доказательства», — отметил Корнилов в интервью изданию Украина.ру.

В общем, если подход судей останется в той же "логике", что и предварительное следствие, процесс, который начался 9 марта в Нидерландах, к сожалению, так и не поможет ответить на вопрос, что же произошло летом 2014 года в небе над Донбассом и кто на самом деле виновен в произошедшем.