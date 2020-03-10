Со вторника, 10 марта, Италия закрыта на карантин. Туристические центры стоят пустыми, а по самой стране не так-то и просто передвигаться. А вот Израиль ввел двухнедельный домашний карантин для всех, кто приезжает и прилетает в страну

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил действие ограничений, связанных с коронавирусом, на всю страну.

«Цифры говорят нам о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я собираюсь подписать распоряжение, которое можно обобщить выражением «я остаюсь дома». Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером 9 марта. Тысячи верующих Винницы устроили крестный ход в поддержку мира и торжества православия — видео © «Вежа»

Он заявил, что теперь на всей территории Италии следует «избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем».

«Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе в работающих заведениях», — сказал Конте.

На другом берегу Средиземного моря — в Израиле — тем временем тоже решили закрыли страну от посетителей. В Израиле ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, прибывающих в страну.

«Это трудное решение, но оно необходимо для поддержания общественного здоровья, а общественное здоровье превыше всего», — заявил 9 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Мир закрывается, глобализация, которой всех пугали, ставится на паузу. Однако в закрытых странах жизнь бурлит, пускай и по-новому.

Бунты и пустые улицы

Глядя на некогда полнолюдные, а теперь пустые улицы итальянских городов, среди которых популярные у туристов Рим, Венеция, Милан, Флоренция, сложно представить, что где-то в Италии кипит жизнь. Между тем, сейчас по всей стране вспыхивают бунты. Вызваны они мерами, предпринимаемыми против распространения инфекции. Правда, это не бунты законопослушных граждан, но восстания в 27 тюрьмах страны. Вспыхнули 8 марта они после того, как из-за эпидемии власти ввели временных запрет на свидания заключенных с родственниками. Кабмин Украины утвердил усиленный план по борьбе с коронавирусом © Андрей Лубенский

Беспорядки начались на севере страны — Модене. При этом там — в тюрьме Санта-Анна, погибло трое заключенных. Еще трое скончались после того, как их перевели из этой тюрьмы. При этом, как сообщают СМИ, двое из погибших умерли от передозировки метадоном, который они похитили в тюремном лазарете.

В тюрьме Сан-Витторе в Милане заключенные подожгли один из корпусов и забрались на крышу, а в тюрьме в городе Фоджа на юге страны 20 человек и вовсе смогли сбежать. Большинство из них быстро поймали. Бунты отмечались и в тюрьмах Неаполя и Рима.

Тем временем для жизни остальных итальянцев наступили непривычные времена. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Запрещены церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы. Не работают театры, кино, музеи и спортивные залы. Кроме того, не работают дискотеки, залы для азартных игр. Чемпионат Серии А по футболу и все спортивные мероприятия в стране приостановлены Даже рестораны и бары — и те могут работать лишь при соблюдении дистанции между посетителями и должны закрываться в 6 часов вечера.

Сами итальянцы относятся к происходящему серьезно. И даже когда шутят, пытаются донести до других всю серьезность ситуации. Так, одно из популярнейших видео, выпущенных еще в конце февраля, — советы бабушки, как защититься от коронавируса.

Такое отношение к проблеме неудивительно. Италия — первая по уровню смертности от распространяющегося заболевания. Там скончался каждый двадцатый пациент. Всего в Италии умерло 366 человек. Больше лишь в Китае. Но там соотношение умерших и зараженных ниже. При этом новым типом коронавируса в Италии заразилось более 9,1 тыс. человек, а выздоровели 724 человека.

Примеру Италии последовал Израиль, где количество зараженных в сотни раз меньше.

Лучше перебдеть, чем недобдеть

Вечером 9 марта министерство здравоохранения сообщило о том, что количество израильтян, у которых диагностирован новый коронавирус, достигло 50 человек. Ранее тем же днем сообщалось лишь о 39 случаях заболевания.

Как уточнил израильский Минздрав, среди заболевших есть те, кто вернулся из Австрии, Испании, Франции, с острова Тенерифе, а также те, кто имел контакт с другими больными.

Тогда же — 9 марта — Нетаньяху и заявил о двухнедельном обязательном карантине для всех прибывающих из-за рубежа. Мировая рецессия из-за коронавируса. Украине будет в три раза больнее — Фурса © Sergey Fursa

Израиль, как и Италия, страна, одной из важнейших статей доходов которой является туризм. Поэтому полностью для туристов Израиль закрывать не стали. В рекомендациях главы Минздрава Израиля указывается, что туристы могут посетить эту страну только если им есть, где провести две недели домашнего карантина. Те же туристы, которые находятся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.

Чем-то эта мера напоминает московские меры, правда, с той лишь разницей, что в Израиле озаботились не праздным вопросом о пути возвращения людей из аэропорта домой. Как сообщают источники издания Украина.ру в Израиле, в стране ограничили движение автобусов в аэропорты. Тех, у кого нет родственников, которые могут встретить и отвезти домой на собственных машинах, забирает специальный транспорт. В соцсетях сами израильтяне пишут, что в карантин развозят на военных автобусах, специально продезинфицированных. Тем временем Рабочий комитет Израильской железнодорожной компании направил генеральному директору министерства и министру транспорта требование принять меры в отношении пассажиров, садящихся на поезд в аэропорту Бен-Гурион по возвращении из стран, включенных в карантинный список Минздрава. Рабком предлагает объявить о закрытии железнодорожной станции в аэропорту.

Еще до закрытия страны в Израиле также ввели полный запрет на: проведение международных конференций, массовых мероприятий и собраний с участием более 5 тыс. человек, участие в собраниях численностью более, чем 100 человек, для людей, которые вернулись из любого места за границей в течение последних 14 дней. Кроме того, в стране были отменены все массовые мероприятия и шествия, приуроченные к празднику Пурим. Коронавирус и рецессия. Эпидемия и проблемы мировой экономики в зарубежных СМИ © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Также с 9 марта, по распоряжению министерства транспорта, был запрещен проезд стоя в междугородних автобусах. При этом во всех без исключения автобусах запретили сидеть на креслах первого ряда. Это нужно, чтобы снизить угрозу заражения водителей.

Как сообщают «Новости Израиля», в стране также введен полный запрет на выезд за границу работников системы здравоохранения, рекомендовано запретить выезд сотрудников управления государственной службы. Командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, проходящим срочную службу, посещать государства с высоким числом инфицированных коронавирусом. Более того, было принято решение прервать совместные учения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США Juniper Cobra 2020.

Такие меры нужны, чтобы предотвратить распространение болезни по стране. При этом в Израиле признают — это обойдется стране недешево. Как передают «Новости Израиля» со ссылкой на экономистов, карантинные меры обойдутся стране в 4,9 млрд шекелей (около 101 млрд рублей. — Ред.).

В общем, мир огораживается. При этом экстренные меры принимают даже те государства, где количество зараженных довольно невелико.