Одна из главных проблем реализации Минских соглашений - уголовная ответственность за совершенные в ходе вооруженного конфликта преступления. И здесь подходы у Украины и мятежников - разные. В народных республиках смогли осудить и посадить убийц, хотя бандитами являлись легендарные комбаты. А на Украине они являются неприкасаемыми для юстиции

Экс-комбат «Айдара» Сергей Мельничук, задержанный 1 марта в Греции по запросу России, отпущен на свободу и вскоре вернется на Украину и продолжит заниматься там политической деятельностью. При этом известно, что в зоне гражданского конфликта батальон, который он возглавлял, совершид ряд резонансных преступлений против человечности. На это есть соответствующие свидетели, зафиксированные показания и следственные материалы у украинских правоохранителей. Российские следственные органы возбудили против него дело на основе собранных ими доказательств о совершенных им преступлениях, на основе чего выдали ордер на его арест. И вот, на основе этого ордера, он был арестован, но потом выпущен на свободу по просьбе украинской власти, действующей по принципу: он, конечно, сукин сын и даже хуже, но наш.

Но в том-то и дело, что точно так же ничем закончилось и возбужденное Генеральной прокуратурой Украины в 2015 году уголовное дело против Мельничука на родине. Расследование тянулось годами, экс-комбат (на тот момент внефракционный депутат Верховной Рады) комфортно жил на свободе. Его преступления были доказаны, но дело так и не было передано в суд.

Между тем, Мельничуку с подельниками прокуроры инкриминировали преступления по целому букету статей Уголовного кодекса Украины — части 3 статьи 146-й («Незаконное лишение свободы или похищение, совершенные организованной группой, или повлекшие тяжкие последствия»), части 4 статьи 187-й («Разбой, направленный на завладение имуществом, в крупных либо особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений»), статье 257-й («Бандитизм»), части 3 статьи 289-й («Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан»), части 4 статьи 345-й («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа, содеянные организованной группой»). Убийцы-герои: как постмайданная Украина научилась поощрять преступников © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Проще говоря, «айдаровцы» под командованием Мельничука под прикрытием военных действий на Луганщине брали людей «на подвал» (термин, появившийся именно в то время в тех местах), пытали их ради получения выкупа или просто из чувства садизма и безнаказанности, «отжимали» у местных жителей дорогие авто или просто любое понравившееся ценное имущество, коего там было немало, и т.д.

Но в итоге ни Мельничука, ни его заместителей, ни бойцов добровольческого батальона "Айдар" привлечь к ответственности не смогли. Потому что «Айдар» — элита и гордость добровольческих батальонов. Это каких-нибудь «торнадовцев» можно было отправить за решетку, ибо их мало кто уважал в среде добробатов, считая отморозками и уголовниками, — но не «гордость АТО».

Например, когда замкомбата «Айдара» Валентина Лихолита попытался 2 июля 2016 года арестовать Печерский районный суд Киева, бывшие бойцы добровольческих батальонов просто заблокировали выезд из здания, а подоспевшие народные депутаты, также из числа бывших добробатовцев, взяли Лихолита на поруки и вывезли, прикрывая собой. При этом тогдашний Генпрокурор Украины Юрий Дуценко, находившийся в это время в командировке, прервал ее и на автомобиле примчался из Харькова, чтобы лично защитить бандита.

То, что «айдаровцы» запятнали себя откровенным криминалом в самых разных его проявлениях, подтверждено украинской Генпрокуратурой, да и международными правозащитными организациями. Но эти доказательства на Украине никого не интересуют. На этот счет и Мельничук с подчиненными, и их сторонники всегда имеют в запасе два основных взаимоисключающих, но взаимодополняющих друг друга аргумента: во-первых, ничего этого не было, это предательская власть хочет опорочить и уничтожить добробаты, во-вторых, так это ж были сепары, а с ними ничего церемониться, на войне как на войне.

На этом фоне достаточно выразительным выглядят события, происходящие в Луганске синхронно с задержанием Мельничука в Греции. 1 марта 2020 года суд непризнанной Луганской республики вынес приговор по делу, обвиняемыми по которому проходили командир батальона (затем бригады) «Призрак» Алексей Мозговой (он фигурирует в обвинительным заключении уже посмертно) и его тогдашний заместитель, а затем командир своего (названного по позывному) батальона «Август» Александр Костин.

Освещали этот процесс на своих страницах в соцсетях глава общественного движения «Луганская гвардия» Анастасья Пятерикова, бывший командир ополчения ДНР в Горловке Игорь Безлер (ныне проживает с женой в России), популярный с 2014 года паблик «Сводки от ополчения Новороссии» и т.д.

«В Луганске прошел суд над бывшим замкомандира бригады «Призрак» Александром Костиным и самим комбригом Алексеем Мозговым, которого официально объявили преступником, но «закрыли дело» в связи со смертью «обвиняемого»… зато его помощнику Александру Костину дали 14 лет», — сообщается, например, на страницах Игоря Безлера в соцсетях.

Но перейдем от эмоций к сути дела. В Интернете еще в прошлом году было опубликовано обвинительное заключение по данному делу, подписанное 28 марта 2019 года исполняющим обязанности генпрокурора ЛНР Сергеем Горенко. Документ достаточно длинный, приведу основные моменты: «Мозговой А.Б. и Костин А.В., получив информацию о том, что в ночь с 08.05.2014 на 09.05.2014 по автомобильной дороге с сочетанием «Харьков — Ростов-на-Дону» со стороны г. Антрацит будет передвигаться Бурыхин О.А., который занимал должность директора шахты ООО «Борис Инвест» в г. Антрацит, совместно со своей семьей, и должен бы перевозить крупную сумму денег, приняли решение совершить разбойное нападение на семью Костиных с целью завладения денежными средствами… Были привлечены бойцы 2-го взвода указанного подразделения, которым на построении была предоставлена заведомо ложная информация Костиным А.В. и Мозговым А.Б. о том, что по трассе со стороны г. Антрацит передвигаются представители террористической организации «Правый сектор»*… Мозговой А.Б., будучи вооруженным пистолетом конструкции Макарова, и Костин А.В., будучи вооруженным автоматом АК-74, продолжая реализацию преступного умысла, заняли позиции впереди перегородившего проезжую часть КамАЗа, и стали ожидать появления двух автомобилей марки Toyota FJ».

Далее произошло следующее: «Находясь на указанном месте, Мозговой А.Б. совместно с Костиным А.В. приняли решение, что с целью завладения денежными средствами потерпевших во время совершения разбойного нападения необходимо совершить убийство Бурыхиных… Когда указанные Toyota FJ, государственный регистрационный номер ВВ 0055 СН, под управлением Бурыхина О.А., и Toyota FJ, государственный регистрационный номер ВВ 0044 СН, под управлением Бурыхиной И.А., в салоне которого на заднем сидении находилась малолетняя Бурыхина Е.О., примерно в трех метрах от КамАЗа полностью прекратили движение, от командиров подразделения в лице Костина А.В. и Мозгового А.Б. поступила команда личному составу об открытии огня… В результате чего Бурыхина И.А. скончалась на месте в салоне автомобиля, а Бурыхину О.А. и малолетней Бурыхиной Е.О. причинены тяжкие телесные повреждения. После чего Мозговой А.Б. и Костин А.В., располагая информацией о том, что в автомобиле Бурыхина О.А. имеется крупная сумма денег, чтобы довести свой преступный умысел до конца, отдали приказ личному составу быстро покинуть место расстрела машин… После того, как личный состав отъехал на КамАЗе, Костин А.В. по предварительному сговору с Мозговым А.Б.,…похитили из салона автомобиля Toyota FJ, государственный регистрационный номер ВВ 0055 СН, на котором передвигался Бурыхин О.А., денежные средства в сумме не менее 300.000 гривен, принадлежавшие потерпевшему». Как армия Украины и Нацгвардия становятся кузницей ультраправых © пресс-служба Нацгвардии Украины

Далее в обвинительном заключении приведен перечень ранений, обнаруженных врачами Свердловской городской больницы у доставленной «скорой» 10-летней Елизаветы Бурыхиной: «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №138 от 09.05.2014, у Бурыхиной Елизаветы Олеговны, 2003 г.р., установлены следующие тесные повреждения: ранение теменно-височной области с наличием инородных тел. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб теменно-височно-затылочной области справа. Кровоизлияние лобно-височно-теменной области справа… Огнестрельное ранение образовалось незадолго до обращения за медпомощью, в результате выстрела из огнестрельного оружия, патрон которого был заряжен пулей и относится к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни в момент причинения». Позже, как стало известно, она скончалась в больнице.

Впрочем, вряд ли сумма в 300 тыс. гривен могла послужить основанием для убийства семьи. Вероятнее всего, на убийство подвигла информация о большей сумме. Об этом и в 2019-м, и сейчас говорят представители ополчения, защищающие Мозгового и Костина, указывая при этом на возглавлявшего в 2014 году Управления МВД Украины в Антраците Алексея Бубнова («Бубу»): «Услышал о нём из крайне достоверных источников! И эти источники сообщили, что в мае 2014 года Мозговой получил от «Бубы» однозначный сигнал об РДГ (разведывательно-диверсионной группе. — Авт.) правосеков, движущихся на двух автомобилях по известному направлению… При этом Бубнов сообщал, что в числе членов группы находится некий Бурыхин, имеющий при себе сумму денежных средств в размере около 4.000.000 (четырёх миллионов) долларов США… Из которых 300 тысяч — личный долг Бурыхина «Бубе»!»

Четыре миллиона долларов США наличными, которые вполне могли иметься у директора шахты (расчеты за уголь, особенно добытый в копанках, всегда производились налом, а на Украине признавали только свободно конвертируемую валюту) — действительно, огромная сумма, ради которой даже комбаты могли пойти на убийство предпринимателя…

Убийство Бурыхиных было подробно освещено в соцсетях еще по «горячим следам». Были опубликованы фотографии автомашин, прицельно расстрелянных прямо в лобовое и боковые стекла так, чтобы никто не выжил. Рядом потом нашли целую россыпь автоматных патронов калибра 5,45 мм от упомянутого выше АК-74.

«В поселке Новоборовицы расстреляна семья бизнесмена из Антрацита. Погибли муж, жена, маленький ребенок в тяжелом состоянии. Они продали в Антраците все и уходили от погони. Из Антрацита по рации передали «народному ополчению», движутся машины с ПС («Правым сектором. — Авт.). По машинам — два джипа — открыли огонь на поражение», — писала 9 мая 2014 года в Facebook написала правозащитница из города Свердловска Луганской области Елена Степная.

Информация в Донбассе расходится быстро, и местные уже тогда знали, и писали после убийства в соцсетях, что «бизнесмен перевозил крупную сумму денег».

Один из знакомых Бурыхина рассказал 13 мая 2014 года «Газете по-украински»: «В последнее время у Олега стали отжимать бизнес. Он вез крупную сумму. Накануне приобрел рубли, чтобы семья могла прожить в России. В машинах были также доллары, гривны и золото».

То же издание уже тогда привело свидетельство анонимного источника о том, что рядовых ополченцев просто использовали: «Ополчение подставили. Могли специально сказать, что он «правосек», чтобы нашими руками отобрать его долю в бизнесе».

Понадобилось около пяти лет, чтобы найти и привлечь убийц к ответственности. Важно, что это сделать удалось, несмотря на высокие чины и легендарность имен, которые фигурируют в обвинительном заключении. А ведь «Призрак» изначально был самой мощной и прославленной частью, а Мозговой — комбатом в луганском ополчении.

Но закон есть закон, и он один для всех. Этот принцип смогли подтвердить в Луганске и не смогли в Киеве. При том, что украинские СМИ и блогеры сейчас активно разжигают тему приговора Мозговому и Костину, им скорее стоило бы задаться вопросом, почему такие же убийцы, но с вашей стороны, спокойно ходят по улицам, да еще в ореоле славы? Ведь бороться с теми, кто «по ту сторону поребрика», всегда легко и приятно. Попробуйте-ка бороться с преступниками, которые рядом с вами.

Таким образом, в Луганской народной республике за преступленичя, совершенные в ходе гражданского конфликта, осуждают, а в Украине защищают.

*Деятельность организации запрещена в РФ