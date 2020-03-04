Депутаты Одесского областного совета в ходе сессии 3 марта приняли обращение к президенту Украины и генеральному прокурору расследовать трагические события, произошедшие в Одессе 2 мая 2014 года. В особенностях предвыборных интриг одесских парламентариев разбиралась Украина.ру

С началом весны Одесский областной совет снова стал местом горячих политических баталий. 3 марта зампред облсовета и глава фракции «Оппозиционной платформы — "За жизнь"» Вадим Шкаровский внёс в повестку дня облсовета проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому и генпрокурору Руслану Рябошапке. От них потребовали провести расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Оторванная область

Отдельным проектом предполагалось принять обращение к Одесскому горсовету об установке мемориалов на Куликовом поле и Греческой площади в Одессе в память жертв трагедии 2 мая.

Результатом действий оппозиции стала жаркая дискуссия, в которую даже пришлось вмешиваться главе Одесской ОГА Максиму Куцыю. Он пытался сбить накал страстей, обозначив свою позицию общими фразами о целостности и неделимости Украины.

Одесса напомнила Зеленскому о нерасследованных событиях 2 мая © oblrada.odessa.gov.ua | oblrada.odessa.gov.ua | Перейти в фотобанк — заявил губернатор депутатам.

В тон губернатору действовал депутат от Блока Петра Порошенко — Юрий Басюк, который предложил отложить обращение до следующей сессии под предлогом негативной реакции общественности.

Уже во время заседания Шкаровский отозвал проект решения областного совета «Об обращении депутатов Одесского областного совета в Одесский городской совет по установлению на Куликовом поле и Греческой площади города Одесса мемориалов в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 в Одессе».

Бандеровцы против

На заседание облсовета пришли и радикалы. От них был директор Одесского филиала института национальной памяти Сергей Гуцалюк. Называющий себя гайдамаком и историком, он запомнился одесситам разворовыванием песчаных карьеров на Куяльнике и продвижением лжеисторической идеи о том, что Одессе на самом деле 600 лет и основала её не Екатерина II, а черноморские казаки или гайдамаки, наследником которых мнит себя Гуцалюк.

Понимая, чем может обернуться для него реальное расследование убийств 2 мая в Доме Профсоюзов, Гуцалюк с десятком соратников пришел на заседание облсовета. На этот раз беспокойных радикалов пустили в здание под конвоем полиции. После провала попытки занять место спикера Гуцалюка выдворили на балкон для прессы.

Одесские неонацисты собирают протест против памятника жертвам трагедии 2 мая © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

Однако сорвать голосование у Гуцалюка не получилось: большинством голосов депутаты приняли резолюцию с требованием провести расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Война войной, а выборы по расписанию

Несмотря на относительную смелость и давно назревшую необходимость такого обращения, реальных последствий оно, увы, не имеет. Ни президент, ни Офис генпрокурора не обязаны реагировать на резолюции районных, городских и областных советов.

Впрочем, здесь уже инициатива депутатов. Если ответа не будет, они должны идти дальше и требовать отчета от всех причастных к расследованию.

А пока политики спорят, судьба настоящих жертв трагедии и их близких незавидна. Официальные источники сообщают, что 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли 44 человека. По версии властей, они стали жертвами халатности пожарных, невовремя приехавших на вызов и не принявших мер к спасению людей.

За 6 лет власти так и не провели качественного расследования массового убийства. Очевидцев трагедии запугивали и подвергали репрессиям. Настоящих потерпевших, людей, которые чуть не погибли в здании, сделали подозреваемыми в массовых беспорядках. А их несостоявшихся убийц — героями, переведёнными в разряд свидетелей по делу.

Такова реальность нынешней Украины, в которой всё перевернулось с ног на голову.