По мнению политологов, после вероятной отставки премьера Гончарука его место займёт временно исполняющий обязанности Денис Шмыгаль. Он раньше не был заметен в крупных политических играх и, скорее всего, «пересидит» до назначения полноценного главы правительства

На среду, 4 марта, запланировано внеочередное заседание Верховной Рады Украины. По инициативе президента Зеленского депутаты будут разбираться с кадрами: под вопросом посты премьер-министра и членов правительства.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще 28 февраля заявил, что одной из тем заседания Рады станут изменения в составе Кабмина — «усиление правительства новыми кадрами».

При этом Арахамия отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного кабинета министров. Уточнив лишь, что в нём не будет Сергея Тигипко, которого в последнее время прочили на пост премьера.

Также до сих пор неясно, уйдёт ли в отставку премьер-министр Алексей Гончарук. По слухам, он уже написал заявление, и у него есть целый комплекс причин, чтобы уйти — в частности, напряжённые отношения с новым главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Выбор из восьми. Кто станет новым премьер-министром Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Тимофея Милованова) или уйти самому.

Что выбрал Гончарук, пока точно не известно.

Редакция Украина.ру отобрала несколько возможных претендентов на его место. И попросила украинских политических экспертов оценить их шансы занять кресло главы правительства.

В списке:

1. Денис Шмыгаль

2. Валерий Хорошковский

3. Сергей Тигипко

4. Юлия Ковалив или кто-то из «окологрантовых» кадров

5. Гончарук останется премьером.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»

— Если Гончарук напишет заявление об отставке и добровольно уйдёт в отставку, других сценариев нет, то более вероятный сценарий, что будет исполняющий обязанности. И в этой роли будет Денис Шмыгаль. Временно.

Политолог Фесенко о вариантах обновления Кабмина Украины и кандидатах в премьеры © Facebook Владимира Фесенко

Кроме того, для этого нужно отменить закон о люстрации.

Но еще один вариант замены одного нового на другого — это Юлия Ковалив. Она работает в Офисе президента на той же должности, на которой работал Гончарук. В принципе она устраивает и западных партнеров Украины.

На мой взгляд, это не самый приоритетный вариант, но возможный.

Кость Бондаренко, директор Фонда «Украинская политика»

— Если действительно менять ситуацию в экономике, а не просто делать перестановки в правительстве, то нужно назначать либо Тигипко, либо Хорошковского.

Если же стоит задача отсрочить рост негативных тенденций в восприятии власти гражданами, то тогда нужно оставить Гончарука и заменить нескольких людей в правительстве.

Шмыгаль же — временный вариант. Понятно, что он вице-премьер, и как только Гончарук уйдёт в отставку, Шмыгаль сразу же станет и.о. премьера. Вопрос только в том, как долго он будет занимать этот пост.

У Зеленского есть очень умный и талантливый советник по экономическим вопросам Олег Устенко, он мог бы быть премьером. Другой вопрос, что вряд ли сам Олег на это согласится — возглавить кабинет министров.

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

— Ковалив — это теоретический вариант. Фигуру Хорошковского, насколько мне известно, продвигали, чтобы дискредитировать его и ту группу, которая во главе с ним работает по таможне. Значит Хорошковский в вашем перечне на третьем месте. На первом — Денис Шмыгаль как исполняющий обязанности премьер-министра, это сейчас наиболее реалистичный вариант.

Рудяков: Зеленский, наконец, решил привлекать во власть не друзей детства, а кризисных менеджеров © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ну а оставшиеся проценты — Ковалив.

Даниил Богатырёв, эксперт Института анализа и менеджмента политики

— Насчёт кандидатуры Юлии Ковалив — эту информацию разгоняет «соросовский пул». Есть такие инсайды, что её не министром хотят назначить, а наоборот — турнуть как можно подальше от власти вместе с Гончаруком и всеми прочими.

Наиболее вероятная кандидатура на сегодняшний день — это Денис Шмыгаль. Но он человек, мягко говоря, посредственный. Он не был раньше замечен в каких-то крупных политических играх, был губернатором одной из западных областей.

Посмотрим, какие результаты он сможет показать, пока сложно что-то о нем говорить, это темная лошадка.

Тигипко однозначно нет, Хорошковский — очень-очень вряд ли. Фактически представители власти, в том числе и Зеленский, подтверждали, что у них были переговоры с этими людьми, но, вероятно, не договорились.

Возможно, потому что управленцы старой закалки не желают брать на себя ответственность за экономику Украины в ее нынешнем плачевном состоянии.

