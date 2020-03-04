На среду, 4 марта, запланировано внеочередное заседание Верховной Рады Украины. По инициативе президента Зеленского депутаты будут разбираться с кадрами: под вопросом посты премьер-министра и членов правительства.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще 28 февраля заявил, что одной из тем заседания Рады станут изменения в составе Кабмина — «усиление правительства новыми кадрами».
При этом Арахамия отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного кабинета министров. Уточнив лишь, что в нём не будет Сергея Тигипко, которого в последнее время прочили на пост премьера.
Также до сих пор неясно, уйдёт ли в отставку премьер-министр Алексей Гончарук. По слухам, он уже написал заявление, и у него есть целый комплекс причин, чтобы уйти — в частности, напряжённые отношения с новым главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Судьбу Гончарука обсуждают и в анонимных телеграм-каналах «Легитимный» и «Резидент», близких к Офису президента Украины. По их информации, 1 марта Гончарук встретился с главой Офиса президента и решал вопрос относительно встречи с президентом. Якобы Гончарука поставили перед выбором: согласиться на удаление из правительства нескольких министров (прежде всего министра экономики Тимофея Милованова) или уйти самому.
Что выбрал Гончарук, пока точно не известно.
Редакция Украина.ру отобрала несколько возможных претендентов на его место. И попросила украинских политических экспертов оценить их шансы занять кресло главы правительства.
В списке:
1. Денис Шмыгаль
2. Валерий Хорошковский
3. Сергей Тигипко
4. Юлия Ковалив или кто-то из «окологрантовых» кадров
5. Гончарук останется премьером.
Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»
— Если Гончарук напишет заявление об отставке и добровольно уйдёт в отставку, других сценариев нет, то более вероятный сценарий, что будет исполняющий обязанности. И в этой роли будет Денис Шмыгаль. Временно.
Через некоторое время (когда точно, сказать невозможно — через месяц, два или осенью) появится премьер. Это может быть Тигипко, если он и президент согласуют условия и по составу правительства, и по политике, которую будет проводить правительство.
Кроме того, для этого нужно отменить закон о люстрации.
Но еще один вариант замены одного нового на другого — это Юлия Ковалив. Она работает в Офисе президента на той же должности, на которой работал Гончарук. В принципе она устраивает и западных партнеров Украины.
На мой взгляд, это не самый приоритетный вариант, но возможный.
Кость Бондаренко, директор Фонда «Украинская политика»
— Если действительно менять ситуацию в экономике, а не просто делать перестановки в правительстве, то нужно назначать либо Тигипко, либо Хорошковского.
Если же стоит задача отсрочить рост негативных тенденций в восприятии власти гражданами, то тогда нужно оставить Гончарука и заменить нескольких людей в правительстве.
Шмыгаль же — временный вариант. Понятно, что он вице-премьер, и как только Гончарук уйдёт в отставку, Шмыгаль сразу же станет и.о. премьера. Вопрос только в том, как долго он будет занимать этот пост.
У Зеленского есть очень умный и талантливый советник по экономическим вопросам Олег Устенко, он мог бы быть премьером. Другой вопрос, что вряд ли сам Олег на это согласится — возглавить кабинет министров.
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»
— Ковалив — это теоретический вариант. Фигуру Хорошковского, насколько мне известно, продвигали, чтобы дискредитировать его и ту группу, которая во главе с ним работает по таможне. Значит Хорошковский в вашем перечне на третьем месте. На первом — Денис Шмыгаль как исполняющий обязанности премьер-министра, это сейчас наиболее реалистичный вариант.
Я бы поставил на Шмыгаля как на исполняющего обязанности без шансов возглавить правительство в качестве полноценного премьера. Я бы дал ему 60%, а Хорошковскому и Тигипко — по 15-17%, чуть больше Тигипко и чуть меньше Хорошковскому.
Ну а оставшиеся проценты — Ковалив.
Даниил Богатырёв, эксперт Института анализа и менеджмента политики
— Насчёт кандидатуры Юлии Ковалив — эту информацию разгоняет «соросовский пул». Есть такие инсайды, что её не министром хотят назначить, а наоборот — турнуть как можно подальше от власти вместе с Гончаруком и всеми прочими.
Наиболее вероятная кандидатура на сегодняшний день — это Денис Шмыгаль. Но он человек, мягко говоря, посредственный. Он не был раньше замечен в каких-то крупных политических играх, был губернатором одной из западных областей.
Посмотрим, какие результаты он сможет показать, пока сложно что-то о нем говорить, это темная лошадка.
Тигипко однозначно нет, Хорошковский — очень-очень вряд ли. Фактически представители власти, в том числе и Зеленский, подтверждали, что у них были переговоры с этими людьми, но, вероятно, не договорились.
Возможно, потому что управленцы старой закалки не желают брать на себя ответственность за экономику Украины в ее нынешнем плачевном состоянии.