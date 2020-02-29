У популярности есть обратная сторона. Человек, находящийся в центре внимания, каким-то чудесным образом заставляет оппонентов генерировать фейки о нем. Телеграм-канал Украина.ру предложил известному журналисту, политологу, писателю Владимиру Корнилову вспомнить самые несусветные фейки, которые оппоненты запустили в его адрес

Владимир Корнилов. Биографическая справка © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк отреагировал Владимир Владимирович, но все же выстроил свою версию ТОП-3.

1. Самым резонансным был материал New York Times о том, что я и группа «российских агентов» путем особых манипуляций убедила народ Нидерландов абсолютным большинством на референдуме проголосовать против «Соглашения об ассоциации Украины с ЕС». Материал был составлен из фейков обо мне. В частности, автор скромненько упустил тот факт, что я ему лично показал паспорт гражданина Украины. Это не вписывалось в концепцию статьи.

2. На Украине очень нашумел фейк, запущенный лично главой Службы безопасности Украины (СБУ) Валентином Наливайченко, о том, что я отрицал голод на Украине 1930-х годов. На самом деле я никогда голод не отрицал, но всегда подчеркивал, что это не был акт геноцида. А мои структуры потом на Украине по этому доносу главы СБУ даже пытались закрыть через суд.

3. Один из самых забавных фейков постоянно рассказывал на различных эфирах и митингах в «нулевые» годы боевик и Ровенский губернатор Василий Червоний. Он не раз заявлял, что я являюсь «генералом ФСБ». Я всегда просил его уточнить, что я всего лишь скромный «адмирал ФСБ». Но потом его убила молния…