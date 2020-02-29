Фактически ныне обезглавлены три из пяти областей Западной Украины. Это усложняет подготовку к противодействию коронавирусу, который могут занести местные гастарбайтеры, сотнями тысяч работающие в Италии

В предыдущую субботу на сайте президента Украины появилась новость о том, что Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Сопеля.

«В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию» — было сказано в сообщении. Однако, согласно публикациям местных СМИ, протесты в Микулинецком районе против возможного размещения эвакуированных в санатории «Медоборы» стали всего лишь «последней каплей» — ведь упорные слухи о грядущей отставке Сопеля ходили в области ещё с конца декабря, когда были уволены губернаторы Львовщины и Закарпатья. Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда» © Тернополяни Тернопіль

Кстати, хотя ни представления Кабинета Министров на увольнение Сопеля, ни соответствующего указа президента всё ещё нет, а губернатор до сих указан на сайте Тернопольской ОГА как её глава, он фактически устранился от работы. Игорь Сопель исчез из новостей, а все вопросы — в том числе о подготовке инфекционных отделений к возможной госпитализации зараженных коронавирусом и т.п. — решают его заместители.

Тернопольские журналисты называют несколько главных причин отставки губернатора. Во-первых, он так и не смог наладить контакты с главными политическими игроками области, причём с самого начала — вспомним «коридор позора», который устроили Владимиру Зеленскому 1 ноября 2019-го, когда президент приехал представлять нового главу ОГА. И хотя Сопель попытался договориться с местными «аграрными баронами», однако в отношениях с Тернопольским областным советом это лишь навредило. Губернатор не смог добиться от местных депутатов поддержки двух ключевых реформ президента — земельной и административной, и даже бюджет области на 2020 год был принят лишь в январе, что создало проблемы с финансированием ряда статей расходов.

Кроме того, Игорь Сопель так и не смог сформировать свою команду — ни в ОГА, ни в районах (ныне назначены всего 5 из 17 глав районных госадминистраций). Попытки опереться на людей, связанных со скандальным экс-владельцем агрохолдинга «Мрия» Иваном Гутой, были «зарублены» в Киеве, а привезённые из родного райцентра друзья просто не справились с управлением областью. Так что невнятное поведение губернатора во время протестов против приезда в область эвакуированных из Китая стало лишь последним пазлом в картинке. Кстати, ныне людей, которые блокировали трассу в Микулинцах, начали вызывать на допросы — хотя арестов, в отличие от Новых Санжар, пока нет. Мойте руки и носите маски! Коронавирус стремительно распространяется по миру © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Четырнадцатый глава Тернопольской ОГА проработал на этом посту меньше четырёх месяцев, заняв по этому показателю второе место после Ярослава Сухого, который в 2010-м возглавлял область всего 2 месяца и 10 дней. Однако «регионал» Сухой после увольнения вернулся в Верховную Раду (собственно, именно нежелание терять мандат депутата было одной из причин отставки). А для Сопеля именно пост губернатора был «утешительным призом» после проигрыша на парламентских выборах в июле 2019-го. Местные СМИ пока не спешат с прогнозами относительно будущего Игоря Сопеля, но вряд ли он повторит путь экс-губернатора соседней Ивано-Франковской области, который стал вице-премьером по региональному развитию.

Кроме упомянутых Тернопольской и Ивано-Франковской областей, без полноценного главы ОГА остаётся и Закарпатская. При этом отставка Сопеля вызвала также волну слухов о возможном увольнении недавно назначенного губернатора Львовщины Максима Козицкого - ведь протесты во Львовской области были не менее резонансными, да и сам президент обратил внимание на врачей местного госпиталя, певших гимн после сообщений, что эвакуированных из Китая отвезут в Полтавскую область.

Кстати, находящаяся в Новых Санжарах министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала «разобраться» с врачами госпиталя из Винник. «Мы еще будем разбираться с действиями медицинских работников, которые с университета знают порядок таких учений. Прозвучавшие заявления врачей поражают. Предстоит отдельный разговор с моими заместителями и руководителями департамента. Однозначно мы будем принимать решение, какие выводы сделать и как повлиять на ситуацию в этом учреждении», — заявила Скалецкая в интервью «Украинской правде», опубликованном 26 февраля.

Сам же Максим Козицкий (кстати, врач по образованию) настойчиво демонстрирует свою готовность бороться с возможной эпидемией коронавируса. 27 февраля губернатор с медиа-свитой посетил Львовскую инфекционную больницу, которая определена базовым учреждением в случае выявления вируса, и заявил, что она полностью готова к приёму больных. В тот же день комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время, а также приняла решение выделить на борьбу с коронавирусом 25 миллионов гривен из резервного фонда. Закупка всего необходимого для борьбы с новой инфекцией состоится уже в ближайшее время. «Речь идёт, прежде всего, о средствах защиты, бесконтактных термометрах и медоборудовании, таком как аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.», — отметил Козицкий. «Полетит под горячую руку». Рудяков рассказал, как коронавирус повлияет на отставку Гончарука © РИА Новости, Владимир Трефилов

В Черновицкой области затраты на борьбу с коронавирусом скромнее: из резервного фонда по распоряжению губернатора Сергея Осачука выделили 380 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов, и 300 тысяч — на ремонт аппаратов искусственного дыхания. Осачук также потребовал от председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна провести внеочередную сессию совета и выделить ещё 500 тысяч гривен из областного бюджета на средства индивидуальной защиты, что и было сделано 25 февраля.

Кстати, на самой сессии были попытки отстранить Мунтяна, который официально подозревается во взяточничестве и уплатил залог в 10 миллионов гривен за право находиться на свободе, от должности председателя областного совета. Депутатам сделать это не удалось, однако 28 февраля такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

В Черновицкой области, как и в большинстве других западно-украинских, очень много людей находятся на заработках в Италии, ставшей ныне европейским центром распространения коронавируса. К примеру, 25 февраля в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Бергамо. Правда, область «прославилась» совсем другой историей. Ещё 12 февраля семья Думанских приехала в родное село Долиняны из китайского города Юнчэн, где была из-за лечения ребенка — Назара, который имеет диагноз ДЦП. Боясь, что семья может быть заражена коронавирусом, односельчане стали уговаривать Думанских побыть на карантине, и те вынуждены были согласиться. Все члены семьи сидят в доме на окраине села, а сестра Назара Ангелина при этом не посещает школу.

«Никаких проявлений, признаков — повышения температуры или кашля ни у кого из них не было. Это означает, что односельчане могут быть однозначно спокойны. Но это желание дискриминировать — недопустимо. Я призываю не прибегать к дискриминации. Поскольку дискриминация в таком случае означает, что люди будут бояться, имея температуру или кашель, идти к врачу. Потому что будут бояться травли», — сказала 26 февраля в скайп-интервью одному из украинских телеканалов министр здравоохранения Скалецкая.

А 28 февраля в Черновцы прибыл недавно назначенный заместитель Секретаря СНБО Алексей Соловьёв, который принял участие в заседании областной противоэпидемической комиссии. В тот же день глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил в Facebook, что диагностика показала отсутствие коронавируса у женщины, которая вернулась из Италии, и еще трех других граждан Украины, которые были госпитализированы в Черновцах с подозрением на инфекцию. Заместитель губернатора Наталья Гусак уточнила, что речь идет в том числе о жителях села Долиняны.

Кстати, тест-систем, который позволяют быстро определить наличие коронавируса, на Украине до сих пор нет. 26 февраля и. о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах сообщил, что первыми такие системы получат 3 области Западной Украины — Львовская, Закарпатская и Черновицкая. «Это регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, которые работали в Италии. Мы также ожидаем возвращения таких лиц в связи с ситуацией в Италии», — сказал Кузин. Однако когда тест-системы окажутся хотя бы в Киеве — неизвестно.

Подобная ситуация — заседания комиссий, определение базовых лечебных учреждений, попытка сбить ажиотаж на маски (скажем, в Хмельницкой области они закончились даже на аптечных складах, а на Волыни их продают не больше 10 в одни руки), измерение температуры прибывающим из-за границы, госпитализация местных жителей, вернувшихся из Италии и Китая и т.д. — наблюдается во всех областях Западной Украины. Всем приготовиться: почему коронавирус ударит по карману каждого? © Скриншот из видео Украина.ру

К примеру, в Закарпатской области вечером 25 февраля на границе с Венгрией задержали автобус с туристами, которые неделю ездили по Европе, в том числе и по северным регионам Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса. На контрольно-пропускной пункт «Тиса» прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Медики решили временно изолировать всех 25 человек — поводом стала температура у одной из пассажирок.

Туристов доставили в областную больницу, но, как сообщил её директор Михаил Поляк, лабораторные анализы показали отсутствие каких-либо заболеваний, клинические проявления коронавируса также не были обнаружены, и 26 февраля жителей разных областей Украины отпустили по домам. Ранее не подтвердился диагноз ещё у нескольких госпитализированных с высокой температурой закарпатцев, прибывших из-за границы.

Хотя, как упоминалось выше, во Львовской области рекомендовано не проводить массовые мероприятия, там третий день продолжаются многочисленные протесты жителей находящихся рядом с областным центром населённых пунктов — с требованием не включать их в состав «Большого Львова». 26 февраля дорогу перекрывали жители села Гамалеевка (движение по трассе Киев-Чоп было заблокировано несколько часов), 27 февраля — жители села Малехов (была заблокирована международная трасса Львов-Рава-Русская, ведущая в Польшу), а 28 февраля — в сёлах Мурованое и Сокольники.

Ситуация усугубляется тем, что на предыдущей неделе было сорвано заседание рабочей группы по административно-территориальному устройству Львовской области, и до рассмотрения формата Львовской объединённой общины дело не дошло. 24 февраля Львовская ОГА, без обсуждения с властями и жителями пригородных сёл, направила в Кабмин перспективный план формирования общин Львовской области, которым предлагается правительству утвердить Львовскую общину в формате «большого Львова». Согласно проекту, объединенная Львовская община будет включать, кроме самого Львова, еще 15 сёл и городов, в частности, Винник и Брюхович, которые резко против этого. Окончательное решение по этому вопросу, как это водится в «децентрализованной» Украине, должны принять киевские власти.