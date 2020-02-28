Угроза, что коронавирус распространиться в большинстве стран мира - реальна. Такое заявление сделал в пятницу, 28 февраля, представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмейер

«Вспышка растет. Мы уже довольно давно о предупреждаем о сценарии, при котором коронавирус достигнет большинства, если не всех стран мира», — заявил он.

Уже сегодня вирус Covid-19 преодолел океаны и зафиксирован на всех континентах. Первые случаи заражения зафиксированы 28 февраля в Нигерии и Новой Зеландии. По данным ВОЗ, по состоянию на 28 февраля коронавирус находится в 46-ти странах мира.

Наибольшими новыми очагами распространения вируса охвачены Италия, Южная Корея, Иран. По официальным данным, в Италии на данный момент 655 заразившихся и 17 летальных исходов. Россиянам не рекомендуют в ближайшее время посещать эти три страны, а также в случаи приобретения туристического тура требовать полного возврата денежных средств. Туроператоры по примеру Китая сами стали отказываться от продажи туров в Италию. Однако об эвакуации туристов из этих стран пока речи не идет. У работающей в Италии гражданки Молдавии обнаружили коронавирус © REUTERS, Remo Casilli | REUTERS, Remo Casilli | Перейти в фотобанк

На постсоветском пространстве фиксируются единичные заражения в Азербайджане, Грузии. В пятницу в Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Диагноз поставили иранскому студенту.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло 83,3 тыс человек. Подавляющее большинство из них в Китае. В Италии насчитывается 650 больных, Иране — 245, Сингапуре — 96, в Гонконге — 93, США — 60, Кувейте — 43, Таиланде — 40, во Франции — 38, в Бахрейне — 33, на Тайване — 32, в Австралии — 23, Малайзии — 22, Германии — 21, Вьетнаме — 16, Великобритании — 16, ОАЭ — 13, Канаде и Испании — по 12, Макао — 10.

Одиночные случаи заражения по данным ВОЗ зафиксированы в Ираке, Швейцарии, на Филиппинах, в Хорватии, Греции, Индии, Израиле, Австрии, Финляндии, Омане, Пакистане, России, Швеции, Афганистане, Алжире, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Эстонии, Грузии, Ливане, Непале, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Румынии, Шри-Ланке. «Полетит под горячую руку». Рудяков рассказал, как коронавирус повлияет на отставку Гончарука © РИА Новости, Владимир Трефилов

В социальных сетях распространяются советы по мерам безопасности и самозащите. Вот некоторые из них:

1. Вирус достаточно большой по размеру, поэтому обычная медицинская маска может отфильтровать его.

2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому, после контакта с металлическими поверхностями нужно продезинфицировать руки.

3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок убивает вирус.

4. Самый распространенный способ заразиться — соприкоснуться с зараженным. Поэтому нужно часто мыть руки с мылом. Вирус может жить на руках в течение 5-10 минут.

5. В дополнение к частому мытью рук можно полоскать горло дезинфицирующими растворами.