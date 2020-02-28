Украина окончательно проиграла в деле о люстрации: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал скандальный закон не соответствующим правам человека. Теперь придется выплачивать компенсации и восстанавливать справедливость. К чему еще это может привести - разбиралась Украина.ру

Закон о люстрации как инструмент политической расправы

Вкратце напомним содержание документа. Согласно закону «Об очищении власти», принятому под давлением «майданной» общественности в октябре 2014 года, чиновников и судей времен президента Виктора Януковича увольняли с должностей и запрещали им работать в органах государственной власти в течение следующих 5-10 лет. Под его действие подпали более миллиона человек. Фактически это означало увольнение из госструктур только по политическому признаку. В 2014-2015 гг. по стране прокатилась волна «мусорных люстраций», когда националисты забрасывали неугодных новой власти людей в мусорные баки.

Закон о люстрации больше всего ударил по судебно-правоохранительной системе. В ходе «реформирования» органов МВД были уволены сотни профессионалов, которые знали систему и успешно боролись с криминалом. Как результат — в стране произошел резкий рост преступности. В 2015-2016 гг. произошел массовый исход судей, которые были либо «люстрированы», либо увольнялись сами по причине страха за свои жизнь и здоровье. Люстрация чиновников Порошенко: Зеленский превратился в Голобородько © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Украина потеряла более 3 тысяч высококвалифицированных судей, которых, как оказалось, просто некем заменить, поскольку подготовка работника Фемиды занимает достаточно много времени. Из-за этого в ряде регионов в 2017-2019 гг. имел место судопроизводственный коллапс, так как вследствие некомплекта судей некому было рассматривать дела.

Попытка пересмотра закона в Украине и решение ЕСПЧ

В украинском обществе по данному вопросу отсутствовало единодушие: многие не были согласны с самим понятием «люстрация». 20 января 2015 года 47 депутатов Рады подали в КСУ представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления, так и не рассмотрев его, по сути, во времена Порошенко.

Еще интереснее в этом контексте ситуация развивалась при Зеленском: в июле прошлого года судьи объявили перерыв, а в сентябре дважды не находилось достаточного количества голосов представителей Фемиды для вынесения решения. «За» отдавали лишь 8 голосов при 10 необходимых. Дело в том, что сразу три члена Конституционного суда — Запорожец, Гультай и Шаптала — подали заявления о досрочном сложении своих полномочий. Поэтому в итоге никакого решения так и не было принято.

В то же время еще в декабре 2014 г. «люстрационный» закон был раскритикован Европейской комиссией «За демократию через право», известной также как Венецианская комиссия. Там предлагали Киеву значительно скорректировать данный нормативно-правовой акт: ввести персональную ответственность при применении люстрации, а также проведение люстрации судей на основании отдельного, а не общего закона. Тогда власть проигнорировала замечания комиссии, даже не предоставив ей проект изменений в закон.

17 октября 2019 года ЕСПЧ опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что закон «Об очищении власти» нарушил права украинских чиновников.

Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привёл к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занимания должностей в Коммунистической партии до 1991 года. По мнению суда, указанный закон не учитывал каждого чиновника, попавшего под закон о люстрации, а также то, были ли они лично связаны «с любой недемократической деятельностью» в период правления бывшего президента. Тогда правительство Украины получило обязательство выплатить пяти бывшим чиновникам, подавшим иски в ЕСПЧ по 5 тысяч евро компенсации. Кроме того, незаконным признано функционирование Реестра люстрированных лиц.

Украинская сторона попыталась обжаловать это, но Большая палата ЕСПЧ оставила данный запрос без удовлетворения. Стало быть, решение с февраля нынешнего года вступило в законную силу. Подобное положение вещей означает, что закон просто должен быть отменен, а иски всех незаконно уволенных граждан подлежат автоматическому удовлетворению, ведь ЕСПЧ работает на основе прецедентного права. Сотни тысяч человек должны быть восстановлены на работе и получить компенсации за вынужденные прогулы.

То есть государство должно будет платить компенсации, которые выльются в несколько сотен миллиардов евро.

Но правительство продолжает цепляться за люстрацию

По подсчетам бывшего прокурора Олега Подгайного, уволенного по процедуре люстрации, сейчас в судах внутри Украины зарегистрированы 600 исков, а средний размер компенсации для одного человека составит от 900 тыс. до 1,2 млн гривен. Если ранее зачастую рассмотрению исков надлежащим образом мешало отсутствие разъяснения по этому поводу Конституционного суда, после решения ЕСПЧ необходимость в этом решении отпала. Эксперт: Люстрация нужна была для того, чтобы держать судей в узде © пресс-служба НАБУ

Правда, представители действующей власти все еще пытаются цепляться за люстрацию.

Как заявил министр юстиции Денис Малюська, ЕСПЧ не признавал неправомерность люстрации целиком, а только ее чрезмерный объем.

«Мы не будем сидеть, сложа руки, а сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде», — комментировал ситуацию министр.

По его словам, власти разработают законопроект о создании комиссии, которая будет рассматривать жалобы граждан, считающими свою люстрацию неправомерной.

«Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной. Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком», — добавил Малюська.

Такая позиция вызывает недовольство противников люстрации, настаивающих на том, что ее следует отменить полностью.

«В связи с сегодняшним решением ЕСПЧ, признавшим Закон о люстрации нарушающим Европейскую конвенцию, требуем от правительства немедленно выполнить решение Европейского суда и зарегистрировать в парламенте проект закона об отмене закона о люстрации», — написал в Facebook экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

Народный депутат Михаил Папиев от «Оппозиционной платформы — За жизнь» даже зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Малюськи за отказ от выполнения решения ЕСПЧ. И хотя вряд ли его поддержит большинство депутатов, но нести ответственность власти все равно придется.

Украина будет вынуждена потратить миллиарды бюджетных денег для оплаты компенсаций за аферу Майдана. Волей или неволей платить придется, ибо возможность пересмотра вердикта ЕСПЧ отсутствует. В противном случае Киев рискует выплачивать штрафы или даже нарваться на санкции. Упорство правительства, боящегося разорвать с майданным наследием в любой сфере, дорого обходится стране.