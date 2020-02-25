Российская тема действительно может помочь президенту Дональду Трампу повысить рейтинги, но не так, как рассказывают спецслужбы. Если Трамп введёт против РФ санкции по требованию демократов, то в очередной раз подтвердит свой тезис о жёсткости по отношению к Москве и останется в выигрыше

Мантра о «вмешательстве России» становится неотъемлемой частью президентской кампании в Соединённых Штатах, а заключение спецпрокурора Роберта Мюллера, что никаких доказательств о её влиянии на избирательный процесс 2016 года не найдено, предпочитают пропускать мимо ушей.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью телеканалу Fox News назвал очередную порцию обвинений в содействии Москвы переизбранию Дональда Трампа на второй срок абсурдом и обвинил в ложных утечках с целью навредить главе государства председателя спецкомитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа.

Российская сторона не оставила без внимания безосновательные обвинения в свой адрес.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией. Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений. Российская Федерация и Соединённые Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность. Конструктивный и прагматичный диалог между нашими странами критически важен для всей мировой общественности», — говорится в заявлении посольства РФ в США. Трамп не хочет вмешиваться. Почему президент США заявил о примирении России и Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ситуация дошла до такой степени, что мир начинает погружаться в киберхаос. Для противостояния угрозам в этой сфере президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2019 года подписал указ об учреждении в Министерстве иностранных дел нового департамента — по вопросам международной информационной безопасности. В интервью газете «Коммерсантъ» его директор Андрей Крутских, по совместительству спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, сказал, что тема мнимого вмешательства России в дела США «уже набила оскомину».

Он подчеркнул, что Москва строго и неукоснительно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела США, зафиксированного 16 ноября 1933 года при восстановлении дипотношений между Советской Россией и Соединёнными Штатами.

«Чтобы раз и навсегда разрешить этот вопрос, мы выразили готовность к обнародованию содержания технической переписки по данному сюжету и её изучению экспертами, журналистами, широкой общественностью в России и США, официально предлагали Вашингтону пойти на этот шаг. К сожалению, в ответ из Вашингтона пришёл отказ, мотивированный «чувствительностью» этих материалов. Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году. Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров», — заявил Крутских.

Новый «агент Кремля». Теперь среди демократов

На этот раз, как утверждают американские спецслужбы, аппетиты России усилились, и она продвигает сразу двоих своих кандидатов в президенты, причём как от Республиканской, так и от Демократической партии. В соперники Трампу якобы выбрали независимого сенатора Берни Сандерса, который позиционирует себя как демократического социалиста.

Имя Сандерса в этой истории появилось в тот момент, когда он вышел в лидеры внутрипартийных праймериз. 21 февраля газета The Washington Post написала, что политика проинформировали о попытках России помочь ему стать единым кандидатом от демократов. Статья вышла в номер за день до кокуса в Неваде, окончательные результаты ещё не подведены, но, по предварительной информации, Сандерс побеждает с большим отрывом (на втором месте бывший вице-президент США Джо Байден, до сих пор занимавший четвёртое и пятое места, а на третьем — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич). Трамп отказался от помощи России и Украины в переизбрании на второй срок © REUTERS, Joshua Roberts | REUTERS, Joshua Roberts | Перейти в фотобанк

За Сандерса вступился, угадайте кто? Сам Дональд Трамп. В Twitter президент написал: «Сотрудники американской разведки завышают усилия России по оказанию помощи Трампу. Они якобы сказали сумасшедшему Берни, что на него рассчитывает Россия, а не на меня. Всё это большая афера с участием разведсообщества и демократов. Они хотят, чтобы Сандерс покинул президентскую гонку, и ненавидят Трампа».

И тезис президента ещё более неожиданно поддержал CNN, который он сам причисляет к категории fake news. Три источника телеканала также заявили, что американская разведка преувеличила оценку вмешательства России в предстоящие президентские выборы. Один из них сказал, что утверждение сотрудника аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон об очередной попытке Москвы вмешаться в избирательный процесс вводит в заблуждение.

По словам второго источника, некоего высокопоставленного чиновника, разведка и вовсе не утверждает, что Россия пытается помочь Трампу переизбраться, потому что понимает, что президент — это тот, с кем они могут работать, он переговорщик.

Наказание без преступления

Как только в США звучит слово «Россия», демократы сразу оживляются. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ сенатского комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Шеррод Браун, как написал 24 февраля новостной портал Axios, направили письмо госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором потребовали ввести санкции против всех, кто несёт ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы, включая Владимира Путина.

Понятно, что к российскому президенту Белый дом никаких ограничительных мер предпринимать не будет, но какие-то номинальные санкции ввести может, лишь бы на время усмирить оппонентов.

Вице-президент США Майк Пенс во время выступления перед сторонниками в Вашингтоне в очередной раз повторил, что Трамп жёстче остальных американских президентов относится к России, а чтобы проиллюстрировать этот тезис, напомнил, что несколько дней назад администрация расширила санкции в отношении российской торговой нефтяной компании — за продажу нефти из Венесуэлы Вашингтон заморозил активы Rosneft Trading S. A. в США и запретил вести с ней бизнес американским физическим и юридическим лицам.

Таким образом, если Белый дом введёт новые санкции, как настаивают демократы, то это будет ещё одним подтверждением жёсткости Трампа к России. И получится всё так же, как в истории с импичментом: оппозиция рассчитывала на рост недоверия населения к президенту, а его рейтинги, наоборот, достигли максимума со дня инаугурации.

Зачистки в Белом доме коснутся и Россию

За три года история с якобы имеющим место участием России во внутренних делах США изрядно надоела Трампу и в случае переизбрания, а это более чем реально (в нескольких штатах Республиканская партия даже не будет проводить праймериз, а сразу отдаст голоса всех делегатов президенту из-за отсутствия реальных конкурентов), он собирается подчистить ряды сотрудников Белого дома и оставить только лояльных ему чиновников, если верить источникам CNN. «Чёрные списки» составляются уже полтора года.

По имеющейся информации, в них, в частности, вошли бывший первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, 5 февраля ставший послом США в России, а также заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, который на слушаниях в Палате представителей по импичменту рассказал, что против предоставления военной помощи Украине выступало одно подразделение Белого дома — Административно-бюджетное управление. Он будет представлять Трампа в Москве. Кто такой Джон Салливан, новый посол США в России? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В России Трампу нужен человек, которому он может полностью доверять и который сможет вести закулисную дипломатию в условиях ограниченной свободы действий президента США на российском направлении из-за постоянных обвинений в связях с Кремлём. По всей видимости, Салливан не тот человек, раз вошёл в число нелояльных.

Тем не менее, именно ему в ближайшие месяцы предстоит решить немало сложных задач в двусторонних отношениях, прежде всего судьбу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Джон Салливан так же, как и российский посол в Штатах Анатолий Антонов, занимался вопросами разоружения.

Избирательная кампания в США превращается в один сплошной кокус. Если на праймериз избиратели голосуют по знакомой россиянам процедуре — по бюллетеням, то на кокусах голосуют ногами: сторонники каждого кандидата собираются в группу, побеждает самая многочисленная. В случае если группы поддержки нескольких кандидатов одинаковы, то всё решает колода карт — кто вытянул более старшую карту, тот и выиграл.

Тут же как карта ляжет, всё решает случай, но никак не Кремль.