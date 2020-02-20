Украина продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Западные издания внимательно анализируют как внутриполитические аспекты жизни страны, так и положение Украины на международной арене

Консервативное американское издание The Washington Examiner, сообщая о недавней эскалации боевых действий на Донбассе, прямо и незатейливо призывает власти США усилить вмешательство в украинский конфликт.

Автор материала, скандально известный журналист британского происхождения Том Роган, стал известен благодаря провокационной статье «Украина должна взорвать Крымский мост Путина», опубликованной 15 мая 2018 года.

Тогда он заявил, что мост представляет собой «возмутительное оскорбление» для Украины, поэтому ей «стоит разрушить части моста», для того, чтобы выразить России несогласие с «приданием официального характера» присвоению её территории. При этом Роган открыто признал, что это повлечёт за собой обострение обстановки, а «США могут и должны поддерживать Украину в этом вопросе, чувствуя за спиной уверенность в своей собственной военной силе»

Сейчас Роган пишет, что «президент (Трамп — Ред.) должен публично призвать Зеленского приостановить переговоры с Россией и в ускоренном порядке обеспечить Украину современными средствами ведения войны. Киев должен получить артиллерийские системы, способные сдержать российское наступление и уничтожить российские наступательные порядки».

Ни много, ни мало.

«Если отложить в сторону риторику о защите демократии, — продолжает журналист, - у Евросоюза нет ни решимости, ни заинтересованности в поддержке украинского суверенитета. Только США могут помешать такому исходу. И мы должны это сделать». Теперь Трамп будет «трамповать» своих оппонентов. Чего ждать Киеву © REUTERS, Tom Brenner | REUTERS, Tom Brenner | Перейти в фотобанк

Коллега Рогана из респектабельного журнала Forbes более спокойно и вдумчиво обсуждает проблемы, которые заводят в тупик процесс реализации договоренностей, достигнутых на встрече в «Нормандском формате» 9 декабря прошлого года.

В последнее время инвесторы, вкладывающие средства в России, наслаждались относительным спокойствием, пишет издание. По крайней мере, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский ведут диалог друг с другом, — при прежней украинской администрации такое было просто невозможно.

Российский «Газпром» согласился урегулировать многолетние споры со своим украинским партнером «Нафтогаз» и уже возвращается на украинский рынок природного газа после долгого отсутствия. На этом фоне настроения инвесторов улучшаются, несмотря на снижение цен на нефть и газ.

За последние 12 месяцев индекс MarketVectors Russia (RSX) вырос на 20,7%, индекс MSCI Emerging Markets вырос на 4,2%, а нефть снизилась на 7%, отмечает издание.

Еще до последней встречи Путина и Зеленского Россия согласилась на обмен удерживаемыми лицами, а украинская сторона дала письменное согласие следовать так называемой «формуле Штайнмайера» в вопросе предоставления особого статуса Донбассу, региону на востоке Украины. "Это важный промышленный центр, где последние пять лет идет гражданская война", пишет Forbes, называя вещи своими именами. Арбузов о провокации в Золотом: Крайним сделают Донбасс – уже не привыкать © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Предполагается, что новая встреча в "Нормандском формате", когда Германия и Франция берут на себя роль посредников в процессе «развода» между Россией и Украиной, должна пройти в апреле, однако сейчас она оказалась под вопросом.

«Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того», — заявил в минувший понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва уже заявила, что Киев сначала должен выполнить свою часть соглашения, достигнутого на саммите нормандской четверки, который прошел в декабре в Париже.

Москва утверждает, что Киев не выполнил свои обязательства по Донбассу, чтобы двигаться дальше и собирать новый саммит.

«Формула Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе предполагает проведение на удерживаемых сепаратистами территориях выборов в соответствии с украинским законодательством и под руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Если наблюдатели ОБСЕ решат, что эти выборы были свободными и справедливыми, будет инициирован процесс предоставления особого статуса Донбассу и Луганску, а Украина вернет себе контроль над своей восточной границей с Россией.

Бурную и сложно прогнозируемую политическую ситуация внутри Украины анализирует британская деловая газета Financial Times. На этот раз в её фокусе оказалась фигура украинского олигарха Рината Ахметова.

Донбасс является его домом и вотчиной, пишет издание. Именно ему принадлежит знаменитый футбольный клуб «Шахтер» (Донецк), и Донбасс всегда был сердцем его бизнес-империи, хотя он утратил контроль над многими активами после начала войны в регионе. Гендиректор футбольного клуба «Шахтер» отпускает всех из команды © Facebook/Сергей Палкин

Если Украина вернет этот регион под свой контроль, способность Ахметова обеспечить тысячи людей работой — или, напротив, оставить их без работы — делает его ключевым игроков в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. По словам одного западного дипломата, олигарху «придётся участвовать» в любом мирном соглашении по Донбассу.

Представители компании донецкого олигарха заявили: «Ахметов всегда поддерживал мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Когда в Донбасс вернётся мир, Ахметов и «СКМ» будут играть ведущую роль в реинтеграции и восстановлении».

Как утверждает издание, Ахметов обеспечивает существенную поддержку на телевидении президенту Зеленскому, и "таким образом он дает ему возможность выбирать между ним и олигархом Игорем Коломойским, который помог новому украинскому президенту прийти к власти".

Олег Рыбачук, глава неправительственной организации «Центр совместных действий», считает, что попытки договориться о поддержке на телевидении с другим олигархом, «возможно, являются частью стратегии команды Зеленского, учитывая то, насколько токсичным стал Коломойский». Долг в долг. Как Коломойский мешает Украине получить деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Ахметов «сосредоточился на том, чтобы адаптироваться к новой политической реальности: он занялся поисками компромисса и возможностями для налаживания партнерских отношений с правительством Зеленского, предлагая в обмен, в том числе медийную поддержку», говорит политический аналитик Владимир Фесенко, «и в процессе он также стремится нейтрализовать влияние Коломойского».

Как известно, Зеленский своей победой на президентских выборах во многом обязан мощной поддержке на телевидении, которую ему обеспечил Коломойский — давний противник Ахметова. Два ферросплавных завода, которыми владеет Коломойский, добиваются снижения тарифов на электричество от предприятий, которые контролирует Ахметов.

Ахметов хочет стать ближе к Зеленскому на фоне его разногласий с Коломойским — СМИ © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Пока Коломойский отдаляется от Зеленского, Ахметов продвигается в обратном направлении. Действия президента освещаются в положительном свете на принадлежащих Ахметову телеканалах «Украина» и «Украина 24».

Сегодня он контролирует промышленные, телекоммуникационные и медийные активы по всей Украине посредством компании «СКМ» (SCM, System Capital Management), которую Forbes оценивает в 6,6 млрд. долларов.

Как пишет издание, помимо роскошной виллы во Франции, Ахметову принадлежит одна из самых дорогих в Великобритании квартир в комплексе One Hyde Park в Лондоне — он купил ее за 137 млн. фунтов стерлингов. Ахметов владеет сталепрокатными заводами в Италии и Великобритании и угольной шахтой в США. Последние несколько лет Ахметов не дает интервью и старается держаться подальше от телекамер. Он даже отказывается присутствовать на матчах своей собственной футбольной команды, пока она вновь не сможет играть в родном городе, отмечает издание.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru