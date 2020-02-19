Президент Украины сообщил, что намерен создать «город-сад» в Херсонской области. Соответствующие договоренности достигнуты во время его встречи с президентом Турции. Город будет предназначаться для переселенцев из Крыма, среди которых более 500 семей крымских татар. Строительство планируется начать уже в этом году

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", — отметил президент.

Кроме того, по словам президента, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

Еще до громкого заявления президента глава Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в соцсети сообщил, что херсонские чиновники разрабатывают проект строительства городка для переселенцев в Геническом районе. Ориентировочная стоимость проекта составляет 160 миллионов гривен ($6,54 млн), а строительство планируют начать уже в первой половине 2020 года. Здесь будет город-сад: как Зеленский построит Нью-Васюки для крымчан © фильм "12 Стульев"

Призрачные жители волшебного города

В Крыму полагают, что анонсированное строительство «города-сада» для крымчан является не более чем очередным виртуальным проектом. «Озвученный «город-сад» будет похож на придорожный хостел. Думаю, максимум, на что хватит украинских властей, это нарисовать фломастерами город-сад на ватмане и положить круглую сумму в карман», — сказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в комментарии РИА «Новости».

В ответ на предложение Зеленского в Крыму заявили, что крымчане не нуждаются в таком «городе-саде» на границе с полуостровом.

«Президент Зеленский пусть лучше заботится о гражданах Украины и о том, как они относятся к новой власти в стране, а не лезет со своим уставом в чужой монастырь. Мы в Крыму, в отличие от украинцев, живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь», — отметила в комментарии РИА «Новости» глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Остается открытым вопрос, какие именно «переселенцы» из Крыма, должны стать жителями чудесного образцово-показательного города? Более того, чем они будут заниматься, чтобы обеспечить себе хлеб насущный?

Более того, непонятно, как Украина собирается заманивать крымчан городом-садом, когда жители Генического района все той же Херсонской области шестой год подряд замерзают зимой: в сильные морозы подачу газа ограничивают из-за резко возрастающей нагрузки в условиях иссякающих запасов Стрелкового месторождения.

А насколько шикарные дороги будут вести к «городу-саду» можно спрогнозировать уже сейчас. Недавно на Херсонщине дорожники удивили очень странной «технологией», которую применили при ремонте трассы Новотроицкое — Геническ. На трассе под Херсоном дорожники закатали асфальт прямо в лед — работы проводились при минусовой температуре.

Зато в Херсонской области создали первую на Украине Службу счастья, которая будет заниматься улучшением качества жизни, определяя индекс счастья.

Затянувшееся временное

Властям Украины предстоит еще трудная задача — при строительстве «города-сада» уложиться в озвученную сумму. Для примера, в 2014 году правительство Германии и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) выделили на временное жилье для переселенцев 25 млн евро. За эти деньги в 2015 году были построены белые домики, похожие на контейнеры. Модульные городки собрали в семи городах трёх областей — Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

Несмотря на то, что гарантированная безопасная эксплуатация модульного городка — 3 года, в Запорожье и Харькове люди жили в них пять лет. Например, в Харькове в прошлом году техническое состояние городка было признано опасным для проживания. Особенно опасно там жить было зимой — на стенах модулей накапливался конденсат, поскольку обеспечить эти помещения полноценной вентиляцией не представлялось возможным. Конденсат образовывался и на стыках модулей, превращаясь в сосульки, а когда их сбивали, начиналась капель. Вода попадала на электрические провода, что приводило к замыканию и возгоранию бойлеров.

Подобная ситуация была и в модульном городке в Запорожье. Более того, за 5 лет жители этого городка накопили более 1 млн грн долгов перед «Запорожьеоблэнерго», ведь из городского бюджета уже давно не компенсировали расходы на электроэнергию, как было изначально обещано. Все киловатты, которые ежемесячно «наматывали» жители, делились на каждого постояльца. Пару раз энергокомпания «устраивала темную» жителям из-за долгов, но вместе с неплательщикам под «раздачу» попадали и те, кто платил исправно.

Вынужденные обитатели подобных городков с радостью бы оттуда уехали, но идти этим людям некуда. На Украине почти 1,5 млн переселенцев, и 80% из них не имеют возможности приобрести себе квартиры, совокупный доход таких семей — от 5 до 15 тыс. грн (от $200 до $600). Для них правительство разработало программу Доступное жилье, согласно которой государство компенсирует половину стоимости квартиры. Программой воспользовались чуть больше 300 семей, хотя в очереди стоит более 8 тыс. Есть еще программа льготного кредитования, по которой переселенцы имеют первоочередное право на получение низкопроцентного кредита, но она еще не работает.

С обеспечением переселенцев постоянным жильем на Украине возникают сложности. Например, в Павлограде на Днепропетровщине летом прошлого года торжественно открыли объект социального жилья для переселенцев. Бывшее общежитие одного из промышленных предприятий, которое стояло заброшенным 20 лет, реконструировали за счет средств из Германии. Отчитались: благодаря проекту, в который было вложено более 15 миллионов гривен ($610 тыс.), крышей над головой теперь обеспечены почти полсотни внутренне перемещенных лиц. Ленточку торжественно перерезали, но и по пришествию нескольких недель заселение так и не началось. Как оказалось, дом должны были сдать еще 2018 году, но не сделали этого из-за «технических недоработок». К официальному открытию подрядчик не успевал с коммуникациями. Заселить людей в здание без воды, канализации и света не имели права. Горячий февраль: О крымских делах в межсезонье © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Проблемы с поселением переселенцев в социальные объекты на Днепропетровщине возникали и до этого случая. В Днепре люди больше года не могли поселиться в общежития, отремонтированные на деньги Евросоюза, из-за юридической коллизии: здания имели статус нежилых помещений.

Потемкинская деревня

По мнению экономического аналитика Александра Рябоконя, на сегодняшний день оценка инициативы президента Зеленского по строительству в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма является весьма нетривиальной задачей.

«Слишком много неизвестных вводных. Особенно с точки зрения экономической целесообразности при выборе места поселка, его экономической специализации, ресурсной базы, инфраструктурной логистики и прочего. Впрочем, с социальной и политической точек зрения, пожелания президента Зеленского все же более определенны. С одной стороны — строительство за бюджетные деньги и средства от иностранных доноров социального жилья и социально-бытовой инфраструктуры по формуле «ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», а с другой, политическая форма, — витрина «города-сада» для жителей Крыма.

Пока трудно сказать когда, в какой форме и воплотится ли инициатива президента в жизнь. Да и сравнивать-то, по сути, пока не с чем. Предыдущая громкая инициатива Зеленского по строительству украинского аналога Лас-Вегаса в украинском Причерноморье как-то стала заметно «затухать» в СМИ. Возможно, временно. Впрочем, херсонские степи помнят длинную историю больших проектов, планов, заявлений… и «потемкинских деревень»», — сказал в комментарии Украина.ру Рябоконь.

Аналитик отмечает, что в озвученной президентом инициативе есть и вполне конкретный, понятный и целесообразный со всех точек зрения пункт. «Он касается создания на КПВВ «Чонгар» специального хаба с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения границы, строительства качественных дорог и обеспечения транспортного сообщения с Крымом. Учитывая существующую зияющую разницу в инфраструктурном обеспечении между разными сторонами КПВВ и стабильную актуальность транспортного потока, — давно пора», — заключил Александр Рябоконь.