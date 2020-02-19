В понедельник, 17 февраля, «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа под названием «Тризубец». Докадчик, директор интегрированного газового бизнеса компании Андрей Фаворов, сообщил о трех источниках - добыча из глубоких залежей (Харьковская область), сланцевый газ и шельф Черного моря

Динамика добычи газа в Украине за последние 5 лет

В ходе презентации Фаворов отметил, что в случае с крупнейшим на Украине Шебелинским месторождением (Харьковская область) речь идёт об открытии под верхними залежами газа ещё одних, более масштабных, которые находятся на глубине 6 км. Объёмы газа там еще точно не установлены. Окончательная цифра будет озвучена позднее.

Особое внимание «Нафтогаз» хочет уделить разработке шельфового месторождения на участке в 9,5 км в Черном море, а именно в северо-западной его части, примыкающей к месторождениям, которые разрабатывает крымский «Черноморнефтегаз» (принадлежит России).

Помимо этого Фаворов анонсировал будущую добычу голубого топлива из плотных пород, чем Украина раньше не занималась. По словам представителя «Нафтогаза», «Укргаздобыча» имеет перспективную лицензию, запасы газа находятся под болотистой почвой на территории одного из заповедников, бурение будет происходить кустовым способом, то есть три скважины из одного места.

Украинский экономист не верит в успех нового проекта Нафтогаза – «Тризуб» © Facebook, Алексей Кущ Александр Гордиенко и начальник механико-энергетического департамента Владимир Микитин.

На программу по добыче газа, распиаренную правительством Гройсмана в 2016 г. как средство достижения энергетической независимости, были потрачены десятки миллионов гривен, которые были попросту разворованы коррумпированным менеджментом. Существенного увеличения нефтедобычи не произошло.

Более того, согласно отчетам «Нафтогаза Украины» по итогам 2019 года ее объем был меньше 2018 года на 0,3%. При этом в 2018 г., когда чиновники отчитывались о рекордных показателях добычи голубого топлива за последние 25 лет (15,49 млрд кубометров), её прирост в сравнении с 2017 г. составил все те же 0,3%.

За весь постмайданный период (2014-2019) показатели увеличения составили лишь 0,5 млрд куб. м газа (21 млрд кубических метров) при ежегодных потребностях 32 млрд. Кстати, необходимо заметить, что согласно отчету BP Statistical Review of World Energy Украина занимает второе место после Норвегии по подтвержденным запасам газа в Европе (без учета РФ) — 1,1 трлн куб. м.

Почему добыча газа не развивается

Помимо неэффективного менеджмента главной проблемой в добыче газа в стране является глубокое залегание топлива, что порождает необходимость в специальном оборудовании, и общая истощенность месторождений «Укргаздобычи». Из сообщений предприятия за 2019 г. следует, что общий уровень истощения месторождений госпредприятия находится на уровне 80% и выше.

Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз» © Facebook/Олег Ляшко

Ситуация усугубляется тем, что в Украину не спешат крупные иностранные компании, которые теоретически могли бы разрабатывать углеводородные участки как на суше, так и на шельфе Черного моря. Самый известный из них — «Дельфин», который занимает 9,8 тыс. кв. км акватории недалеко от Одесской области.

В прошлом году Украина несколько месяцев выбирала компанию, которая будет его разрабатывать. Надо сказать, что мировые гранды на конкурс, объявленный Кабмином весной, не ломились, но без очередного скандала не обошлось. Победила американская компания Trident Black Sea, среди собственников которой экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

Однако главный её конкурент — Caspian Drilling Company («дочка» азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR) — в последний момент отказался от участия в конкурсе якобы из-за нарушения процедуры оглашения победителей, из-за чего любой участник может оспорить результаты. А до этого на SOCAR обрушилась дискредитирующая информационная кампания — выдвигалась версия, что через нее завладеть украинским шельфом собираются россияне.

Победой Trident Black Sea были недовольны и другие участники конкурса, включая украинскую «Укрнефтебурение». В конце концов, правительство отменило постановление о конкурсе на «Дельфин», а вместе с ним и результаты. В свою очередь, Пономарев как соучредитель и СЕО компании Trident пообещал судиться.

Сказать, кто прав, а кто виноват в этой истории трудно, однако ясно одно: дело рискует зависнуть в судах на годы, а на украинском шельфе еще долго не будет буровых установок.

Астрономические премии руководства «Нафтогаза»

Несмотря на удручающие показатели, менеджмент «Нафтогаза» чувствует себя хорошо: отчета за потраченные средства от них не требуют. Более того, после победы над «Газпромом» в начале 2018 г. в Арбитражном суде Стокгольма глава компании Андрей Коболев и его заместитель Юрий Витренко получили солидные премии: 7,9 и 6 млн долларов соответственно. Хотя средства на счет украинской компании тогда еще не поступили.

Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот выплата колоссальных, по меркам Украины, премий встретила шквал негатива среди общественности, поскольку в условиях массовой бедности рядовых граждан подобное положение вещей явно некорректно.

В канун 2020 г. между «Нафтогазом» и «Газпромом» было подписано соглашение о транзите: российская сторона обязалась прокачать через украинскую ГТС в нынешнем году как минимум 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. — по 40 млрд куб. м. Стороны обязались отказаться от других исков друг против друга, по которым решение еще не было вынесено.

Вторая часть премии по идее должна была быть выплачена после того, как «Газпром» выполнит судебное решение. Однако после общественного резонанса президент Зеленский и премьер Гончарук решили пересмотреть данный аспект, ограничив аппетиты топ-менеджмента «Нафтогаза».

«Я хочу разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом в НАК "Нафтогаз" по поводу их процентов, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ», — заявил президент Зеленский в середине января этого года.

После этого премьер-министр Алексей Гончарук попросил НАК пересмотреть размер выплат руководству.

Коболев и Витренко выразили возмущение в социальных сетях, пытаясь приписать себе заслуги в борьбе с «агрессором». Впрочем, если первый ограничился гневным постом, то второй решил драться за вожделенные миллионы до конца, подав иск в Печерский суд Киева за невыплату заработной платы «Нафтогазом». В своём выступлении на телеканалах «Прямой» и «UA: Перший» он апеллировал к тому, что выплаты предусмотрены трудовым соглашением.

«Нафтогаз» заявил о потерях активов на $8 млрд в Крыму © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк — говорил Витренко.

Как разрешится спор — неясно, поскольку сведения о том, что именно зафиксировано в контрактах руководства «Нафтогаза», отсутствуют. Из СМИ известно, что тот же Коболев получает солидную зарплату в размере более 2 миллионов гривен (около 5,2 миллионов рублей) в месяц. Это значительно выше, чем у президента и членов Кабмина.

В то же время добыча газа в Украине продолжает быть опутанной весьма непрозрачными схемами, сопряженными с коррупционными действиями. Высшее руководство «Нафтогаза» чувствует себя как рыба в воде, получая от этого выгоду, а развития отрасли как таковой не происходит. Поэтому весьма сомнительно, что новая программа по увеличению добычи голубого топлива будет реализована.