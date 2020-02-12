На фоне ускоренного передела украинских активов, в том числе и земли, в президентской команде и парламенте усиливается и борьба между разными проамериканскими кланами. Одним из наиболее мощных кланов на Украине являются так называемые соросята, связанные с фондами Демократической партии США

В борьбе за контроль над Украиной они схлестнулись со ставленниками украинских олигархов, ищущих покровительства республиканцев и президента США.

Одним из основных инструментов влияния США на украинскую политику в последние годы стало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), возглавляемое Артемом Сытником. Организацию этого ведомства лоббировала в свое время лично экс-посол США Мари Йованович, сторонница демократов. В прошлом году она признала в интервью, что лично просила бывшего генерального прокурора Юрия Луценко не заниматься преследованием Артема Сытника. Однако после отзыва Йованович из Украины и провала импичмента президента США Дональда Трампа часть «Слуг народа» вознамерилась отправить его в отставку. Артем Сытник. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На днях депутаты Верховной Рады собрали 216 подписей под проектом постановления об отставке Сытника. 151 голос дали «Слуги народа», 23 депутата «Оппозиционной платформы», 6 — «Батькивщины», 4 — из партии Порошенко «Европейская солидарность» и несколько внефракционных депутатов. Не дала ни одного голоса только фракция «Голос», которую связывают с Виктором Пинчуком и Демократической партией США.

В Офисе президента заявили, что там не возражают против голосования фракции «Слуга народа» за отставку главы НАБУ Артема Сытника. Формально ему вменяют в вину отсутствие результатов работы по борьбе с коррупцией. Однако приступить к рассмотрению вопроса об отставке в Раде смогут не раньше марта-апреля, то есть после того, как депутаты рассмотрят многочисленные поправки к закону о приватизации земли.

В начале февраля Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления Сытником своим служебным положением. Дело было инициировано депутатом Александром Дубинским, который утверждает, что Сытник был признан судом виновным в коррупции и не может возглавлять антикоррупционное ведомство. Сытника обвиняли в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе, к тому же не им оплаченном, за что на него составили административный протокол о коррупции. Сытник пять раз отдыхал в охотничьем угодье «Полесье-Сарны» в период с 2017 по 2019. Каждый уикенд там стоил около 100 000 грн. Счета оплачивал бизнесмен Николай Надейко, связанный с крупным украинским олигархом Олегом Бахматюком. На показаниях этого Надейко и было построено дело против Сытника, а Олег Бахматюк стал фигурантом дела, возбужденного НАБУ.

Сам же Сытник считает дело против него, как и требование отставки, местью коррупционеров. Он считает, что ему, в частности, мстит глава МВД Арсен Аваков за дело о «рюкзаках Авакова» — коррупционный скандал, связанный с поставками фирмой сына Авакова рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам. Директор НАБУ Сытник попал в госреестр коррупционеров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Арсен Аваков, который сейчас сопровождает президента Зеленского во всех поездках, не замедлил с ответом. «Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь», — написал Арсен Аваков из Ватикана, где находился во время визита президента Украины.

Член Общественного совета при НАБУ Виталий Шабунин угрожает в ответ, что у депутатов, требующих отставки Сытника, будут отбирать американские визы. Его Центр противодействия коррупции грозит в случае отставки Сытника скачком курса доллара до 45 гривен и дефолтом. «Вся эта история имеет только одну цель — и это не увольнение Сытника, а блокирование работы с МВФ. Со всеми катастрофическими последствиями», — сообщает Центр противодействия коррупции.

Юрист Андрей Портнов, инициировавший большинство дел против Порошенко, пишет, что на источники финансирования самого Шабунина следует обратить особое внимание.

«Сразу после голосования за увольнение главы НАБУ Сытника нужно вывернуть наизнанку финансирование Шабунина, так называемых антикоррупционных активистов и всей остальной агентурной сети. Все телефонные и электронные контакты, имущество, деньги и внешние коммуникации», — пишет Портнов.

Инициатор же отставки Сытника, народный депутат Александр Дубинский, не опасается потери виз в США, поскольку Трамп вышел победителем в деле об импичменте, а украинские антикоррупционеры связаны с его противниками — Демократической партией.

«После победы Трампа в деле по импичменту — о соросятах в Украине скоро можно будет забыть навсегда», — пишет Дубинский. Суд подтвердил, что глава НАБУ Сытник — коррупционер © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Следует напомнить, что Артем Сытник поддерживал Хилари Клинтон во время американской президентской кампании 2016 года. На одной из аудиозаписей, слитых депутатом Бориславом Розенблатом, глава НАБУ признается в поддержке Клинтон. «Я ему тоже, ну, не ему, а Хиллари помогал… Трамп он же как. У него внутренний вопрос доминирует над внешним, а у Хиллари все как бы, это из тех политиков, они гегемония в Америке и в мире. Для нас это как бы лучше, а для американцев лучше то, что Трамп делает… Я когда черную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили. Манафорт это же был руководитель штаба Трампа», — говорит Сытник. По словам Розенблата, аудиозапись и была сделана как раз во время элитного отдыха на охотничьей базе, который Сытнику вменяют в вину. Сам Розенблат тоже был в 2017 году фигурантом дела о коррупции, возбужденного в НАБУ.

Сейчас этими записями оперируют американские СМИ, связанные с республиканцами. «Сытник рассказал, как они намеренно закрыли информацию о Клинтон и раскрыли о Манафорте. Они помогли сфальсифицировать выборы для Хиллари. Украина помогла HRC [организация, которую поддерживает Клинтон]», — пишет американский обозреватель Райан Дженсен.

Таким образом, американская война между двумя основными партиями стала и украинской политической борьбой. И наоборот, украинская политика становится аргументом во внутриамериканской политике — словно бы речь шла о штате Айова.

Количество противников главы НАБУ Артема Сытника, как и количество его сторонников, говорит отнюдь не об эффективности этого ведомства или уровне коррупции — оно отражает лишь баланс «республиканцев» и «демократов» в украинской власти.

«Слуги народа», украинские олигархи и топ-чиновники разделились на сторонников демократов и республиканцев, активно участвуя в американских политических баталиях, словно ландскнехты в войнах феодалов. Справедливости ради следует отметить, что основатели партии «Слуга народа» и не уточняли, какой именно народ имеется в виду.