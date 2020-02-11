Ялтинская конференция лидеров трёх держав 4-11 февраля 1945 года была одним из ключевых событий мировой истории, на много десятилетий определившим расстановку сил в Европе. Даже сейчас, спустя 75 лет, её влияние все еще ощущается. Не зря же украинские неонацисты десять лет блокировали установку памятника «Большой тройке»

Собственно, конференция лидеров трёх великих держав проходила не непосредственно в Ялте, а в курортном посёлке Ливадия, где находится императорская резиденция, вполне подходящая для встречи высокого уровня. Если Сталин действительно хотел произвести впечатление на Рузвельта и Черчилля широтой имперского размаха, то, думается, ему это вполне удалось.

Впрочем, задачей лидеров было не любоваться красотами недавно освобождённого Крыма, а определить послевоенные границы и создать гарантии сохранения этих границ. Кроме того, принимались частные решения глобального характера.

Границы

Главным образом менялись границы Германии и её союзников, но в основном переделу подверглась территория Польши.

Прежде всего, были сохранены границы СССР по состоянию на 1941 год. Линия границы с Польшей была проведена по международно признанной линии Керзона, с небольшими отступления в пользу Польши (в частности, поляки получили Перемышль и Белосток). Кроме того, СССР получил права на Южные Курильские острова и южную же часть Сахалина, которые в это время ещё находились в составе Японии. Однако их Советский Союз должен был освобождать сам. Дробницкий: Такого об Украине в США никогда раньше не говорили. На месте украинских политиков я бы вздрогнул © Facebook, Дмитрий Дробницкий | Перейти в фотобанк

Интересно, что конференция не решала судьбу Восточной Пруссии (она решалась позже — в Потсдаме) и Закарпатья (оно было передано СССР по соглашению с Чехословакией уже после войны).

Существенно изменилась граница Польши, которая внушительно сдвинулась на запад — разницу между границами 1919 (линия Керзона) и 1920 (по Рижскому договору) годов компенсировали за счёт Германии. Польша получила промышленный район Силезии и стала полноценной морской державой.

Кстати говоря, решения Ялтинской конференции «обнулили» пресловутое секретное приложение к пакту Молотова—Риббентропа.

Что касается Германии, то вопрос о её государственном единстве не стоял — Германия должна была остаться Германией (пусть и в меньших границах). Однако было принято решение о разделе её территории (относительно Берлина вопрос был решён ещё раньше) между четырьмя странами-победительницами, в число которых внезапно вошла Франция.

Был решён и вопрос о Балканах, где разграничительная линия была проведена между Югославией (советская зона ответственности) и Грецией (британская). Впрочем, накануне встречи появлялись самые оригинальные варианты конфигурации послевоенной Европы. Например, обсуждался вариант обмена Польши на Италию…

Гарантии

Главной гарантией неизменности границ явились безусловное разоружение и денацификация Германии — по умолчанию считалось, что угроза миру может исходить только от неё.

Ещё одной гарантией можно считать «умножение на ноль» польского эмигрантского правительства в Варшаве, которое явно недооценило недовольство им Черчилля и даже после Тегеранской конференции 1943 года настаивало на восстановлении границ 1920 года. Похоже, что окончательная ликвидация «гиены Европы» — Второй Речи Посполитой, состоялась при умеренном энтузиазме лидеров Великобритании и СССР. Даже интересно стало — наверняка ведь появились пономари и кухари, объявившие Черчилля «агентом Сталина»… Корейба: Многие поляки сегодня сожалеют, что Гитлер и Пилсудский (Германия и Польша) вместе не напали на СССР © Facebook, Kuba Korejba

На конференции была подписана «Декларация об освобождённой Европе», которая предполагала совместную опёку союзников над европейскими странами. Увы, из этого ничего не получилось — отношения между вчерашними союзниками критически испортились очень быстро (уже в апреле по распоряжению Черчилля началась подготовка «операции "Немыслимое"» — плана войны против СССР в Европе).

Пожалуй, важнейшим решением в плане гарантий границ стало решении о создании Организации Объединённых Наций. В частности, именно в Ялте была определена дата учредительной конференции этой международной организации (25 апреля 1945 года).

Последствия

Основные решения Ялтинской конференции остаются актуальными по сей день.

Во-первых, основные межгосударственные границы, согласованные в Ялте, остаются актуальными и сейчас.

Исключения касаются внутренних границ — после разделения Германии, а позже — распада Югославии, СССР и Чехословакии. Формально эти события результатам переговоров в Ялте противоречили, но фактически определённые тогда границы остались в неприкосновенности.

Во-вторых, созданная тогда ООН продолжает существовать, хотя её реальное влияние далеко от первоначального.

Собственно, задачей ООН было создание механизма межгосударственного диалога. До какой-то степени эта площадка такой задаче служила и служит, хотя её эффективность не слишком высока. В особенности негативную роль в судьбе ООН сыграл распад советского блока и формирование однополярного мира.

Тем не менее, сейчас ООН обеспечивает надёжное блокирование попыток создать всемирную военную коалицию против какой-то страны (как это было в случае с Кореей). Именно она вызывает наибольшее недовольство глобалистов, но пока что держится.

Что полностью не удалось — так это попытка демилитаризации Германии. Вскоре на её территории были созданы два государства со своими армиями, которые вошли в состав противостоящих военно-политических блоков. И нынешняя Германия тоже член НАТО.

В целом Ялтинская конференция на несколько десятилетий умиротворила Европу, сформировала ее границы в том виде (или почти в том виде), которые мы знаем сейчас.

Ныне границы начали перекраиваться, впервые этот процесс начался в бывшей Югославии в 1991-1992 годах. Потом, уже в 1999 году, США и их союзники провели военную операцию, усугубившую дробление республики.

В настоящее время в некоторых странах — Польше, Украине, в Прибалтике — возникают идеи пересмотра итогов войны.

И, видимо, поэтому президент России Владимир Путин предложил 75 лет спустя провести конференцию в том же составе представителей стран-учредителей ООН, то есть фактически представителей стран, участвовавших в Ялтинской конференции 1945 года для определения дальнейшей судьбы и состояния Европы.

При этом стоит отметить, что переход Крыма из состава Украины в Россию не нарушил Ялтинских договоренностей: во-первых, потому что тогда, в 1945-м, Крым находился в составе РФ, а во-вторых, речь шла о пересмотре границ между государствами, одним из которых тогда был СССР, в чей состав Россия и Украина входили на правах субъектов федерации.