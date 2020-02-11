Собственно, конференция лидеров трёх великих держав проходила не непосредственно в Ялте, а в курортном посёлке Ливадия, где находится императорская резиденция, вполне подходящая для встречи высокого уровня. Если Сталин действительно хотел произвести впечатление на Рузвельта и Черчилля широтой имперского размаха, то, думается, ему это вполне удалось.
Впрочем, задачей лидеров было не любоваться красотами недавно освобождённого Крыма, а определить послевоенные границы и создать гарантии сохранения этих границ. Кроме того, принимались частные решения глобального характера.
Границы
Главным образом менялись границы Германии и её союзников, но в основном переделу подверглась территория Польши.
Прежде всего, были сохранены границы СССР по состоянию на 1941 год. Линия границы с Польшей была проведена по международно признанной линии Керзона, с небольшими отступления в пользу Польши (в частности, поляки получили Перемышль и Белосток). Кроме того, СССР получил права на Южные Курильские острова и южную же часть Сахалина, которые в это время ещё находились в составе Японии. Однако их Советский Союз должен был освобождать сам.
Интересно, что конференция не решала судьбу Восточной Пруссии (она решалась позже — в Потсдаме) и Закарпатья (оно было передано СССР по соглашению с Чехословакией уже после войны).
Существенно изменилась граница Польши, которая внушительно сдвинулась на запад — разницу между границами 1919 (линия Керзона) и 1920 (по Рижскому договору) годов компенсировали за счёт Германии. Польша получила промышленный район Силезии и стала полноценной морской державой.
Кстати говоря, решения Ялтинской конференции «обнулили» пресловутое секретное приложение к пакту Молотова—Риббентропа.
Что касается Германии, то вопрос о её государственном единстве не стоял — Германия должна была остаться Германией (пусть и в меньших границах). Однако было принято решение о разделе её территории (относительно Берлина вопрос был решён ещё раньше) между четырьмя странами-победительницами, в число которых внезапно вошла Франция.
Был решён и вопрос о Балканах, где разграничительная линия была проведена между Югославией (советская зона ответственности) и Грецией (британская). Впрочем, накануне встречи появлялись самые оригинальные варианты конфигурации послевоенной Европы. Например, обсуждался вариант обмена Польши на Италию…
Гарантии
Главной гарантией неизменности границ явились безусловное разоружение и денацификация Германии — по умолчанию считалось, что угроза миру может исходить только от неё.
Ещё одной гарантией можно считать «умножение на ноль» польского эмигрантского правительства в Варшаве, которое явно недооценило недовольство им Черчилля и даже после Тегеранской конференции 1943 года настаивало на восстановлении границ 1920 года. Похоже, что окончательная ликвидация «гиены Европы» — Второй Речи Посполитой, состоялась при умеренном энтузиазме лидеров Великобритании и СССР. Даже интересно стало — наверняка ведь появились пономари и кухари, объявившие Черчилля «агентом Сталина»…
На конференции была подписана «Декларация об освобождённой Европе», которая предполагала совместную опёку союзников над европейскими странами. Увы, из этого ничего не получилось — отношения между вчерашними союзниками критически испортились очень быстро (уже в апреле по распоряжению Черчилля началась подготовка «операции "Немыслимое"» — плана войны против СССР в Европе).
Пожалуй, важнейшим решением в плане гарантий границ стало решении о создании Организации Объединённых Наций. В частности, именно в Ялте была определена дата учредительной конференции этой международной организации (25 апреля 1945 года).
Последствия
Основные решения Ялтинской конференции остаются актуальными по сей день.
Во-первых, основные межгосударственные границы, согласованные в Ялте, остаются актуальными и сейчас.
Исключения касаются внутренних границ — после разделения Германии, а позже — распада Югославии, СССР и Чехословакии. Формально эти события результатам переговоров в Ялте противоречили, но фактически определённые тогда границы остались в неприкосновенности.
Во-вторых, созданная тогда ООН продолжает существовать, хотя её реальное влияние далеко от первоначального.
Собственно, задачей ООН было создание механизма межгосударственного диалога. До какой-то степени эта площадка такой задаче служила и служит, хотя её эффективность не слишком высока. В особенности негативную роль в судьбе ООН сыграл распад советского блока и формирование однополярного мира.
Тем не менее, сейчас ООН обеспечивает надёжное блокирование попыток создать всемирную военную коалицию против какой-то страны (как это было в случае с Кореей). Именно она вызывает наибольшее недовольство глобалистов, но пока что держится.
Что полностью не удалось — так это попытка демилитаризации Германии. Вскоре на её территории были созданы два государства со своими армиями, которые вошли в состав противостоящих военно-политических блоков. И нынешняя Германия тоже член НАТО.
В целом Ялтинская конференция на несколько десятилетий умиротворила Европу, сформировала ее границы в том виде (или почти в том виде), которые мы знаем сейчас.
Ныне границы начали перекраиваться, впервые этот процесс начался в бывшей Югославии в 1991-1992 годах. Потом, уже в 1999 году, США и их союзники провели военную операцию, усугубившую дробление республики.
В настоящее время в некоторых странах — Польше, Украине, в Прибалтике — возникают идеи пересмотра итогов войны.
И, видимо, поэтому президент России Владимир Путин предложил 75 лет спустя провести конференцию в том же составе представителей стран-учредителей ООН, то есть фактически представителей стран, участвовавших в Ялтинской конференции 1945 года для определения дальнейшей судьбы и состояния Европы.
При этом стоит отметить, что переход Крыма из состава Украины в Россию не нарушил Ялтинских договоренностей: во-первых, потому что тогда, в 1945-м, Крым находился в составе РФ, а во-вторых, речь шла о пересмотре границ между государствами, одним из которых тогда был СССР, в чей состав Россия и Украина входили на правах субъектов федерации.