Накануне столица Крыма была в шаге от введения чрезвычайного положения: власти хотели ограничить подачу воды в дома симферопольцев. Панику подогрели фотографии протокола заседания комиссии по ЧС, которые стали распространяться в соцсетях. В документе говорилось о почасовой подаче воды потребителям. Однако крымчане переживали зря

«Сухое» межсезонье

Текущий осенне-зимний период в Крыму выдался особенно теплым и сухим. В середине ноября прошлого года синоптики зафиксировали абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений — 27 градусов тепла. К тому же после засушливого лета всю осень в Крыму не было ливней. Такая ситуация под названием маловодье, по наблюдениям метеорологов, в Крыму повторяется примерно раз в 5 лет.

Туристы сполна насладились идеальным бархатным сезоном, купаясь в теплом море вплоть до конца осени. Но вот для Крыма аномально сухая погода в межсезонье грозит большими проблемами. Первые последствия засухи ощутило сельское хозяйство еще осенью. Профильный министр Андрей Рюмшин в ноябре сообщил, что без дождей к середине ноября взошло только 15% озимых и исправить ситуацию могут только осадки.

Примерно с ноября прошлого года общественность стала пристально следить и за наполняемостью водохранилищ республики, которые обеспечивают питьевой водой крымчан. Глава Госкомводхоза РК Игорь Вайль тогда сообщал, что из-за обмеления рек водохранилища заполнены наполовину. Впрочем, с декабря должен начаться паводковый период, который дает до 75% стока, успокаивал Вайль. Так что оставалось лишь дождаться снега и обильных дождей.

Вода по графику

Но ни в декабре, ни в январе в Крыму осадков почти не было. Из-за маловодья практически пересохли несколько рек на Востоке полуострова, и расход воды из водохранилищ значительно превысил приток. В итоге в феврале дефицит воды в водохранилищах Крыма стал уже угрожающим. К концу января водохранилища были заполнены лишь на 38% от проектной мощности. Гражданин Ясырь: не буди иго, пока оно тихо. Что готовит Меджлис* Крыму и его населению © Public domain

Сложнее всего обстояли дела с водоснабжением Симферополя и района: столица и прилегающие населенные пункты потребляют до 160 тысяч кубов в сутки. При этом три питающих город водохранилища — Симферопольское, Аянское и Партизанское — заполнены лишь на треть.

Накануне Игорь Вайль сообщил: если в Крым не придут осадки, то питьевой воды для снабжения Симферополя осталось на 90 дней.

Реакция администрации Симферополя была мгновенной. В тот же день, 5 февраля, глава администрации крымской столицы Елена Проценко объявила об ограничении водоснабжения в жилых домах и многоэтажках с 10 февраля. Местные власти предложили давать горячую воду только в выходные, а холодную — утром и вечером. При этом в социальных объектах перебоев с водой не ожидалось.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов распорядился уменьшить потребление воды на автомойках, в госучреждениях и на некоторых предприятиях. Более того, в правительстве всерьез стали обсуждать вопрос шестидневной рабочей недели в школах и детских садах, чтобы учебный процесс закончился в мае, — власти опасались, что к началу лета питьевой воды может вообще не остаться.

Природа подбросила водички

Но уже к вечеру 5 февраля председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк успокоил крымчан — график отключения воды в Симферополе вводить не будут. На сей раз погода смилостивилась.

— На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды. За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тысячи кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь прошлый месяц, — сообщил Юрий Гоцанюк в своем Facebook.

Глава Госкомводхоза Игорь Вайль в свою очередь добавил, что суммарный объем трех водохранилищ, питающих Симферополь и район, составляет сегодня 17,3 миллиона «кубометров» воды.

— Без учета притоков, запасов воды в водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение г. Симферополя и населенные пункты Симферопольского района, достаточно до 1 июня текущего года, — добавил Вайль.

Украина воду так и не дала

Решить проблему периодического маловодья в Крыму могла бы вода из Северо-Крымского канала, который власти Украины перекрыли еще в 2014 году. В былые времена более 1,5 миллиарда кубометров днепровской воды в год прибывало на территорию Крыма по каналу — 80% объема использовали для нужд сельского хозяйства, еще 20% наполняли водохранилища. Сейчас на полуострове приходится выживать без этого колоссального ресурса.

Тем не менее, почти каждый год на Украине звучат предложения вновь открыть канал и уже продавать вожделенную воду крымчанам. Тем более что Госкомводхоз Крыма не раз говорил о готовности принять воду из Украины в любой момент.

Накануне глава бюджетного комитета Рады Украины Юрий Аристов рассказал, что Киев рассматривал возможность продажи днепровской воды в Крым. Такую практику использует даже Израиль, продавая воду недружественным странам, заметил депутат.

Впрочем, уже через несколько дней так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич отрезал — Украина не намерена открывать Северо-крымский канал.

— В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности (…) Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, — заявил Кориневич. Путин в Ялте. Намечен новый этап развития Крыма © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Несмотря на отмену графиков водоснабжения в Симферополе, водная проблема в Крыму все еще остро стоит на повестке дня. Власти разработали схему отключения и могут применить ее в случае необходимости уже в этом году. Ну а крымчанам стоит лишь уповать или на дождливую погоду, или на благоразумие украинских властей — вероятность первого, как показывает практика, все же выше.