Украинские шахтеры снова бастуют. После того как три месяца назад львовские горняки устроили масштабные акции протеста, в этот раз голодовку объявили дончане. Повод тот же - нет денег. Сегодня 52 горняка шахты «Капитальная» ГП «Мирноградвугилля» (Донецкая область) не остались под землей

Что происходит на предприятиях, описал в ФБ глава профсоюза горняков Михаил Волынец: «Ко второй и третьей сменам, которые начали акцию протеста вчера вечером присоединилась часть горняков четвертой смены. Таким образом сейчас в забое находятся 33 человека! Кроме этого, поставщик электроэнергии угрожает с 10:00 отключить от электроэнергии шахту «Капитальная», а шахты «5/6» и «Центральная» уже отключены от электроснабжения. Главные требования горняков шахты «Капитальная»: выплата задолженности по заработной плате и обеспечения полноценной работы предприятия.

По состоянию на 1 февраля зарплатная задолженность перед работниками ГП «Мирноградвугилля», накопленная за 3 месяца, достигает более 93 млн грн. Независимый профсоюз горняков Украины солидарен с действиями работников шахты и 12 февраля инициирует заседание Совета глав НПГУ в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды».

Кроме того, шахтеры ГП «Первомайскуголь» и их жены также начали акцию протеста и объявили голодовку. Семьи в отчаянии и требуют полной выплаты зарплаты. Задолженность перед горняками шахт «Карбонит» и «Горная» достигает 130 млн гривен.

Михаил Волынец сообщил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук знает о проблеме и обещал решить ее. Но глава профсоюза сомневается, что правительство способно заняться системной реформой отрасли, а не кризисным латанием брешей. «Непонятный механизм, способ, которым правительство планирует решить проблемы с задолженностью перед горняками, перед шахтами, обеспечить стабильное энергоснабжение и работу предприятий. Понятно, что без всеобъемлющего протеста горняков, власти не хватит воли к созданию антикризисных программ для угольной отрасли, к решению проблемных вопросов угледобывающих предприятий. Напомнить о том, что отрасль загибается на глазах, министру энергетики почти невозможно — сегодня в Раде он окружен слугами-лоббистами», —написал в ФБ Михаил Волынец.

Среди требований шахтеров кроме выплаты зарплаты непринятие нового правительственного трудового закона, который сегодня стоит на повестке дня. Сегодня в Верховной Раде об этом же говорила и народный депутат Юлия Тимошенко: «Мы говорили правительству, что нельзя принимать такой трудовой закон. С марта идет падения производства, первый раз в истории Украины почти на 25% провален бюджет января и провален бюджет 2019 года. Долги только перед шахтерами — 1,6 млрд гривен, и более 3 млрд задолженность всем, кто сегодня работает в экономике Украины. Страна идет к полному развалу».

Действительно, сейчас бюджет страны трещит по швам и испытывает острый дефицит. Политолог Александра Решмедилова описала ситуацию в экономике так: «Сейчас все говорят о дефиците бюджета. Все кроме правительства! В казну поступило на 25% меньше средств, чем было запланировано. Всему виной спад в промышленности, бардак на таможне и в налоговой сфере. И конечно же курс гривны, ОВГЗ и другие схемы власти. Слуги и правительство обещали побороть бардак в налоговой и на таможне. Много говорили о борьбе с коррупцией, реорганизации ведомств и инвестициях. Но воз и ныне там».