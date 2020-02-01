Майк Помпео ступил на землю Белоруссии. До него это делал лишь Уоррен Кристофер, сопровождавший президента Клинтона, человека хорошего, но слабохарактерного и ветреного

Это было 26 лет назад, можно сказать, совсем на другой планете, настолько иначе все было тогда, чем в субботу, 1 февраля 2020 года. В США сменилось три президента и 10 госсекретарей. 11-й, сам Помпео, но и он, говорят, уходит. Неизменны Александр Лукашенко — человек и Бацька — и американские обещалки: что тогда, что теперь — пустые. Впрочем, за этими обещалки — свой скрытый смысл. Но об этом в конце.

Мистер Помпео и пальмовые воры

Это выглядело, как встреча давних друзей, разлученных судьбой поневоле. Александр Григорьевич был галантен, шутил и шалил. Пересыпая прибаутками о «диктатуре» и «диктаторе», он широко приглашал гостя дорогого в хату, осмотреть «нормальную страну», смахнул скупую-мужскую слезу, вспомнив «пути-дорожки фронтовые», как ЦРУ и КГБ кого-то ловили, пригласил к сотрудничеству, не помня зла. Галопом по «цеЕвропе»: итоги визита Помпео в Киев. Пустые разговоры, переходящие в паузу © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Помпео от потока славянского радушия ничуть не стал менее помороженным, но, помня о присяге защищать американские интересы в любом месте, с любым персонажем, деревянно улыбался. Для него Минск — транзитный пункт из Киева в Астану, а потом в Ташкент. И если в Киеве он встречался с бледным юношей со взором горящим и смартфоном в сердце, в остальных столицах его ждут маленькие, но весьма злобные красные президенты, напоминающие тропических крабов вида «пальмовые воры». Покрытые кумачовыми панцирями, они встречают американского мистера в аэропортах своих столиц, добродушно помахивая крупными клешнями из которых торчат опасные ядовитые шипы.

Шевеля усами и стеклянными, ничего не выражающими глазками, эти хитрые коммунистические крабы приглашают страну-"оплот демократии и свободы" прислать на их коралловые острова (от которых за милю отдает Советами) еще больше кокосовых орехов, до которых членистоногие демократы большие охотники.

Но мистер Помпео — человек профессиональный. Его госдеповский скафандр толерантен к любой разновидности микробов, выращенных в военных лабораториях СССР. Подобно первым переселенцам, он открыт для любого диалога с туземцами и может предложить за какой угодно туземный остров, лес или гору — бусы и мушкеты на любой вкус.

Поэтому президенту Белоруссии с порога был обещан первый за 12 лет посол США в минскую штаб-квартиру по улице Коммунистической, а также нефть. Буквально: «по 100% конкурентным ценам». При этом американский гость заметил, что это выгодное коммерческое предложение совсем не во имя нечестной конкуренции с Москвой.

«У вас длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними» — коварно озвучил Майк Помпео мысль, которыой попытался скрыть другой дипломатический инфошум. И прослезился.

История любой дружбы

Сколь бы радушно Бацька не принимал мистера из Вашингтона, точно так же спокойно, своей президентской клешней, он бы почикал этому водолазу его резиновую гидропонику. Точно так, как он сделал с послом США в Белоруссии, миссис Карен Стюарт, заметив при этом: «А зачем нам посол, который организовывает действия пятой колонны?». И повернул на восток, в братскую Россию, держа курс на Кремль «который у нас забрали».

Вместе с тем, Бацька может легко и непринужденно сменить пластинку с «Синим платочком» и наслаждаться джазом Глена Миллера при любой погоде. Что и происходит на наших глазах. Ведь, в 1994 году Клинтон приезжал не к нему, а к Шушкевичу. Сделав подписанта Беловежских соглашений вместе с «перестройщиками» и демократизаторами частью истории, Лукашенко сделал медальный профиль: «Беларусь взята в кольцо спецслужб западных стран», — сказал он в ноябре 1995-го и провел конституционный референдум, уничтоживший завоевания «гласности». Тень Помпео: госсекретарь США поедет от Зеленского к Лукашенко © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В США это назвали переворотом и обложили советского краба санкциями. В 98-м в Минске выселили американских дипломатов из резиденции в Дроздах под предлогом ремонта канализации. Отключили электричество, воду и телефоны, послу США заварили ворота в резиденцию. Через 10 лет американский посол был выслан из страны и с тех пор отсутствует.

Что еще мог коллективный Запад? Сделать наглого пальмового краба невъездным в цивилизованный рай? Кишка оказалась тонка: Бацька, безобразничая, побывал в США дважды и всякий раз во время обострений. В 2000 и 2015-м. Маршрутом Хрущева, как глава государства-члена и учредителя ООН. Как и Никита Сергеевич, Александр Григорьевич помахал с трибуны генассамблеи своей грозной клешней в сторону США и НАТО. За это его поставили в стоп-лист, исключив из числа приглашенных на обед с мумией Клинтона. А в Европу Бацька ездил, как обычный гражданин — в отпуск. Он знает свое дело, а до мнения тех, кто не платит его подданным пенсии, ему дела нет. Теперешний визит — прямой результат охлаждения с Кремлем, которому Лукашенко демонстрирует обиду и делает все в пику.

Американцы, конечно отнюдь не вегетарианцы — наоборот. И как только «диктатор» приоткрыл дверцу, туда стали просачиваться представители госдепа. Пролетая, посетил (перед увольнением) советник Трампа по нацбезопасности Болтон. Зам госсека, Дэвид Гейл. Зам помощника госсекретаря Джордж Кент. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Рекогносцировку провели и вездесущие аналитики ведущих американских аналитических центров. И, сегодня, Помпео. Перед увольнением.

Холодный душ на московскую ревность

Это абсолютно циничный визит. Лукашенко изображает радушие, делая вид, что не отдал бы этого агента США на фильтрацию в КГБ. Помпео делает вид, что не выдал бы с радостью постсоветского «диктатора» в Гаагу.

Искренне рефлексирует только Москва. Там дико ревнуют Бацьку, а значит — любят. Хотя понимают, что это безумие и бесконечно давать собой манипулировать нельзя. Любая банальность про «импульс» в белорусско-американских отношениях, в кремлевских «башнях» вызывает ревность.

Хотя ясно же, что даже обещание американской нефти — бред. Правда только про 100% конкурентные цены. Но и Бацька про это понимает, так что весь его сегодняшний бенефис исключительно ради любви Москвы. И похоже стрела полетела прямо в цель. Пишут, что «башни» в ярости. Настроения ястребиные. Окружение Дмитрия Козака, которое курирует Белоруссию, блок Бабича (Минэкономразвития) — все показывают именно такие реакции, которые ждет от них Лукашенко. Все идет по его плану. Вместе с тем, сообщают, что Владимир Путин спокоен, и «не будет горячиться». Лукашенко пошел ва-банк в вопросе поставок нефти, но симметричного ответа, похоже, не будет. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

8 октября прошлого года аналитическая корпорация RAND со штаб-квартирой в Санта-Монике (Калифорния, США), фонд Фридриха Эберта, МГИМО, ИМЭМО РАН, Валдай и Минский диалог выдали очередной доклад по европейской части постсоветского пространства. Авторы, включая российских, считают, что Белоруссия стремится дистанцироваться от Москвы, а США создать вокруг России «пояс неверности» из постсоветских стран.

Запад последователен. Каждый визит американского, европейского чиновника тут же затмевается следующим, ещё более высоким визитом. В Беларусь они зачастили. Но только по воле Бацьки и только потому, что ему нужен результат — нефть. Но не американская, а российская. И не по 100% конкурентным ценам США, а как в Смоленской области. Все очень просто.

А память людей короткая, люди слишком быстро привыкают ко всё новым новостям и забывают, насколько чужд был Лукашенко и Западу ещё совсем недавно. Правда в США это тоже понимают.

Там визит Помпео не заметят. Им не нужна только Белоруссия. Им нужен олл-энклюзив — все республики СССР. И Россия в первую очередь.