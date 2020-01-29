Мягкая "белорусизация", при которой России предстоит жёстко спать. Или просыпаться

Начиная с 2015 года в республике планомерно развернута масштабная «мягкая белорусизация», в осуществлении которой тесно сотрудничают высшие чиновники страны и умеренные националисты

Большим заблуждением, а, по сути, огромной ошибкой является оценка нынешнего конфликта Минска и Москвы как очередного, начиная с 2004 года. Мол, дело в нежелании Лукашенко делать шаги в интеграции двух стран и соглашаться на предложенные ему цены на газ. «Батька» снова озвучит ритуальные угрозы перекрыть транзит российской нефти в Европу, стороны поторгуются, найдут приемлемые цены и условия интеграции, и все успокоится. Все в порядке, просто такой уж склочный нрав у нашего соседа.

На самом деле, конфликт двух стран находится сейчас в принципиальном ином измерении, и поставки энергоресурсов в нем играют второстепенную роль. Позиция Минска все больше напоминает позицию Киева, который тоже готов ради сохранения независимости от России покупать газ у кого угодно, но не у «Газпрома».

Так получилось, что в октябре 2014 года я опубликовал на сайте «Свободная пресса» большую статью «Бандера на экспорт», после которой многие российские эксперты начали говорить о попытке белорусской оппозиции «экспортировать» Майдан в Минск. Спустя год я был одним из двух соавторов книги «Белорусский национализм против русского мира», написав там о воевавших на Украине белорусских оппозиционерах и поддерживавших их на родине футбольных фанатах. О том же я писал в статье «Пересадка Майдана», опубликованной в октябре 2015-го на сайте «Русская Iдея».

ААААА

Гляньте, что показал канал минобороны РФ:

"Польско-литовские спецслужбы готовят в Беларуси свой Правый сектор" pic.twitter.com/yfxRq5BViF — Свабодка (@svabodka) 25 ноября 2016 г.

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Собственно, все изложенное мною в 2014 — 2015 годах в последующие годы и повторяли российские СМИ. То есть представление нашего экспертного сообщества о ситуации в Белоруссии до сих пор основывается на данных пятилетней давности. Мол, «Батька, хоть у него характер и непростой, на 100% с Россией, с улицы его теснят враждебные прозападные националисты, и главное не дать им при поддержке из-за рубежа собрать силы и захватить власть в братской стране, где они сразу же запретят по украинскому образцу русский язык и пригласят в Минск войска НАТО».

Кстати, о войсках НАТО. «Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах», — отрапортовал 9 декабря 2019 года газете «Наша Нiва» (старейшей и популярнейшей оппозиционной газете страны) генерал-майор Олег Белоконев, с января 2011-го по декабрь 2019-го заместитель министра обороны и начальник Генштаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, ушедший с военных постов после избрания в ноябре 2019 года в Палату представителей Национального Собрания.

Характерно, что белорусские чиновники в последние годы очень полюбили эту оппозиционную газету, привечают ее журналистов, сообщают им самые важные новости. Например, 21 декабря «Наша Нiва» опубликовала отчетное интервью министра культуры Игоря Карпенко за три года его работы на посту. Так что оппозиционность этого СМИ явно мнимая, расчитаная на зарубежную аудиторию, такой своеобразный маркетинговый ход.

Чтоб в Москве не сомневались, через пару недель в Министерстве обороны Республики Беларусь официально сообщили ТАСС: «Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а о переговорном процессе». Как говорится — не в лоб, а по лбу. Смысл-то тот же.

Наконец, сам Лукашенко заявил 24 декабря 2019 года в интервью «Эху Москвы»: «Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в этом смысле они будут в чем-то правы».

Это в 2014-м белорусская оппозиция мечтала «НАТО, помоги, введи войска!» Сейчас это говорит, прямо угрожая Москве, «наш лепший друг и брат» Александр Лукашенко.

Понятно, что связи с НАТО планомерно налаживались начиная с декабря 2015-го, когда министр иностранных дел Белоруссии Александр Макей провел в Брюсселе прямые переговоры с руководством Североатлантического Альянса.

Менее заметны, но куда более важны изменения, идущие внутри самой Белоруссии.

В октябре 2015 года я опубликовал на сайте Imhoclub.by статью «Инъекция национализма», где рассказывал о том, как молодые белорусские националисты решили вполне по заветам Ленина «идти другим путем» и сделали ставку не на протестные акции, а на «культурно-национальные» инициативы, которые привлекают куда больше людей, чем надоевшие всем митинги.

Процитирую репортаж из Минска, вышедший в феврале 2019 года в «Новой газете»: «Семь лет назад Белоус создал «Арт-Сядзiбу», некоммерческую организацию для популяризации белорусской культуры и языка… Самым известным ее проектом стала «вышимайка» — футболка с национальным орнаментом… «Арт-Сядзiбе» удалось — «вышимайки» стали популярными (ее надел даже Лукашенко), а национальный орнамент стали использовать все крупные компании». Краткая история братских войн России с Белоруссией. Никогда так не было и вдруг опять © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Про эту «Арт-Сядзiбу» я и писал в октябре 2015-го на Imhoclub.by, упомянув про биографии ее создателей, в основном выходцев из кругов радикальной оппозиции нулевых (например, Франтишек Вечёрка в 2008 — 2009 годах возглавлял молодежное отделение Партии Белорусский народный фронт, одного из двух осколков БНФ). И предупреждал: «Интересно, что перед первым «Днем вышиванки» в группе мероприятия в «ВКонтакте» одно из сообщений было проиллюстрировано картинкой со шприцем, украшенным вышивкой — то есть организаторы и не скрывают, что рассматривают свои акции как «инъекцию национализма» в белорусское общество».

Действительно, все то, что это культурное объединение разработало и начало внедрять в декабре 2014-го — раздача ленточек с национальным орнаментом, проведение Дня вышиванки и прочее — официальные чиновники взяли на вооружение к лету 2016-го.

Батька Лукашенко надел вышимайку с нац.орнаментом, чтобы показать, что он не москаль:



pic.twitter.com/67hGVfzxdJ — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 мая 2016 г.

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Не секрет, что в постсоветских странах чиновникам проще всего скопировать любую яркую идею, уже запущенную кем-то в дело — будь то западничество, или «почвенничество», или клерикализм, или, например, либертарианство.

«Вышимайку» легализовал лично Лукашенко, появившись с сыном Николаем в таких изделиях 29 мая 2016 года в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1». Правда, это была не типовая поделка «Арт-Сядзiбы», а специально изготовленная для президентской семьи «вышимайка» от Mark Formelle. Но смысл-то не в производителе, а в месседже.

2 июля 2016 года Белорусский республиканский союз молодежи, официальная молодежная организация при власти, провел в центре Минска массовое шествие под названием День вышиванки. Этот день был объявлен и государственным праздником.

На следующий год подобные шествия в «вышимайках» прошли уже на праздничных мероприятиях в День Независимости в других крупных городах, например, в Гомеле. 25 июля 2017 года День вышиванки, с торжественным облачением Макея и его сотрудников в тканые рубахи с орнаментом, прошел в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, став затем ежегодным.

До какого маразма доходит «вышиваночное поветрие» в Белоруссии, можно судить хотя бы по тому, что сейчас мэры показательно отчитываются о том, что набережные в городах выкладывают плиткой… узорами «национального орнамента».

Сейчас, конечно, некоторые читатели начнут кричать что-нибудь вроде «да что плохого в вышиванке, это безобидная этнография, просто древняя обрядовая славянская рубаха, они были и в Советском Союзе, посмотрите на парадные картины-мозаики тех лет». Но это довод на уровне «свастика — древний славянский символ». С определенного момента любой символ приобретает четкий идеологический месседж. Для вышиванки таким стал 2014 год на Украине, где в ней проводили

массовые шествия «в поддержку государственного единства» сторонники Майдана.

Именно с этой целью популяризируют вышиванку и в Белоруссии. Во время первого Дня вышиванки в МИД республики Макей так пояснил смысл игры в архаику: «Вышиванка всегда была в моде, всегда была актуальна. А то, что сейчас ей больше внимания, это закономерно — мы 25 лет уже являемся независимым суверенным государством». Читай — вышиванка это наш «национальный символ» суверенности и «особости» от России.

Опять же — все один в один с Украиной. Только копируют Майдан не неформалы, а власти Белоруссии! Бацька в истерике, рубит, но нефть не течет. Хитрый план Лукашенко на 2020 год © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Ну ладно, — возразит еще какой-то типичный читатель, — все это блажь начальства, каких мы только не видали, ничего, переживем, все потом позабудется». Но опять же, точно так же обыватели говорили и в декабре 1991 года — да ладно, Советский Союз никуда не денется, его просто назовут иначе, входящим в него республикам добавят внешних атрибутов независимости, а жить будем как прежде. Сейчас наивность этого очевидна.

«Важно понимать, что все эти перемены остаются почти незаметными для большинства. Как и любое общество, белорусы в массе своей, особенно в кризис, озабочены более приземленными проблемами, чем конструирование национальной идентичности. Но активная часть общества по любую сторону политических баррикад чувствует новую атмосферу. Аналитики прозвали этот процесс «мягкой белорусизацией», — писал в декабре 2016 года на сайте Московского центра Карнеги белорусский оппозиционный эксперт Артем Шрайбман.

Облачения высших государственных чиновников в вышиванки и их отчетные интервью «Нашей Нiве», дружеские фотографии премьер-министра Румаса рядом с упомянутыми выше националистами Белоусом и Вечёркой — это месседж в сторону целевой аудитории. Месседж о том, что власти Белоруссии не просто поддерживают курс на "национализацию" страны, а именно делают это в пику соседней многонациональной России.

Кстати, опубликовав 18 августа 2018 года фотографию с новым главой правительства, Вечёрка (напомню — еще 10 лет назад глава молодежного крыла оппозиционной партии) написал в Twitter: «Румаса назначили премьером. И это не самый плохой поворот. АБФФ (Ассоциация «Белорусская федерация футбола». — Авт.) под его руководством сотрудничала с «Арт-Сядзiбой», беларусизовала сборную, провела кампанию «Мова, музыка, футбол». Вот сколько нового узнаем о деталях «мягкой белорусизации», сотрудничества умеренных националистов с государственными чиновниками…

«Раньше такое фото чиновника — в компании активистов оппозиции… могло бы стать компроматом», — отмечало издание «Белорусский партизан». Но за несколько лет все стремительно поменялось. Теперь это — скорее повод для похвалы и карьерного роста.

То есть феномен национализма в Белоруссии состоит в том, что реальный национализм там давно уже поселился в чиновничьих кабинетах, а бузящая на улице радикальная публика играет роль страшилки для России. Мол, если не мы — то придут они, так что давайте все, что мы хотим!

Румаса прызначылі прэм’ерам. І гэта не самы кепскі паварот. АБФФ пад яго кіраўніцтвам супрацоўнічала з Арт Сядзібай, беларусізавала зборную, правяла кампанію “Мова, музыка, футбол”. pic.twitter.com/JF9co7Tbd7 — Franak Viačorka (@franakviacorka) 18 августа 2018 г.

​Теперь про русский язык в Белоруссии, который якобы защищает Лукашенко. От кого?

С одной стороны, русский язык однозначно доминирует в стране. По данным переписи 2009 года, дома на белорусском языке разговаривают лишь 23% граждан. Заметно выше уровень белорусскоязычных в пограничных с Литвой районах, но Минск — практически 100% русскоязычный город.

По Конституции, русский язык — второй государственный. С другой стороны, в том же Минске вся официальная навигация на улицах, голосовые объявления в метро или на вокзалах — все только на белорусском (который читать сложно, а на слух почти невозможно понять; многие слова звучат совсем иначе, например, станция метро «Октябрьская» по-белорусски — «Кастры́чніцкая»), зато с переводом на английский, а в последние пару лет — и на китайский. И это — еще один укол в сторону России — на втором государственном объявления не звучат!

Для обхода официального двуязычия в Белоруссии придумали такой несуществующий официально термин как «национальный язык». Аргументация такая — ты патриот? Так читай и говори на языке нашей нации, а она у нас какая? Белорусская.

Попробовали бы так ущемлять, например, немецко- или италоязычных швейцарцев! Но в Белоруссии, где господствует советское «телефонное право», возможно все.

Официально полностью русский язык не выдавливается из обихода, это же «мягкая белорусизация». Как известно, если лягушку кинуть в горячее молоко — она выпрыгнет, а если варить на медленном огне — не заметит этого и сварится.

И еще такой важный момент. Я полтора года назад хвалил белорусских силовиков за то, что после моей статьи в январе 2015 года о симпатизантах «Правого сектора»* среди белорусских футбольных фанатов они увидели угрозу и начали заниматься этой публикой, проводить аресты любителей Гитлера и свастики, ужесточать законодательство.

Однако белорусские националисты — что уличные, что в чиновничьих кабинетах — люди неглупые и уже поняли, что Москва зациклена исключительно на неонацизме. Если же работать по-умному и не обращаться к затхлому наследию Третьего рейха, то и сказать-то российскому телевидению будет нечего, ибо анализировать современный национализм куда сложнее, чем выискивать фотографии и подгонять их под материал «смотрите, у них реабилитация нацизма!» А вот официальные отсылки к Великой Отечественной власти Белоруссии умело используют, хотя отношение к ее памяти, честно говоря, скотское. Я помню, как на 9 мая 2013 года в Минске не то, что парада — толком и салюта не было.

Про запреты властями Белоруссии «георгиевской ленточки» или «Бессмертного полка» и говорить нечего. Но зато в Минске вскормлена целая когорта «экспертов», не вылезающая со всех ток-шоу на российском телевидении, заваливающими своими успокоительными комментариями все наши СМИ.

Поэтому сейчас предъявить Минску нам, по сути, и нечего. Надо с нуля создавать весь аппарат аргументации и своей «мягкой силы», потому что работавшие там с 2015 года «видные специалисты» всё уже давно прошляпили.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.