Правоохранители Великобритании согласилась удалить герб Украины из таблицы экстремистских символов. Но это совсем не значит, что королевская полиция перестанет реагировать на подозрительных личностей с трезубом

Он безусловно останется маркером опасности, только во внутренних распоряжениях, защищенных грифом «секретно». Есть и плохие новости: ЦРУ выложило 300 архивных документов о Степане Бандере с целью его разоблачения, как нацистского преступника.

Черная метка для Зе

Президент Украины Владимир Зеленский шокировал общественность, отказавшись присутствовать на V всемирном форуме памяти Холокоста в музее Яд Вашем. Кое-кто счел это неуважением к погибшим, хотя сам Зеленский объяснил в Facebook, что передал свои места пережившим Холокост. Но в Яд Вашем прекрасно поняли первого еврея-президента Украины и в официальном ответе напомнили, что он в еврейском государстве, а не в другом. И чтобы он не подозревал Яд Вашем в простодушии, ему пространно и очень ядовито выразили сожаление.

Впрочем, Зеленский еще до визита в Израиль рассказал в интервью израильскому, англоязычному изданию The Times of Israel о том, что его визит был вообще под вопросом, поскольку ему не предоставили слово. Тем не менее, он обещал поехать. И поехал, хотя на V Форум и не пошел. Это объяснение поступка Зеленского более убедительно, но это только верхний уровень правды. В прессу просочились слухи о том, что посольство США в Киеве, без которого Украина не предпринимает ни одного внешнеполитического действия, сигнализировало Зе вообще не ехать в Израиль. Сигнал был отправлен всем сателлитам Вашингтона в восточной Европе. Расшифровывается он просто: в Израиль поехал Владимир Путин, его ждут, как самого дорогого гостя №1, поэтому главам антироссийского «пояса» заметили, что присутствовать при этом не стоит. Президент Польши так и сделал. Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

Но Зеленский игнорировать Израиль не мог совершенно: у него много общих вопросов с Беньямином Нетаньяху. А тот мог счесть отмену визита личным оскорблением, поскольку пригласил Зеленского лично. Визит Зе был на первых полосах украинских СМИ, за ним придирчиво следили «порохоботы» со своих медийных площадок. Один неверный шаг, и Порошенко, который больше не может игнорировать повестки в Госбюро расследований в связи с отменой неприкосновенности, обрушил бы на начинающего президента всю мощь своего пропагандистского ресурса. Окажись Зе в зале во время выступления Путина, и ему бы досталось от пропагандистов всерьез. Это главная причина поступка Зеленского. Посольство США не позволяет себя игнорировать. И пока Зеленский отдавал долг памяти жертвам Холокоста, отправившись в Яд Вашем с женой после Форума, ЦРУ опубликовало компромат против исторической персоны, именем которого навязали один из проспектов Киева.

США и Бандера

ЦРУ выложило в открытый доступ более 300 страниц архивных документов о Степане Бандере. К примеру, четырехстраничный доклад 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». Никаких сенсаций в сотрудничестве Бандеры с Абвером нет. Политолог Владимир Корнилов напомнил об этом:

«Извините, но «сенсация» о якобы рассекреченном документе ЦРУ, высосана из пальца!», — написал он в Facebook. По словам Корнилова документы ЦРУ были рассекречены еще в 2017-м, в объеме, куда большем, чем теперь. А нынешняя публикация — простой перевод статьи в эмигрантском издании «Социалистический Вестник» за 1951 год. Журнал лежал в архиве, предназначался для внутреннего пользования сотрудникам ЦРУ. То, что сочли «сенсацией», давно известно. У Бандеры была агентурная кличка «Консул 2», подчиненные Бандеры, которых готовили к началу операции «Барбаросса» на территории Рейха, в начале войны уничтожили 15 000 евреев, 5 000 украинцев и несколько тысяч поляков. Это и правда опубликовало Центральное Разведывательное Управление США под грифом: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». Но это не вся правда. Сказать о связях Бандеры только с нацистами — ничего не сказать. Всю войну лидер ОУН(Б) просидел в лагерях, что позволило ему после Победы спокойно жить в Баварии со статусом «жертвы нацизма». В этот период Бандера познакомился с американской военно-оккупационной администрацией.

Услуги разведчикам УСС-ЦРГ-ЦРУ Степан Андреевич мог оказать наиважнейшие. Начиналась «холодная война», на территории СССР развернулось повстанческое движение, состоящее из бандеровцев. А их идейный и партийный вождь находился в зоне прямой доступности — в Мюнхене. Есть фотография, на которой в Карпатах, на фоне служебного «Виллиса» запечатлен американский агент Мирон Матвиенко (Модди) и оперативники МГБ. Будучи заброшен с парашютом на территорию СССР, бандеровец был схвачен, перевербован и использован Лубянкой для шпионских радиоигр с ЦРУ. Увы: разведка США никогда не уважала советские границы, регулярно нарушала их и шпионила. А у себя американцы готовили боевиков УПА, которых засылали к нам. Бандера и Стецько сотрудничали с ЦРУ, за что бандеровцы в Карпатах получали оружие, деньги и юридическое прикрытие от попыток Москвы их заполучить. Бандеру так и не выдали СССР, а когда он стал не нужен — позволили его уничтожить. США прекрасно известно, чьи именно идеологические последователи правили на Украине последние пять лет. Превратить их из демократов «с хорошими лицами» в нацистских чудовищ, для Госдепа дело одного информационного дня. Зеленский и получил «черную метку», на случай если бы ему пришло в голову валять дурака в Израиле: его репутация была бы стерта в порошок за один «проспект Бандеры».

Британская полиция и украинский трезуб

Бандеровцы и Бандера до войны работали на Рейх, а после на США. Не стоит забывать также о руководящей и направляющей роли Лондона. Если Первая мировая была следствием битвы монархических кланов, Вторая — целиком и полностью «заслуга» правительства Его Величества, короля Великобритании Георга VI и премьер-министров Чемберлена и Черчилля. Первый вложил Гитлеру в руки оружие и дал отведать крови, второй втянул в англо-германскую войну остальной мир. Главным образом СССР и США. Последние согласились помочь участием в обмен на демонтаж Британской империи и роспуск колоний. Но на момент начала «холодной войны» Британия, как страна-победительница, завоевала ключевые позиции в Старом свете и делала собственную политику. Бандеровцы, которые до 1939 года были гражданами второй Речи Посполитой, признавались подопечными Великобритании и гражданами союзного государства. Помогая УПА на территории СССР, Лондон не считал, что нарушает священные рубежи нашей с вами Родины: они эти границы не признавали никогда. Чему мы сегодня являемся свидетелями и, увы, участниками.

Такое предисловие очень важно для темы украинского гербового знака, «случайно» попавшего в темник для британских правоохранительных органов. Эта случайность не случайна. Британская дипломатия и внешняя разведка до сих пор сильнее американской по степени влияния. Во всех кризисах начала XXI века, начиная с 11 сентября 2001 года, заканчивая переворотом на Украине, за вашингтонским Капитолием тянулась длинная тень лондонского Биг Бена.

«Ключ к европейской политике США лежит в Лондоне», — писал посол Германии в Вашингтоне Лютер, с чем полностью соглашался его преемник Дикхоф. Оба служили уже при Гитлере, оба не были нацистами, но работали с ними. Они, с берегов Потомака, грустно наблюдали, как мир медленно и неуклонно накрывает Вторая мировая война. Великобритания имела такую агентурную сетку в Европе, сравнения с которой не выдержит никакая «красная капелла» или даже Коминтерн. Британцы в ходе войны сотрясали Третьим Рейхом из-за Канала, дергая за свои ниточки. Убийство Гейдриха, измена Канариса, код Энигма, заговор генералов — все это следствие именно британского влияния. Англичане делили Польшу, а когда польский премьер-эмигрант Сикорский стал им мешать — беспощадно убрали его. Безусловно, контролировать польских граждан ставших бандеровцами, для них было легко. Они были знакомы с «трезубом» еще в 1917 году, а может и участвовали в его рождении.

Но зачнем ходить так далеко? Великобритания — мозг украинского кризиса, архитектор «евромайдана», видимая часть которого началась в 2013 году. Именно на ее территории оперативно скрывались ключевые экстремисты Майдана, именно там сейчас теряются следы Юрия и Ирины Луценко, Валерии Гонтаревой, да и клана Порошенко тоже, кстати.

То, что опасно трогать

Лондон дирижирует Киевом до сих пор. Это мы, русские, советские люди можем только гадать, что мог означать княжий трезубец, времен Киевской Руси. Как чертик из табакерки он выскочил на исторической арене ХХ века в русском городе Киев в 1918 году и с тех пор играет роль штандарта экстремистов, нацистов и ксенофобов.

Это не оскорбление национального символа — это уже исторический факт, который оспорить, без поддержки толпы бандеровских отморозков с наколками в виде этого самого трезуба, крайне сложно. И Великобритания, лучше, чем кто бы то ни было знает, что именно размещено на малом гербе Украины — это именно экстремистский символ.

Еще раз: нет никакого желания оскорблять герб Украины. Большинство украинских граждан и сами не знали с чем имели дело четверть века, пока этот мистический знак не натворил бед, как чуть раньше свастика. Трезуб попал в английский учебный справочник для полиции и медиков не случайно. Индивиды с такой символикой — как минимум источник постоянных скандалов и склок. Хотя бы и на бытовом уровне. Но скандалить они умеют, так что американский политик ответственный за Украину, Курт Волкер, и сказал, что не согласится касаться украинской темы впредь даже десятиметровой палкой. Ну а британское «Мы осознаем и сожалеем из-за оскорбления, причиненного появлением…», и так далее, совсем не признание ошибки выбора. Это извинения за грубость. Дежурные. Ледяная английская вежливость без вкуса, цвета, запаха и души. От этого украинский малый герб ничуть не перестанет считаться экстремистским символом в Великобритании. Англия — страна традиций.