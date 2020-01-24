Информация СМИ об опубликовании архивных документов из доклада ЦРУ «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» стала причиной оживленного обсуждения среди пользователей соцсетей. И хотя «сенсация» является лишь следствием перепечатки статьи эмигрантского издания «Социалистический вестник» за 1951 год, накала дискуссии это не снизило

Фактическим стартом обсуждения темы «рассекреченных архивов» стал пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая на своей странице в Facebook 24 января прокомментировала публикацию архивных документов ЦРУ о лидере Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере.

Она заявила, что героем современной Украины является преступник, о чем Москва говорила и до публикации материалов.

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Бандера был лидером ОУН и Украинской повстанческой армии* (УПА), на счету которых множество преступлений, в том числе расстрел в Бабьем Яру, террор на территории Украины и Белоруссии, Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Это давно установленные и доказанные исторические факты.

Однако в сегодняшней Украине нацистский пособник является стержневым символом государственной идеологии, а день рождения Бандеры включен в определённый Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев.

При этом огромная часть населения Украины не согласна с такой трактовкой, а по существу переписыванием истории, именно поэтому публикация о роли Бандеры во Второй мировой войне вызвала столь активную полемику в соцсетях.

Историк, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что для борьбы с историческими фальсификациями нужно использовать только настоящие архивные документы, в том числе из российских архивов, а не бросаться на «сенсационные материалы». Корнилов: Сенсация с «рассекреченным документом ЦРУ о Бандере» высосана из пальца © РИА Новости, Александр Натрускин

«Извините, но сегодняшняя «сенсация» о якобы «рассекреченном документе ЦРУ о Бандере» абсолютно высосана из пальца!

Вы знаете, я сам люблю рыться в архивах, стараюсь находить для вас первоисточники самых разнообразных документов, связанных с историей коллаборационизма и нацизма. Вот в июне 2017-го среди тысяч рассекреченных бумаг ЦРУ действительно была масса любопытных документов о Бандере. А нынешняя «сенсация» — это вообще ни о чем.

Статья эмигрантского издания «Социалистический вестник» за 1951 г. никогда не секретилась, доступна на языке оригинала (т.е. на русском) и в библиотеках, и в онлайн-архивах на Западе. Вот привожу ее. А то, что сегодня преподносится как «секретный документ ЦРУ» — это просто краткий английский перевод этой статьи для внутреннего пользования, и не более того!» — указывает он.

Кроме того, Корнилов убежден, что беда отечественных исследователей в том, что по привычке они до сих пор больше внимания уделяют зарубежным архивам.

«И в этом плане Путин совершенно прав: крайне важно создавать открытый публичный архив своих изданий и документов того периода. С тем чтобы «закрыть поганые рты» (знаете, чья цитата) тех, кто и здесь, и за рубежом распространяет откровенную ложь о союзничестве между Германией и СССР.

Нам легче получить доступ к любому зарубежному изданию 1930-х, чем к архиву советских газет. Нужно срочно и скрупулёзно оцифровывать и выкладывать в публичный доступ все эти документы. Без этого различные «дилетанты» и будут спекулировать на истории, распространяя фальшивки и вырванные из контекста цитаты!

Поэтому поменьше ссылок на «рассекреченные документы ЦРУ», побольше доступа в наши собственные источники!» — подчеркивает Владимир Корнилов.

Конечно, подавляющее большинство комментариев пользователей соцсетей нужно рассматривать в разрезе эмоциональных оценок самой фигуры лидера украинских националистов и пособника нацистов — Бандеры. Но учитывая роль этого образа в современной политической конструкции Украины, такая позиция говорит о неприятии нынешнего курса страны. Азаров: Это все, что нужно знать о так называемом «национальном герое» Бандере © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Так, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что очередная информация о сотрудничестве Бандеры с нацистами лишний раз показывает, каких «национальных героев» сегодня навязывают украинцам.

«Все, что нужно знать о так называемом «национальном герое», — констатирует политик.

Влияние идеологии Бандеры на политическую реальность Украины столь велика, что вынуждает нынешнего президента Владимира Зеленского корректировать даже текущие международные контакты.

Об этом, в частности, написал в соцсети украинский журналист Павел Волков. Он заметил, что решение президента Владимира Зеленского не идти на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, демонстрирует двуликую позицию украинской власти по отношению к нацистским пособникам. Журналист Волков объяснил демарш Зеленского в Иерусалиме © news-front.info | news-front.info | Перейти в фотобанк

«Зрада приходит, откуда не ждали. ЦРУ опубликовало архивные документы, в которых видно, что Бандера был агентом Абвера по кличке Консул-2, он же Сопля, он же Баба и руководил военными преступниками, уничтожившими кучу евреев в захваченном немцами Львове, а потом много разного народа в ходе Волынской резни.

Наверное, поэтому Зеленский так опозорился с Яд Вашемом, не поехав на памятное мероприятие по Холокосту с гнилой отмазкой, что там нет мест. В самом же Яд Вашеме очень удивились этому и заявили, что мест там было полно. Но Зеленского можно понять — как надо себя вести, если ты еврей, но у тебя в столице есть проспект Бандеры? Как будто ты в домике», — написал он.

В этой оценке с ним солидарен украинский политический эксперт Глеб Ляшенко. Ляшенко: Отказ Зеленского от участия в форуме памяти Холокоста – это позор © Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк

«Зеленский решил, что не будет участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста. Хотя, судя по вчерашним заявлениям из Офиса президента, присутствие Зеленского планировалось.

Что же случилось? Догадаться не трудно. Ведь на форуме, кроме Зеленского, не было президентов Польши, Литвы и Эстонии. Зато было много Владимира Путина. Президент России стал главным гостем памятного мероприятия. А советскую армию президент Израиля назвал «армией спасения человечества».

Видимо, по звонку из Вашингтона лидеров стран-колоний предупредили, что на Всемирном форуме памяти будет много идеологически «неправильных» тезисов и «неправильной» интерпретации истории. Вот проамериканские шавки и не приехали. Стыд и позор. Лично Зеленскому. Кстати, в Украине в годы войны погибли 1 миллион 400 тысяч евреев. А еврей Зеленский их память не почтил», — заявил эксперт.

Реакция соцсетей показывает, насколько далеко зашла попытка героизации Бандеры на Украине. Стремясь поднять на щит государственности «националистов — борцов с Россией», нынешняя политическая элита, сама того не желая, впадает в махровый анитисемитизм. А это совершенно противоречит ценностям Запада, куда продолжается стремиться Украина.