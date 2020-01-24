Поездка на экономический форум в Давосе не стала результативной для президента Владимира Зеленского и всей Украины. Эксперты предлагают не тешить себя иллюзиями, этот визит скорее лишь формальность, а переговоры с реальными мировыми лидерами у Зеленского так и не состоялись. Украина на таких мероприятиях выступает в массовке

Отчеты мальчиков и девочек

Вообще, в Давосском форуме участвовали около трех тысяч высокопоставленных посетителей из 117 стран мира, 53 из которых — главы государств и правительств.

Фонд украинского олигарха Виктора Пинчука вместе с партнерами собрал в Давосе традиционный «Украинский дом», который проработал до 24 января. Спикерами «Дома», в частности, были: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель правящей фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, режиссер Олег Сенцов, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. На мероприятии также поприсутствовали замы Арахамии и другие депутаты парламентской фракции «Слуга народа», плюс депутаты от фракций «Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Всего — 28 нардепов.

Оттого, что Пинчук таким образом рекламирует Украину (плюс ко всему за свой счет привез депутатов большинства), страну вряд ли выделят. Разве что руководство «Укрзализныци» подписало меморандум о сотрудничестве с немецкими коллегами из Deutsche Bahn. А Гончарук сказал, что документ — это логическое продолжение плана реструктуризации украинских железных дорог, анонсированное Зеленским в сентябре 2019 года. Германские специалисты будут консультировать отечественных железнодорожников по повышению эффективности и качества ж/д сообщения. Депутаты Верховной Рады рассказали, за чьи деньги ездили в Давос © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Все остальное — это вещи, которые можно накачивать-раскачивать в отчетах Корниенко, Арахамии и депутатов — мальчиков-девочек из фракций. Наверное, они запишут, что провели разные встречи, и все это было весело и интересно. Надо понимать, что далеко не все из 3 тыс. заявившихся являются лидерами. Мы выступаем преимущественно в роли статистов, интерес к нам не очень высок и даже падает», — убежден руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Дайте «вход» и вкладывайте больше

Зеленский рассказывал о том, что Украина видит свое будущее только в Евросоюзе. И, намекнув на «Брекзит», попросил для украинского государства «Enter». То есть вход в ЕС. Государство, по его мнению, должно стать направляющим Восточной и Центральной Европы. Он рассказал также о программе приватизации, пообещал иностранным вкладчикам («акционерам успеха новой Украины»), которые инвестируют в экономику от $10 млн и больше, освобождение от налога на прибыль в течение пяти лет.

Так, переговорив с гендиректором американской продовольственной компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном, Зеленский попросил его инвестировать больше в переработку агросырья, а правительство подготовит для агрохолдингов новые программы. Тем более, что земельная реформа точно состоится и станет «локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом». А эта компания входит в топ-10 самых больших компаний мира и с 1993 года работает в Украине, являясь третьим крупнейшим частным кредитором страны после ЕБРР и Мирового банка. За время пребывания в Украине Cargill Inc. инвестировала в нее более $500 млн. «Полная арахамия на весь мир». Соцсети о выступлении Зеленского в Давосе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Трамп так и не встретился с "отличным парнем"

Но Рудяков предполагает, что украинским делегатам не особо удалось пообщаться с миллиардерами, которых на форуме больше сотни. А они тоже могли бы быть потенциальными инвесторами в национальную экономику. Вдобавок встреча с Владимиром Зеленским не входила в планы американского президента Дональда Трампа. Хотя при всем при этом Трамп назвал коллегу из Киева «отличным парнем», но встречаться с ним не стал.

Президент Соединенных Штатов в контексте форума был больше всего озабочен рекламой американского газа и борьбой с экоактивистами, которые пытаются навязать ему свое видение развития страны без тяжелой промышленности, которая, как настаивают защитники природы, продолжает загрязнять атмосферу, выбрасывая в нее углекислый газ. Они приехали на форум с акциями протеста. А еще именно общение с украинским президентом стало предлогом попытки политических противников Трампа у себя в стране попытаться объявить ему импичмент. В общем, Трампу было не до Зеленского.

Билет на галерку

Председатель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заметил, что входной «премиум-пакет» на форум в Давосе стоит 350 тысяч франков ($342,8 тыс). Цены колеблются от 60 тыс. до 600 тыс. франков. Без стоимости проживания, так как на время собрания цены взлетают, и номер в хорошем отеле стоит $1-1,5 тыс. в сутки.

Как утверждает политолог, украинские представители взяли себе пропуск за 18 тыс. франков на человека. А такой билет не дает возможности встречаться с мировыми политическими и бизнес-лидерами. При этом серьезного интереса к украинской делегации со стороны денежных гигантов как не было, так и нет.

«Есть интерес со стороны ряда американских аграрных корпорации в свете заявленной земельной реформы, и какие-то переговоры и локальные проекты возможны. Но глобального прорыва не предвидится, ситуация остается неизменной. Основной инвестор нашей экономики — Россия, наши офшорные юрисдикции — Кипр, где собственно хранятся украинские же деньги, которые потом возвращаются под инвестиционные проекты наших олигархов», — объяснил Золотарев отсуствие интереса к украинцам в Давосе.

И напомнил, что с начала 1990-х и по сей день от приватизации, которую продвигает Зеленский, в страну поступило очень мало — чуть больше $10 млрд. Соломон Манн: Давос в последние годы демонстрирует лишь политические «понты» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Разговаривать никто не будет

Эксперты отметили, что по сути поведение президента Владимира Зеленского на Давосском форуме мало чем отличалось от поведения его предшественника экс-президента Петра Порошенко. Глава государства буквально выпрашивает деньги у иноземцев. Интересно, что когда Порошенко был на посту и летал в Швейцарию, Зеленский высмеивал того в «95 Квартале» именно за такое поведение — попрошайничество.

Впрочем, у президента Украины было не так много времени проводить полевые разговоры, ему надо было уезжать в Израиль. За старшего в Давосе остался Алексей Гончарук, и эксперты констатировали, что никто из серьезных бизнесменов с премьером Украины серьезных переговоров не вел.

Что касается политических решений, они на Давосе, естественно, не принимаются. Кроме меморандума между ж/д операторами, руководство Международного валютного фонда (МВФ) выразило надежду, что программа сотрудничества с Украиной снова заработает.

Депутаты же используют площадку для налаживания личных связей, а также для селфи. С ними, молодыми и неопытными (а поехали именно молодые, в том числе и самый молодой парламентарий, 23-летний Святослав Юраш из СН), также никто не разговаривал о серьезных вопросах международной или внутренней политики Украины.

И это — все, ради чего внушительная украинская делегация слетала в Давос. Что называется, дорого и сердито, в том смысле, что абсолютно безрезультатно для страны и ее будущего.