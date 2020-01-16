После 13 раундов переговоров США и Китай в среду, 15 января, заключили соглашение по первой части торговой сделки, благодаря которой американский лидер Дональд Трамп хочет не только ликвидировать дефицит в двусторонней торговле, но и подкупить местных фермеров, голосовавших за него в 2016 году

В четверг, 16 января, Министерство финансов КНР опубликовало текст соглашения по первой части торговой сделки, которое днём ранее в Вашингтоне подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Китаю никаких прав, только обязанности

Согласно двусторонней договорённости, за два года Китай должен увеличить импорт американской продукции на $200 млрд по сравнению с показателями 2017-го, а именно:

• промышленных товаров (самолёты, автомобили, электронное оборудование, фармацевтическая продукция, оптические и медицинские приборы, промышленное оборудование) в 2020 году на $32,9 млрд больше, а в 2021-м — на $44,8 млрд;

• услуг (в страховой и финансовой сферах, бизнес-поездки и туризм, облачные сервисы) в нынешнем году на $12,8 млрд больше, а в следующем — на $25,1 млрд.

Кроме того, установлены минимальные суммы, которые Пекин должен потратить на закупку сельскохозяйственной продукции (включая мясо, зерновые культуры, морепродукты, масличные семена), — в 2020 году не менее $12,5 млрд, а в 2021 году — $19,5 млрд, а также американских энергоносителей (СПГ, сырая нефть, уголь, продукты нефтепереработки) — $18,5 млрд и $33,9 млрд соответственно. «Гуаньча»: Что наделали США? Как рухнула промышленная держава, превосходившая Китай, сопоставимая с Россией и заставлявшая Европу трепетать © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

«Китай лишился очень многих продуктов из США. И они почувствовали, что пока другой рынок поставки этих продуктов на территорию Китая они не открыли, не смогли быстро перестроиться, потому что объёмы были очень большие, поставки были налажены. И прекращение этих поставок продукции из США, касающиеся прежде всего сельскохозяйственных продуктов, достаточно чувствительно ударили по экономике Китая», — объяснил исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский.

На церемонии подписания документов Трамп анонсировал свой визит в Поднебесную в недалеком будущем, но позже официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан эту информацию не подтвердил.

Исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант признал, что подписанный документ не решает всех проблем, но «останавливает кровотечение», и с обеих сторон есть явный вздох облегчения.

Сразу после заключения первой части торговой сделки вице-президент США Майк Пенс объявил в интервью телеканалу Fox News о начале обсуждения второй части. Как ранее сказал Трамп, главным козырем Вашингтона на предстоящем этапе переговоров станет отмена пошлин на китайские товары. Кроме того, как уточнил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, стороны обсудят китайские субсидии госкомпаниям и промышленную политику страны.

«Прогнуть Пекин довольно сложно. У китайцев мягкая позиция, рассчитанная сразу на несколько направлений переговоров. Поэтому, думаю, если они на что-то согласились, то, вероятно, уже просчитали свою выгоду. Полагаю, о преференциях Китая речь пойдёт во второй части сделки либо вне публичного поля», — заявил РИА Новости доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

Продукты в обмен на голоса

Многие эксперты сходятся во мнении, что Трамп так спешно пошёл на мировую с Китаем, чтобы повысить шансы переизбраться на второй президентский срок 3 ноября. В число его основных избирателей входят в том числе фермеры из центральных и западных штатов, именно они активнее всего голосовали за кандидата-республиканца в 2016-м. Из-за торговой войны с Китаем в прошлом году о банкротстве заявило рекордное количество хозяйств, и чтобы сохранить лояльность этой категории электората, Трамп выделил в виде прямых выплат сельхозпроизводителям $12 млрд. Неудивительно, что увеличение закупок продукции АПК стало одним из ключевых пунктов торговой сделки. Ищенко: США хотят подчинить себе Китай, но у них ничего не выйдет © скриншот из видео Украина.ру

Кроме того, во время предвыборной кампании Трамп обещал ликвидировать торговый дефицит в торговле с Поднебесной, но пока эта цель не достигнута. По итогам 2019 года объём двусторонней торговли сократился по сравнению с предыдущим годом на 14,6%, или на $541,22 млрд.

Подписание первой части соглашения с Пекином отменило введение очередного пакета пошлин на китайские товары объёмом около $160 млрд. Как бы ни старался Трамп убедить соотечественников, что бремя потерь от действующих пошлин целиком и полностью несёт Китай, на самом деле это не так. В годовом экономическом отчёте президенту, представленном в марте 2019-го, эксперты признали, что американские бизнесмены выигрывают от введённых мер, а вот местные потребители вынуждены платить больше из-за подорожания товаров.

«Пошлины Трампа полностью легли на плечи американского бизнеса и домохозяйств частично из-за того, что китайские поставщики не стали понижать стоимость своей продукции ради поддержания её конкурентоспособности на рынке США», — заявили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.

Стабильная и процветающая экономика — главный козырь Трампа, благодаря которому он намерен победить на выборах, поэтому ему очень важно улучшить благосостояние населения, прежде всего своего электората.

Во время телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что, если Китай нарушит свои обязательства по первой части торговой сделки, Вашингтон либо откажется от соглашения, либо введёт пошлины, а конкретный механизм реализации сделки будут регулировать в том числе секретные документы. Чиновник утверждает, что если рынки будут знать заранее, какие действия США и КНР могут спровоцировать штрафные санкции, это негативно скажется на торгах.

Отсутствие прозрачного механизма даёт основания полагать, что американская сторона может разорвать торговую сделку с Китаем под надуманным предлогом, никому ничего не объясняя, сославшись на «достоверные источники», как это было не раз: пробирка с белым порошком, якобы свидетельствовавшая о наличии оружия массового поражения у президента Ирака Саддама Хусейна, или некий сговор предвыборного штаба Трампа с Россией, доказательств которого спецпрокурор Роберт Мюллер за два года так не нашёл. В случае переизбрания на второй срок (а это вполне реалистичный сценарий) Трамп просто вернётся к политике давления на Пекин.