В понедельник, 13 января, госсекретарь США Майк Помпео в микроблоге Twitter сообщил, что Вашингтон вводит санкции против беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи. Такой поворот в судьбе когда-то всесильного «хозяина Молдавии» вызвал у пользователей соцсетей живой интерес

Решение Госдепартамента США о внесении в санкционный список молдавского олигарха Владимира Плахотнюка хоть и стало громкой новостью, но вряд ли было воспринято как нечто из ряда вон выходящее в политической практике Вашингтона. В очередной раз США «заметили», что «свой сукин сын» оказался махровым коррупционером и душителем демократии.

Госсекретарь США Майк Помпео в микроблоге Twitter так прямо и заявил: «Коррупционные действия Плахотнюка подрывали верховенство закона и наносили ущерб демократическим институтам в Молдавии. США поддерживают Молдавию в ее борьбе с коррупцией». Исходя из такого прозрения Госдеп решил, что отныне скандальному бизнесмену и членам его семьи запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Пикантность ситуации в том, что бывший «хозяин Молдавии» уже некоторое время находится на территории Североамериканских соединенных штатов со всеми своими чадами и домочадцами. Так что неизбежные, надо полагать, штрафные санкции от США распространятся не только на самого Плахотнюка, но и на его жену Оксану Килдеску и двух их сыновей.

Напомним, что вынужденная политическая эмиграция единовластного олигарха соседней с Украиной республики началась сразу после того, как 14 июня 2019 года правительство, сформированное Демократической партией Молдавии (ДПМ), ушло в отставку. Вслед за этим лидер ДПМ, депутат парламента в Кишиневе, один из богатейших бизнесменов Владимир Плахотнюк, а также ряд политиков и бизнесменов, связанных с этой партией, бежали из страны.

Дальше больше, правоохранительные органы республики в октябре 2019 года наложили арест на имущество и банковские счета олигарха на общую сумму более 3 млн долларов. А так как бизнесмен имел в добавок ко всему и гражданство России, где заочно арестован за покушение на убийство, наркоторговлю и мошенничество, он был объявлен РФ в международный розыск.

Пользователи соцсетей вполне однозначно оценили перспективы беглого молдавского олигарха. К примеру, политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook высказал мнение, что внесение американской администрацией молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в санкционные списки означает начало новой фазы политической игры США с политэлитой Молдавии. Уралов: «США нужен управляемый и активный Плахотнюк, а не олигарх на пляжах Майами» © Семен Уралов

«Прессинг местечковых олигархов для США не новый опыт. Но в ситуации с Плахотнюком интересно то, что он ранее пытался легализоваться в США. Если бы США хотели действительно помочь Кишиневу в наказании Плахотнюка, то по примеру России могли бы начать уголовное преследование. У нас, напомню, Плахотнюка и его компаньонов «заочно арестовали».

Введение санкций будет означать, что Плахотнюку, скорее всего, не обновят визу в США, и у него могут начаться проблемы с активами на территории.

Это значит, что Вашингтон по традиции играет с двух рук: молдавским властям и лично президенту Додону шлет формально-позитивный посыл: «Мы помогаем», а на самом деле стимулирует Плахотнюка к активной политической деятельности», — полагает политолог.

Семен Уралов убежден, что такие шаги американской администрации могут говорить лишь об одном — США необходим управляемый и активный Плахотнюк, который участвует в молдавской политике, а не олигарх на пенсии на пляжах Майами.

«Не исключено, что кого-то из его членов семьи еще и возьмут в заложники под предлогом санкций. Для дальнейшего понимания надо следить за юрисдикцией, где обоснуется Плахотнюк. России же надо учиться технологиям санкций как политического инструмента работы с национальными элитами периферии», — заключает он.

То, что подобного поворота событий стоило ожидать, убежден украинский журналист Вячеслав Чечило. Чечило: «Новость о внесении Плахотнюка в санкционный список – абсолютно прекрасна» © commons.wikimedia.org, Vlad Plahotniuc

«Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк включен в санкционный список, сообщил в понедельник в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

Новость абсолютно прекрасна сразу по нескольким причинам. Во-первых, Плахотнюк многие годы грабил Молдову под предлогом защиты от российской агрессии и был самым что ни на есть верным другом США. А во-вторых, есть данные, что прячется он сейчас именно на территории Соединенных Штатов», — отмечает Чечило.

А вот журналисты проекта «Клименко Тайм» на странице в Facebook отметили, что следует учитывать, что новый юридический статус молдавского политика и олигарха, друга и бизнес-партнер Петра Порошенко Владимира Плахотнюка не сулит ничего хорошего в будущем и бывшему президенту Украины.

Они уточняют, что глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь рассказала, что суд столичного сектора Чеканы удовлетворил запрос прокуроров об аресте Плахотнюка на 30 суток.

«Он арестован заочно и объявлен в национальный розыск. Премьер-министр Молдовы Майя Санду еще 27 июня выступила с обвинениями против Петра Порошенко по его связям с Плахотнюком. Тогда она заявила, что Порошенко в сотрудничестве с молдавским олигархом обеспечивал контрабанду и коррупционные схемы в Приднестровье.

Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет содействовать ликвидации этих схем. Мы в Украине — также ожидаем», — отметили журналисты проекта «Клименко Тайм»

В целом пользователи соцсетей отмечают, что в дальнейшем судьба Плахотнюка будет всецело зависеть от политической целесообразности, как ее понимают в Вашингтоне. Скорее всего, дело беглого молдавского олигарха кончится, как и множество подобных случаев, полным финансовым ограблением некогда самого богатого человека Молдавии.

Что, собственно, нисколько не мешает США в ходе этого процесса использовать его в политической игре. Кроме того, будущее Плахотнюка должно быть небезразлично бывшему президенту Украины Петру Порошенко, и не только потому, что их связывают тесные бизнес-интересы, но и потому, что их политические судьбы могут оказаться весьма схожи.

Как принято говорить в США, «ничего личного — только бизнес».