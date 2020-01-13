В понедельник, 13 января, Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране. Сейчас идёт сбор доказательств, сообщают в СБУ

Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей». Позже решение изменили: сообщили, что дело будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

«Во исполнение поручения офиса генерального прокурора Украины СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Уголовное производство возбуждено по части 3 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"), части 2 статьи 115 ("умышленное убийство") и статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины», — отмечается в сообщении СБУ в Telegram.

Напомним, утром 8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Погребинский рассказал о странностях, которые предшествовали признанию Ираном вины за «Боинг» © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк Али Хаджизаде, оператор принял самолет за приближающуюся крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В целом же Зеленский в этой ситуации повёл себя корректно и политически грамотно, считают эксперты: он не стал обвинять Иран в первые дни и дождался официального признания вины Тегераном. Такая реакция наверняка добавит ему политических очков.

Украинские политические эксперты также рассказали Украина.ру о том, какими будут политические последствия авиакатастрофы для Киева.

Истерика «порохоботов» и неявные последствия для Украины

Тема рейса 752 авиакомпании МАУ уже активно используется во внутриполитической борьбе Украины, говорит руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

«Складывается ощущение, что даже если бы Зеленский оживил пассажиров и экипаж, то всё равно в представлении «порохоботов» ушедшей власти это выглядело бы как «зрада» (предательство), непрофессионализм, дилетантство. Именно так они трактуют его действия», — отмечает эксперт.

В свою очередь политолог-международник Владимир Воля уверен, что никаких последствий не будет: иранская сторона взяла на себя ответственность за катастрофу, поэтому на Украине никто никакой политической ответственности не понесёт.

«Единственный упрёк можно сделать государству, что они могли бы озвучить предупреждение для авиакомпаний после того, как американцы закрыли для своих пространство Ирана, Ирака и Персидского залива.

Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк — сказал Воля.

Схожее мнение — у политолога Даниила Богатырёва, считающего, что последствия могли бы быть, если бы эта ситуация разрешилась иначе, если бы Иран не признавал, что сбил «Боинг», — «тогда наверняка Соединенные Штаты продолжали бы раскручивать тему необходимости введения санкций, называли бы Иран «государством-террористом» и так далее».

«И это бы отразилось на внешней торговле Украины с Ираном. Напомню, от торговли с Ираном Украина получила в 2019 году 421 миллион долларов. Казалось бы, не такая большая сумма, но, тем не менее, значительная, и терять этот рынок было бы, конечно, очень плохо.

Но, я думаю, сейчас риски этого существенно уменьшились, так что серьезных последствий не будет», — сообщил эксперт.

Украину хотели втянуть в конфликт, но Зеленский не позволил

В ситуации с авиакатастрофой Зеленский поступил абсолютно верно: он не стал повторять заявление Белого дома и его сателлитов, а просто в этой непонятной для него ситуации взял паузу и выждал, подчёркивает Андрей Золотарёв.

«Вторить господину Трампу или (премьер-министру Канады) Трюдо в ситуации, когда в Иран вылетела украинская комиссия, — это только усложнило бы их работу и, возможно, не привело бы к столь быстрому признанию Ираном вины за сбитый самолёт», — считает политолог, добавляя, что всё остальное — это конспирология.

Он напоминает, что деятели вроде Турчинова уже возлагают вину и на Россию, дескать, «поставила ракеты обезьянам с гранатой», а другие идут дальше — видят в этом какой-то другой умысел.

«Однако надо оперировать фактами. Все остальное — из разряда прикладной конспирологии», — говорит политолог.

Почему украинские ультраправые поддержали Иран против США © Facebook, Традиція і Порядок

«Потом, когда уже появилась информация со стороны западных держав, когда сам Иран признался, когда (секретарь СНБО Александр) Данилов вышел и сказал, что мы и так об этом знали, это выглядит как хвастовство, возможно, попытка получить политические баллы.

Но в целом я считаю, что многие незаслуженно критикуют украинскую власть за реакцию на катастрофу украинского «Боинга». Следователей отправили, контакт с иранской стороной поддерживали… Что там с посольством в Иране, вот это вопрос: насколько отвечают занимаемым должностям люди, которые возглавляют посольство. Дипломатическая служба, возможно, недостаточно оперативно и четко реагировала», — рассказал Воля.

Политолог считает, что дипслужба могла сделать предупреждение рекомендательного информационного плана: «Смотрите, обострение, мы не рекомендуем там летать».

После авиакатастрофы было очевидно, что Украину хотели втянуть в конфликт на одной из сторон, отмечает Даниил Богатырёв. Но Владимир Зеленский, несмотря на заявления даже Джастина Трюдо и других высокопоставленных лиц, не стал однозначно делать каких-то выводов, пока не прозвучало признание с иранской стороны.

«Он сослался на то, что необходимо объективное расследование, представить доказательства, но однозначных выводов делать не стал. Для Украины, которая в принципе находится под чрезвычайным давлением и влиянием со стороны США, вот такая позиция — это уже небывалая смелость и небывалый прогресс», — подытожил политолог.