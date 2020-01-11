В пятницу, 10 января, президент России Владимир Путин в Ялте провёл большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма, на котором присутствовали местные руководители и представители федеральных ведомств

Администрация Президента России активно мониторит ситуацию в регионах, в том числе, и через непубличные соцопросы. Таким образом, на встрече с чиновниками президент РФ оперировал теми проблемами, которые реально волнуют жителей Крыма. Это вопросы ЖКХ, медицины, цен на продукты, которые опережают реальные доходы крымчан. На них Путин и рекомендовал обратить особое внимание всех собравшихся.

Вначале Путин справедливо отметил большие достижения в развитии базовой инфраструктуры региона, достигнутые за последние годы: «Для справки могу сказать, что промышленное производство в Крыму выросло почти вдвое, а в Севастополе — в 2,5 раза. Оборот розничной торговли в Крыму вырос на 12 процентов, в Севастополе — аж на 29. Уровень безработицы в Республике Крым сократился с 7,2 процентов (в 2015 году было такое) до 5,5 процентов к концу 2019 года, а в Севастополе — с 8,3 процента до 4,1 процента. Ну, это результат загрузки, возобновления работы некоторых предприятий и их загрузки заказами, в том числе заказами федеральных министерств и ведомств. В 2019 году Крым посетили 7 миллионов 430 тысяч туристов. Это на 9,3 процентов больше, чем в 2018 году. Свыше половины из них (57 процентов) прибыли в Крым по Крымскому мосту». Крым. Отечество. Навсегда №6. Фейки и правда иноСМИ о ж/д сообщении РФ и Крыма © Скриншот с видео Украина.ру

«Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно. И понятно, что это самая затратная часть, — подчеркнул Владимир Путин. — Но то, что сделано, я имею ввиду и Крымский мост, и энергосети, и газоснабжение, федеральные трассы, аэропорт, — это только базовые условия для развития. За этим должны последовать результаты».

Собственно, этих результатов Президент и затребовал, впрочем, отметив и необходимость продолжения работы над стратегическими инфраструктурными проектами: «Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался». И тем не менее, улучшать жизнь сограждан на полуострове нужно уже сегодня.

Путин определил четыре главных направления, на которых — при поддержке центра — должны быть сосредоточены усилия местной власти в ближайшие годы. В первую очередь, это развитие городской среды (причём не только в курортных городах), совершенствование системы региональных коммуникаций (транспорт, подвижной состав, дороги), нормализация цен на товары первой необходимости (продукты питания, топливо, строительные материалы), проблемы здравоохранения, которые, по мнению президента РФ, на полуострове ещё острее, нежели на материке. Кроме того, затрагивались вопросы поддержания предпринимательской активности в регионе. Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией

Как видим, задачи вполне приземлённые, касающиеся жизни обычных людей. Соответственно, руководители Севастополя и Крыма, как и курирующий Крым вице-премьер Дмитрий Козак, должны были отчитаться о своих ближайших планах по данным направлениям, в частности, о приведении в порядок общественных пространств, фасадов домов и доведении до нормативного состояния улично-дорожной сети в городах Крыма. Запланированы средства для ремонта поликлиник и больниц, оснащение их современным оборудованием, а медицинские учреждения будут подтянуты до стопроцентного соответствия российским стандартам. Будут возобновлены льготы (которые закончились в 2018 году) для членов СЭЗ, а заодно решатся вопросы по кредитным ресурсам для предпринимателей в Крыму, что должно дать возможность получать длинные кредиты под низкие проценты.

Конкретика была озвучена в выступлениях руководителей Севастополя Михаила Развожаева и Республики Крым Сергея Аксенова. Так, первый пообещал, в числе прочего, в ближайшие три года привести в порядок все 69 севастопольских парков и скверов, отремонтировать и оснастить 120 зданий и помещений местной системы здравоохранения, установить более 2000 фонарей и т.п. Сергей Аксенов (у которого хозяйство обширней) рассказал, что к 2023 году местные власти благоустроят более 600 парков и придомовых территорий. По словам главы Крыма, в программу развития здравоохранения на 2020-2021 годы включены капремонты медучреждений, установка 213 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий, а для узких медицинских специалистов в Республике Крым купят порядка 600 квартир. «Путин знает, чей Крым». Рудяков рассказал, о чем Зеленский не сможет говорить с президентом России © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Также в ближайшее время планируется приобрести более 1000 единиц общественного транспорта, организовать 20 тысяч ярмарочных мероприятий, а в Красногвардейском районе построят оптово-логистический центр на 20 тысяч тонн хранения, куда товары будут поставлять по железной дороге (прежде всего из Ставрополья, Кубани и Ростовской области). Какие-то иные конкретные задачи для местных властей после встречи с президентом уже уточняются в ходе работы на местах.

Ну, а пока на полуострове идёт активное планирование дальнейших шагов по развитию региона, по факту пребывания Владимира Путина на Крымском полуострове Украина послала в МИД РФ очередную ноту протеста. Однако на Смоленской площади её даже никто и рассматривать не стал — в России действительно есть дела поважнее.