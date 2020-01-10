В первую неделю 2020 года иностранная пресса явно решила отдохнуть от украинской темы. Причем вполне обоснованно

8 января произошла авиакатастрофа украинского самолета в Иране, и мировая пресса вышла из отпуска освещать событие. Поначалу новостные сообщения были выдержаны в режиме констатации факта и с выражением (но не всегда) сочувствия и соболезнования родным и близким погибших. Мелким шрифтом пробежало известие, что «президент Украины прерывает свой отпуск и возвращается в страну». Комментировать эту новость никто не стал, поскольку реакция Зеленского виделась совершенно стандартной для подобной ситуации.

Первые сутки после катастрофы западные СМИ ограничивались сухими цифрами и фактами, подчеркивая, что «самолет был почти новый — всего три года ему, да и последнюю ревизию и техосмотр прошел всего за два дня до вылета в Иран». Но утром 9 января в средства массовой информации просочились слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, что одной из версий крушения, которую нельзя сбрасывать со счетов, является попадание в самолет зенитной ракеты «Тор» российского производства.

Западные СМИ, кажется, ждали, когда кто-нибудь из украинских высокопоставленных официальных лиц хотя бы косвенно обвинит Россию в акте агрессии против украинского мирного самолета.

«Атаку на самолет надо рассматривать в качестве приоритета»

«Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк El País устами московского корреспондента Марии Саукилью живо, но осторожно откликнулась на версию Данилова одной из первых. Журналистка отметила, что «источник в канадской системе безопасности заявил агентству Reuters об имеющихся доказательствах нештатной работы двигателя «Боинга».

При этом материал в El País заканчивается парой убойных абзацев, в одном из которых отмечается: «Данилов упомянул о нескольких неподтвержденных сообщениях, опубликованных в Интернете, которые указывают на предполагаемые снимки фрагментов российской ракеты возле места происшествия». А в другом подчеркнуто:

«Исследователи должны рассматривать атаку в качестве приоритета, — сказал Питер Гоельц, бывший управляющий директор Национального совета по безопасности на транспорте США». Чью атаку — читатели вынуждены додумать сами.

«Очевидцы видели обломки российской ракеты»

Вскоре опубликовала свою версию германская Deutsche Welle.

«Алексей Данилов уточнил, что в состав украинской комиссии входят специалисты, участвующие в международном расследовании атаки на MH17 в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая сбила малайзийский пассажирский самолет. По словам секретаря СНБО, среди основных версий гибели украинского лайнера — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», поскольку информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места крушения уже появилась в Сети».

Сообщая это, авторы редакционной статьи, демонстрируют, в каком направлении, по их мнению, будут и должны развиваться поиски виновного.

При этом немецких корреспондентов не останавливает даже приводимая ими же цитата из Reuters, которое, «ссылаясь на пять источников в разведслужбах США, Канады и Европы, сообщило, что западная разведка исключает версию о гибели украинского самолета в результате попадания в него ракеты».

«Хорошо, что версию теракта не исключили»

Ракетный удар. Что стоит за набирающей популярность версией причины катастрофы в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк выступило со статьей, в которой корреспондент Рик Ноак не без удовольствия отметил, что «посольство Украины в Иране первоначально опубликовало заявление, в котором терроризм исключался как возможная причина произошедшей трагедии. Однако позднее эта фраза была удалена».

Поскольку, как подчеркивает журналист, непонятно, «обладает ли Украина всеми теми возможностями, которые необходимы для проведения подобного расследования» катастрофы. Не исключено, а то и скорее всего, расследование будет поручено специалистам должной квалификации. Из той страны, которая сделает «правильные выводы».

«Европа перестала верить в украинскую ГТС»

На этом фоне запуск «Турецкого потока» прошел практически незаметным: турецкая Sabah не забыла указать, что через «эту нитку в Европу в обход Украины Россия сможет поставлять до 31,5 млрд кубометров газа в год». Но эта фраза может быть признана главной в материале лишь для турок. Украинцам же следует обратить внимание на абзац, где говорится о причинах, почему европейским государствам должно быть удобно использование «Турецкого потока, а не украинской ГТС»:

«Вот уже более 20 лет в работы по обновлению этой системы транспортировки газа не вкладывалось достаточного объема инвестиций, и для стран, зависящих от такой системы, переставшей быть надежной, во весь рост обнажились риски с точки зрения безопасности энергоснабжения».

«Не вкладывалось достаточно инвестиций» — это очень мягкая и формулировка. На самом деле даже западная пресса не раз писала, что средства на ремонт и обслуживание ГТС выделяются немалые, но «до пункта назначения они доходят в сильно усеченном объеме».