Главным событием минувшей недели для Западной Украины стала не политика, а празднование Нового года. Кстати, президент Украины и «главный олигарх страны» встретили 2020-й на Прикарпатье

Две западно-украинские области — Закарпатская и Львовская — вошли в 2020-й год без полноценных губернаторов. Причём если о реальных кандидатах на пост главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) пока ничего не известно, то потенциальный губернатор Львовщины уже определён. Ещё на предыдущей неделе Кабинет министров утвердил на пост главы Львовской ОГА кандидатуру Максима Козицкого, причём ожидался приезд во Львов премьер-министра Алексея Гончарука для представления нового губернатора.

Однако указ о назначении Максима Козицкого пока не подписан, хотя на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась его декларация о доходах за 2018 год. Он задекларировал 1,434 миллиона гривен, из которых львиная доля — заработная плата в различных фирмах, владеющих ветровыми и солнечными электростанциями. Его отец, Зиновий Козицкий, также занимается энерго-бизнесом — его компании добывают газ во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Но отсутствие губернатора не помешало Львову провести самое массовое празднование Нового года в центре города. Львовян и гостей столицы Галичины до часу ночи 1 января развлекали возле Оперного театра местные группы «Шестое чувство», «Трое зелье», «DykoBrass» и другие. А вот Ивано-Франковск потратился на более дорогих хедлайнеров — в новогоднюю ночь на Вечевой площади города выступила группа «Гайдамаки». Концерт местных исполнителей состоялся также в Тернополе, а в остальных областных центрах обошлись конферансье и музыкой в записи.

Хотя с 2014-го в связи с вооружённым конфликтом на Донбассе фейерверки формально запрещены, и власти их не организовывают, однако это с лихвой компенсируют обычные жители — небо над большинством городов Западной Украины в новогоднюю ночь было расцвечено многочисленными разноцветными огнями. А вот закарпатское Мукачево на Новый год порадовало… цветением сакуры, которую местные журналисты по этому случаю назвали «бешеной».

Перед Новым годом агентство «Укринформ» организовало традиционный конкурс среди главных ёлок областных центров — оценивалась их высота, пышность и оформление. В этом году первое место заняла зелёная красавица из Черновцов, набравшая 31% голосов, на втором оказалась главная ёлка Винницы (28%), на третьем — Житомира (15%). В пятёрку вошёл также Луцк (4%), а вот главные ёлки Львова и Ивано-Франковска набрали только по 2% голосов. Своеобразным подтверждением того, что ёлкой в Ивано-Франковске не всё в порядке, стал инцидент в ночь на 3 января: нетрезвому мужчине не понравилась праздничная иллюминация, он решил «исправить ситуацию» и взобрался для этого на главную елку города. Снимать смельчака пришлось работникам «Муниципального дозора», после этого инспекторы вызвали на место полицейских.

Своеобразное состязание развернулось также по поводу того, представителей какой области было больше в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского. Тут пальма первенства за Ивано-Франковском: этот город представляли певица Тина Кароль, телеведущий Юрий Горбунов и спортсмен Василий Вирастюк. Зато Ивано-Франковск «проиграл» по другому показателю: утром 1 января с Вечевой площади этого города коммунальщики вывезли четыре тракторных прицепа с мусором, тогда как с площади перед Оперным театром Львова — пять самосвалов мусора и пустых бутылок, при этом два львовских дворника пострадали от нападения хулиганов. Правда, в этом году, в отличие от предыдущего, когда на «Рождественском ярмарке» Львова взорвался газовый баллон, проблем с пожарной безопасностью не было — все торговые точки несколько раз проверили специалисты из МЧС.

Уже днём 1 января между областными центрами Галичины развернулось другое состязание — где более массово отметят день рождения Степана Бандеры. Главным организатором мероприятий была партия «Свобода», однако факельный марш она провела только в Тернополе. В этом городе власти чествовали лидера одной из ветвей ОУН* отдельно, причём цветы к памятнику принёс и глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель. Мэр Тернополя Сергей Надал заявил журналистам, что «без Бандеры не было бы Украины, как без Вашингтона — США», а мэр Ивано-Франковска, «свободовец» Руслан Марцинкив пообещал установить памятник Бандере в Конотопе, недалеко от границы с Россией. Кстати, в марше памяти Бандеры в Ивано-Франковске приняли участие военные курсанты, и вряд и такое решение принято на месте. Во Львове же хедлайнером «вече» у памятника Степану Бандере был один из лидеров «Свободы» Руслан Кошулинский — один из главных конкурентов Андрея Садового на выборах мэра Львова.

Стоит отметить, что акции ко дню рождения Степана Бандеры даже на Галичине не были массовыми — в них приняли участие по нескольку сотен человек. Мероприятия по этому поводу прошли также в Луцке (тут на месте будущего памятника Бандере собрались в основном люди пожилого возраста числом чуть более двадцати), в Ровно и Рахове на Закарпатье (тут состоялись факельные марши нескольких десятков националистов). А вот на улицах Берегово и Виноградова не было не только националистов, но и военнослужащих из «Национальной гвардии», которых ввели в эти города с венгероязычным населением в начале декабря. Хотя планировалось, что военные на шести БТР-ах будут «обеспечивать общественный порядок» до 15 января, за несколько дней до Нового года они без объяснений покинули Закарпатье. Возможно, чтобы не создавать неприятного фона для новогоднего поздравления Владимира Зеленского, в котором прозвучала фраза на венгерском языке.

Сам же глава государства отметил Новый год с другой стороны Карпат — в государственной резиденции «Синегора», находящейся в селе Гута Ивано-Франковской области. Но уже 1 января его заметили катающимся на лыжах на курорте «Буковель», где в отеле Radisson Blu Resort Bukovel встречал 2020 год Игорь Коломойский с ближайшими друзьями. Фото с главой государства на лыжной трассе опубликованы в Instagram Николая Софрона и Татьяны Стаднийчук, они вызывают ощущение постановочных. О возможной встрече президента и олигарха никакой публичной информации пока нет.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ