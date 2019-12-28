Главным событием недели стала неожиданная отставка глав Львовской и Закарпатской областных госадминистраций (ОГА), которые не проработали и полгода. А Минюст предложил разделить регион на две части - западную и юго-западную

Губернаторов Львовской и Закарпатской областей Владимир Зеленский назначил 5 июля 2019 года. Главой Львовской областной государственной администрации в тот день стал Маркиян Мальский — адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей, а также почётный консул Австрии во Львове. Закарпатскую ОГА тогда же возглавил Игорь Бондаренко — уроженец Крыма, бывший военный, а позже предприниматель, владелец и основатель сети кондитерских.

24 декабря оба губернатора вместе со своими коллегами прибыли в Киев на заседание Совета развития общин и территорий под председательством президента, который и огорошил присутствующих заявлением о своём решении уволить Мальского и Бондаренко. По словам Владимира Зеленского, сделано это было «не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов». Западная Украина с 16 по 20 декабря: протесты, подготовка к выборам и Святой Николай только для «галицких украинцев» © пресс-служба президента Украины

Губернаторы, хоть и поблагодарили президента за совместную работу, с такой оценкой своей деятельности не согласились. Игорь Бондаренко дал понять, что не понимает, чем его работа не удовлетворила главу государства. «Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что справился со всеми задачами: за пять месяцев в области положительные показатели по всем направлениям», — заявил глава Закарпатской ОГА в комментарии изданию «Новое время» сразу же после заседания у президента. По словам Бондаренко, ему даже удавалось бороться с контрабандой, масштабы которой в регионе очень серьезные.

В свою очередь, Маркиян Мальский отчитался о своих достижениях на посту главы Львовской ОГА постом в Facebook, опубликованном через несколько минут после слов президента об отставке — то есть губернатор явно был к ней готов. По словам руководителя Львовской области, после увольнения он намерен вернуться к адвокатской и научной деятельности, а также уделять больше времени семье. Западная Украина с 9 по 13 декабря: объединение «Карпат», штурм сессии горсовета Львова и спор о Рождестве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стоит также отметить, что указы об увольнении двух глав ОГА были опубликованы только 26 декабря, а причиной увольнения названы поданные чиновниками заявления — о чём они сами ни словом не обмолвились. При этом как местные, так и киевские комментаторы не приводят достоверных версий того, почему были уволены руководители областей. К примеру, на Закарпатье никто не связал уход Бондаренко с нашумевшей историей о будто бы убийстве в области нескольких офицеров СБУ, приехавших из Киева бороться с контрабандой (в спецслужбе настаивают, что это фейк). А вот Мальского, по информации газеты «Высокий замок», в Офисе президента подозревали в тесном сотрудничестве с бизнесменом Игорем Кривецким, многолетним спонсором партии «Свобода». Последней каплей, по свидетельству источников издания, стал визит Мальского в офис Кривецкого сразу же после одного из заседаний на Банковой.

Кроме этого, Мальскому ставят в вину срыв отопительного сезона в двух городах Львовской области — Новом Роздоле и Новояворовске, однако это может быть информационной спецоперацией скандального депутата ВР, долги фирм которого и стали причиной упомянутого срыва. Ведь именно близкие к Дубневичу люди — Василий Лозинский (ныне первый вице-губернатор), Маркиян Лубкивский и Максим Козицкий — рассматриваются как главные кандидаты на пост губернатора. Львовские СМИ сообщили, что 27 декабря в область должен прибыть глава правительства Алексей Гончарук для представления нового главы Львовской ОГА. Однако на момент подготовки материала информации о визите премьера и о том, согласовал ли Кабинет министров кандидатуру губернатора Львовской области, ещё не было. Западная Украина со 2 по 6 декабря: Зеленский против Коломойского и Павлюка, СБУ против таможни, облсоветы готовятся к новому «Майдану» © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

А вот визит Владимира Зеленского в соседнюю, Ивано-Франковскую область, запланирован на ближайшее воскресенье. Президент должен открыть мост через речку Чечва, который Зеленский поручил восстановить во время поездки в регион в начале августа 2019-го. Кроме того, глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль в минувший вторник заявил, что в область планирует приехать и премьер Гончарук — для решения проблемы задолженности перед бюджетниками, составляющей более 100 миллионов гривен.

Приедут ли два высших должностных лица вместе — пока неизвестно. Однако источники портала Страна.UA в Офисе президента сообщают, что Владимир Зеленский будет отмечать Новый год в государственной резиденции «Синегора» около села Гута в Ивано-Франковской области. Кроме президента и супруги, сюда точно приедет глава ОП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной, также приглашены все заместители главы ОП со своими супругами. Правда, точное время приезда будут определять другие обстоятельства. Сначала на Банковой хотят провести обмен пленными с ДНР-ЛНР (он должен произойти в воскресенье, 29 декабря), и лишь после этого улететь в Ивано-Франковскую область.

Когда-то «Синегора» был ведомственным санаторием «Нафтогаза Украины», а еще раньше — охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. В 2001-м тут решили сделать президентскую дачу. С тех пор каждый глава государства перестраивал ее «под себя»: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, который именно здесь любил встречать Новый год и Рождество. Продолжил эту традицию и Петр Порошенко, который, помимо Нового года в прошлом году, отмечал здесь Рождество по григорианскому календарю годом ранее. В 2019 году резиденцию срочно отремонтировали, потратив на это почти два миллиона гривен.

Кстати, Ивано-Франковск на минувшей неделе стал центром нового образования — Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины, которое будет действовать в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях. Львовская, Волынская и Ровенская области отнесены к Западному межрегиональному управлению Минюста — с центром, естественно, во Львове. Является ли такой раздел Западной Украины прологом нового административно-территориального деления страны — пока сказать сложно. Однако ранее депутаты Закарпатского облсовета выступали против ликвидации своей области, на минувшей неделе Львовский областной совет выступил против «сужения полномочий местного самоуправления», а Тернопольский городской — против «авторитарных изменений Конституции Украины» (именно так депутаты охарактеризовали президентский законопроект «о децентрализации»). Наследники Чорновола и комсомола, или краткая история политических элит Львовщины © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Планирует ли Владимир Зеленский во время поездки посетить Ивано-Франковск — пока неясно. Возможно, именно поэтому в городе решили не привязывать к приезду президента установку очередного рекорда в украинском стиле. 25 декабря на территории дворца Потоцких в центре Ивано-Франковска в один момент заиграли 146 трембит и карпатских рожков. Инициатором этого рекорда выступил музыкант местной рок-группы «Кораллі» Миша Адамчак.

«Мы с группой почти 15 лет используем трембиту как музыкальный инструмент. С нами трембиту увидели страны Европы и Япония. Идея установить рекорд по одновременной игре на трембите пришла само собой. Мы часто используем на сцене 1-2, иногда 5 трембит, но я подумал, а почему бы не собрать большое количество трембит и сделать с ними громкое действо, чтобы показать, какие у нас есть украинские традиции в Карпатах, и приурочить все к Рождественским праздникам… Основную мелодию заиграют коренные гуцулы, а им помогают все желающие», — рассказал Адамчак. При этом в установке рекорда принимали участие гуцулы как с галицкой, так и с закарпатской стороны Карпат.

Закарпатье же на минувшей неделе стало вторым регионом Западной Украины, где раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) отметила Рождество Христово 25 декабря. В этот день богослужение в соборе Святого Андрея Первозванного в Ужгороде провёл епископ Мукачевский и Карпатский ПЦУ Виктор Бедь. Также 25 декабря прошло рождественское богослужение в главном храме Волынской епархии ПЦУ. «Вероятно, это первая такая служба, которую провели в этот день в главном епархиальном храме православных и на Волыни, и на Украине», — было сказано в обращении епископа Волынского ПЦУ Михаила. Согласовывали ли владыки свои действия между собой и с главой ПЦУ Епифанием, неизвестно, однако оба иерарха призвали свою паству прийти в храмы и 7 января, когда Рождество Христово отметят все украинские православные и греко-католики.

Однако большинство западноукраинских гастарбайтеров вряд ли будут на традиционный Святвечер дома — ведь в Польше и других странах ЕС праздники заканчиваются 1 января. Десятки тысяч трудовых мигрантов из всех регионов Западной Украины попытались воспользоваться рождественскими каникулами в Европе 25-26 декабря, взять несколько дней за свой счёт и наконец увидеться с семьями. Однако многие из них провели значительную часть этого короткого отпуска в очередях на пограничных КПП. Время ожидания пересечения границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и даже Румынией составляло 24-25 декабря для обычных пассажиров в среднем более 10 часов, а многие водители-дальнобойщики не только встретили европейское Рождество в кабинах своих фур, но и до сих пор стоят на границе.