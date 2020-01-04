В решении по скифскому золоту могут сыграть роль похищенные у голландцев картины

Пять лет между Украиной и Россией идет судебная тяжба за скифской золото. Украина считает, что коллекция золотых изделий должна вернуться в Киев, а не в Крым. Музеи полуострова настаивают на возвращении сокровищ туда, откуда они уехали. При этом на артефакты уже положили глаз аферисты и в дело вмешалась политика

В ближайшие месяцы суд Амстердама вернется к рассмотрению дела о коллекции золота, застрявшей в Голландии. Последнее решение суда было в пользу Украины, но оно было оспорено российской стороной. И это уже не первое решение нидерландской Фемиды в пользу Украины. Однако крымские музеи не теряют надежду. Этот процесс может затянуться на долгие годы, так как нидерландцам не просто решить, кому вернуть коллекцию. А побороться есть за что, ведь на кону около 2 тысяч шедевров из коллекции так называемого скифского золота, которые были отправлены из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым ушел в Россию.

У каждого своя правда?

В апреле 2015 года в Голландии начался судебный процесс о возвращении на Украину скифского золота. Первую судебную битву за то, кому возвращать артефакты, выиграла Украина в 2016 году. Нидерландский суд постановил, что именно Украине должны вернуть ценности на основании конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, которая подчеркивает, что культурное наследие принадлежит суверенному государству. Кроме того решение суда обязывало Украину выплатить музею в Нидерландах 111 тысяч евро за хранение экспонатов. Впрочем, в Министерстве культуры РФ уверены, что решение голландского суда нарушает принципы межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию. Кроме того, в ведомстве назвали это решение крайне негативным прецедентом, так как суд руководствовался тем, что Крым не отдельная страна и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Поэтому решение о том, кому должны вернуть артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины. В 2017 году крымские музеи подали апелляцию, намереваясь оспорить такое решение. «Чей туфля?» Высокий суд Амстердама ищет наследников скифов для возврата крымского золота © из открытых источников

Апелляционный суд Амстердама 16 июля этого года принял предварительный вердикт по делу о скифском золоте, заявив, что требует дополнительной информации от сторон. Таким образом судьи признались, что оказались перед сложным выбором.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что у Украины высокие шансы выиграть делo о скифском золоте.

— На нашей стороне правда. Я считаю, что, когда правда на твоей стороне, ты должен стоять до конца. И мы будем стоять до конца, — сказал Бородянский.

А спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что эти вещи должны вернуться в Крым, но на пути большие сложности юридического характера.

— У амстердамского музея есть гарантии возвращения не только перед музеями Крыма, но и перед музейным фондом Украины. И поэтому возникает юридическая коллизия. Это достаточно серьезно, — подчеркнул Михаил Швыдкой.

Приключения золота в Испании

Ближайшее заседание, по всей видимости, состоится уже в начале года. А пока идут жаркие споры о том, кому передавать коллекцию. Она уже стала предметом уголовного производства. Полицейские Испании выявили аферу на несколько миллионов евро, которую попытались провернуть украинские мошенники со скифским золотом. Трое дельцов решили выдать себя за хозяев спорных экспонатов. Расчет делался на то, что иностранцы не станут вдаваться в подробности. Они состряпали документ о том, что якобы скифское золото принадлежит церковной общине УПЦ (Киевского патриархата) из села Бельковцы Житомирской области. Спорное «золото скифов»: почему Нидерланды присудили крымские экспонаты Украине © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

Надо отметить, что бумаги были подготовлены в высшей степени профессионально: было указано состояние коллекции, количество экспонатов, их стоимость. Скреплена вся эта информация была подписью профессора археологии Киевского университета, который на самом деле является доктором геолого-минералогических наук, до 2012 года он занимал должность директора и главного бухгалтера Музея исторического культурного достояния. По данным следствия, по поддельным документам мошенники якобы получили скифское золото у голландских музейщиков и переправили его в Испанию в банк, с которым сотрудничает Гильдия ювелиров Мадрида. Мошенники планировали втихаря взять под коллекцию деньги.

Украинские специалисты оценивали коллекцию в 1,5-2 миллиона долларов. Злоумышленники же застраховали артефакты на 123 млн евро и собирались под залог золота получить кредит в несколько миллионов евро. В последний момент страховая компания BKS Group (Испания, Мадрид) заволновалась и решила проверить документы. Их ждал большой сюрприз. Украина же завела уголовное дело в отношении трех граждан пытавшихся провернуть сделку.

Интересно, что в голландском музее, где хранится коллекция, уверяют, что скифское золото не покидало стены хранилища, но им приходится верить на слово. Со времени скандала, который имел место в 2018 году, его никому не показывали. Пиотровский рассказал, как Эрмитаж вышел из ситуации, схожей со спором о «скифском золоте» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

— Мы получаем информацию о состоянии наших экспонатов, хотя нам хотелось воочию увидеть процесс и условия хранения этих предметов, чего мы пока лишены. Зная высокую репутацию музея Алларда Пирсона и наших голландских коллег, мы не сомневаемся, что эти предметы хранятся должным образом, — отметил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Похищенные голландцы всплыли в Украине

Заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что предопределить итог судебного разбирательства сложно, так как решение зависит не только от правовых моментов, но и политического подхода к этому вопросу.

— Никто не может быть уверен в том, что экспонаты вернутся в Крым. Если признают право наших коллекций находиться в единстве, в соответствии с музейным правом, и что коллекции были вывезены из наших музеев, то, разумеется, они будут возвращены. Но политические моменты никто не исключает, — подчеркнул Мурадов.

Гулящие бабы золотых скифов: К юбилею выдающегося археологического открытия в Донбассе © скриншот с видео "Крым.Реалии" | скриншот с видео "Крым.Реалии" | Перейти в фотобанк

Похищенные картины всплыли весной 2016 года и не без скандала.

Представители музея Западной Фрисландии обвинили украинские добровольческие батальоны в вымогательстве денег за украденные полотна. По их словам в июле 2015 года бывший замкомандира добробата ОУН Борис Гуменюк требовал у музейщиков €50 млн за возвращение 24 холстов голландских художников.

Гуменюк рассказал, что картины были найдены его подчиненными в богатом доме на неподконтрольной территории на Донбассе. Так как в художественном мире принято платить тому, кто нашел картины, вознаграждение в размере 10% от стоимости, музейщики предложили Гуменюку 50 тыс. евро за возвращение картин. Но он прекратил с ними контактировать.

В Украину же разыскивать полотна отправился арт-детектив Артур Бранд, который установил много интересного. К примеру, то, что Гуменюк был тесно связан с главой ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком и экс-главой СБУ Валентином Наливайченко. Голландские власти призвали Украину разобраться в этой детективной истории и вернуть картины. Но с этим все обстоит печально. Как выяснили украинские правоохранители, картины похитили из музея под заказ человека из окружения известного донецкого олигарха. Он был криминальным авторитетом на Донбассе, одним из владельцев небольшого футбольного клуба в Алчевске, за что и получил кличку «Футболист». Этот человек коллекционировал произведения искусства. Шедевры провезли в Украину контрабандой. Но долго в его руках они не задержались. «Скифское золото» и не только. Украинский аферист водит за нос президентов © РИА Новости, Рудольф Кучеров | Перейти в фотобанк

По полученной от Интерпола ориентировке опергруппа провела обыски в одной из квартир «Футболиста» в Киеве, где обнаружили похищенную коллекцию. Однако в Нидерланды они не вернулись, а оказались дома у сотрудника ГУБОП Ивана Клименко, который позже перешел на работу в СБУ.

Клименко пытался продать их на закрытом аукционе в Италии, но не удалось. Зато он ими рассчитывался за должность в одном из подразделений МВД для своего человека, а еще одну подарил одному из замов министра МВД Юрия Луценко, в те годы рулившего МВД.

В начале 2014 года сотрудник СБУ Клименко уехал на родину на Донбасс вместе с картинами. В его доме, судя по рассказу Гуменюка, и побывали его бойцы-мародеры. Но, как утверждает Гуменюк, в его распоряжение попали только три картины. Как оказалось, еще одну в СБУ ранее принес бывший замминистра МВД, получивший ее в подарок.

О том, что она краденая, экс-чиновник узнал случайно — принес полотно к искусствоведу, чтобы получить профессиональную консультацию относительно авторства, стоимости и художественной ценности произведения. Именно во время такой консультации искусствовед сообщила владельцу, что картина числится в розыске. Он решил ее сдать. Таким образом Нидерландам вернули только четыре картины стоимостью около 10 млн долларов.

В то же время представитель голландского музея Западной Фрисландии, арт-детектив Артур Бранд, занимающийся розыском украденных шедевров, уверял, что в ходе его расследования всплыло около десяти фамилий людей, у которых находятся картины, и те, кому их пытались продать. Но в Украине расследованием никто не занимался. Даже вымогателю Гуменюку не предъявили подозрение, не говоря уже о том, что так и не выяснили — где же остальные полотна. При том, что обвинить Гуменюка есть в чем. Бывший комбат ОУН Николай Коханивский назвал Гуменюка «авантюристом и мошенником, который не брезгует мелкими кражами».

— Я его сразу не разглядел. Так, в свое время он был моим заместителем, фактически четвертым человеком в батальоне, я его сделал ответственным за связь с общественностью и волонтерскую помощь. На этом месте нужен был коммуникабельный человек, с подвешенным языком. Затем он пытался фактически расколоть батальон. Украл, как выяснилось, 7 автомобилей, переданных волонтерами. А в марте 2015 года был с позором изгнан из батальона за невыполнение приказов, — жаловался на Гуменюка бывший шеф Коханивский.

Подкуп полотнами

Маленький подарок в виде четырех картин стал стимулом для Нидерландов приоткрыть дверь для Украины в ЕС. Нидерланды были единственным государством, которое не ратифицировало соглашение о более тесном политическом, торговом сотрудничестве с Украиной, а также в сфере безопасности. На референдуме в апреле 2016 голландцы большинством голосов проголосовали против Соглашения об ассоциации Украина — ЕС. Они опасались, что она гарантирует Украине не только членство в ЕС, но и доступ на европейский рынок труда и обяжет страны Евросоюза оказывать военную и финансовую помощь Украине. Но после передачи украденных картин ратификация Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом была одобрена Сенатом (верхней палатой парламента) Нидерландов 30 мая 2017. Король Нидерландов Виллем-Александр подписал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

И не факт, что Украина не придерживает другие картины специально, чтобы в нужный момент преподнести их Нидерландам, тем самым склонив суд на свою сторону в споре по скифскому золоту.