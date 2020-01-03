2020 год будет в Украине насыщен различными политическими событиями. Ключевые из них – в обзоре Украины.ру

Встреча «нормандской четверки»

В марте-апреле 2020 года должен состояться очередной раунд встречи «нормандской четверки», которая должна прояснить главный вопрос — есть ли шанс на реальный мир на Донбассе.

9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва подобная встреча уже состоялась. Она была под угрозой срыва из-за недовыполнения Киевом своих обязательств по разведению войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Встреча ожидаемо не стала прорывом. В итоговом коммюнике стороны закрепили стремление до конца 2019 года провести обмен пленными, прекратить огонь, предоставить доступ Красному Кресту на территорию Донбасса, а также расширить полномочия миссии ОБСЕ. Кроме того, было решено провести встречу в марте-апреле 2020 года.

До этого периода советники глав государств и министры иностранных дел должны наработать варианты проведения местных выборов на территории ДНР и ЛНР, обеспечить всю необходимую базу. Украина при этом продолжает настаивать на изменении порядка Минских соглашений, требуя провести выборы только после передачи границы под контроль Киева (хотя соглашения предполагают иную последовательность — сначала выборы, а потом контроль над границей). На это категорически отказываются идти РФ и республики Донбасса. Все упрется в то, насколько власть сможет или захочет справиться с представителями радикальных группировок, делающих все, чтобы сорвать разведение войск и не допустить реальных шагов по воплощению политической части Минска. Если власть продолжит юлить и изворачиваться, как это уже было неоднократно, ситуация на Донбассе не изменится. Под знаменем смены элит. Краткие политические итоги 2019 года © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

75-летие победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со времени победы СССР над нацистской Германией, в которую Украина, будучи составной частью государства, внесла огромный вклад. В России в целом и в Москве в частности намечаются торжественные мероприятия, куда пригласили многих мировых лидеров, в том числе президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил о намерении приехать в столицу РФ.

Как себя поведет в этом вопросе Зеленский, пока неясно. Если он согласится, рискует нарваться на обвинение в «зраде» и «преклонении перед агрессором», а если нет — покажет неуважение к подвигу тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу. За последние 5 лет украинские власти сделали многое для того, чтобы вычеркнуть День Победы из памяти собственного народа, разорвав историческую связь россиян и украинцев. В частности, был введен «День памяти и примирения» 8 мая, а 9 Мая перестали считать выходным днем. Вместе с тем для значительного большинства граждан этот день остается праздником. 9 Мая люди массово выходили на улицу, стремясь продемонстрировать несогласие с националистической идеологией, господствующей в официозе. Все это зачастую сопровождалось столкновением с националистами, которые пытались сорвать торжественные мероприятия при бездействии правоохранителей.

Приложит ли власть достаточные усилия, чтобы обеспечить цивилизованное празднование 9 Мая в следующем году — большой вопрос. Пока что отхода от идеологем, принятых при режиме Порошенко, не наблюдается.

Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса

Битва за землю. На Украине все только начинается © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Законопроект об открытии рынка земли в Украине с октября 2020 года уже проголосован в первом чтении. Значительная часть общества настроена негативно по отношению к этой инициативе.

Вокруг окончательного принятия этого документа идут огромные баталии: под стенами Рады проходили различные митинги, перераставшие в столкновения, а фракции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» любыми методами срывали все заседания комитетов и Рады, касающиеся рассмотрения рынка земли. Аргументы оппонентов сводятся к тому, что иностранцы и олигархи после открытия рынка скупят всю украинскую землю и уничтожат фермерские хозяйства. Подобные опасения не лишены основания. Одним из главных лоббистов закона является МВФ, ставящий его условием для получения очередного кредита. Судя по заявлениям президента Зеленского, власть намерена довести данную инициативу до конца. 2020 год покажет, насколько массовыми будут протесты против этого в обществе и насколько далеко они зайдут.

Еще один дискуссионный вопрос для украинского общества — игорный бизнес, который процветает в тени, не уплачивая в бюджет никаких налогов. В мае 2009 года Рада запретила игорный бизнес и ввела за это юридическую ответственность. Однако за минувшее время рынок азартных игр изрядно вырос, серьезно увеличив коррупцию в стране. Его владельцев активно «покрывали» правоохранители. Свою «долю» в теневых казино имеет и лично министр МВД Арсен Аваков. Планы легализовать игорный бизнес озвучил Зеленский после своей победы на выборах и дал соответствующее поручение правительству и парламенту. Свой законопроект правительство подало в Раду еще в октябре 2019 года, но пока он еще не рассмотрен. Три главных события — 2019. Итоги года на Украине от экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмена депутатской неприкосновенности и другие изменения в Конституции

С самого начала 2020 года в Украине будет отменена депутатская неприкосновенность. По крайней мере, эти нормы будут изъяты из украинской Конституции. За соответствующий законопроект депутаты Рады IX созыва проголосовали сразу же на своем первом заседании. Обещания отменить неприкосновенность, из-за которой нардепов было очень сложно привлечь к уголовной ответственности, звучат от украинских политиков уже с десяток лет.

Несмотря на формальное исключение этих норм из Конституции, вопрос привлечения депутата к ответственности также должен быть урегулирован законами, которые Рада уже приняла. Окончательно это было сделано 18 декабря, однако к этому документу остались серьезные вопросы. К примеру, НАБУ и САП официально выпустили совместное заявление, указав на проблемные моменты закона, и Зеленского призвали ветировать его и внести соответствующие правки. В следующем году, если власть не будет тянуть, депутаты уже будут «прикосновенными». Это, в частности, откроет возможность для ареста экс-президента Порошенко, который прячется от ответственности за депутатским мандатом.

Помимо этого президент Зеленский зарегистрировал немало законопроектов, которые предусматривают внесение определенных поправок в основной закон государства.

Во время заседания 3 сентября Рада направила в КС семь законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины: об отмене адвокатской монополии; о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР; о законодательной инициативе народа; об уменьшении количества народных депутатов до 300 и закрепление пропорциональной избирательной системы; о лишении народных депутатов полномочий за неперсональное голосование и прогулы; о праве парламента создавать консультативные и совещательные органы; о парламентских уполномоченных в различных сферах. В декабре Зеленский также подал законопроект об изменениях в Конституцию в вопросе децентрализации.

Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski | REUTERS, Kamil Krzaczynski | Перейти в фотобанк

Местные выборы

Осенью 2020 года в Украине состоятся плановые общие местные выборы. Украинцы будут выбирать представителей местных органов власти — мэров и депутатов местных советов. В частности, весьма интересными будут предвыборные кампании в крупных городах: Харькове, Одессе, Львове, Днепре и, конечно же, Киеве. Несмотря на предварительные планы «Слуги народа» провести досрочные выборы весной, сейчас эти идеи выпали из публичного пространства, поэтому ожидать их стоит уже именно осенью.

Данный вопрос следует увязывать и с вышеописанными изменениями в Конституции относительно децентрализации и административно-территориального устройства. Существует также большая вероятность и досрочных парламентских выборов, поэтому не стоит исключать, что осенний избирательный процесс будет всеобъемлющим. Украинская политика отличается крайней непредсказуемостью, поэтому вариантов в данном аспекте много.