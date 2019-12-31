Ветеранов той далёкой и жуткой войны осталось так невероятно мало, что нам, кажется, самое время наконец-то не просто прислушаться к речам уходящего за край героического поколения, а записывать каждое слово очевидцев Великой Отечественной войны, каждое воспоминание о тех далёких жутких и безжалостных временах

Мой дедушка, Михаил Ревякин, прошедший две войны (Великую Отечественную и Советско-Финскую), родился в 1918 году и, к сожалению (а может быть, и к счастью), не дожил до дней сегодняшних. Умер в ноябре 2015 года в Докучаевске, где и прожил почти всю жизнь. Дедушка мой всё никак не мог понять, кто с кем воюет и как же так получилось, что фашизм, с которым боролись плечом к плечу украинец, русской, белорус, грузин, армянин и т.д., снова поднял голову. И не объяснить было дедушке ни про отложенные конфликты, ни про то, что никакая империя не может распасться бескровно. Да и что тут объяснять…

Герои этого моего материала — люди, которые ещё помнят ХХ век молодым и прекрасным, доатомным. Увы, я не могу называть их фамилии, они вынуждены ездить на территорию Украины, чтобы получить свою честно заработанную пенсию, но они нашли для меня время и ответили на вопросы. А вопросы мои были очень просты, я попросила моих героев вспомнить детство, рассказать о том, как они раньше праздновали Новый год, и о том, чего ждут от 2020 года, что желают донбассовцам в новом году.

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Галина

«Дом наш спалили, — вспоминает Галина, — и стали мы жить в большущем доме в колхозе. Это было такое специальное помещение, в котором до войны осеменяли коров. Не было ни дверей, ни коров, нас там поселили. Жили впятером: мама, бабушка, трое детей. Отец-то на фронте был. Тряслись день и ночь от холода, дверные проёмы какими-то тряпками завесили. А потом маленький немец пришёл (так Галина называет одного из немецких солдат, он был низкорослым очень), взял у матери топор и смастерил двери, в качестве платы ходил потом к нам месяц в курятник за яйцами. Наберёт фуражку и уходит».

Одно из самых жутких воспоминаний детства Галины — это момент, когда один из немцев в этом странном доме, где когда-то осеменяли коров, попытался изнасиловать её мать. Но самый большой ужас даже не в том, что немец это попытался сделать, а в том, как женщина отреагировала, как пыталась сделать так, чтобы малолетние дети ничего не поняли.

«Старшему брату было 10 лет, младшему 2 года, а мне 5 лет. Немец маму завалил, а мы стоим и смотрим, ничего понять не можем, — вспоминает Галина, — мама нам потом рассказывала, что он её душил. А что она ещё могла сказать нам тогда? Я поняла, что он её изнасиловать пытался, когда мне самой было уже за двадцать лет».

Галина, как и многие дети войны, хотя сами себя они предпочитают называть детьми Победы, в детстве мечтала о том, что однажды наступит день, в который она наконец-то вдоволь наестся.

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Галина утверждает, что к Новому году в их семье было довольно ровное отношение, праздновали Рождество: пекли пирог из капусты, кутью варили. Галина вспоминает, что в детстве мечтала об обуви и том, чтобы немец ушёл из их мест. Обуви не было совсем, в школу ходили босиком, пока не становилось холодно. «Были у меня одни башмаки на несколько размеров больше, я их привязывала верёвками к ногам, — вспоминает Галина, — у меня в детстве очень болели ноги, наверное, это было связано с переохлаждением, меня носили в школу на руках, а обратно я медленно сама возвращалась только ближе к вечеру. Школа была в километре от дома».

Новый год для Галины стал праздником где-то в седьмом классе, появились первые наряды (те самые шторочки из марли и бинтов). Я спросила Галину, как она будет встречать Новый 2020 год. Галина вздыхает: «Ох, так много в моей жизни их было. И мечты у меня теперь снова детские, только есть нынче уже не хочется, раньше-то организм был растущий, а сейчас стареющий! Хочу, чтоб война закончилась, наконец. А как только её закончить, если не победой? Ты же видишь, что творится на Украине? Разница в том, что в годы моего детства немцы евреев истребляли, а здесь свои же своих бьют! Но с не меньшей жестокостью, чем в сороковые прошлого века»

В 2020 году Галине исполнится 85 лет, она всё ещё бодра и даже находит в себе силы шутить и улыбаться. На ноги уже не жалуется, как в детстве. «Кажется, я эту болячку переросла, — улыбается Галина, — но бывают моменты после того, как в Европу (так Галина называет Украину) съезжу за пенсией, что ноги сильно крутит».

Я попросила Галину пожелать донбассовцам под ёлочку чего-то светлого и доброго, Галину откликнулась. «Как не пожелать! Конечно, пожелаю, но и пожурю немного, — говорит Галина, — люди ХХI века немного другие, квёлые, как цыплятки. Нет, дончане, конечно, сильные, но мы были сильней. Что нас так испортило? То, что счастье мы теперь не в труде добываем, а в покупках. Магазины ломятся, изобилие невероятное, а ведь человеку не так много и надо… Просто, чтобы его человеком считали, а не скотиной. Вот за это мы и стоим. Украина в Европу идёт, и права её будут в этой самой Европе птичьими, поэтому нам, дончанам, надо стоять до конца! Как мой отец стоял, весь искалеченный с фронта пришёл, а Победу выгрыз и наград сколько получил, собою рисковал. Пусть в Новом году у всех всё хорошо будет, и пусть все будут живы. Я это ещё в детстве поняла, год, в котором никто не умер, можно считать очень счастливым».

Пётр

Мой второй герой на сегодняшний день является одним из старейших жителей Республики. Любо-дорого с ним общаться. Ум у него острый, формулировки точные, выправка армейская. Про таких говорят «Стар да удал». Вместо ответов на мои вопросы, он начинает со своих предложений, словно только и ждал, когда же я появлюсь на его горизонте и помогу донести хотя бы тезисно его мысли руководству Республики.

Пётр вспоминает то, о чём почему-то так легко забыла современная Украина. Пётр и его одногодки, относящиеся к поколению победителей, помнят, как клялись перед своим народом, перед всем человечеством и перед будущими поколениями большой страны. Клялись сразу после Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне вечно хранить память о тех, кто завоевал Победу, и сделать всё возможное и невозможное, для претворения в жизнь лозунга «Никто не забыт».

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Пётр возлагает на 2020 год большие надежды и надеется, что в будущем году руководство Республик найдёт возможность выплачивать пожизненную достойную пенсию по месту жительства участникам Великой Отечественной войны (участникам боевых действий и работавшим во время ВОВ в тылу), достигшим 90-летнего возраста, и проживающим на территориях ДНР и ЛНР.

«Количество таких участников ничтожно малое и не потребует значительных финансовых затрат, — считает Пётр, — но моральный эффект от реализации этого предложения, трудно будет переоценить. Как для самих участников войны, так и для всех жителей ДНР, ЛНР, жителей Украины, РФ и для всех жителей планеты, благодарных ветеранам Великой Отечественной войны, за освобождение человечества от фашизма». Эх, слова бы Петра да Богу в уши. Жаль только, что спустя 75 лет после великой Победы некоторые народы напрочь забыли о том, кто их освобождал от фашизма, а другие взрастили внутри своих стран если не фашизм, то, как минимум, нацизм. И пестуют его, и холят, и лелеют. А теперь ещё и умудряются уравнять людей, воевавших на стороне фашистской Германии и воевавших на стороне армии Советского Союза.

Любовь

Моей третьей героине за девяносто лет, сама она не воевала, воевал муж, которого похоронила в 2014 году. Муж был старше её на десять лет. «Мы с ним с 1946 года вместе были, поженились, правда, только в 50-х, первенец родился в конце сороковых, — вспоминает Любовь, — после войны много таких пар было, как наша. Без свадьбы съезжались и не расставались до самой смерти. Мы прожили 68 лет, вырастили сыновей, внуков, правнуков…»

Я спросила бабушку Любу, о чём она мечтает? «Ох, не знаю даже, — задумалась Любовь, и — мечтаю о том, что однажды проснусь утром, а у меня ничего не болит. Ещё о паспорте мечтаю, хочу паспорт России получить. Знаешь, внучка, я одной из последних поменяла паспорт СССР на паспорт Украины, это было совсем недавно. Мне в 1991 году было уже 68 лет, мне не нужно уже было менять паспорт, фотокарточку вклеивать и так далее. В 2008 поменяла на украинский паспорт. Внуки запилили меня. И хотя я паспорт свой никому почти и не показываю, всё равно это разные чувства. Я очень гордилась той другой страной, а ещё я Украиной гордилась, той старой Украиной. А этой не горжусь, я её боюсь…»

Любовь говорит, что хорошо бы всем ветеранам ВОВ выдать паспорта Российской Федерации по какой-нибудь ускоренной программе и бесплатно. «Сейчас мы по сути лишены возможности получить желанные паспорта из-за отсутствия денег. Стоимость паспорта с учётом оплаты за перевод текста, оплаты услуг нотариуса весьма высока. Всё вместе доходит до восьми тысяч. У многих нет таких денег. Разве пенсионеры, да ещё и ветераны Великой Отечественной войны это не заслужили? Мало, кто из нас сможет реально воспользоваться этим паспортом, но тут о другой пользе речь идёт…»

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Много ли надо этим прекрасным стойким крепким старикам? Очень мало! Достойная пенсия, забота и внимание. Многие из них уйдут навсегда за край в новом году, с каждым годом их всё меньше и меньше становится. Они помнят, как дрался советский народ с фашистами, как ковалась та огромная Победа, как стояли плечом к плечу воины и верили, что фашизм не пройдёт! Они и сейчас в это верят, мы тоже верим, вдохновлённые их примером, поверившие им. Я очень надеюсь, что в грядущем году наступит мир, которого ждём мы, и особенно ждут старики. Один раз они его уже дождались, а дождутся ли в этот раз?