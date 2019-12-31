Новый год с донбасским акцентом

До того как стать мудрыми и взрослыми мужами из телевизора, все они были маленькими мальчиками. Да-да, сейчас в это с трудом верится, но, честное слово, так и было. Они ходили в детский сад, обожали бабушкину стряпню, а на новогоднем утреннике отчаянно переживали, что не смогут как следует рассказать стишок Деду Морозу, и тот не вручит им подарок

Каждый из них хотел утром 1 января под ёлкой увидеть огромный короб с мечтой и вёл своё собственное расследование, настоящий ли Дед Мороз. Сегодня они — эксперты, те, кого мы часто видим на экране телевизора, они жонглируют словами, оперируют смыслами, отстаивают свою позицию. Взрослые люди в пиджаках и галстуках, вчерашние мальчики-зайчики, мечтающие о велосипеде и наборе «Юный химик».

Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Владимир Корнилов и его сказ о «пампуской хрюре» и снЕжках

Владимир Корнилов родился в 1968 году, но о том, что 1968 год — это год Обезьяны, узнал уже в годы перестройки, когда все вдруг помешались на «гороскопах и зодиаках».

«Массовых мероприятий я не любил сызмальства, — вспоминает мой первый герой, — и, честно говоря, не помню, чтобы участвовал в каких-то новогодних утренниках. Может, и было. Но вообще не отложилось в памяти. Для меня в новогоднем празднике самым интригующим было ожидание сюрприза, распаковывания подарка, неожиданной радости, когда видишь, что там внутри. Поэтому я редко что-то загадывал и желал заранее. Но всегда был счастлив любой «пампуской хрюре», оказавшейся внутри. Я был с юных лет начитанным и довольно рациональным мальчиком, может, конечно, в 2-3 года у меня и были какие-то надежды на встречу с Дедом Морозом, но на сознательной памяти такого не помню.

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— Были ли какие-то блюда, которые из года в год готовились в Вашем доме на Новый год? Возможно, Вы и сейчас придерживаетесь тех традиций?

— Оливье — это святое. Хотя его резали фактически на каждый семейный праздник. Фирменным блюдом мамы на Новый год был винегрет с селедкой и шоколадная колбаса (её делали исключительно на этот праздник). Несколько лет назад воспроизвел мамин рецепт и теперь готовлю такую же колбасу своему сыну на каждый новогодний стол. Так что традиции семейные соблюдаются.

Михаил Шахназаров — пингвин, ковбой, хоккеист

Михаил Шахназаров появился на свет в год Козла, в гороскопы скорее верит, чем нет. В детском саду маленькому Михаилу на одном из новогодних утренников довелось побывать в костюме пингвина, а в школе он уже стал ковбоем.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Александр Кофман — человек без роли

Председатель Общественной палаты Донецкой народной Республики родился в год Змеи и комментирует сей факт так: «Змеи слишком мудры, чтобы верить в глупости (в гороскопы)». Сергей Лукьяненко: Наши русские вампиры не хуже западных © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Я был очень балованным ребенком, — вспоминает Александр, — поэтому меня наказывали и оставляли без роли. Я очень любил конструкторы. Всякие-разные. Обычно их мне и дарили на Новый год. Больше всего мне запомнился набор «Юный химик», через какое-то время я при его помощи спалил комнату. В Деда Мороза верил лет до четырёх, потом увидел переодевающегося соседа, и мой мир рухнул. Ёлку мы ставили каждый год, наряжали её, как правило, родители. Из игрушек больше всего запомнил и люблю по сегодняшний день большие стеклянные шары. И, разумеется, звезду на верхушку. На столе в новогоднюю ночь всегда были: холодец, оливье, селёдка под шубой, буженина, запечённый гусь или утка. И, конечно же, мандарины! Много мандаринов! Что касается зимних развлечений, то самым моим любимым времяпрепровождением было пить чай и читать книжки перед заснеженным окном. И температура 38,6…»

Спиридон Килинкаров до сих пор верит в Деда Мороза

Спиридон Килинкаров, как и Владимир Корнилов, родился в 1968 году, что соответствует году Обезьяны по китайскому гороскопу. В гороскопы уроженец Луганска также не верит.

«В садике я был медвежонком, — вспоминает Килинкаров, — заяц-то из меня никудышный! В детстве мечтал о радиоуправляемом танке. В итоге я его купил в 7 классе в Москве и подарил младшему брату. В Деда Мороза верил и приходится верить до сих пор, у меня две малышки-близняшки. Ёлку в моей семье ставили каждый год, только натуральную, наряжали с мамой, любимые игрушки — конфеты на ниточке «Грильяж» Луганской фабрики АВК. На столе всегда были: холодец, оливье, селёдка под шубой и окрошка. На зимних каникулах, да и вообще зимой, очень любил играть в хоккей!» Коэффициент оливье: Сколько стоит главный новогодний салат в России, на Украине, в Белоруссии, ДНР и Польше © commons.wikimedia.org, Dr. Bernd Gross

Евгений Копатько — ни зайчик, ни котик

Евгений Копатько родился в 1963 году во Львове. В 1985 году окончил исторический факультет Донецкого государственного университета. По восточному календарю 1963 год соответствует Водяному Кролику. Наотрез отказался вспоминать, роль кого играл на утренниках в детском саду и начальной школе.

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Родион Мирошник — первый зайчик

О, произошло чудо! Интервьюируемый под номером семь всё же оказался зайчиком! Родился Родион в год Тигра, в гороскопы не верит и за их соответствием не следит.

«В детском саду я играл роли зайчика и лисёнка, а потом как-то очень быстро переквалифицировался в Деда Мороза, — вспоминает луганчанин Родион, — костюмированную встречу Нового года мы практикуем и сейчас, но тут я уже не волен выбирать роль. Всё решают жена и дети, я подчиняюсь их сценарию. Я не помню, чтобы подарки были самоцелью, больше ждал праздника. В детстве радовался, когда на Новый год получал шахтёрский торт. Для тех, кто не в курсе, это фантастически вкусная штука из шоколада и ореховой начинки. Дома мы придерживаемся традиции под бой курантов сжигать записку с желаниями и бросать в шампанское, ну и соответственно эту смесь надо ещё успеть проглотить. И рано или поздно эти желания сбываются. Ну, а желания всё больше большие и невещественные: конечно, чтобы наступил мир, конечно, здоровья и радости родным и близким и прочие человеческие радости, о которых нельзя говорить, ибо не сбудется!»

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Иван Приходько — второй зайчик

Не успела я посетовать, что в моём материале мало зайчиков, как тут же нашёлся зайчик номер два. Мэр прифронтовой Горловки родился в Донецке в 1970 году (год Собаки). В гороскопы категорически не верит. В детстве на новогоднем утреннике маленький Ваня играл роль того самого зайчика.

«Новогодний подарок, о котором мечталось? Я мечтал о машинке!» — поделился со мною Приходько. «О какой именно машинке? На радиоуправлении?» — спросила я. «Нет, что ты, о самой обыкновенной, — ответил Иван, — металлической скорой помощи. А о радиоуправляемой можно было только мечтать, на картинках видеть. Очень мне хотелось ту скорую помощь. А верхом мечтаний была инерционная машинка, которую мне в итоге тоже подарили. Бабушка подарила. Ёлка в доме была каждый год, это обязательное условие праздника. Помню гирлянды со звёздочками. Любимые новогодние блюда: традиционный оливье и Мимоза. На зимних каникулах я много катался на санках и играл в хоккей!»

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Почти все герои этого материала или коренные, или сочувствующие донбассовцы, кажется, их детство было таким счастливым ещё и потому, что в нём не было сомнений, что слово мир может обозначать что-то другое, кроме нашей планеты. Сегодняшние дети Донбасса воспринимают слово мир исключительно как антоним войны, антоним той жизни, которой живут они и их родители. Антоним слов война, ссора, вражда. Сегодняшние дети у Деда Мороза просят не машину или велосипед, а мир. К сожалению, в этом виноваты мы — взрослые. С Новым годом, Донбасс! И пусть 2020 год, наконец, принесёт крепкий стабильный мир нашей земле! Мы все отчаянно в этом нуждаемся.