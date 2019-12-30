Поэт и публицист Анна Ревякина о главных событиях уходящего 2019 года в Донбассе

Начну с самого главного события, которого донбассовцы ждали пять лет. Так долго, что, когда оно произошло, люди забеспокоились: а не фальшивка ли прекрасная новость про выдачу паспортов РФ жителям Республик. Боялись поверить, как боится поверить детдомовец, которому вдруг говорят: «Одевайся, за тобой пришли родители!»

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛДНР получить гражданство РФ в упрощённом порядке! «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав, — это уже переходит границы», — сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей.

На конец 2019 года около 125 тысяч жителей Республик стали гражданами Российской Федерации. В общей сложности по этому вопросу обратились свыше 160 тысяч человек.

Пять лет Республике и полтора столетия Донецку

Весной 2019 года Донецкая Народная Республика отпраздновала свою первую пятилетку. В городе появилось огромное количество плакатов с изображением ребёнка и надписью «Я родился в ДНР». Очень отрезвляющие билборды, скажу я вам, дорогие читатели. Мы смотрели на них и понимали, что дети, которые родились в самом начале войны, совсем скоро пойдут в школу. Те самые дети, которые не знают и одновременно слишком хорошо знают цену слова «мир». Самоубийство Украины: 5 лет назад началась блокада Донбасса © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В последнее воскресенье лета 2019 года Донецк отпраздновал юбилей — ровно 150 лет со дня основания. От маленькой Юзовки до города-миллионника, от первых жителей до сегодняшних героев, сделавших город своей судьбой.

Год русского языка

Событие длиною в год. В целях сохранения и развития русского языка как основополагающего элемента культуры Донбасса 2019 год в Донецкой Народной Республике был объявлен Годом русского языка. Было проведено более 50 различных мероприятий в городах Республики. С особенной нежностью привожу на страницах нашего издания монофон ученицы 8 класса одной из школ ДНР: «Русская речь. Роскошная русская речь! Ровно разливается разговор! Работу над речью разнообразим работой! Развиваемся, разбираемся, радуемся, работаем. Разрабатываем речь. Ровняем роскошь русской речи».

«… а с бумажкой человек»

Летом 2019 года сразу три республиканских вуза получили свидетельства об аккредитации в Рособрнадзоре Российской Федерации. Это Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского и Донецкий национальный университет. Успешное прохождение аккредитации даёт возможность вузам выдавать выпускникам наряду с дипломами образца ДНР дипломы государственного образца Российской Федерации, что будет способствовать дальнейшей интеграции в образовательное и научное пространство РФ.

«Молодым — везде у нас дорога…»

7 мая 2019 года в сессионном зале Народного Совета в торжественной обстановке состоялось первое заседание Молодёжного парламента ДНР, которое открыл Глава Республики Денис Пушилин. Глава подчеркнул, что члены Молодёжного парламента своими руками создают будущее нашего государства, должны пользоваться принципами справедливости, равенства и народовластия. В Молодёжный парламент вошли 50 человек. Молодёжный парламент призван способствовать формированию и реализации государственной молодёжной политики в ДНР, формированию правовой и политической культуры молодого поколения, поддержке созидательной и гражданской активности молодёжи, а также обеспечению взаимодействия с молодёжными парламентскими структурами субъектов Российской Федерации.

«Орден Иуды» или памяти нашей памяти

Орден Иуды для Петра Порошенко — общественно-политическая акция и памятник, который был установлен 3 апреля 2019 года на КПП «Еленовка». Это историческая стилизация под Орден Иуды, созданный Петром I для Ивана Мазепы в 1709 году. Орден был отлит из осколков снарядов Вооружённых сил Украины, весит около 2 тонн, предназначен для символического вручения президенту Украины Петру Порошенко от жителей республики «за особые заслуги в области предательства», за развязывание войны и гибель мирных жителей в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

«Аллея Героев»

В Мае 2019 года в Донецке открыли бюст Герою Донецкой Народной Республики Олегу Мамиеву (позывной Мамай). Этим памятником в столице ДНР был заложен мемориальный комплекс «Аллея Героев». 31 августа, в годовщину смерти первого Главы ДНР, на «Аллее Героев» был открыт второй бюст — Героя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

9 декабря рядом с бюстом Захарченко был открыт бюст Иосифу Кобзону, Народному артисту СССР, так же герою Донецкой Народной Республики. Церемонию открытия памятника Кобзону, приуроченную ко Дню Героев Отечества, которая ежегодно отмечается в России 9 декабря, открыл Денис Пушилин. Лидер Республики подчеркнул важность гуманитарной помощи, которую оказывал Кобзон региону, а также невероятную значимость его творчества, помогавшего жителям Донбасса переживать тяготы войны. Путь Донбасса. Что думают о своем будущем жители мятежных республик © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Вышел в степь донецкую…»

Невероятная радость в октябре 2019 года переполнила Донбасс до краёв. Кажется, в ночь с 4 на 5 октября не спали абсолютно все донбассовцы, смотрели, болели, держали кулачки, а после плакали от огромного обрушившегося счастья. Плакала моя мама, плакала я, ведь произошло самое настоящее чудо. Макеевский шахтёр Леонид Сергиенко, человек, который почти три десятка лет отпахал под землёй, был услышан не просто родными и земляками, а, кажется, всем огромным миром. Победителем второго сезона шоу «Голос 60+» стал донбассовец, за которого в финале проголосовали больше 70% телезрителей.

Леонид любил петь с ранних лет, участвовал в самодеятельности. Почти три десятка лет отработал Сергиенко в одной из макеевских шахт проходчиком, но при этом никогда не забывал о музыке и песнях, хотя, по его же признанию, ноты так и не удосужился выучить. «Мне бог дал три октавы — я и пою», — говорит Леонид. «Вот стою, держу этот кубок и не верю, что это случилось. Наверно, скоро поверю! Сейчас пока хожу по сцене, как во сне… Я долго шёл к этому. Занимался сам, пел на слух, потом бросал, потом возвращался, потом снова бросал. Но в этот раз в «Голосе» сказал себе твёрдо: «Пойду до конца!» Надеялся на хороших и прекрасных людей, которые голосовали. Только они могут решить, кто, что и как. Только они могут помочь. Их обмануть нельзя», — признался Леонид Сергиенко после своей победы.

«Звёзды над Донбассом»

В сентябре Общественная палата инициировала и провела Республиканский фестиваль фантастики «Звёзды над Донбассом». Фестиваль проводился с целью популяризации чтения, привлечения молодёжи к творчеству, развития у молодёжи Донецкой Народной Республики творческого воображения. Участниками фестиваля стали 23 писателя-фантаста Российской Федерации: Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин, Роман Злотников, Михаил Тырин, Александр Конторович и многие другие.

«Главное наше ожидание от этого мероприятия — чтобы оно стало ежегодным, — считает председатель ОП Александр Кофман, — уверен, что так и будет. Но я не знаю, кого ещё пригласить, чтобы удивить донецкую публику, потому что в сентябре вся элита российской фантастики была здесь…»

Кофман также подчеркнул, что даже на начальном этапе конвент «Звёзды над Донбассом» стал большой идеологической победой Донбасса. «Если почитать украинские паблики, можно увидеть гнев, обиду и разочарование «патриотов» Украины. Их кумиры приехали сюда, они показали этим псевдопатриотам, на чьей стороне правда, — отметил Кофман. — Дело в том, что домайданная Украина всегда славилась своими конвентами. Это был, в частности, знаменитый «Звёздный мост». Но все закончилось. Киевский Книжный форум тоже теперь не тот — ни одного именитого автора. Поэтому я считаю, что мы перехватили у них «пальму первенства» и все интересные события в мире фантастики и литературы будут происходить здесь».

Донецкий международный инвестиционный форум

В октябре 2019 года в Донецке прошёл международный форум, направленный на улучшение инвестиционного климата и развитие внешних экономических и деловых связей. В столицу ДНР для участия в форуме прибыли представители 17 стран мира, в том числе России, США, Сирии, Франции, Турции, Ирана, Египта, Абхазии.

В ходе выступления Денис Пушилин выразил надежду на то, что инвестиционный форум продемонстрирует потенциал ДНР и поспособствует налаживанию конструктивного сотрудничества. «Донецкая Народная Республика по праву является промышленно-экономическим и научно-образовательным центром, на территории которого расположены крупнейшие предприятия машиностроения, угольной, металлургической, пищевой и легкой промышленности, высококвалифицированные медицинские центры и образовательные учреждения. И даже сейчас, несмотря на известные сложности положения нашего государства, Донецкая Народная Республика сохраняет существенный потенциал в этих отраслях и ставит перед собой задачи по его развитию и приумножению», — сказал Глава ДНР.

Перепись населения

С 1 по 14 октября 2019 года в ДНР состоялась первая Республиканская перепись населения, в которой приняли участие большинство жителей Донецкой Народной Республики. На территориях непризнанных Донецкой и Луганской республик последняя украинская перепись проводилась 18 лет назад — в 2001 году. Итоги переписи планируется подвести не позднее второго квартала 2020 года. Когда Главное управление статистики Республики закончит бумажную работу и подведёт итоги, можно будет узнать реально важную информацию. Для успешного управления государством нужно точно знать, сколько оборудования необходимо, ресурсов, каких именно и для какой социальной группы. Это нужно для развития экономики. В переписи приняли участие не менее 80-85% населения ДНР.

«Русский центр», или Интеграция продолжается

Общественная организация «Русский центр» была основана ещё осенью 2017 года с целью усиления процессов интеграции Донбасса с Российской Федерацией в гуманитарной, социальной и культурной сферах. Ещё при первом Главе Донецкой Народной Республики была начата интеграционная программа, а само название «Русский центр» появилось после того, как Денис Пушилин стал руководителем этой интеграционной программы.

Интеграционная программа направлена на развитие спорта, совершенствование систем образования и здравоохранения, патриотическое воспитание, установление общественных и профсоюзных связей. Особое внимание уделяется работе с молодёжью. За время существования интеграционной программы было проведено около двух тысяч двухсот мероприятий направлениям образование, культура, здравоохранение, спорт, молодёжная политика, профсоюзное движение и т.д. Более 11 тысяч делегатов приняли участие в мероприятиях, проходящих в регионах РФ, с которыми взаимодействует «Русский центр», а также на территории ДНР. На сегодняшний день «Русский центр» взаимодействует с 25 регионами РФ.

За 2019 год в более чем 1200 мероприятиях, которые прошли при поддержке «Русского центра», приняли более 6 тысяч участников (2000 участников из РФ посетили Республику, более 4000 участников из ДНР приняли участие в мероприятиях на территории РФ).

100 великих людей Донбасса

От Хрущёва до Прокофьева: в Москве была издана уникальная книга о выдающихся людях Донбасса. Московское издательство «Вече» выпустило очередной том серии «100 великих». В этот раз — о выдающихся донбассовцах. Книга «100 великих людей Донбасса» была презентована 30 сентября 2019 года в Донецкой филармонии.

Почётный гражданин Донецка, писатель Святослав Рыбас выделяет пять основных зон пассионарности: Москва, Санкт-Петербург, Донбасс, Урал и Баку. «Донецко-Луганское пространство выделяется на фоне других регионов благодаря значительному количеству пассионариев», — убеждён Рыбас, — людей, проявивших свою способность к сверхнапряжениям и жертвенности ради достижения великой цели».

Через наш регион проходили пути Великого переселения народов, участок одной из ветвей Великого шёлкового пути и многочисленные торговые «шляхи». Вблизи Кальмиуса (реки, на которой стоит Донецк) произошла битва на Калке. Три абсолютных гения, которых породила наша земля: гений слова, гений музыки и гений живописи.

Владимир Даль — составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» родился в 1801 году в посёлке Литейного завода (нынешний Луганск). Сергей Прокофьев родился 15 апреля 1891 года в Сонцовке Екатеринославской губернии. Творческое наследие Прокофьева включает в себя 11 опер, 7 балетов и 7 симфоний, 8 концертов для различных инструментов с оркестром, и большое количество произведений меньших форм, включая музыку для театральных постановок и кинофильмов. Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье сапожника, рано осиротел, учился из рук вон плохо, но на любом доступном клочке рисовал. Автор знаменитейшей картины-мистерии «Лунная ночь на Днепре».

Золото из Японии

Каратисты из Донецкой Народной Республики завоевали 13 медалей на IX Кубке мира по каратэ KWF в Японии, в том числе 10 золотых. Соревнования проходили 9-10 ноября в Токио, в них приняли участие спортсмены из 32 стран. Команда ДНР была представлена как официальный член Всемирной федерации каратэномичи.

«Мы держали за вас кулаки, ждали хороших вестей. Десять золотых из 13 медалей — это одно из лучших выступлений в истории нашей Республики. От души поздравляю вас с победой!» — так обратился к вернувшимся из Токио спортсменам министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

P.S.

Мой друг, поэт Владислав Русанов, однажды сказал так: «Как бы старательно ни составлялся сборник поэзии, всё равно найдутся поэты и тексты, о которых жалеешь, что упустил. И всегда найдутся поэты и тексты, о которых жалеешь, что взял. И всегда найдутся поэты, которые обвинят тебя, что ты обошёл их по злому умыслу. И всегда найдутся поэты, которые просто промолчат. Потому что понимают, как трудно составлять сборники поэзии». Кажется, я оказалась именно в такой ситуации. Конечно, я не сборник составляю, а пытаюсь описать длинный тяжёлый год, вычленить из череды событий более или менее значимые. Много в этом году было и хорошего, и сложного, и странного, но самое главное — мы его прожили. Ещё один год Республики позади — пятый год. В соседнем государстве был избран «слуга народа», в Петровском случилось разведение, в Париже состоялась встреча Макрона, Меркель, Путина и Зеленского. Совершенно точно можно сказать, что 2019 год, увы, не принёс мира. Принесёт ли его 2020 год? Будем живы, увидим, а пока с Новым годом, Республика! Мира тебе и победы!