До Нового года должен состояться обмен пленными между ЛДНР и Украиной. Менять планируют "всех установленных на всех установленных". Пока же пленные находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в непростых условиях

В понедельник, 23 декабря, депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик сообщил, что 85-летний учёный Мехти Логунов объявил голодовку.

«Мехти Логунов в опасности. С 18.12.19 Дед Миша объявил голодовку, администрация СИЗО никоим образом не реагирует и не признаёт данный факт», — написал Лесик в Facebook.

В следующей записи Лесик утверждал, что Логунов объявил голодовку «в знак протеста и взывания о помощи и справедливости».

«Помилование в виде признания вины не нужно!» — написал харьковский депутат.

Мехти Логунов — кандидат технических наук, автор нескольких патентов в сфере машиностроения и переработки отходов, бывший преподаватель Харьковского автодорожного института. Во время президентства Петра Порошенко Логунова арестовали, обвинив в том, что он якобы собирал секретные сведения в харьковских НИИ, сотрудничающих с министерством обороны Украины. В 2018 году суд признал Логунова виновным в госизмене и приговорил к 12 годам заключения. Украина – «страна беззакония». Политузник Мехти Логунов обратился к лидерам «нормандской четвёрки» © politnavigator.net | politnavigator.net | Перейти в фотобанк

Вполне возможно, Логунов сможет выйти на свободу уже в ближайшие выходные. По крайней мере, этого хотят и его родные и близкие, и даже некоторые украинские чиновники и политики. У последних свой интерес — до Нового года им нужно провести обмен пленными с ЛДНР.

Кто эти «все»

Учитывая его известность, Логунов вполне может попасть в списки на обмен. А это, в свою очередь, должно открыть ему путь к свободе. Ведь обмен будет проводиться в формате «всех на всех».

«В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена, — декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена. Обмен проведут по формуле "всех установленных на всех установленных"», — написал в своём Telegram-канале представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Родион Мирошник, описывая прошедшие 23 декабря переговоры.

Ранее о том, что контактная группа согласовала условия обмена пленными, сообщил представитель России в группе Борис Грызлов.

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — заявил он 23 декабря журналистам. Проблемы с обменом. Вернутся ли пленные из Украины и России домой до Нового года? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В общем, обмену быть. А с учетом того, что и Украина, и ЛДНР были нацелены провести его до Нового года, можно ожидать, что пленные скоро вернутся к своим родным и близким.

При этом слова Мирошника об обмене в формате «всех на всех» обнадеживают не только родственников ополченцев и политзаключенных. Так, украинское издание Hromadske 23 декабря сообщило, что в рамках этого обмена ЛДНР передадут и бывших сотрудников подразделения МВД Украины «Беркут».

«Решение об обмене бывших «беркутовцев» приняло высшее руководство страны, говорят собеседники Hromadske.ua. Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 людей на улице Институтской. На нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым», — говорится в сообщении издания со ссылкой на два источника, касающихся дела по обвинению «беркутовцев» из так называемой «черной роты».

Сейчас на Украине понемногу начинают обнародовать новые данные, касающиеся происходившего на Майдане 18-20 февраля. Они проливают свет на то, как расстреливали бойцов «Беркута» протестующие.

В то же время в комментарии изданию прокурор по делу о расстрелах на Институтской Алексей Донской заявил, что не будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для подозреваемых «беркутовцев».

«Для этого нет оснований», — пояснил он.

В общем, интрига сохраняется. Но даже если «беркутовцев» и Логунова обменяют на находящихся в плену в ЛДНР украинцев, им будет необходимо пройти правовую очистку.

Правила очистки

Одним из основных требований ЛДНР является правовая очистка тех, кого отдадут республикам в результате обмена.

«Если украинская сторона предложит алгоритм дальнейшей правовой очистки задержанных лиц на территории Украины, то есть все шансы, что обмен состоится. Но это только при условии полной юридической очистки. Мы ждём ответных реакций и настаиваем на обмене до конца года», — заявляла еще до понедельничной видеоконференции обмудсмен ДНР Дарья Морозова. Обмен пленными в Донбассе пройдет по формуле «всех на всех» — Мирошник © РИА Новости, Нина Зотина

Правовая очистка означает, что в отношении выданных по обмену закроют дела, и теоретически они при желании смогут спокойно посещать Украину, не опасаясь, что их снова задержат.

Правозащитница Елена Бережная уже после известий о голодовке и требованиях Логунова обратилась к тем, кого будут обменивать. Она напомнила им о том, что произошло с журналистом Кириллом Вышинским и работавшим в Одессе россиянином Евгением Мефёдовым.

«В преддверии обмена установленных лиц прошу всех, кто готов на обмен, требовать своей полной очистки! На стадии досудебного следствия это вынесение постановления о закрытии уголовного производства, на стадии судебного — заявление прокурора об отказе от обвинения! Согласно данным процессуальным документам сразу принимается решение, и обвиняемое лицо очищено! Не допускайте ситуации, как оформили обмен по Кириллу Вышинскому и Евгению Мефедову, не закрыв производство, и после обмена их объявили в розыск!» — указала Бережная.

Она отдельно напомнила о некоторых нюансах.

«По вступившим в силу приговорам пусть ходатайство о помиловании подаёт Уполномоченная ВРУ, а не лично осуждённый!» — отметила Бережная.

Кроме того, она обратилась к тем, кто помогает Логунову.

«Андрей Бородавка и Андрей Лесик, пожалуйста, уговорите политзаключённого — незаконно осуждённого известного ученого Мехти Логунова — согласиться на помилование по просьбе уполномоченного! Мы будем добиваться пересмотра его приговора в Верховном суде и добиваться оправдательного!» — написала Бережная в Facebook.

В общем, она в очередной раз напомнила о необходимости соблюдения всех процедурных нюансов в таком важном деле, как обмен.

Ну а пока остается надеяться и ждать, что в ближайшем будущем истосковавшиеся родные и близкие пленных смогут их обнять.

«Ждем обмена до Нового года», — пишет донецкая журналистка Елена Блоха о царящем в Донецке настроении.

И такие настроения царят не только в Донецке. Обмена ожидают все.