Плоды евроинтеграции. Большая часть граждан Украины голосует за НАТО

Во втором полугодии 2019 года впервые за многие годы число украинцев, готовых поддержать вступление страны в НАТО, превысило 50%

И ладно бы это был только один опрос, который можно счесть ошибкой социологов или же случайной флуктуацией общественного мнения! Таких опросов много.

19 декабря Социологическая группа «Рейтинг» представила свой ежемесячный замер общественного мнения. По данным опроса 2,5 тыс. украинцев, проведенного с 13 по 17 декабря, 52% респондентов заявили, что проголосовали бы «за» на референдуме о вступлении Украины в Североатлантический альянс, и лишь 30% — «против».

Стоит заметить, что подобный «всплеск» уже имел место в мае — июне этого года: 53% опрошенных «за» по каждому месяцу против 27% в мае и 31% в июне. До этого за пять лет исследований «Рейтинга» число симпатизантов НАТО на Украине лишь один раз превышало 50% — в ноябре 2014-го (51% — за, 25% — против). Как Украина стала самой крупной военной базой США и НАТО — краткий обзор © пресс-служба президента Украины

Все это наводит на мысль, что еврооптимизм начал резко расти после избрания 21 апреля 2019 года на президентских выборах Владимира Зеленского, а до этого мог объясняться не только разгромом под Иловайском в конце августа 2014-го, но и победой 26 октября 2014 года на выборах в Верховную Раду партий, относимых к «еврооптимистам».

В случае с Зеленским подобные настроения присущи как его сторонникам (выступающим как умеренные «еврооптимисты»), так и его противникам (для которых вступление в НАТО выступает как своего рода «предохранитель» от действий нелюбимого президента). По данным «Рейтинга», «за» вступление в НАТО выступает 53% сторонников партии «Слуга народа» и 97% сторонников партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, между ними — симпатизанты «Батькивщины» (62%) и «Голоса» (81%).

Что касается региональных предпочтений, вполне ожидаемо, что поддержка присоединения к Североатлантическому Альянсу больше всего на Западе (72%), снижается от Центра (56%) к Югу (38%), и меньше всего на Востоке (28%) Украины. Что касается возрастных групп, то, по данным опроса «Рейтинга», поддержка вступления в НАТО максимальна среди категории 18 — 29 лет (58%), но достаточно высока и среди всех прочих — 30 — 39 лет (53%), 40 — 49 лет (53%), 50 — 59 лет (51%) и старше 60 лет (48%). Итог итогов: 10 событий, которые не изменили мир © Стрингер

Этот вопрос не единственный. На круглом столе «Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?», прошедшем 19 декабря в Киеве в Институте Горшенина, первый вице-президент этого аналитического центра Виктор Соколов подробно изложил результаты опроса 2 тыс. украинцев, проведенного с 22 ноября по 10 декабря 2019 года при поддержке фонда Фридриха Эберта: «51,2% проголосовали бы за вступление в НАТО. Против — 30,1%… Институт Горшенина регулярно проводит исследования и задает вопрос о вступлении Украины НАТО. Если в феврале 2008 года вступление в НАТО были готовы поддержать 19,2% респондентов, то уже в мае 2013-го уровень поддержки достиг 35,3%, а после начала конфликта с Российской Федерацией, в июне 2014 года достиг 47,3% (в это время опрос уже не проводился в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей), в феврале 2015-го — 54,1% и дальше колебался в районе 50%.

Если анализировать… по регионам Украины, то можно увидеть, что наибольшей поддержкой идея вступления в НАТО пользуется на Западе («за» 72,1%, «против» 11,2%) и Севере («за» 62,3%, «против» 23,7%). Наименьшая поддержка на Востоке («за» 28,1%, «против» 51,6%) и Юге («за» 29,5%, «против» 41,5%). Если анализировать двумерные распределения по возрасту, то традиционно более серьезная поддержка идеи вступления в НАТО у молодежи в возрасте 18 — 29 лет («за» 55,9%, «против» 25,8%), а против выступают представители поколения 60+ («за» 45,0%, «против» 35,1%)».

Цифры, как видим, достаточно схожие с «Рейтингом», в пределах 2,5% погрешности исследований — как в целом за пять лет, так и на сегодняшний момент.

Наконец, есть данные опроса «Центра прикладных исследований», в ходе которого с 20 ноября по 4 декабря было опрошено около 2 тыс. жителей Украины. Их представил 23 декабря на пресс-конференции в Киеве глава этого аналитического центра Андрей Каракуц: «Больше половины населения, 50,3%, если быть точным, считает, что для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты для государства, необходимо вступить в НАТО…

Наиболее активно вступление в НАТО поддерживают жители западного региона (69%), в центральном регионе поддержка НАТО составляет 49%, на Севере — 55%, на Востоке — 43%, на Юге — 29%, на Донбассе (в ряде социологических исследований разделяют Восток и Донбасс. — Авт.) — также 29%».

Такова статистика, с которой необходимо считаться. «Мягкая евроинтеграция» через открытие безвизового въезда, благодаря которой сейчас почти половина украинцев хотела бы перебраться на работу или постоянное место жительства в Западную Европу, неизбежно повлекла и рост симпатий не только к Евросоюзу, но и к НАТО.