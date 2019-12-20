В четверг, 19 декабря, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с поправками, внесенными президентом Владимиром Зеленским. С помощью него партия «Слуга народа» надеется победить на предстоящих местных выборах, хотя авторами законопроекта были экс-спикер Андрей Парубий, депутаты Александр Черненко из БПП и Леонид Емец из «Народного фронта»

Предыдущий состав парламента его принял «под занавес» — 11 июля, но Зеленский наложил вето и внес свои поправки, которые одобрила уже новая Рада голосами 330 депутатов из всех фракций и групп.

Новый Избирательный кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на парламентских выборах, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

США оперативно отреагировали на принятие Избирательного кодекса. «Мы приветствуем принятие Верховной Радой Избирательного кодекса, который олицетворяет реальный прогресс перед местными выборами 2020 года и является весомым шагом в укреплении украинской демократии. Мы надеемся на дальнейшие усовершенствования кодекса для воплощения в жизнь стремлений Украины к реформам», — говорится в заявлении посольства США. Рада приняла новый Избирательный кодекс с поправками Зеленского © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Выборы без мажоритарщиков

По новым избирательным правилам, вся страна делится уже не на 225 избирательных округов, от каждого из которых избирался один «мажоритарщик», а на 27 избирательных регионов. Политические партии, участвующие в выборах, должны формировать один общегосударственный список кандидатов и 27 региональных списков. Региональные округа практически совпадают с областями, только Киев и Днепр (Днепропетровск) делятся на два округа каждый. Примечательно, что Крым формально присоединяется к Херсону под общим названием Южный избирательный округ. С учетом пожеланий ЕС, вводится гендерная квота «3+2»: первая пятерка списка должна состоять из трех кандидатов одного пола и двоих — другого. Проходной барьер сохраняется на уровне 5%, а преодолевшие его партии пропорционально делят места в парламенте, который вскоре может сократиться до 300 мест.

Избиратели будут голосовать одновременно и за партию, и за конкретного кандидата из партийного списка своего региона, то есть самовыдвиженцев больше не будет. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями. В бюллетене после названия каждой из партий будет ячейка, в которой избиратель должен вписать номер конкретного депутата из партийного списка. Таким образом, предполагается борьба с той многолетней практикой, когда партии в закрытых списках проводят в парламент неизвестных или совершенно непопулярных бизнесменов — «темных лошадок» в списках. Иными словами, партийный список должны уже формировать избиратели в ходе голосования, как бы повышая рейтинг каждого кандидата своими голосами. Тем не менее, если граждане не вписывают номер конкретного кандидата, их голос «уходит» политической партии в целом. Кому из кандидатов конкретно «уходят» эти голоса, будет решать уже сама партия. Кроме того, первые девять кандидатов в списке избиратели не определяют. Таким образом, можно сказать, что списки лишь немного приоткрываются. «Слуга народа» Александр Корниенко называет такое решение результатом компромисса с другими фракциями. Немного наивно и очень лукаво. Избирательный кодекс Украины косноязычен, как и его автор © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Позиция нашей политической силы — 1 [кандидат в «закрытом» списке], мы предлагали 1. Позиция коллег по парламенту — 10. То есть мы искали компромисс, нашли его на цифре 9», — говорит Корниенко.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель полагает, что в «закрытой» части списка остается достаточно мест. «В принятом Избирательном кодексе есть много хороших нововведений, но есть и вещи, с которыми мы категорически не можем согласиться. Голосуя сегодня, парламентские фракции отталкивались от своих политических выгод. Под красивой оберткой "открытые списки" фактически приняли более закрытую избирательную систему. Есть девять закрытых мест, которые гарантированно проходят. Далее следует неформальная часть закрытых списков — из так называемых остаточных голосов. Но таких голосов может быть около 1,5 млн, а это 60 мандатов на пять политических партий. Есть вопросы и к формированию региональных списков. Там может сложиться абсурдная ситуация, когда на первых местах в списках окажутся спонсоры, кумовья или просто одиозные личности. То есть кандидат, получивший меньше голосов, но с высоким местом в списке, будет иметь более высокие шансы пройти в парламент. То есть признаков закрытых списков гораздо больше, чем открытых. И у небольших партий, получающих на выборах 5-7% голосов, большинство мандатов будет определено по условной закрытой части», — говорит Кошель, комментируя новый кодекс. Он отмечает также, что законопроект никак не улучшает сложную ситуацию с голосованием миллионов трудовых мигрантов — «забытых избирателей».

Поправки Зеленского

Прежде всего, правки Зеленского свелись к вычеркиванию пунктов из законопроекта Парубия, как несоответствующих Конституции. В результате чего Избирательный кодекс сократился почти вдвое — с 553 статей до 229. Сам же Парубий заявил, что партия Зеленского просто «поиздевалась» над его законопроектом.

Основные замечания к проекту Парубия сводились к тому, что внутренним переселенцам фактически не предоставлялось право голоса, а кандидатам давались слишком большие возмещения из бюджета. Кроме того, в отличие от предыдущей версии, кодекс с поправками Зеленского должен вступить в силу не с 1 января 2023 года, а уже с 1 января 2020, то есть накануне местных выборов.

Также из кодекса в последний момент убрали правку о борьбе с двойниками. Ее хотели внести уже «Слуги народа», в связи с тем, что на парламентских выборах многие лишь притворялись членами их партии. В поправке к законопроекту эта норма определялась достаточно размытой фразой «введение избирателя в заблуждения», которую можно было бы трактовать достаточно широко.

По версии законопроекта в редакции Парубия, ЦИК, с подачи СБУ, могла бы снимать кандидатов с выборов без решения суда, если спецслужбы обвинят кандидата в сепаратизме. Такая норма могла стать инструментом для политических репрессий против неугодных кандидатов, но 5 декабря эту норму у Зеленского вычеркнули. Эксперт рассказал, почему украинские нардепы начали спешно рассматривать Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы на комитете учли еще некоторые предложения, которые поступили из Офиса президента. В частности, относительно СБУ. Была норма о том, что СБУ может посылать письма относительно сепаратизма. Избирательные комиссии могли за это снимать с избирательной гонки. Мы это убрали. Ведь много возражений», — рассказывал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Контроль над местными элитами

Суть законопроекта с правками Зеленского предполагает фактически дальнейшую эксплуатацию бренда «Слуга народа», чтобы получить большинство депутатов на местном уровне. По новым правилам, местным бизнесменам, которые зачастую подкупали своих избирателей различными продуктовыми наборами, теперь придется проситься в партию и подкупать уже партийное руководство, чтобы попасть в проходную часть списка. По мнению политолога Кирилла Рыжанова, следствием нового кодекса станет то, что местные элиты вынуждены будут идти на поклон к «Слугам народа».

«Пропорциональная система подает сигнал, как местным элитам, так и крупным политическим игрокам, что вы не можете даже баллотироваться без крупной партии. По этой причине они захотят договориться со «Слугой народа», — отметил Рыжанов.

Отмена «мажоритарки» на местных выборах, по мнению политического эксперта Валентина Красноперова, сейчас выгодна, прежде всего, «Слугам народа», хотя в новом кодексе теряется репрезентативность на местном уровне. «Социальные, коммунальные, культурные и много других вопросов имеют четкую привязку к конкретной территории», — указал Красноперов.

Политолог Андрей Золотарев считает, что Избирательный кодекс нацелен на переформатирование украинской политики в целом. «Этот кодекс позволит команде Зеленского обеспечить ротацию политических элит в стране», — говорит Золотарев. Фактически такая ротация предполагает дальнейшую консолидацию власти «Слугами народа». Местных крупных бизнесменов таким образом будут «загонять» в партию, что, скорее всего, сделает ее еще более разношерстной. Кандидатам в партии придется бороться между собой за проходное место, что явно не будет способствовать к устойчивости самой партийной структуры. Существует также риск, что депутаты местных советов станут еще больше оторванными от своих прямых избирателей. Однако выгоду получают и конкуренты «Слуг народа», многие из которых тоже поддержали законопроект. На местах и в провинциях традиционно сильные позиции занимает партия Юлии Тимошенко «Батькиивщина», которая сейчас активно противостоит приватизации земли, отражая, в том числе и интересы местных «баронов»-арендаторов. Новый избирательный кодекс, вероятно, поможет Юлии Тимошенко «обрасти» бывшими мажоритарщиками. Как говорит депутат от «Слуги народа» Александр Качура, именно ее партия сейчас ведет переговоры с мажоритарщиками, чтобы организованно «выступить» на местных выборах.