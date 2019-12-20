Фанатский «Гонор»: почему воинство Сына Перуна ушло от «Азова»

Вояж группы известных украинских ультраправых в Гонконг вызвал огромный резонанс в СМИ разных стран. При этом родилось огромное количество конспирологических версий

Еще весной те же «гастролеры» из Киева были на акциях «желтых жилетов» в Париже. Другое дело, что тогда фотографии с протестов во Франции разместил в Instagram лишь Назарий Кравченко, а герой поездки в Гонконг Сергей Филимонов (зарегистрированный в Instagram под ником Сын Перуна) выложил свои фотографии лишь 5 декабря, уже когда пошла волна после поездки в Гонконг.

Мое внимание в этой ситуации привлек следующий момент, изложенный 2 декабря в англоязычном заявлении интернет-проекта «Украинский центр Свободного Гонконга»: «В течение недели мы получаем сообщения о визите небольшой группы молодых украинских ребят в Гонконг. Участвуют ли они в крайне правых движениях? Для выяснения всех этих вопросов мы связались с представителями группы (group) «Гонор». И получили довольно исчерпывающие ответы. Эти люди действительно активисты Революции достоинства, а также ветераны оборонительной войны с Россией. Почти 6 лет назад, в первый период войны, они были связаны с группой (group) «Азов». Однако с 2015 года являются простыми активистами, в настоящее время противодействующими жестокости милиции в Украине. Они больше не связаны ни с какими «азовскими движениями» (Azov movements)… В настоящее время они представляют спортивно-социальную группу «Гонор» и являются большими любителями футбола».

Из-за перевода украинского оригинала на английский язык целый ряд моментов стал не очень понятен. В частности, «Азов» назван группой (group), что очевидно является плохим переводом с принятого в полку наименования «окремий загін спеціального призначення», то есть «отдельный отряд специального назначения». Действительно, Филимонов, некто Игорь по прозвищу Маляр и другие участники недавней поездки в Гонконг воевали в «Азове» в 2014 году, а затем демобилизовались.

Однако все прошедшие годы они состояли сначала в Гражданском корпусе «Азов», а затем в созданной на его основе партии «Национальный корпус».

Более того, Филимонов долгое время возглавлял киевские отделения этих организаций. Однако теперь активисты говорят, что не имеют отношения к «азовскому движению» (термин в единственном числе, переводчик на английский этот момент не понял), в которое входит и полк, и партия, и другие аффилированные с ними структуры.

Так ли это? Никаких заявлений о выходе Филимонова и его товарищей из партии не было.

Но это действительно так. 17 июля этого года, отвечая на комментарий на своей странице в Facebook, Филимонов написал: «Мы не имеем отношения ни к «Нацкорпусу», ни к С14».

Когда и почему произошел его выход из организации? На страницах соцсетей Филимонов последний раз публиковал фотографию в футболке с символикой партии 31 августа 2018 года.

Перед этим 1 августа 2018 года Назарий Кравченко опубликовал фотографию с Филимоновым, одетым в футболку «Нацкорпуса». Однако их страницы в Instagram прежде всего личные, и фотографий с акций партии там всегда было немного.

Последний раз о своей принадлежности к «азовскому движению» в Facebook Филимонов упоминал 17 мая этого года, предложив своим читателям подписаться на канал Андрея Билецкого в Telegram. Больше упоминаний нет, не говоря уж о присутствии на акциях партии.

Стоит напомнить, что было потом. 10 июня на сайте партии появилась публикация, где упоминалось имя Сергея Тамарина — нового руководителя киевской ячейки "Нацкорпуса", в которой сообщалось: «"Национальный корпус" никогда не останавливается в своем развитии. Недавно нашу команду усилил боевой офицер, националист и патриот с большим опытом, настоящий «азовец» по духу и поступкам — Сергей Тамарин (позывной «Собер»). С 1 июня Сергея назначили председателем стратегически важного столичной ячейки НК». Без каких-либо пояснений, а почему с этой должности снят — или ушел сам — руководивший партийным отделением в Киеве с момента его создания Филимонов.

Конечно, необязательно быть главой регионального отделения, чтобы состоять в партии и дальше. И все-таки Филимонов из «Национального корпуса» ушел. И не один.

Еще недавно на сайте «Нацкорпуса» на видном месте находился раздел «Руководство», где опять же на видном месте — первого заместителя вождя партии — значился Назарий Кравченко. Сейчас этот раздел убран, Кравченко давно не упоминается на интернет-ресурсах партии, да и сам не демонстрирует принадлежности к ней.

Уход и главы киевского отделения, и первого заместителя главы партии, и целого ряда видных активистов (таких как тот же Маляр) — событие довольно скандальное. Но прошло оно очень тихо, видимо, стороны решили не выносить взаимные претензии в паблик.

О причинах можно только догадываться. Например, в интервью YouTube-каналу Украина.ру я предположил, что Филимонова могли «слить» из-за идущего сейчас над ним суда по уголовному делу о том, как в 2016 году «азовец» ударил по лицу начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко. Крищенко — человек, близкий к Авакову, мог и надавить через главу МВД на Билецкого. Правда, тогда уж Филимонова «попросили бы вон» уже давно.

Возможно, причиной стало неэффективное руководство киевским отделением, глава которого больше ходил по судам последние пару лет, нежели проводил новые акции. Либо же Билецкий постарался «выжить» из киевского отделения членов ультраправой группировки фанатов «Динамо» (Киев) «Родичи», в которую входят и Филимонов, и Кравченко, и Маляр, и ряд других активистов. На ее основе в 2015-2016 годах и создавались столичные отделения общественно-политических «азовских» структур. Чтобы 100% подчинить киевский филиал партии вождю и исключить двойную лояльность и возможное неповиновение, в него и прислан сейчас руководить «варяг» в лице Тамарина. Тиха украинская ночь. Даже если радикалы обещают полноценный Майдан © fakty.ua

В любом случае с июня Кравченко, Филимонов и достаточно большое количество правых активистов оказались вне «азовского движения» и начали активно развивать собственное под названием «Гонор». Судя по фотографиям в соцсетях, на которых праворадикалы позируют в фирменных футболках с надписью «Гонор», движение существует как минимум с 2017 года. Однако это не мешало его членам одновременно состоять в «Нацкорпусе».

Лишь 11 февраля этого года у «Гонора» была запущена официальная страница в Instagram, а 12 июня — канал в Telegram, имеющий сейчас более 2 тыс. подписчиков (строго говоря, до 18 октября это был именной канал Филимонова).

В Telegram с июня один за другим пошли анонсы для молодежи на мероприятия «Гонора». Затем в июле была запущена кампания по «бомблению» улиц Киева граффити (а как раз они обычно визуально заявляют о присутствии и агитируют к вступлению) за призы от Филимонова в виде неплохих денежных сумм (500 долларов), фирменные футболки и прочий мерч «Гонора». По ходу граффити-кампании было снято и выложено на YouTube весьма профессиональное промовидео.

«Гонор» проводит массовые акции и на природе, и в спортзале, и в центре Киева, активно пытаясь привлечь к себе внимание как ультраправой тусовки, так и журналистов.

Кравченко активно занялся видеоблогерством (сейчас у его канала «Фанатские истории» на YouTube примерно полтысячи подписчиков) и даже окончил для этого специальные курсы. Попутно бывший первый заместитель главы «Нацкорпуса» старается приобрести образование для деятельности в общественной сфере, посетив только в ноябре и «Фестиваль идей» в Катаре, и мероприятия в известном львовском коворкинге Future Hub. Так обычно и бывает, когда тебя вдруг удаляют с высокого поста и ты пытаешься доказать всем, что вполне востребован.

В октябре при «Гоноре» заработал свой аналог «Образовательной ассамблеи» при С14 — лекторий под громким названием «Академия уличного протеста». Название весьма претенциозное, хотя надо понимать, что в лучшем случае участники движения имеют опыт рядовых бойцов в уличных драках с полицией.

Как сказал в таком случае в «Острове сокровищ» Джон Сильвер, отвечая на реплику одного из пиратов «Мы и сами неплохие моряки!»: «Неплохие матросы, ты хочешь сказать. Мы умеем ворочать рулем. А вычислить курс? На это никто из вас не способен».

Однако в рамках привлечения к себе внимания участники «Гонора» ездили на массовые протесты и в Париж, и в Гонконг, а Кравченко — на упомянутый фестиваль в Гонконге. Не сказать, чтобы такая активность была для этих ультраправых фанатов необычной и какой-то очень дорогостоящей, требующей спонсоров, — судя по соцсетям, они и так регулярно ездят и по стране, на те же горные курорты в Карпатах, и за границу на отдых (например, в феврале этого года они были в Италии, в ноябре — в Риме).

Фанаты в принципе изначально привычны к выездам в дальние края за маленькие деньги, их не смущают поездки с пересадками эконом-классом (фанаты раньше ездили вообще «зайцами» в электричках), «вписки» на квартирах или в дешевых хостелах и т.д. Сейчас же вся эта публика по-любому работает и неплохо зарабатывает.

Максимальная мобилизация сторонников «Гонора», судя по фотографиям, составляет несколько десятков человек, в основном из фанатской среды — неплохих бойцов, но вряд ли хороших политиков, ораторов и управленцев. Новым «Нацкорпусом» им явно не стать, хотя шум поднять вокруг своей поездки в Гонконг сейчас им удалось.