Страны которые покончили со своими партнёрскими контактами и открыли все нефтяные краны.
Подобная ситуация ничего хорошего в будущем не сулит. Саудовская Аравия заявила, что выбросит на рынок дополнительно 2,3 млн баррелей нефти в день, и в результате общий объем достигнет поразительной отметки в 12,3 млн баррелей. Началась нефтяная война. Большинство наблюдателей говорят, что победа достанется саудитам. Подобного рода вера сконцентрирована на трех факторах.
Во-первых, только Саудовская Аравия имеет возможность значительно увеличить добычу нефти, что она и сделала. То, что теряется из-за падения цен, она в основном компенсирует за счет увеличения объемов, и ее доходы сохраняются.
Во-вторых, Саудовская Аравия, золотовалютные резервы (ЗВР) которой превышают 500 млрд долларов и которая имеет возможность занимать деньги на рынке облигаций, обладает достаточной финансовой подушкой. Ее коэффициент долг/ВВП составляет всего 25%, что предоставляет ей большое пространство для заимствования.
В-третьих, наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический руководитель саудовского королевства, является человеком исключительно гордым, и он постарается не допустить, чтобы его унизил российский президент. Этот 34-летний принц по кличке МБС обвиняет Владимира Путина в нарушении российско-саудовского нефтяного соглашения, цель которого состояла в поддержании цен на нефть за счет сокращения ее производства. Теперь МБС хочет отомстить.
Однако у автора материала The Globe and Mail другое мнение. Он считает, что Россия может причинить больше вреда Саудовской Аравии, чем наоборот. Прежде всего, Москва тоже имеет много финансовых подушек безопасности. Независимо от того, идет ли речь о компаниях или о государствах, побеждает тот, у кого прочнее балансовая ведомость. ЗВР России примерно на 80 миллиардов долларов больше, чем резервы Саудовской Аравии, а ее коэффициент долг/ВВП составляет всего 15%, что обеспечивает Москве еще большую финансовую гибкость, чем Эр-Риаду.
Способность России балансировать бюджет в период низких цен на нефть значительно больше, чем у Саудовской Аравии. Крис Уифер, генеральный директор консалтинговой фирмы Macro-Advisory, считает, что России нужно иметь цену на уровне 38 долларов за баррель, чтобы свести свой бюджет (другие оценки еще ниже).
Саудовской Аравии нужны цены почти в два раза выше. Не стоит забывать, что целых 15 тысяч членов огромной саудовской королевской семьи не привыкли ограничивать себя в расходах. Яхта МБС стоит 500 миллионов долларов, и, кроме того, есть информация о том, что он приобрел картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 450 миллионов. Выводы делайте сами, предлагает журналист.
Путин и Игорь Сечин, глава «Роснефти», крупнейшей российской нефтяной компании, являются влиятельными игроками, и их не пугает серьезная борьба. Однако для них это борьба не только с Саудовской Аравией и компанией Saudi Aramco, это еще и борьба с американскими производителями шельфовой нефти, которые вывели Соединенные Штаты в энергетическую суперлигу.
Цель Путина и Сечина, пишет издание, теперь состоит в том, чтобы использовать низкие цены для сокращения на рынке доли слабых производителей и выдавить их из бизнеса. Их мотивация усилена желанием поквитаться с президентом Дональдом Трампом, который использовал санкции, чтобы помешать завершению работ по строительству газопровода «Северный поток — 2» и навредить бизнесу «Роснефти» в Венесуэле.
И Россия, и Саудовская Аравия делают крупные ставки, и обе эти страны пострадают, прежде чем будет объявлен победитель. Никого из них нельзя назвать слабым противником, не является таковыми и американская сланцевая промышленность. В 2014 году Организация стран-экспортеров нефти (ОРЕК), в которой главную роль играет Саудовская Аравия, использовала ценовую войну для разрушения американских сланцевых компаний.
Тогда это не сработало. Сланцевый бизнес США восстановился и сегодня добывает еще больше нефти, чем раньше. Тем не менее, Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет. Может быть.
Судя по всему, стратегия России нацелена на американских сланцевиков, также считает американская телекомпания CNN.
«Их ответ — попытка изувечить сланцевую промышленность США», — считает директор по исследованиям сырьевых товаров энергетической исследовательской фирмы Clipper Data Мэтт Смит.
В начале недели рынок обрушился, когда Саудовская Аравия пообещала жестко отреагировать на российский шаг и снизить цены на нефть. В итоге нефть в США подешевела на 26% до четырехлетнего минимума 31,13 доллара за баррель. Это худший результат с 1991 года.
Американские сланцевые компании будут вынуждены сокращать добычу. Слухи о банкротстве уже ползут по нефтяной индустрии, в результате чего акции SPDR S & P Oil & Gas ETF достигли самой низкой отметки с 2006 года.
Акции крупнейших нефтяных компаний вроде ExxonMobil и Chevron, которые выстроили свои бизнес-модели на противостоянии дешевой нефти, упали на 12%. В тупике оказались как разведочные, так и добывающие компании: акции Pioneer Natural Resources упали на 37%, а Occidental Petroleum — на 52%.
Энергетический обвал грозит повторением нефтяного кризиса 2014-2016 годов, который обанкротил десятки американских нефтегазовых компаний и привёл к сотням тысяч увольнений. Хотя отрасль выжила, пережитый опыт оказался весьма болезненным.
Саудовская Аравия развернула настоящую ценовую войну. Королевство снизило продажные цены на апрель на 6-8 долларов и пообещало нарастить производство — и это полная противоположность тому, что требуется в такой ситуации.
«Между Россией и Саудовской Аравией развернулась серьезная борьба, и под перекрестный огонь попали все остальные», — считает директор по глобальной энергетической стратегии RBC Capital Markets Майкл Тран.
Долгие годы Москва поддерживала ОПЕК в сокращении добычи, чтобы удержать цены на нефть. Однако с каждым сокращением производства Россия сдаёт долю рынка быстро развивающейся энергетической отрасли Америки.
Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» назвала альянс с ОПЕК «мазохизмом», из-за которого добыча американской сланцевой нефти процветает.
«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — заявил представитель «Роснефти».
«Похоже, российская стратегия нацелена не только на американские сланцевые компании, но и на политику санкций, которую обеспечило американское энергетическое изобилие», — написала глава глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт в докладной записке для клиентов.
У Путина имеется значительное финансовое преимущество перед Саудовской Аравией. По данным компании Argus Global Markets, лишь 37% доходов российского бюджета поступают от нефти — в отличие от 65% у Саудовской Аравии. Аналитики считают, что Москва может сбалансировать свой бюджет при цене 42 доллара за баррель, в то время как саудитам необходим планка на уровне 80 долларов.
Инвесторы давно избегают крупных нефтяных компаний из-за постоянных проблем с поставками, чрезмерных расходов и растущих опасений вокруг изменения климата. В прошлом году энергетический сектор стал крупнейшим неудачником в рейтинге S&P 500 не только за прошлый год, но и за все последнее десятилетие.
Еще более серьезной проблемой для нефтяной промышленности стал коронавирус. С отменой бесчисленных авиарейсов, закрытием заводов и торможением ежедневной рабочей миграции мировой аппетит на нефть ослаб. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в этом году упадет впервые с 2009 года.
Специалисты отмечают, что инвесторы получили одновременно шок спроса (коронавирус) и шок предложения (распад «ОПЕК+»). Столь пугающий фон объясняет, почему обрушились не только нефтяные компании. Пострадали и банки, завязанные на энергетический сектор, — инвесторы готовятся к неизбежной волне дефолтов по кредитам.
Компаниям по добыче сланцевой нефти с самыми слабыми балансами придется экономить — отказываться от дорогостоящих буровых проектов и сокращать штаты. Многие из них попросту не выживут. Большой вопрос в том, как долго продлится нефтяная депрессия, и как низко упадут цены. И ответ следует искать как в Эр-Рияде, так и в Москве, считает автор.
На протяжении трех лет Россия и прочие нефтяные страны во взаимодействии с ОПЕК сокращали добычу, вводя квоты, напоминает в этой связи американский журнал Forbes. Россия действовала заодно с другими государствами и получила важное право налагать вето на решения картеля. ОПЕК смирилась с новой практикой, когда она принимала решение, а потом день выжидала, оценивая реакцию России. На прошлой неделе, когда из-за коронавируса резко упал спрос на нефть, Россия, наложила вето на план ОПЕК.
Москва явно знала, что саудовские поставки в Китай пострадали от коронавируса, и решила, что ей не стоит сокращать свою вполне здоровую добычу и объём продаж ради стабилизации чьего-то рынка. Даже если бы Россия согласилась сократить добычу, рынок поднялся бы несущественно, но и не рухнул бы.
Саудовская Аравия, которая три года назад приветствовала присоединение России к процессу принятия решений в рамках ОПЕК+, воспользовалась единственной доступной ей стратегией.
Она решила увеличить добычу и уменьшить цены, чтобы не лишиться покупателей. Сам по себе это довольно разумный шаг. У нефтяной компании Saudi Aramco самые большие резервные мощности, а это значит, что она может наращивать добычу больше остальных.
Ошибка Эр Риада состоит в том, что свою тактику она представила как ответ России. Это основная причина, по которой рынок усмотрел катастрофу в таком стечении событий.
Другая причина в том, что теперь Саудовская Аравия и Россия предстают в виде оппонентов, и Москва в этом противостоянии выглядит наиболее вероятным победителем.
Во-первых, Путин и российский министр энергетики Александр Новак — люди жесткие и опытные, и умеют принимать непростые решения по нефти. Такие эпитеты не очень подходят саудовскому королю Салману, его сыну Мухаммеду и еще одному его сыну, министру нефти Абдулазизу.
Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка. Эр-Рияд наверняка ощутит давление, направленное на сокращение добычи с целью стабилизации рынка.
Более того, саудовский бюджет испытывает большие нагрузки по причине больших трат, которые централизованно запланировала монархия в целях улучшения состояния экономики. В декабре Саудовская Аравия вывела свою нефтяную компанию на биржу и призвала граждан покупать ее акции. Акции купил каждый пятый гражданин страны, и многие в этих целях взяли кредиты.
Сейчас акции Saudi Aramco дешевеют, котировки продолжают падать. Саудовской Аравии нужно стабилизировать нефтяной рынок и восстановить веру в собственную компанию. Иначе 20% населения страны будут очень недовольны.
Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию, отмечает журнал.
В четверг мировые СМИ сообщили, что две страны, входящие в ОПЕК, Ирак и Кувейт, последовали примеру Саудовской Аравии и снизили цены на апрельские продажи.
Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru