В игре под названием «Кто первым струсит» или «Ястребы и голуби» два водителя за рулем автомобилей мчатся навстречу друг другу. Тот, кто первым уклоняется от фатального столкновения, считается проигравшим и слабаком. Так, по мнению канадской газеты The Globe and Mail, выглядят сейчас отношения между Россией и Саудовской Аравией

Страны которые покончили со своими партнёрскими контактами и открыли все нефтяные краны.

Подобная ситуация ничего хорошего в будущем не сулит. Саудовская Аравия заявила, что выбросит на рынок дополнительно 2,3 млн баррелей нефти в день, и в результате общий объем достигнет поразительной отметки в 12,3 млн баррелей. Началась нефтяная война. Большинство наблюдателей говорят, что победа достанется саудитам. Подобного рода вера сконцентрирована на трех факторах.

Во-первых, только Саудовская Аравия имеет возможность значительно увеличить добычу нефти, что она и сделала. То, что теряется из-за падения цен, она в основном компенсирует за счет увеличения объемов, и ее доходы сохраняются.

Во-вторых, Саудовская Аравия, золотовалютные резервы (ЗВР) которой превышают 500 млрд долларов и которая имеет возможность занимать деньги на рынке облигаций, обладает достаточной финансовой подушкой. Ее коэффициент долг/ВВП составляет всего 25%, что предоставляет ей большое пространство для заимствования.

В-третьих, наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический руководитель саудовского королевства, является человеком исключительно гордым, и он постарается не допустить, чтобы его унизил российский президент. Этот 34-летний принц по кличке МБС обвиняет Владимира Путина в нарушении российско-саудовского нефтяного соглашения, цель которого состояла в поддержании цен на нефть за счет сокращения ее производства. Теперь МБС хочет отомстить.

Нефть дешевеет из-за возможного увеличения добычи ОПЕК © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Способность России балансировать бюджет в период низких цен на нефть значительно больше, чем у Саудовской Аравии. Крис Уифер, генеральный директор консалтинговой фирмы Macro-Advisory, считает, что России нужно иметь цену на уровне 38 долларов за баррель, чтобы свести свой бюджет (другие оценки еще ниже).

Саудовской Аравии нужны цены почти в два раза выше. Не стоит забывать, что целых 15 тысяч членов огромной саудовской королевской семьи не привыкли ограничивать себя в расходах. Яхта МБС стоит 500 миллионов долларов, и, кроме того, есть информация о том, что он приобрел картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 450 миллионов. Выводы делайте сами, предлагает журналист.

Путин и Игорь Сечин, глава «Роснефти», крупнейшей российской нефтяной компании, являются влиятельными игроками, и их не пугает серьезная борьба. Однако для них это борьба не только с Саудовской Аравией и компанией Saudi Aramco, это еще и борьба с американскими производителями шельфовой нефти, которые вывели Соединенные Штаты в энергетическую суперлигу.

Цель Путина и Сечина, пишет издание, теперь состоит в том, чтобы использовать низкие цены для сокращения на рынке доли слабых производителей и выдавить их из бизнеса. Их мотивация усилена желанием поквитаться с президентом Дональдом Трампом, который использовал санкции, чтобы помешать завершению работ по строительству газопровода «Северный поток — 2» и навредить бизнесу «Роснефти» в Венесуэле. «Роснефть» ответила на санкции США против своей «дочки» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

И Россия, и Саудовская Аравия делают крупные ставки, и обе эти страны пострадают, прежде чем будет объявлен победитель. Никого из них нельзя назвать слабым противником, не является таковыми и американская сланцевая промышленность. В 2014 году Организация стран-экспортеров нефти (ОРЕК), в которой главную роль играет Саудовская Аравия, использовала ценовую войну для разрушения американских сланцевых компаний.

Тогда это не сработало. Сланцевый бизнес США восстановился и сегодня добывает еще больше нефти, чем раньше. Тем не менее, Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет. Может быть.

Судя по всему, стратегия России нацелена на американских сланцевиков, также считает американская телекомпания CNN.

«Их ответ — попытка изувечить сланцевую промышленность США», — считает директор по исследованиям сырьевых товаров энергетической исследовательской фирмы Clipper Data Мэтт Смит.

В начале недели рынок обрушился, когда Саудовская Аравия пообещала жестко отреагировать на российский шаг и снизить цены на нефть. В итоге нефть в США подешевела на 26% до четырехлетнего минимума 31,13 доллара за баррель. Это худший результат с 1991 года.

Американские сланцевые компании будут вынуждены сокращать добычу. Слухи о банкротстве уже ползут по нефтяной индустрии, в результате чего акции SPDR S & P Oil & Gas ETF достигли самой низкой отметки с 2006 года.

Акции крупнейших нефтяных компаний вроде ExxonMobil и Chevron, которые выстроили свои бизнес-модели на противостоянии дешевой нефти, упали на 12%. В тупике оказались как разведочные, так и добывающие компании: акции Pioneer Natural Resources упали на 37%, а Occidental Petroleum — на 52%.

Энергетический обвал грозит повторением нефтяного кризиса 2014-2016 годов, который обанкротил десятки американских нефтегазовых компаний и привёл к сотням тысяч увольнений. Хотя отрасль выжила, пережитый опыт оказался весьма болезненным. «Сланцевая революция» по-украински © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Саудовская Аравия развернула настоящую ценовую войну. Королевство снизило продажные цены на апрель на 6-8 долларов и пообещало нарастить производство — и это полная противоположность тому, что требуется в такой ситуации.

«Между Россией и Саудовской Аравией развернулась серьезная борьба, и под перекрестный огонь попали все остальные», — считает директор по глобальной энергетической стратегии RBC Capital Markets Майкл Тран.

Долгие годы Москва поддерживала ОПЕК в сокращении добычи, чтобы удержать цены на нефть. Однако с каждым сокращением производства Россия сдаёт долю рынка быстро развивающейся энергетической отрасли Америки.

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» назвала альянс с ОПЕК «мазохизмом», из-за которого добыча американской сланцевой нефти процветает.

«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — заявил представитель «Роснефти». Саудовская Аравия купила украинский агрохолдинг © mriya.ua | mriya.ua | Перейти в фотобанк

«Похоже, российская стратегия нацелена не только на американские сланцевые компании, но и на политику санкций, которую обеспечило американское энергетическое изобилие», — написала глава глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт в докладной записке для клиентов.

У Путина имеется значительное финансовое преимущество перед Саудовской Аравией. По данным компании Argus Global Markets, лишь 37% доходов российского бюджета поступают от нефти — в отличие от 65% у Саудовской Аравии. Аналитики считают, что Москва может сбалансировать свой бюджет при цене 42 доллара за баррель, в то время как саудитам необходим планка на уровне 80 долларов.

Инвесторы давно избегают крупных нефтяных компаний из-за постоянных проблем с поставками, чрезмерных расходов и растущих опасений вокруг изменения климата. В прошлом году энергетический сектор стал крупнейшим неудачником в рейтинге S&P 500 не только за прошлый год, но и за все последнее десятилетие.

Еще более серьезной проблемой для нефтяной промышленности стал коронавирус. С отменой бесчисленных авиарейсов, закрытием заводов и торможением ежедневной рабочей миграции мировой аппетит на нефть ослаб. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в этом году упадет впервые с 2009 года.

Специалисты отмечают, что инвесторы получили одновременно шок спроса (коронавирус) и шок предложения (распад «ОПЕК+»). Столь пугающий фон объясняет, почему обрушились не только нефтяные компании. Пострадали и банки, завязанные на энергетический сектор, — инвесторы готовятся к неизбежной волне дефолтов по кредитам.

Компаниям по добыче сланцевой нефти с самыми слабыми балансами придется экономить — отказываться от дорогостоящих буровых проектов и сокращать штаты. Многие из них попросту не выживут. Большой вопрос в том, как долго продлится нефтяная депрессия, и как низко упадут цены. И ответ следует искать как в Эр-Рияде, так и в Москве, считает автор. Новак назвал целесобразным проведение заседания техкомитета ОПЕК+ по видеосвязи © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

На протяжении трех лет Россия и прочие нефтяные страны во взаимодействии с ОПЕК сокращали добычу, вводя квоты, напоминает в этой связи американский журнал Forbes. Россия действовала заодно с другими государствами и получила важное право налагать вето на решения картеля. ОПЕК смирилась с новой практикой, когда она принимала решение, а потом день выжидала, оценивая реакцию России. На прошлой неделе, когда из-за коронавируса резко упал спрос на нефть, Россия, наложила вето на план ОПЕК.

Москва явно знала, что саудовские поставки в Китай пострадали от коронавируса, и решила, что ей не стоит сокращать свою вполне здоровую добычу и объём продаж ради стабилизации чьего-то рынка. Даже если бы Россия согласилась сократить добычу, рынок поднялся бы несущественно, но и не рухнул бы.

Саудовская Аравия, которая три года назад приветствовала присоединение России к процессу принятия решений в рамках ОПЕК+, воспользовалась единственной доступной ей стратегией.

Она решила увеличить добычу и уменьшить цены, чтобы не лишиться покупателей. Сам по себе это довольно разумный шаг. У нефтяной компании Saudi Aramco самые большие резервные мощности, а это значит, что она может наращивать добычу больше остальных.

Ошибка Эр Риада состоит в том, что свою тактику она представила как ответ России. Это основная причина, по которой рынок усмотрел катастрофу в таком стечении событий.

Другая причина в том, что теперь Саудовская Аравия и Россия предстают в виде оппонентов, и Москва в этом противостоянии выглядит наиболее вероятным победителем.

Во-первых, Путин и российский министр энергетики Александр Новак — люди жесткие и опытные, и умеют принимать непростые решения по нефти. Такие эпитеты не очень подходят саудовскому королю Салману, его сыну Мухаммеду и еще одному его сыну, министру нефти Абдулазизу.

Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка. Эр-Рияд наверняка ощутит давление, направленное на сокращение добычи с целью стабилизации рынка. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Как скажется обвал цен на нефть на украинской экономике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, саудовский бюджет испытывает большие нагрузки по причине больших трат, которые централизованно запланировала монархия в целях улучшения состояния экономики. В декабре Саудовская Аравия вывела свою нефтяную компанию на биржу и призвала граждан покупать ее акции. Акции купил каждый пятый гражданин страны, и многие в этих целях взяли кредиты.

Сейчас акции Saudi Aramco дешевеют, котировки продолжают падать. Саудовской Аравии нужно стабилизировать нефтяной рынок и восстановить веру в собственную компанию. Иначе 20% населения страны будут очень недовольны.

Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию, отмечает журнал.

В четверг мировые СМИ сообщили, что две страны, входящие в ОПЕК, Ирак и Кувейт, последовали примеру Саудовской Аравии и снизили цены на апрельские продажи.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru