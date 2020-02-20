При анализе зарубежных публикаций бросается в глаза, что авторы, собственными руками создав искаженную реальность, с упорством, достойным лучшего применения, запихивают туда и старые штампы «Лукашенко – последний диктатор Европы», и новые, вроде «Путин хочет создать Союзное государство, чтобы остаться у власти»

После визита Майкла Помпео в Минск, где он встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прошло уже почти три недели, и как выясняется для американских СМИ это время прошло не даром. Они стряхнули пыль со старого досье на "последнего диктатора Европы", добавили в него несколько новых страниц, все это переупаковали и теперь используют в своей застарелой борьбе с Россией.

«Притом что президент Дональд Трамп и Владимир Путин общаются запанибрата, администрация Белого дома нередко ведет враждебную Кремлю политику», — достаточно откровенно пишет по этому поводу американское издание The Daily Beast в статье под названием "Зачем Помпео ездил к последнему европейскому диктатору". Недавние публичные жесты в сторону официального Минска вполне вписываются в стратегию национальной безопасности, США сосредоточены на соперничестве с великими державами вроде России и Китая.

Намечающийся диалог с Белоруссией не исключение. США пытаются аналогичным образом ослабить российское влияние во всей Восточной Европе, на Кавказе и на Балканах.

Большую часть недолгой истории Белоруссии ее отношения с США были плохими. В 2006 году Соединенные Штаты ввели против Белоруссии санкции после выборов, которые госдепартамент назвал «ни свободными, ни справедливыми». А в 2008 году Минск выгнал посла США и ограничил число дозволенных дипломатов пятью.

«Мы считали само собой разумеющимся, что Белоруссия застыла во времени этаким советским парком аттракционов», — сказал один бывший американский чиновник, добавив, что последние годы этот расчет опровергли.

Позже, как свидетельствуют бывшие и действующие чиновники США, после присоединения Крыма в 2014 году Лукашенко начал сигнализировать, что хочет более тесных связей. Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны при администрации Барака Обамы, курировавший политику в отношении Евразии, сообщил, что на двухчасовой встрече в марте 2016 года Лукашенко донес свой сигнал четко и ясно. Ультиматум Минска: Лукашенко угрожает РФ заблокировать поставки российской нефти на Запад © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Чуть ли не половину времени мы проговорили об Украине, — сказал Карпентер. — Мне стало совершенно очевидно, что для него это серьезная забота, и что он очень беспокоится о последствиях для его собственной страны».

С тех пор белорусы продолжают сигнализировать США, что желают укрепить отношения. И американцы шлют ответные сигналы. Администрация направила в Минск делегацию, куда вошли Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам с 2017 по 2019 год и замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. Особенно примечательным оказалось появление в Минске Джона Болтона — ярого антироссийского «ястреба».

Белорусы якобы дали понять, что опасаются за жизнеспособность своей нации перед лицом возможных действий России, пишет издание. В 2017 году Лукашенко пригласил американских чиновников на российские военные учения, чем произвел сильное впечатление на Капитолийский холм. А в январе 2019 года белорусы сняли ограничение на количество американских дипломатов, которым дозволено работать в стране. Ожидается, что число дипломатов к 2021 году удвоится.

Сообщается, что за последний год белорусские чиновники обращались к Конгрессу с просьбой разморозить отношения. Эти усилия увенчались визитом в Белоруссию госсекретаря Майка Помпео в начале этого месяца. По словам чиновников, белорусская государственная нефтяная компания подписала рамочное соглашение с торговой фирмой из Северной Дакоты на покупку в 2020 году до 18 млн баррелей нефти в США. Подробности не оговариваются, и сделка может вообще не состояться. Абзалов: Цель визита Помпео в СНГ - борьба с Китаем, а не Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Лидеры в Минске вполне отдают себе отчет, что в ближайшей перспективе они вполне могут столкнуться с ситуацией, в которую уже попала Украина, — сказал Джонатан Кац, при администрации Обамы отвечавший за помощь Белоруссии через Агентство по международному развитию. — Я полагаю, это меняет расклад даже для пожилого авторитарного лидера, просидевшего у власти уже несколько десятилетий».

По словам президента Белоруссии, руководство России «намекает» на то, что ему стоит согласиться на слияние двух стран в обмен на более дешевые нефть и газ, отмечает в этой связи американское агентство Bloomberg. Это происходит на фоне затруднений с поставками энергоресурсов из России.

Лукашенко уверен, что ни белорусский, ни российский народы «не согласятся пойти по этому пути», о чем он сказал 14 февраля. Лукашенко также назвал «своеобразными» переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Сочи.

По словам Лукашенко, в ходе обсуждений цен на российскую нефть, поставляемую в Белоруссию, Путин спросил, почему белорусский лидер хочет покупать более дорогую нефть у других стран. «Чтобы нам не приходилось вставать на колени каждое 31 декабря», — ответил Лукашенко, имея в виду, что контракты на поставку нефти перезаключаются каждый год. Лукашенко: Белоруссия покупает нефть в других странах, «чтобы каждый год не стоять на коленях» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Лукашенко, который правит Белоруссией с 1994 года и который намерен переизбираться в этом году, противится попыткам Кремля теснее связать эти две страны друг с другом.

Россия, которая прежде всегда шла навстречу Белоруссии в вопросах нефти и газа, в январе сократила свои поставки на три четверти из-за возникших разногласий по тарифам. Чиновники в Москве предупредили, что Россия вообще может прекратить поставки, если Белоруссия не согласится на рыночную цену. В ответ на это Лукашенко заявил, что он хочет уменьшить зависимость от российской нефти примерно до 40% и начать закупать ее у других стран.

Во время встречи с рабочими Лукашенко отметил, что, хотя нет ничего плохого в том, чтобы работать над более тесной интеграцией с Россией, она должна касаться исключительно экономических вопросов и не может включать в себя создание каких-либо наднациональных органов.

Многие считают Россию и Белоруссию довольно близкими странами, которые в какой-то момент могут даже объединиться, напоминает американское издание Eurasia Review. Двадцать лет назад, в декабре 1999 года, Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства.

В 1995 году Лукашенко объявил, что подписанное с Европейским Союзом соглашение о сотрудничестве является первым шагом к возможному вступлению его страны в это объединение. Но из-за экономического кризиса уровень его поддержки как президента снижался, и Лукашенко надо было действовать быстро. Он решил не ждать ответа от ЕС и тогда обратился за помощью к Ельцину.

Сейчас главное место в повестке дня обеих стран занимает вопрос о ценах на нефть и газ и об условиях их поставки. 7 февраля Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Они сумели договориться о газовых ценах, но Белоруссии не удалось добиться скидки на нефть.

Лукашенко уже начал искать альтернативы российской нефти и объявил, что будет импортировать нефть из Норвегии. Реакция российского Министерства иностранных дел на это оказалась удивительно нейтральной. МИД РФ заявил, что Белоруссия суверенное государство и может покупать нефть у кого хочет. 11 февраля 2020 года Белоруссия начала забирать техническую нефть из трубопровода «Дружба», но не из задействованных транзитных труб.

Ранее, отвечая на вопрос о реализации подписанного в 1999 году договора, Путин заявил, что речь идет не об объединении двух стран в одну, а о создании союза. Он предусматривает создание единой валюты, совместной таможни и судов, а также выработку единого политического, экономического и военного курса.

Действительно, планов по созданию единого государства России и Белоруссии нет. Но не исключается формирование федеративного союза, главными субъектами которого станут две страны. Как известно, федеративное государство — это объединение, состоящее из частично самоуправляемых субъектов, над которым стоит центральное федеральное правительство. В случае создания такой федерации Путину уже не придется горевать о том, что он больше не сможет стать президентом России.

Издание напоминает заявление Путина, которое он сделал 7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме: «Я считаю, что белорусы, русские и украинцы — это единый народ». Белорусский эксперт Лущ рассказал, как Союзное государство поможет России обойти санкции © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Чтобы получить экономическую помощь от России, Лукашенко подписал договор о создании Союзного государства, надеясь, что экономические обязательства придется выполнять только России. Впоследствии Белоруссия попала на крючок российских энергоресурсов и стала так сильно зависеть от щедрот России, что, если помощь прекратится, в Белоруссии начнется экономическая катастрофа. Это вызовет недовольство населения, а для поиска альтернатив понадобится время и средства.

И наконец, что же будет с Белоруссией, задает вопрос автор публикации. Ответ весьма неприятный. Если Путин сможет добиться того, к чему он стремится, ситуация будет очень похожа на состоявшийся недавно в Сочи хоккейный матч. То есть Лукашенко включат в команду, но капитаном будет кто-то другой, делает вывод Eurasia Review.

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